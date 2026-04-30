Как отключить родительский контроль на телефоне и ПК: простая инструкция для Android, iPhone и Windows

Родительский контроль — это инструмент, который помогает ограничить доступ к нежелательному контенту, отдельным приложениям и функциям смартфона, а также задать лимиты по времени использования. Иногда такие настройки нужно деактивировать — например, если устройство передается другому пользователю или установленные ограничения больше не нужны. Разберем, как работает родительский контроль и какими способами его можно отключить.

Что такое родительский контроль и как он работает

Родительский контроль — это функции, которые помогают взрослым следить за тем, как ребенок пользуется смартфоном, планшетом и интернетом.

Он дает возможность гибко управлять использованием смартфона и повышать безопасность ребенка в цифровой среде. В частности, родительский контроль позволяет:

устанавливать лимиты по времени — например, ограничивать доступ ночью или в период учебы;

скрывать нежелательный контент за счет фильтрации приложений и сайтов;

автоматически учитывать возрастные ограничения при доступе к материалам;

контролировать покупки и загрузки, требуя подтверждение со стороны взрослого;

отслеживать местоположение;

при необходимости проверять активность в мессенджерах (если это поддерживается сервисом);

использовать функции аудионаблюдения — при наличии такой опции и корректной настройке.

Такой набор инструментов помогает не только ограничивать доступ, но и в целом контролировать цифровую активность ребенка.

. Фото: Источник: https://www.freepik.com

Как удалить родительский контроль на Android

Отключить родительский контроль на Android можно с PIN-кодом или паролем, который был задан при его включении.

Если есть доступ к коду, отключить функцию в настройках смартфона.

Если используется отдельное приложение — сначала стоит выключить контроль внутри него, затем удалить приложение.

Может потребоваться вход в аккаунт или подтверждение прав администратора.

Без доступа к коду или учетной записи снять ограничения обычно нельзя — это встроенная защита системы.

Как отключить родительский контроль в Google Play

На Android-устройствах настройки родительского контроля обычно находятся в Google Play и управляются прямо через него. Чаще всего для отключения требуется PIN-код, заданный ранее.

При наличии PIN-кода порядок действий выглядит так:

открыть Google Play;

перейти в профиль аккаунта;



зайти в раздел "Настройки" → "Семья" → "Родительский контроль";

ввести PIN-код;

отключить ограничения.

После выполнения этих шагов ограничения снимаются, а доступ к контенту возвращается к стандартному уровню.

Телефон Фото: Источник: https://www.magnific.com

В ситуации, когда PIN-код утерян, возможен альтернативный вариант через системные настройки:

открыть настройки телефона;

перейти в раздел "Приложения";

выбрать Google Play;

открыть "Память";

выполнить очистку кэша и данных.

В некоторых случаях это приводит к сбросу параметров, включая настройки родительского контроля, однако результат не всегда гарантирован.

Если предыдущие способы не дают эффекта, рассматривается полный сброс устройства до заводских настроек. Перед этим необходимо создать резервную копию данных, так как после сброса вся информация удаляется.

Как удалить Google Family Link

Если контроль настроен через Google Family Link, управлять им можно только с аккаунта родителя, с детского гаджета доступ ограничен.

Чтобы изменить или отключить контроль, стоит открыть приложение Family Link на устройстве взрослого, выбрать профиль ребенка, перейти в "Настройки" и раздел управления профилем. Там можно скорректировать ограничения. После этого контроль над приложениями, временем использования и контентом будет снят или изменен.

А еще, когда ребенок достигает определенного возраста (обычно около 13 лет), Google предлагает перевести профиль в более самостоятельный режим. Можно либо оставить контроль, либо ослабить его.

. Фото: Источник: https://www.freepik.com

Как отключить Kaspersky Safe Kids

Отключение Kaspersky Safe Kids выполняется через приложение, установленное на устройстве ребенка, так как именно там привязан профиль и ограничения.

Основной порядок действий выглядит так:

открыть приложение Kaspersky Safe Kids на смартфоне ребенка;

перейти в раздел "Родители";

выбрать опцию удаления приложения;

выполнить вход с учетной записью взрослого;

подтвердить действие для завершения отключения.

После подтверждения система снимает ограничения и прекращает работу родительского контроля.

При утере пароля возможен восстановительный сценарий:

использовать форму восстановления доступа в приложении или на официальном сайте сервиса;

пройти процедуру сброса данных для входа.

Также имеет смысл проверить устройство родителя, так как данные учетной записи часто сохраняются там автоматически, что упрощает восстановление доступа.

Как отключить Parental Control Kroha

Открыть Kroha на смартфоне ребенка.

Перейти в настройки.

Выбрать "Удалить Parental Control" и ввести логин и пароль.

После подтверждения ограничения будут сняты.

Если пароль утерян, доступ можно восстановить через стандартную процедуру восстановления аккаунта.

Удаление возможно только при наличии данных родительского профиля — без них отключить защиту не получится.

телефон Фото: Unsplash

Как отключить Kid Security

Kid Security работает через приложение 1Tigrow, и способ удаления зависит от наличия PIN-кода.

Если защита не включена, достаточно удалить 1Tigrow как обычное приложение — после этого контроль перестанет работать.

Если установлен PIN-код, сначала нужно зайти в настройки 1Tigrow и отключить защиту удаления. После этого приложение можно удалить стандартным способом.

Как удалить Kids360

Отключение родительского контроля в Kids360 выполняется через приложение на устройстве родителя, так как все настройки привязаны к профилю ребенка.

Порядок действий простой:

открыть приложение Kids360;

перейти в раздел “Мои дети”;

выбрать нужный профиль;

открыть настройки (значок редактирования);

удалить профиль, нажав на иконку корзины, и подтвердите действие.

После удаления профиль ребенка полностью исчезает из системы, а все ограничения и функции контроля автоматически отключаются.

Как отключить родительский контроль на iPhone

На iPhone функция родительского контроля встроена в систему и работает через раздел “Экранное время”. Она позволяет ограничивать приложения, контент и покупки, а также управлять временем использования устройства.

Телефон Фото: https://www.freepik.com

Если есть пароль "Экранного времени", деактивировать ограничения можно так:

открыть "Настройки";

перейти в раздел "Экранное время";

пролистать вниз и выбрать "Отключить экранное время";

ввести пароль, установленный при настройке;

подтвердить действие.

После этого все ограничения будут сняты, и iPhone вернется к обычному режиму работы.

В случае утери кода есть варианты восстановления:

зайти в "Настройки" → "Экранное время";

нажать "Забыли пароль?";

ввести данные Apple ID, который использовался при настройке;

следовать инструкциям для сброса.

Если восстановить доступ не получается, остаются более радикальные варианты — сброс устройства до заводских настроек или обращение в поддержку Apple.

Как на планшете удалить родительский контроль

Отключение родительского контроля на планшетах работает по тем же принципам, что и на смартфонах — будь то планшет на Android или iPadOS. Отличия в интерфейсе есть, но логика и названия функций обычно одинаковые.

ребенок планшет Unsplash

На гаджетах с Android родительский контроль чаще всего управляется через:

Google Play ("Семья" → "Родительский контроль");

приложения типа "Family Link" или сторонние сервисы.

Отключение выполняется через настройки профиля или соответствующего приложения, как и на телефоне.

В Apple надзор работает через "Экранное время":

открыть "Настройки";

перейти в "Экранное время";

ввести пароль (если установлен);

деактивировать функцию полностью или изменить ограничения.

Как на компьютере отключить родительский контроль

Windows 7

В этой версии системы отключение выполняется через панель управления:

открыть "Панель управления";

перейти в раздел "Учетные записи пользователей и семейная безопасность" → "Родительский контроль";

выбрать учетную запись ребенка;

деактивировать контроль и подтвердите изменения.

. Фото: Источник: https://www.freepik.com

Windows 10 и более новые версии

В актуальных версиях Windows родительский контроль обычно связан с учетной записью Microsoft и настраивается через сервисы семейной безопасности.

Как изменить или убрать ограничения:

войти в настройки семейной безопасности Microsoft;

выбрать профиль ребенка;

открыть раздел с разрешениями и ограничениями;

отключить нужные параметры или удалите пользователя из семейной группы.

Такой способ удобен тем, что все настройки находятся в одном месте и их легко менять при необходимости.

Компьютеры Apple (macOS)

На компьютерах Apple контроль реализован через функцию “Экранное время” и семейный доступ, что позволяет гибко настраивать ограничения.

Как отключить или изменить настройки:

открыть "Системные настройки";

перейти в раздел "Семья" или "Экранное время";

выбрать нужный профиль;

изменить ограничения или полностью отключите контроль;

подтвердить действие паролем.

При этом можно как полностью убрать родительский контроль, так и точечно настроить отдельные параметры — например, доступ к сайтам, приложениям или время использования устройства.

Можно ли отключить родительский контроль без родителей

Родительский контроль специально сделан так, чтобы его нельзя было просто выключить без доступа к родительскому профилю или паролю.

Есть несколько сценариев, которые иногда рассматривают как обходные:

1. Сброс до заводских настроек

Это радикальный вариант, при котором гаджет возвращается к исходному состоянию.

. Фото: Источник: https://www.freepik.com

Сброс:

может деактивировать часть ограничений;

удаляет все данные, приложения и файлы;

часто требует PIN-код или пароль блокировки;

после сброса может снова включиться защита через аккаунт (например, Google или Apple ID).

2. Отключение через настройки или удаление приложения

Работает, только если есть доступ к паролю родительского контроля или к профилю, через который он настроен.

Во многих сервисах после отключения приходит уведомление родителям, а надзор автоматически восстанавливается или блокируется повторная настройка.