Как найти товар по фото через браузер и приложения на телефоне

Благодаря подбору товара по изображению можно узнать название понравившейся вещи на видео у блогера, бренд, примерную стоимость и найти магазины, где она продается. Разберем, как сделать это в приложениях, на страницах сайтов и на маркетплейсах, а также почему интересующий предмет не находится.

Как найти товар по фото с телефона

“Google Объектив”

Технология Google Lens встроена в “Google Фото”, поиск Google, а на некоторых Android-смартфонах, например Xiaomi, Redmi, Poco, прямо в камеру. Чтобы найти понравившуюся вещь, достаточно сделать снимок в реальном времени или загрузить изображение из галереи телефона.

“Google Объектив” хорошо распознает одежду, обувь, аксессуары, предметы интерьера, технику и другое. После анализа сервис покажет похожие объекты, даст ссылку на сайт или интернет-магазин, где продается нужно изделие.

“Яндекс” с поиском по фото

“Яндекс” тоже предлагает поиск товара по фото через мобильное приложение с функцией “Умная камера”. Необходимо навести камеру телефона на нужный предмет, сервис проанализирует окружающую обстановку в реальном времени и попробует определить, что за объект перед ним. Также есть возможность добавить уже имеющееся изображение в поиск или сделать снимок и только потом загрузить его в систему.

Работает так же хорошо, как и “Google Объектив”. Справляется с поиском одежды, мебели или гаджетов, показывает похожие позиции и выводит на экран ссылки, где можно купить нужный продукт.

Приложение Photo Sherlock

Photo Sherlock — мобильное приложение для поиска совпадающих предметов в интернете. Его удобно использовать, когда не хочется переключаться между программами. Достаточно сделать снимок и, не закрывая приложение, начать поиск.

Возможности по обнаружению и предоставлению информации такие же, как и у двух описанных выше сервисов.

Приложение Search by Image

Search by Image работает по похожему принципу, как и предыдущее приложение. Доступен сервис в качестве расширения для браузера или как независимый поисковик для Android. Программа позволяет загрузить имеющуюся фотографию, сделать снимок камерой или вставить ссылку на изображение. После этого картинку можно обрезать, повернуть или отразить, чтобы точнее выделить нужный объект.

Как с ним работать:

1. Установить приложение и открыть его на телефоне.

2. Выбрать нужный вариант:

сделать снимок через функцию Take Photo ;

загрузить изображение из фотобанка на устройстве через Image Gallery ;

вставить ссылку на картинку через Image Link.

3. При необходимости можно отредактировать фотографию прямо в приложении.

4. Нажать на значок лупы, чтобы запустить поиск.

5. Выбрать поисковую систему, через которую будет происходить распознавание интересующего объекта: Google или “Яндекс”.

Как подобрать товар по фото на маркетплейсах

Определить товар можно не только через Google или “Яндекс”, но и прямо в приложениях маркетплейсов, например, WildBerries и Ozon. Это удобно, когда хочется перейти сразу к покупке, не тратя время на анализ вещи на разных сайтах. Единственный минус такого способа — система отбирает товар только внутри ассортимента конкретной площадки. Если идентичной вещи интернет-магазин не имеет, сайт выдаст похожие варианты.

Чтобы найти товар на маркетплейсе, нужно:

Зайти в мобильное приложение или на сайт маркетплейса. Нажать на значок камеры в строке поиска. Сделать фото или выбрать готовое изображение на устройстве. Посмотреть результаты.

Важно: на Lamoda, AliExpress и “Яндекс Маркете” функция поиска по фото доступна только в мобильных версиях маркетплейсов. На сервисе Avito такой встроенной системы нет. Но есть обходной способ, который позволит отыскать нужный товар на сайте, об этом ниже.

Как найти вещь по фото через браузер на ПК

Как отыскать товар в Google

Как определить товар по изображению в Google:

Открыть “Google Картинки”. Нажать на значок камеры в строке поиска. Загрузить файл или вставить ссылку на изображение. При необходимости выделить на фото только нужный объект. Изучить результаты поиска и выбрать подходящее предложение.

Например, через ленту соцсетей можно скопировать адрес картинки, вставить его в Google и посмотреть, продается ли данная продукция и есть ли аналоги. Если она есть в интернет-магазинах, сервис покажет карточки товаров и примерную стоимость.

Как в “Яндексе” найти товар по фото

Процесс аналогичный поиску в Google:

Открыть “Яндекс Картинки”. Нажать на значок камеры в строке поиска. Загрузить снимок с устройства или вставить ссылку на изображение. Изучить результаты поиска и выбрать подходящее предложение.

В “Яндексе” есть удобная функция — выделение на фотоснимке отдельных объектов, из которых можно выбрать нужный и искать только его.

Расширения для браузера для поиска по картинке

Для тех, кто часто ищет товары по фотографиям с компьютера, удобны браузерные расширения. Они позволяют запускать поиск по клику правой кнопкой мыши на изображении. Обычно такие инструменты работают сразу с несколькими системами: Google, “Яндекс” и другими. Например, PhotoTracker Lite ускоряет поиск по фотоснимкам через поисковые системы.

Сервис TinEye

TinEye — это сервис обратного поиска изображений, который больше подходит для обнаружения первоисточника или копий фотоснимка в лучшем качестве. Способ также поможет отыскать старые публикации или картинки на иностранных сайтах.

Как пользоваться TinEye:

Открыть сервис. Вставить ссылку на изображение в строку поиска или загрузить файл с компьютера. Нажать кнопку обнаружения. Оценить найденные совпадения.

Сервис уступает по функционалу Google и “Яндексу”, и точность результата зависит от нескольких факторов: на снимке один предмет, хорошее освещение и чистый фон без узоров. Например, если изделие на человеке, который стоит на фоне из множества мелких деталей и мебелью, результат поиска может быть слабым.

Как еще можно найти товар по фотоснимку

Поиск по картинке через Bing — поисковик Microsoft, который тоже умеет анализировать изображения и находить похожие товары или страницы. Может быть полезен, чтобы подобрать продукт на зарубежных площадках, например, на Amazon, eBay, AliExpress, Pinterest или Reddit.

Если нужно отыскать товар или картинку только на одном конкретном сайте, можно использовать команду оператора site:. Способ поможет сузить поиск и убрать лишние страницы.

Как это сделать:

Открыть поиск по фотографии в браузере. Ввести команду оператора site: без пробела перед адресом сайта. После пробела добавить слово или запрос, связанный с товаром. Например, site: avito.ru. Оценить результаты только по выбранному домену.

Почему товар не находится

Даже хороший сервис не всегда может сразу определить нужный предмет. Чаще всего проблема в самой фотографии: снимок размытый, темный, снят издалека или на нем слишком много лишних деталей. Например, если сумка наполовину закрыта рукой, на которой есть часы и украшение, алгоритм путается, что именно нужно искать.

Еще одна причина — товар новый, ручной работы или антикварный. Если изделие не представлено в интернете, сервису просто не с чем сравнивать объект со снимка.

Как повысить точность поиска по фото

Чтобы поиск товара был эффективнее, важно облегчить работу алгоритму. Несколько простых правил: