Как получить военную ипотеку в 2026 году: условия, варианты жилья и пошаговая инструкция

Покупка жилья остается серьезной финансовой задачей для большинства людей. Для военнослужащих государство предусмотрело специальный механизм поддержки — накопительно-ипотечную систему. ИС “Вести” рассказывает, как она работает, кто может приобрести недвижимость по программе и какую, а также о том, что происходит с ипотекой после увольнения со службы.

Что такое военная ипотека и как работает НИС

С 2005 года в России действует накопительно-ипотечная система (НИС) — государственная программа для военнослужащих, с помощью которой человек может приобрести недвижимость за счет бюджетных денег, пока служит по контракту. Целевые кредиты на покупку жилья, погашение которых берет на себя государство, называются военной ипотекой.

Механизм НИС устроен так: военнослужащий получает персональный счет и в течение трех лет копит деньги, которые ежемесячно поступают из бюджета. Затем он принимает решение, что с ними делать дальше: продолжать копить или направить на покупку дома или квартиры. Если денег не хватает, человек может оформить военную ипотеку в банке, используя те средства, что накопились за три года, как первоначальный взнос.

Государство открывает именной счет и перечисляет туда деньги из федерального бюджета, а “Росвоенипотека” гасит кредит

Программа действует на федеральном уровне. Кредиты выдаются по условиям банков на основе требований, утвержденных приказом Министра обороны РФ от 9 октября 2018 года № 558.

Армия России (Минобороны) Фото: Минобороны РФ

Кто может получить военную ипотеку в 2026 году

Требования к участникам НИС

Военнослужащий по контракту должен стать участником накопительно-ипотечной системы, чтобы попасть в программу военной ипотеки. Получить кредит можно спустя три года участия в программе. В некоторых случаях присоединение к НИС происходит в обязательном порядке, и участниками становятся следующие категории военнослужащих:

выпускники военно-учебных учреждений, которые заключили контракты и получили звание офицера после 1 января 2005 года;

сержанты, солдаты, старшины и матросы, поступившие на службу с начала 2020 года и отслужившие по контракту три года;

прапорщики и мичманы, которые заключили контракты после 1 января 2005 года и отслужили три года;

добровольцы из запаса, которые выбыли из реестра и не воспользовались накопленными деньгами, а затем заключили новый контракт.

Перечень государственных органов, в которых предусмотрена военная ипотека, включает Минобороны, Росгвардию, МЧС, ФСО, ФСБ, СВР, Генпрокуратуру, Следственный комитет и ГУСП.

Попасть в НИС можно и добровольно. Такая возможность предоставляется:

сержантам, матросам и старшинам, заключившим второй контракт с начала 2005 года;

мичманам и прапорщикам, которые отслужили по контракту не более трех лет к 1 января 2005 года;

гражданам, окончившим военно-учебные учреждения, если они выпустились после 1 января 2005 года и к этому времени уже заключили контракт.

Особенности для участников СВО

Для участников специальной военной операции действуют специальные условия: военнослужащие включаются в реестр НИС вне очереди, освобождаясь от обязательного трехлетнего стажа накоплений, и могут направить средства на покупку квартиры или дома сразу после подписания контракта.

Участниками СВО признаются военнослужащие по контракту, мобилизованные, добровольцы, а также сотрудники силовых структур, которые выполняют служебные обязанности в зоне проведения спецоперации

Сейчас участникам спецоперации доступна не только военная ипотека, но и другие предложения:

“Дальневосточная” и “Арктическая” ипотека. Ставка — 2% годовых. Льготная ипотека в новых субъектах. Ставка — 2%. Семейная ипотека. Оформить кредит на стандартных условиях для покупки недвижимости могут военнослужащие, у которых есть дети. Региональная ипотека. В ряде субъектов предусмотрены дополнительные меры поддержки: субсидии на первоначальный взнос или полное погашение части долга, компенсации процентной ставки и другие.

. Фото: Globallookpress

Условия военной ипотеки в 2026 году

Единая ставка не установлена, и банки определяют ее самостоятельно — в 2026 году она находится в диапазоне 17–20%. Максимальная сумма кредита составляет около 2–2,3 млн руб., а первоначальный взнос начинается примерно от 5%.

Через три года с начала участия в программе военнослужащий может воспользоваться накоплениями и направить их на покупку жилья. Деньги не выдаются на руки, а сразу переводятся на счет продавца. Затем он может оформить военную ипотеку, после чего государство будет направлять деньги уже на уплату ежемесячного взноса, а не на именной счет.

Сегодня установлен годовой взнос в размере 411 184 руб. Сумма ежемесячных выплат составит 34 265 руб.

Первоначальный взнос должен быть полностью закрыт средствами со счета НИС. Если квартира или дом дороже установленного лимита, разницу в цене необходимо оплатить самостоятельно.

Рассчитать накопления участника НИС можно с помощью калькулятора по ссылке.

Военнослужащий России РИА Фото: РИА Новости

Какое жилье можно купить по военной ипотеке

Квартира в новостройке

Приобрести квартиру в новом жилом фонде можно как на этапе строительства, так и в уже сданном доме от застройщика. Сделка проходит с использованием счетов эскроу, что полностью защищает средства военнослужащего. При этом есть важное условие: объект и застройщик должны быть аккредитованы банком-партнером НИС и соответствовать требованиям “Росвоенипотеки”.

Покупка квартиры в новостройке оформляется строго по договору долевого участия (ДДУ)

Вторичное жилье, дом и участок

Военнослужащий-участник НИС может купить готовую квартиру у физического или юридического лица. Объект должен быть аккредитован в банке. При этом не допускается, чтобы дом быть ветхим, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, также не должно быть несогласованных перепланировок.

Жилой дом с участком — еще один вариант, доступный в рамках военной ипотеки. Приобрести можно как отдельно стоящий жилой дом, так и таунхаус. Как и в случае со вторичкой, объект проходит проверку на обременения и техническое состояние. Земля должна относиться к категориям ИЖС или ЛПХ.

Требуется единый договор купли-продажи на дом и на земельный участок под ним. Отдельно купить участок без дома нельзя

Коттеджи Фото: Russian Look

Какие объекты не подходят

Военную ипотеку нельзя направить на покупку комнаты в коммуналке или квартиры в ветхом либо аварийном доме. Исключается недвижимость, которая не относится к жилому фонду. Дачу с садовым домом купить по ипотеке не получится. Нельзя приобрести квартиру в новом доме, если застройщик не имеет аккредитации в банке-кредиторе. Недвижимость не должна находиться под арестом или в залоге у другого банка. Не разрешено покупать квартиры с незаконной перепланировкой. Не подходят объекты, которые находятся не на территории России.

Где найти недвижимость

Карта объектов строительства опубликована на сайте “Росвоенипотеки”.

Новостройки Global Фото: Globallookpress

Как получить военную ипотеку: пошаговая инструкция

Получение свидетельства на целевой жилищный заем

Не менее чем через три года участия в программе НИС можно реализовать право на заем. Первый шаг — получение свидетельства о праве на военную ипотеку, которое имеет идентификационный номер. Для этого нужно подать рапорт на имя командира воинской части.

Свидетельство оформляет “Росвоенипотека”. Обычно оно выдается на руки через 1,5–3 месяца после написания рапорта и действует девять месяцев. Если человек не успел взять ипотеку за это время, придется оформлять документ заново.

Выбор банка и подача заявки

На сайте “Росвоенипотеки” размещен список банков, которые предоставляют ипотечное кредитование. Рекомендуется изучить ставки и условия каждого финансового учреждения и, выбрав подходящий банк, заполнить заявление-анкету на получение кредита на его сайте или в отделении. Банк проверит платежеспособность и кредитную историю, подготовит документы и передаст их на согласование в ”Росвоенипотеку”. Обычно на рассмотрение заявки уходит примерно 10 дней.

Когда заявка будет одобрена, можно заключить договор целевого жилищного заема, после чего на банковский счет будут перечислены деньги первоначального взноса. Следующий шаг — оформить договор приобретения жилья.

Далее необходимо застраховать недвижимость и зарегистрировать право собственности. Также понадобится установить обременение по целевому заему, по которому квартира или дом будет в залоге не только у банка, но и у “Росвоенипотеки”. Это нужно для того, чтобы государство могло перечислять деньги на платежи по кредиту. Выписку из Росреестра об обременении нужно будет передать в банк и в “Росвоенипотеку”.

Весь процесс может занять около двух месяцев. Максимальный срок ограничен сроком действия свидетельства — девять месяцев.

Какие документы нужны

Основные документы для оформления военной ипотеки:

паспорт гражданина РФ;

свидетельство участника НИС;

заявление-анкета, заполненная в банке или онлайн;

военное удостоверение — может потребоваться при заполнении анкеты.

Если военнослужащий приобретает квартиру в новом фонде, также понадобится предоставить договор долевого участия, проектную декларацию и документы застройщика. Для вторички перечень другой: договор купли-продажи, выписка из ЕГРН, отчет об оценке недвижимости и технический паспорт объекта.

Документы, которые нужно подать в Росреестр для регистрации перехода права собственности после того, как жилье будет приобретено и застраховано:

паспорт;

заявление о государственной регистрации права собственности;

договор купли-продажи или долевого участия;

кредитный договор;

закладная;

квитанция об оплате госпошлины.

Документы АГН Москва Фото: Агентство городских новостей "Москва"

В каких банках можно оформить военную ипотеку

Сегодня военную ипотеку выдают семь российских банков: ПСБ, Сбербанк, ВТБ, СГБ, “Санкт-Петербург”, “Дом.рф”, АБ “Россия”.

Что будет с военной ипотекой при увольнении со службы

Когда военнослужащий увольняется, все, что касается военной ипотеки, будет зависеть от выслуги лет и основания увольнения. Если участник НИС ушел со службы по собственному желанию или неуважительным основаниям до погашения заема, он продолжит платить кредит банку самостоятельно, а государственные взносы по НИС прекратятся.

Есть исключения: военный уволился после 20 лет службы или после 10 лет общей выслуги по ОШМ, из-за болезни или по семейным обстоятельствам. В этих случаях возвращать заем не нужно, а оплатить кредит можно средствами, которые остались на персональном счете. Если их недостаточно, военнослужащий погашает заем собственными деньгами.

. Фото: РИА Новости

Какие средства можно использовать для погашения военной ипотеки

Собственные накопления

Погасить ипотеку можно досрочно, и один из способов — использовать собственные деньги. Например, те, которые удалось накопить с зарплаты, премий или продажи имущества. Также средства можно направить на уменьшение ежемесячного платежа или срока кредита — это будет зависеть от банка.

Порядок действий:

Обратиться в банк и за справкой об остатке долга. Подать заявление по форме банка на полное или частичное погашение заема. Внести деньги по указанным реквизитам. Принять новый график платежей.

Материнский капитал

Заемщик может направить средства материнского капитала на погашение основного долга или на уплату процентов по ипотечному кредиту. Для начала нужно запросить в банке выписку об остатке долга и реквизитах для перечисления денег. Далее — направить в МФЦ, СФР или через “Госуслуги” заявление о распоряжении маткапиталом, прикрепив пакет документов:

паспорт;

свидетельство НИС;

сертификат на маткапитал;

свидетельства рождения детей;

если есть супруга или супруг: его или ее паспорт, свидетельство о браке, брачный контракт или согласие супруга на покупку недвижимости;

справку об остатке долга;

кредитный договор.

После того, как заявка будет одобрена, СФР перечислит средства на счет банка.

В 2026 году маткапитал на первого ребенка составляет 728 тыс. руб.

Кроме того, капитал можно использовать в качестве первоначального взноса для ипотеки.

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Рефинансирование военной ипотеки

Если банк предоставляет возможность рефинансирования, то военнослужащий может погасить задолженность, оформив новый кредит на более выгодных условиях. Это дает возможность снизить процент, сменить банк и уменьшить размер ежемесячного платежа.

Для рефинансирования важно, чтобы участник НИС:

уже оформил военную ипотеку;

продолжал проходить службу;

не имел просрочек;

соответствовал требованиям банка по возрасту, платежеспособности и стажу.

Что нужно сделать для рефинансирования в новом банке:

Проанализировать текущий кредит и потенциальную выгоду от рефинансирования. Сравнить предложения банков-партнеров НИС и выбрать подходящее кредитное учреждение. Подать заявку на рефинансирование в выбранный банк и дождаться оценки объекта. Подписать два договора: кредитный и рефинансирования. Получить справку о закрытии старого кредита, после того как новый банк перечислит средства на его погашение. Переоформить залог. Запись о смене залогодержателя вносится в Росреестр.

Процедура рефинансирования занимает от трех недель до двух месяцев в зависимости от банка

Есть случаи, когда рефинансирование может быть невыгодно. Например, если разница в ставке составляет 0,5–1%, есть просрочки или до окончания ипотеки осталось меньше пяти лет.

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Можно ли получить налоговый вычет с военной ипотеки

Участник НИС может получить налоговый вычет с военной ипотеки — 13%. Однако вернуть можно только собственные средства. Те деньги, которые выплатило из бюджета государство, не учитываются.

С расходов на покупку жилья можно вернуть до 260 тыс. руб., а с уплаченных процентов — до 390 тыс. руб.

Пошаговая инструкция:

Заполнить декларацию НДФЛ-3. Обратиться в бухгалтерию за справкой НДФЛ-2. Подготовить договор участия в НИС и кредитный договор. Собрать чеки, выписки из банка и другие документы, которые подтверждают, что оплата производилась деньгами из личного бюджета. Предоставить все документы в ИФНС по месту жительства. Оформить заявление на вычет в личном кабинете на сайте ФНС.

Частые вопросы о военной ипотеке