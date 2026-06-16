Разобрали все способы отключения "Яндекс Плюс" на разных устройствах и платформах, а также рассказали о ситуациях, в которых возможен возврат средств и возникают проблемы с отменой.

Что такое подписка "Яндекс Плюс"

"Яндекс Плюс" — платная подписка экосистемы "Яндекса", которая дает доступ к песням, подкастам, фильмам, книгам и бонусам в разных сервисах.

В нее входят музыка в "Яндекс Музыке" без рекламы, кино и сериалы в "Кинопоиске", доступ к "Яндекс Книгам", бонусы и баллы, а также дополнительные преимущества в других сервисах "Яндекса".

Подписка может включать пробный период и семейный доступ до нескольких пользователей. Она работает по модели автоматического продления: списание происходит автоматически, если ее не отключить заранее.

Как отключить подписку "Яндекс Плюс"

Отменить подписку через личный кабинет

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Если подписка оформлена напрямую через сервисы "Яндекса", ее отключение доступно в личном кабинете на сайте plus.yandex.ru. После входа в аккаунт открывается раздел управления подпиской, где отображается актуальный статус сервиса. В нижней части страницы обычно находится опция отмены, после подтверждения которой статус меняется на "Подписка отменена". Это означает, что автопродление отключается и дальнейшие списания не происходят.

Отменить через приложение "Яндекса"

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Отменить подписку можно через приложения экосистемы "Яндекса", включая "Яндекс Go", "Яндекс Музыку", "Алису" и другие сервисы, связанные с аккаунтом.

Процесс отмены автоматического продления включает переход в профиль пользователя и открытие раздела с информацией о подписке, где отображается статус "Плюс активен". Внутри этого раздела доступно управление подпиской и функция ее отмены. После подтверждения действия подписка сохраняет активность до окончания оплаченного периода, однако дальнейшее автоматическое продление и снятие средств прекращаются.

Отменить через Google Play на Android

Если подписка оформлена через Google Play, отменить ее можно через настройки аккаунта Google в разделе платежей и подписок. В списке активных подписок выбирается "Яндекс Плюс", после чего открывается карточка подписки с функцией отмены. Подтверждение отключения фиксирует прекращение автопродления.

Отключить через App Store на iPhone

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Если подписка оформлена через App Store, ее отключение выполняется в настройках Apple ID.

В списке активных подписок выбирается "Яндекс Плюс", после чего открывается карточка сервиса с возможностью отмены. Подтверждение действия приводит к отключению автоматического продления.

Отключить подписку через мобильного оператора

В ряде случаев подписка подключается не напрямую через "Яндекс" или магазины приложений, а через оператора связи. Такой способ доступен у МТС, "Билайна", "МегаФона", Т2 и других провайдеров.

Отключить подписку можно через личный кабинет оператора, где в разделе подключенных услуг и подписок отображается активный "Плюс". После выбора соответствующего пункта фиксируется отмена.

Названия разделов могут отличаться в зависимости от оператора, однако логика управления услугами остается схожей.

Отменить подписку через банковское приложение

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Управление регулярными платежами и подписками в некоторых банках доступно через мобильное приложение, что позволяет контролировать списания напрямую с банковской карты.

В качестве примера возьмем "СберБанк Онлайн", где процесс включает выбор карты, через которую осуществляется оплата, и переход к настройкам платежных операций. В разделе подключенных сервисов отображается список регулярных списаний, связанных с картой.

Далее выполняется выбор "Яндекс Плюс" и переход к настройкам способа оплаты с последующим отключением автоматических списаний или регулярного платежа.

После применения изменений автоматические снятия денег прекращаются, при этом возможность повторного включения платежей сохраняется через настройки банковского приложения.

Как отключить "Яндекс Плюс" на компьютере

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Отменить подписку через компьютер можно в браузере через аккаунт "Яндекс ID". Такой способ используется для управления "Плюсом" без мобильного устройства.

После входа в аккаунт открывается раздел с настройками "Яндекс Плюс", где доступно управление подпиской. Внутри этого раздела находится функция отмены, которая подтверждается через интерфейс сервиса. При наличии предложения о временной приостановке выбирается вариант полного отключения.

После завершения процедуры подписка сохраняет действие до конца оплаченного периода, а автоматическое продление и дальнейшие списания средств прекращаются.

Как вернуть деньги за подписку "Яндекс Плюс"

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Возврат денег за подписку возможен не во всех ситуациях. Чаще всего он рассматривается при ошибочных списаниях, например когда подписка была отменена, но деньги за следующий период все равно были списаны.

В таких случаях обращение в службу поддержки сопровождается указанием данных платежа: даты, суммы операции и аккаунта, к которому была привязана подписка.

Для снижения риска повторных списаний после отключения подписки может быть выполнено удаление привязанной банковской карты из платежного профиля аккаунта. В разделе способов оплаты отображаются все привязанные карты, из которых выбирается и удаляется нужный способ оплаты.

Решение о возврате средств принимается индивидуально после проверки ситуации, поэтому при спорных списаниях требуется обращение в поддержку сервиса.

Как заморозить подписку "Яндекс Плюс"

Заморозка подписки

В сервисе доступна функция временной приостановки подписки без ее полного отключения. Такой вариант используется, если планируется временный перерыв в использовании сервиса.

Обычно пауза доступна на срок до 7 дней, однако в отдельных случаях продолжительность может отличаться в зависимости от условий аккаунта и действующих предложений. В период заморозки списания средств не выполняются.

Функция доступна не во всех ситуациях: ограничение может действовать при пробном периоде, годовой подписке или подключении через сторонние сервисы, такие как Amediateka или More TV.

Процесс приостановки связан с разделом управления подпиской, где выбирается вариант временной заморозки и подтверждается действие через интерфейс сервиса.

После активации подписка сохраняется в приостановленном состоянии, а доступ к преимуществам сервиса может быть временно ограничен до окончания выбранного периода.

Почему не получается отключить подписку "Яндекс Плюс"

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Иногда при попытке отменить подписку пользователи сталкиваются с тем, что стандартные способы отключения не работают или нужные элементы интерфейса отсутствуют. Это обычно связано с особенностями подключения или способом оформления подписки.

Подписка не отображается в аккаунте

Отсутствие подписки в личном кабинете обычно связано с тем, что она оформлена через другой аккаунт или альтернативный способ оплаты. В таких случаях проверка может потребовать использования всех возможных учетных записей, включая дополнительные почты и профили "Яндекса".

Также имеет значение способ авторизации: она может быть привязана к аккаунту, через который происходило первоначальное подключение сервиса.

Подписка по промокоду

Если "Яндекс Плюс" был активирован с использованием промокода, стандартная кнопка отмены может отсутствовать в интерфейсе управления подпиской. В таких случаях действует иной механизм завершения доступа.

Подписка, подключенная по промокоду, обычно прекращает действие автоматически после окончания срока его действия, без необходимости ручного отключения со стороны пользователя.

Нет кнопки отмены подписки

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Отсутствие кнопки отмены чаще связано с особенностями тарифа или условиями подключения. В некоторых случаях, например при пробном периоде, акционных предложениях или корпоративных подписках, интерфейс управления может отличаться от стандартного.

Также функция отмены может быть расположена в нижней части страницы или доступна в расширенных настройках управления подпиской.

Подписка оформлена через сторонний сервис

Если "Плюс" подключался через сторонние платформы, такие как Google Play, App Store или мобильного оператора, управление подпиской осуществляется не через сервисы «Яндекса», а через соответствующий магазин или личный кабинет оператора связи.

В этом случае отмена через аккаунт может быть недоступна, и необходимо отключать подписку в системе, через которую она была оформлена.

Частые вопросы об отключении "Яндекс Плюса"