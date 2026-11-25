Как писать записки о здравии и об упокоении в храме: образец

Заполнить церковную записку можно за пару минут, но для этого нужно знать установленные правила. Рассказываем, как правильно вписать имя, как обозначить ребенка, куда нести бланк, а также показываем, как написать записку по образцу.

Что такое церковная записка

Церковная записка — это список имен, которые священник помянет на богослужении. Фактически это разовый помянник: он не хранится в храме, а используется для поминовения на проскомидии, ектении, молебнах и панихидах. Постоянный помянник человек обычно держит дома или носит с собой, а записку подает, когда хочет, чтобы за конкретных людей помолились именно сегодня.

Главное правило: в записку вписывают только крещеных в православной традиции людей и только их христианские имена.

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Чем отличаются записки о здравии и об упокоении

Бланки отличаются заголовком и самим смыслом молитвы.

О здравии — для живых. В термин "здравие" в церковном понимании входит и душевное благополучие, и помощь в жизненных обстоятельствах. Поэтому в бланк вписывают не только больных, но и себя, родных, друзей и духовника.

Об упокоении — для тех, кто умер. В богослужебных текстах о них говорят "усопшие" или "почившие", а не "умершие": Церковь верит в воскресение, поэтому в церковной речи о смерти говорят как о сне.

Если человек, на имя которого заказано длительное поминовение о здравии, скончался, об этом стоит сообщить в храм, назвав имя и дату подачи. Имя переведут в список, отвечающий за поминовение усопших.

Как правильно заполнить записку

Заголовок и порядок имен в записке

Вверху пишут "О здравии" или "Об упокоении". Многие ставят над заголовком крест, но это традиция, а не требование. Ниже разборчиво записывают имена в родительном падеже — обычно по одному на строке.

В записке о здравии сначала называют священнослужителей, коротко указывая сан: патриарха, архиерея, духовного отца. Следом идет имя подающего записку, далее имена родителей, супруга или супруги, детей, остальных близких, а при желании имена людей, с которыми сложились непростые отношения.

В заупокойной записке в начало помещают усопших священников, затем родных, знакомых и тех, кому хочется выразить благодарность.

Сколько имен допустимо, определяет сам бланк: не стоит писать имена на обороте или стараться писать мелким шрифтом: лучше заполнить две записки. "Азбука веры" советует не превышать десяти имен.

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Крещеные имена в родительном падеже

Имя ставят в родительном падеже, оно должно отвечать на вопрос "кого?". Использовать нужно полную церковную форму: сокращения или светские имена недопустимы. Если человека зовут Юрий, его крещальное имя — Георгий. Имени Оксана обычно соответсвует церковное имя Ксения. Что считается именем, определяет церковный календарь: если какого-то имени нет, то нужно уточнить, в честь какого святого крестили человека.

Вот как это выглядит на практике:

В паспорте Церковная форма В записке Юрий Георгий Георгия Оксана Ксения Ксении Иван Иоанн Иоанна Полина Аполлинария; Пелагея Аполлинарии; Пелагеи Алексей Алексий Алексия

Фамилии, отчества и звания в степени родства ("мама", "друг", "начальник") не пишут. Имя говорит само за себя, принято считать, что Бог знает, о ком речь.

Как записывать детей и указывать возраст

Ребенка записывают по общему правилу: имя в родительном падеже, без фамилии. Возрастная пометка нужна по обычаю, а не по требованию. Ребенка до семи лет принято обозначать словом "младенца", подростка — "отрока". С верхней границей отрочества практика разнится: в одних источниках говорится о четырнадцати годах, в других — о пятнадцати, так что точную возрастную планку лучше спросить у священника своего храма.

Пример:

"О здравии:

младенца Анастасии,

отрока Димитрия".

Некрещенного ребенка в записки не вписывают, как и некрещенного взрослого.

Пометки перед именем больного или недавно умершего

Некоторые слова перед именем все же допускаются.

В записках о здравии это:

"болящего" или "болящей" — при болезни;

"воина" — для военнослужащего;

"путешествующего" — для находящегося в пути;

"заключенного" — для человека в местах лишения свободы.

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В записках об упокоении:

"новопреставленного" — в течение сорока дней после смерти;

"убиенного" — при насильственной смерти;

"воина" — для павшего в бою;

"приснопамятного" — в день памяти, именин или дня рождения усопшего.

Эмоциональные слова вроде "страждущего" или "нуждающегося" не используются. Если возникают сомнения о правильности заполнения записки, лучше посмотреть памятку у свечного ящика.

Образцы записок о здравии и об упокоении

Как писать записки о здравии

Образец записки о здравии

"О здравии

Патриарха Кирилла,

иерея Иоанна,

Николая,

Марии,

Георгия,

болящей Ксении,

младенца Анастасии,

воина Андрея".

Себя в записку о здравии тоже вписывают: свое имя ставят после священнослужителей вместе с близкими.

Как писать записки об упокоении

Образец записки об упокоении:

"Об упокоении

Новопреставленной Анны,

Василия,

воина Александра,

Татианы,

приснопамятного Петра".

Чьи имена можно вписывать в записки

Поминать можно только православных христиан.

Ограничения

Не поминают на проскомидии крещеных, но живущих вне церковной жизни, и тех, кто остался в прямом противлении вере. Для таких случаев рекомендуется чтение Псалтири — это возможность молиться за человека без частицы из просфоры.

Не подают заупокойные записки за самоубийц. За них, если есть благословение священника, молятся дома и творят милостыню.

Не вписывают канонизированных святых: они уже молятся за людей, а не люди за них.

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Можно ли написать записку за некрещеного человека

На проскомидию, панихиду, сорокоуст и заказную литургию — нельзя. Церковная практика поминает только крещеных, и в храме этот вопрос обычно не обсуждается. Вместо записки за некрещеного можно молиться дома своими словами, давать милостыню и, если человек жив, помочь ему прийти к крещению. Если ситуация непростая, лучше спросить священника: он подскажет, как молиться в конкретном случае.

На какое поминовение подать записку

Записка на проскомидию и заказную литургию

Проскомидия — первая часть литургии, во время которой священник в алтаре вынимает из просфор небольшие частицы за каждое имя. После причастия частицы опускают в Чашу. Читают такие записки до начала службы, поэтому их приносят вечером накануне или рано утром. Поминовение на проскомидии совершается в алтаре и не слышно тем, кто подал записки, но его считают самым значимым.

Заказная литургия — служба, на которой человека поминают по заказу: записку читают на проскомидии и нередко повторяют на ектении.

Сорокоуст

Сорокоуст — поминовение в течение 40 дней или на 40 литургиях в зависимости от практики конкретного храма. Если литургии проходят не ежедневно, срок поминовения может увеличиться.

Молебен о здравии

Молебен — отдельная служба для живых. В заголовке записки указывают, кому он служится, например "Молебен святителю Николаю", и добавляют "о здравии". Иногда его служат вместе с акафистом. Заказывают молебны на один день, а в некоторых храмах на месяц, полгода или год.

Панихида об упокоении

Панихида — служба об усопших. Ее заказывают в день памяти, в годовщину смерти или просто когда хочется помолиться об умершем. Заменить собой поминовение на литургии панихида не может.

Поминовение при чтении Псалтири

В больших монастырях существует неусыпаемая Псалтирь: монахи по очереди читают псалмы круглые сутки, а на "славах" поминают имена живых и умерших. Для тех, кого не принято поминать на проскомидии, это одна из возможностей церковной молитвы.

Где и когда подать записку: в храме или онлайн

Самый привычный путь — свечная лавка в храме. Бланк заполняют на месте, передают сотруднику и платят пожертвование, если это предусмотрено. Подавать лучше накануне вечером или утром до начала литургии. В большие праздники, например на Рождество, главное поминовение на ектении не совершается, и записка, поданная диакону, может остаться непрочитанной. Поминовение на проскомидии при этом сохраняется.

Теперь многие храмы и монастыри принимают записки и через интернет. Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда в 2019 году предупреждал: часть сайтов, продающих требы, оказываются мошенническими, и за год церковь выявила двадцать таких ресурсов. Его совет — выбирать официальную страницу храма или монастыря, а не посредника. Легойда допускал онлайн-заказ в отдельных случаях, но подчеркивал: он не заменяет молитву в храме и участие в таинствах.