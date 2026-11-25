Заполнить церковную записку можно за пару минут, но для этого нужно знать установленные правила. Рассказываем, как правильно вписать имя, как обозначить ребенка, куда нести бланк, а также показываем, как написать записку по образцу.
Что такое церковная записка
Церковная записка — это список имен, которые священник помянет на богослужении. Фактически это разовый помянник: он не хранится в храме, а используется для поминовения на проскомидии, ектении, молебнах и панихидах. Постоянный помянник человек обычно держит дома или носит с собой, а записку подает, когда хочет, чтобы за конкретных людей помолились именно сегодня.
Главное правило: в записку вписывают только крещеных в православной традиции людей и только их христианские имена.
Чем отличаются записки о здравии и об упокоении
Бланки отличаются заголовком и самим смыслом молитвы.
- О здравии — для живых. В термин "здравие" в церковном понимании входит и душевное благополучие, и помощь в жизненных обстоятельствах. Поэтому в бланк вписывают не только больных, но и себя, родных, друзей и духовника.
- Об упокоении — для тех, кто умер. В богослужебных текстах о них говорят "усопшие" или "почившие", а не "умершие": Церковь верит в воскресение, поэтому в церковной речи о смерти говорят как о сне.
Если человек, на имя которого заказано длительное поминовение о здравии, скончался, об этом стоит сообщить в храм, назвав имя и дату подачи. Имя переведут в список, отвечающий за поминовение усопших.
Как правильно заполнить записку
Заголовок и порядок имен в записке
Вверху пишут "О здравии" или "Об упокоении". Многие ставят над заголовком крест, но это традиция, а не требование. Ниже разборчиво записывают имена в родительном падеже — обычно по одному на строке.
В записке о здравии сначала называют священнослужителей, коротко указывая сан: патриарха, архиерея, духовного отца. Следом идет имя подающего записку, далее имена родителей, супруга или супруги, детей, остальных близких, а при желании имена людей, с которыми сложились непростые отношения.
В заупокойной записке в начало помещают усопших священников, затем родных, знакомых и тех, кому хочется выразить благодарность.
Сколько имен допустимо, определяет сам бланк: не стоит писать имена на обороте или стараться писать мелким шрифтом: лучше заполнить две записки. "Азбука веры" советует не превышать десяти имен.
Крещеные имена в родительном падеже
Имя ставят в родительном падеже, оно должно отвечать на вопрос "кого?". Использовать нужно полную церковную форму: сокращения или светские имена недопустимы. Если человека зовут Юрий, его крещальное имя — Георгий. Имени Оксана обычно соответсвует церковное имя Ксения. Что считается именем, определяет церковный календарь: если какого-то имени нет, то нужно уточнить, в честь какого святого крестили человека.
Вот как это выглядит на практике:
|
В паспорте
|
Церковная форма
|
В записке
|
Юрий
|
Георгий
|
Георгия
|
Оксана
|
Ксения
|
Ксении
|
Иван
|
Иоанн
|
Иоанна
|
Полина
|
Аполлинария; Пелагея
|
Аполлинарии; Пелагеи
|
Алексей
|
Алексий
|
Алексия
Фамилии, отчества и звания в степени родства ("мама", "друг", "начальник") не пишут. Имя говорит само за себя, принято считать, что Бог знает, о ком речь.
Как записывать детей и указывать возраст
Ребенка записывают по общему правилу: имя в родительном падеже, без фамилии. Возрастная пометка нужна по обычаю, а не по требованию. Ребенка до семи лет принято обозначать словом "младенца", подростка — "отрока". С верхней границей отрочества практика разнится: в одних источниках говорится о четырнадцати годах, в других — о пятнадцати, так что точную возрастную планку лучше спросить у священника своего храма.
Пример:
"О здравии:
младенца Анастасии,
отрока Димитрия".
Некрещенного ребенка в записки не вписывают, как и некрещенного взрослого.
Пометки перед именем больного или недавно умершего
Некоторые слова перед именем все же допускаются.
В записках о здравии это:
- "болящего" или "болящей" — при болезни;
- "воина" — для военнослужащего;
- "путешествующего" — для находящегося в пути;
- "заключенного" — для человека в местах лишения свободы.
В записках об упокоении:
- "новопреставленного" — в течение сорока дней после смерти;
- "убиенного" — при насильственной смерти;
- "воина" — для павшего в бою;
- "приснопамятного" — в день памяти, именин или дня рождения усопшего.
Эмоциональные слова вроде "страждущего" или "нуждающегося" не используются. Если возникают сомнения о правильности заполнения записки, лучше посмотреть памятку у свечного ящика.
Образцы записок о здравии и об упокоении
Как писать записки о здравии
Образец записки о здравии
"О здравии
Патриарха Кирилла,
иерея Иоанна,
Николая,
Марии,
Георгия,
болящей Ксении,
младенца Анастасии,
воина Андрея".
Себя в записку о здравии тоже вписывают: свое имя ставят после священнослужителей вместе с близкими.
Как писать записки об упокоении
Образец записки об упокоении:
"Об упокоении
Новопреставленной Анны,
Василия,
воина Александра,
Татианы,
приснопамятного Петра".
Чьи имена можно вписывать в записки
Поминать можно только православных христиан.
Ограничения
- Не поминают на проскомидии крещеных, но живущих вне церковной жизни, и тех, кто остался в прямом противлении вере. Для таких случаев рекомендуется чтение Псалтири — это возможность молиться за человека без частицы из просфоры.
- Не подают заупокойные записки за самоубийц. За них, если есть благословение священника, молятся дома и творят милостыню.
- Не вписывают канонизированных святых: они уже молятся за людей, а не люди за них.
Можно ли написать записку за некрещеного человека
На проскомидию, панихиду, сорокоуст и заказную литургию — нельзя. Церковная практика поминает только крещеных, и в храме этот вопрос обычно не обсуждается. Вместо записки за некрещеного можно молиться дома своими словами, давать милостыню и, если человек жив, помочь ему прийти к крещению. Если ситуация непростая, лучше спросить священника: он подскажет, как молиться в конкретном случае.
На какое поминовение подать записку
Записка на проскомидию и заказную литургию
Проскомидия — первая часть литургии, во время которой священник в алтаре вынимает из просфор небольшие частицы за каждое имя. После причастия частицы опускают в Чашу. Читают такие записки до начала службы, поэтому их приносят вечером накануне или рано утром. Поминовение на проскомидии совершается в алтаре и не слышно тем, кто подал записки, но его считают самым значимым.
Заказная литургия — служба, на которой человека поминают по заказу: записку читают на проскомидии и нередко повторяют на ектении.
Сорокоуст
Сорокоуст — поминовение в течение 40 дней или на 40 литургиях в зависимости от практики конкретного храма. Если литургии проходят не ежедневно, срок поминовения может увеличиться.
Молебен о здравии
Молебен — отдельная служба для живых. В заголовке записки указывают, кому он служится, например "Молебен святителю Николаю", и добавляют "о здравии". Иногда его служат вместе с акафистом. Заказывают молебны на один день, а в некоторых храмах на месяц, полгода или год.
Панихида об упокоении
Панихида — служба об усопших. Ее заказывают в день памяти, в годовщину смерти или просто когда хочется помолиться об умершем. Заменить собой поминовение на литургии панихида не может.
Поминовение при чтении Псалтири
В больших монастырях существует неусыпаемая Псалтирь: монахи по очереди читают псалмы круглые сутки, а на "славах" поминают имена живых и умерших. Для тех, кого не принято поминать на проскомидии, это одна из возможностей церковной молитвы.
Где и когда подать записку: в храме или онлайн
Самый привычный путь — свечная лавка в храме. Бланк заполняют на месте, передают сотруднику и платят пожертвование, если это предусмотрено. Подавать лучше накануне вечером или утром до начала литургии. В большие праздники, например на Рождество, главное поминовение на ектении не совершается, и записка, поданная диакону, может остаться непрочитанной. Поминовение на проскомидии при этом сохраняется.
Теперь многие храмы и монастыри принимают записки и через интернет. Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда в 2019 году предупреждал: часть сайтов, продающих требы, оказываются мошенническими, и за год церковь выявила двадцать таких ресурсов. Его совет — выбирать официальную страницу храма или монастыря, а не посредника. Легойда допускал онлайн-заказ в отдельных случаях, но подчеркивал: он не заменяет молитву в храме и участие в таинствах.