Как подать на развод в 2026 году через "Госуслуги": сколько стоит расторжение брака и куда обращаться

Порядок расторжения брака зависит от взаимного согласия супругов и наличия несовершеннолетних детей. Разбираемся, когда можно подать заявление на развод через портал “Госуслуги”, а в каких случаях нужно обращаться в суд. Также рассмотрим сколько стоит расторжение брака в 2026 году и что делать, если есть дети, спор об алиментах или о разделе общего имущества.

Что нужно для подачи на развод

Прежде всего нужно определить, куда будет направляться заявление: в ЗАГС, через “Госуслуги” или в суд. От этого решения зависят набор документов, сроки рассмотрения дела и расходы.

Ситуация Куда обращаться Уточнение Оба согласны, общих детей до 18 лет нет ЗАГС, “Госуслуги”, иногда МФЦ Развод зарегистрируется не раньше чем через месяц Есть общие несовершеннолетние дети Суд Даже если оба согласны Один супруг не согласен или уклоняется от посещения ЗАГСа Суд Судья может предоставить супругам срок на примирение до трех месяцев Второй супруг безвестно отсутствует, недееспособен или осужден более чем на три года ЗАГС Заявление может направить один из супругов Супруга беременна или ребенку нет года Муж не может направить иск без согласия жены: закреплено статьей 17 Семейного кодекса (СК) РФ Супруга вправе инициировать развод сама

Какие документы нужны для развода

Минимальный набор зависит от способа развода.

Для органа государственной регистрации обычно нужны:

паспорта супругов;

свидетельство о заключении брака;

заявление о расторжении брака;

подтверждение оплаты госпошлины;

судебное постановление, приговор или решение о признании супруга недееспособным либо безвестно отсутствующим — если заявление направляет один из супругов. Закреплено статьей 31 закона “Об актах гражданского состояния”.

Для суда необходимо подготовить:

исковое заявление;

свидетельство о заключении брака;

копии свидетельств о рождении детей;

соглашение о детях, алиментах или имуществе, если супруги уже договорились;

квитанция об оплате госпошлины;

подтверждение, что копия иска отправлена второму супругу;

бумаги о доходах и расходах на детей — если заявлены алименты;

договоры на имущество — если есть раздел квартиры, машины, вкладов или долгов.

Гражданско-процессуальный кодекс (ГПК) РФ в статье 132 требует прикладывать к иску бумаги, подтверждающие обстоятельства дела, оплату пошлины или право на льготу, расчет требований и подтверждение направления копии иска другому участнику дела.

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Куда подавать заявление на расторжение брака

Есть три основных способа:

Лично в суд или ЗАГС. Необходимо проверить часы приема на сайте учреждения. В суде чаще всего документы принимаются канцелярией или приемной. Почтой заказным письмом с описью вложения и уведомлением. Копию иска нужно заранее направить ответчику. электронно через ГАС В федеральные суды направить обращение можночерез ГАС “Правосудие” или через “Госуслуги” . Мировым судьям документы также можно направлять в электронном виде, но техническая возможность зависит от конкретного судебного участка и региона.

По общему правилу иск подается по месту жительства ответчика. Но истец может обратиться в суд по своему адресу, если с ним живет несовершеннолетний ребенок или по состоянию здоровья ему трудно ехать ко второму участнику дела. Это прямо указано в статье 29 ГПК РФ.

Сколько стоит развод: размер госпошлины

В 2026 году размер госпошлин таков:

Действие Кто платит Размер Расторжение через ЗАГС по взаимному согласию без общих несовершеннолетних детей Каждый супруг 5 тыс. рублей Подача иска о расторжении брака в суд Истец при подаче иска 5 тыс. рублей Регистрация развода после решения суда и получение свидетельства Каждый бывший супруг 5 тыс. рублей Развод через ЗАГС по заявлению одного из супругов в специальных случаях Заявитель 350 рублей

Размеры пошлины за регистрацию развода через орган государственной регистрации установлены статьей 333.26 НК РФ: 5 тыс. руб. с каждого супруга при взаимном согласии и при отсутствии несовершеннолетних детей; 5 тыс. руб. с каждого при регистрации развода после вынесении вердикта суда о расторжение брака и 350 рублей при одностороннем обращении в специальных случаях, о которых мы говорили выше.

Если помимо подачи иска о расторжении брака супруги одновременно делят имущество, пошлина считается отдельно по цене имущества. Например, при цене иска до 100 тыс. руб. она может составлять 4 тыс. руб., а максимальный размер по крупным имущественным спорам — 900 тыс. руб.

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Способы расторжения брака

Как подать на развод через ЗАГС

Повторим еще раз, что через орган государственной регистрации разводятся супруги, которые оба согласны на расторжение брака и не имеют общих несовершеннолетних детей. Также обращение может быть принято и от одного супруга, если второй признан безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден к лишению свободы более чем на три года.

Пошаговый план действий:

1. Подготовить паспорт и свидетельство о браке.

2. Заполнить заявление по конкретной форме:

форма №9 — совместно заполненный документ от супругов;

№10 — обращение от обоих супругов, когда один из них не может лично присутствовать в ЗАГСе, например, живет в другой стране, находится в командировке или тяжело болен;

№11 — требование о разводе в одностороннем порядке при недееспособности, лишении свободы на срок свыше трех лет или пропаже без вести второго супруга;

№12 — заявление о регистрации развода на основании решения суда;

№13 — документ заполняется вторым супругом, который вносит свои данные для получения своего свидетельства о разводе, когда брак уже был расторгнут через орган государственной регистрации или суд по инициативе партнера.

3. Оплатить госпошлину. О ее размере мы говорили выше.

4. Подать заявление в ЗАГС, через “Госуслуги” или МФЦ, если услуга доступна в регионе.

5. Дождаться даты регистрации.

6. Получить свидетельство о расторжении брака.

Согласно статье 19 СК РФ, регистрация развода через Дворец бракосочетания проводится не раньше чем через месяц после подачи обращения. Это время нельзя сократить по желанию супругов.

Пример заполнения формы №9

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Как развестись через “Госуслуги”

Через “Госуслуги” можно направить заявление на развод, если выполняются три условия:

оба супруга согласны;

нет общих детей младше 18 лет;

у каждого есть подтвержденная учетная запись и электронная подпись (ЭП).

Обычно заявление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Получить ее можно через приложение “Госключ”, если выполнены условия сервиса, например есть подтвержденная учетная запись, смартфон с NFC и подходящий документ для идентификации. Подробнее можно ознакомиться на сайте Федеральной налоговой службы.

Пошаговый план действий:

Войти в личный кабинет на “Госуслугах” и найти по поиску услугу регистрации расторжения брака. Выбрать основание: взаимное согласие супругов. Указать данные свидетельства о браке. Заполнить свои сведения и данные второго супруга. Выбрать, будет ли меняться фамилия. Отправить заявление партнеру. Оба подписывают документ ЭП. Оплачивается госпошлина. Выбирается отделение Бюро регистрации и дата получения свидетельства.

Если есть дети до 18 лет, развестись только через “Госуслуги” не получится: сначала нужно обратиться в суд. После вступления судебного вердикта в силу через портал можно направить бумаги на регистрацию развода и получение свидетельства.

Как подать на развод через суд

Как следует из 21 статьи СК РФ, через суд разводятся, если есть общие несовершеннолетние дети, один из супругов не дает согласие или уклоняется от добровольной подачи заявления.

Сначала нужно определиться, в какой суд обращаться, ориентируясь на положение статьи 23 ГПК РФ:

нет спора о том, с кем будут жить дети — мировой судья;

есть спор о детях — районный суд;

делится имущество до 50 тыс. рублей — мировой судья;

делится собственность дороже 50 тыс. рублей — районный суд.

суд Фото: госавтоинспекция.рф

Как составить и направить исковое заявление

Исковое заявление о расторжении брака не имеет строго утвержденной, обязательной формы бланка, но должно быть составлено по правилам из статьи 131 ГПК РФ. Иск можно написать в свободном формате от руки или напечатать в редакторе, но важно включить в него установленные законом пункты, чтобы суд не вернул заявление. Обязательно нужно указать:

название суда;

ФИО, адреса и контакты супругов;

дату и место регистрации брака;

сведения о детях;

есть ли спор о месте проживания детей, алиментах и имуществе;

почему брак нужно расторгнуть, если второй супруг против;

просьбу расторгнуть брак;

список приложений.

Направить обращение можно на бумаге через судебную канцелярию в двойном экземпляре или в электронном виде через сервисы ГАС "Правосудие" или ЕПГУ.

Как проходит судебное заседание

После подачи иска судья проверяет документы. Если чего-то не хватает, обращение может быть оставлено и предоставлен срок на исправление. Если ошибки не исправить, иск вернется заявителю. Это закреплено в 136 статье ГПК РФ.

На заседании суд выясняет, согласны ли супруги на развод, есть ли спор о детях, алиментах и имуществе. Если один из участников дела против, суд может дать срок на примирение до трех месяцев. Если примирения не произошло и хотя бы один супруг настаивает на разводе, брак расторгается. Положение закреплено в статье 22 СК РФ.

Присутствовать лично не обязательно, если заранее направить ходатайство о рассмотрении дела без участия стороны. Но если истец дважды не придет и не попросит рассмотреть дело без него, суд может оставить обращение без рассмотрения.

Сроки рассмотрения дела о разводе

Мировой судья должен рассмотреть дело в течение месяца, районный суд — в течение двух месяцев. После решения обычно нужно подождать еще месяц, за это время несогласная сторона может подать апелляцию. Согласно 154 статье ГПК РФ, если жалобы за этот период не поступают, решение вступает в силу, и брак считается расторгнутым.

На практике простой развод занимает около 2–3 месяцев. Если есть спор о детях, экспертизы, раздел собственности или уклонение ответчика, процесс может идти дольше.

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Развод при наличии детей

Что решает суд при разводе с детьми

Если есть несовершеннолетние дети, суд может рассмотреть соглашение родителей о том, с кем будут жить дети, как второй родитель будет участвовать в воспитании, кто и в каком размере будет платить алименты, а также как поделится имущество. Согласно статье 24 СК РФ, если соглашения нет или оно нарушает интересы ребенка, суд решит эти вопросы сам.

Место проживания ребенка

Родители могут заранее договориться, с кем будет жить ребенок. Лучше оформить это письменно и приложить к иску. Если договориться не удалось, решение примет суд.

Суд учитывает:

возраст ребенка;

привязанность к каждому родителю, братьям и сестрам;

отношения в семье;

условия проживания;

режим работы родителей;

возможность заниматься воспитанием;

мнение органов опеки.

Мнение ребенка тоже должно быть принято во внимание. По статье 57 СК РФ ребенок вправе быть услышан, а если ему уже исполнилось 10 лет, его мнение обязательно учитывается, если это не противоречит его интересам.

Алименты и содержание детей

Родители обязаны содержать несовершеннолетних детей. Если один родитель не помогает добровольно, алименты можно взыскать через суд. Подробнее о размерах алиментов и их начислении мы писали в другом нашем материале.

Алименты может получать не только ребенок. Согласно статье 90 СК РФ, бывший супруг вправе требовать содержание, например, если ухаживает за общим ребенком до трех лет или с инвалидностью, либо сам стал нетрудоспособным и нуждается в помощи.

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Развод в одностороннем порядке

Развестись можно даже без согласия второго супруга. Через ЗАГС в одностороннем порядке разводятся только в трех случаях: второй супруг признан безвестно отсутствующим, недееспособным или получил меру наказания в виде лишения свободы на срок свыше трех лет.

Если муж или жена против, нужно подавать иск в суд. Как мы уже упоминали выше, суд может дать время на примирение, но не имеет полномочий заставить человека оставаться в браке. Если примирения нет и один супруг продолжает настаивать на разводе, брак расторгается.

Во время подачи заявления в суд важно правильно уведомлять второго супруга. В материалах дела должны быть подтверждения, что копия иска и судебное извещение направлялись по известному адресу ответчику. Иначе процесс может затянуться.

Развод с разделом имущества

Согласно статье 34 СК РФ, в совместную собственность супругов входят как их доходы от предпринимательства или зарплаты, так и любое купленное на эти деньги имущество — от бытовой техники до квартир и долей в бизнесе.

Раздел можно оформить соглашением у нотариуса, через суд вместе с разводом или отдельным иском после расторжения брака.

По общему правилу статьи 39 СК РФ, доли супругов равные. Но суд может отступить от равенства, если этого требуют интересы несовершеннолетних детей или заслуживающий внимания интерес одного из супругов.

Детские вещи не делятся. Одежда, обувь, школьные принадлежности, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты и детская библиотека передаются тому родителю, с кем живет ребенок, без компенсации второму супругу. Согласно статье 38 СК РФ, также вклады, открытые на имя общих детей, принадлежат несовершеннолетним и тоже не учитываются при разделе имущества родителей.

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Что делать с документами после развода

Если инициирован развод через суд, брак прекращается со дня вступления решения суда в законную силу. Обычно это происходит через месяц после изготовления решения, если никто не подал апелляцию. Суд обязан направить выписку из решения в орган государственной регистрации в течение трех дней после вступления решения в силу.

Дальше нужно зарегистрировать развод в ЗАГСе и получить свидетельство. Для этого нужно подготовить паспорт, заявление по требуемой форме, судебное постановление или сведения о нем и подтверждение оплаты госпошлины.