Как получить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости в 2026 году

По выписке из ЕГРН можно проверить, существует ли объект недвижимости, стоит ли он на кадастровом учете, есть ли какие обременения и кто вообще вправе распоряжаться квартирой, домом или участком. Разберем, где ее заказать и сколько это стоит.

Выписка из ЕГРН: зачем нужна и какие сведения содержит

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) — это официальный документ для подтверждения актуальной регистрационной информации на квартиру, дом, земельный участок и другие объекты. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ регулирует список предоставляемых сведений, кто может получать документ, в какие сроки и в каком формате.

В зависимости от вида выписки набор данных отличается, но чаще всего в них можно увидеть:

кадастровый номер;

адрес объекта;

площадь, этаж, назначение;

кадастровую стоимость;

вид зарегистрированного права;

дату и номер госрегистрации права собственности;

ограничения и обременения: ипотеку, аренду, арест, запрет на регистрационные действия;

сведения о переходе прав собственности, если заказана соответствующая выписка.

Для покупателя особенно важно перед приобретением недвижимости проверить с помощью выписки наложен ли на объект арест, зарегистрирована ли ипотека или есть судебный спор. Другие случай, когда справка необходима:

Финансы и банки: документ из Росреестра обязателен для оформления ипотеки, оценки залога или получения страхового полиса на жилье. Суды и наследство: выписка из ЕГРН необходима нотариусу для оформления наследства, а суду — для раздела имущества или решения споров о границах участков. Госуслуги и быт: данные требуются для прописки, получения жилищных субсидий, переоформления счетов ЖКХ и расчета налогов.

Электронная и бумажная выписка: есть ли разница

Закон разрешает предоставлять выписку из ЕГРН и в виде онлайн-файла, и на бумаге. Разницы между ними нет и они равнозначны.

Онлайн-справка из реестра подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Если подпись корректна, такой документ равнозначен бумажной выписке с подписью и печатью.

Кто может получить выписку из ЕГРН

С 1 марта 2023 года ФИО и дата рождения правообладателя перестали быть общедоступными для третьих лиц. Они включаются в выписку только с согласия собственника либо для уполномоченных лиц, например, суда, нотариуса или прокурора. Изменения введены Федеральным законом от 14.07.2022 № 266-ФЗ.

Общедоступные сведения об объекте недвижимости может запросить любое лицо. Но информация в ограниченном доступе, например, персональные данные собственника, предоставляется только по запросу владельца недвижимости или тех лиц, которые указаны в законе.

К тем, кто может получить расширенные сведения, относятся:

собственник или его представитель;

супруг или супруга правообладателя;

наследники;

залогодержатель;

нотариус;

отдельные госорганы;

в некоторых случаях собственники смежных участков, арендаторы, арендодатели и другие лица.

Какие бывают выписки из ЕГРН Фото: Источник: freepik.com

Какие бывают выписки из ЕГРН

Выписки из ЕГРН делятся в зависимости от того, кто заказывает документ и для какой цели:

1. Общедоступные — может получить любой человек:

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости показывают базовые сведения об объекте, собственнике и имеющихся обременениях;

об объекте недвижимости включают в себя более подробный план с расширенными характеристиками объекта и параметрами жилого помещения;

о переходе прав на объект недвижимости необходимы для проверки истории собственников и смены права;

о кадастровой стоимости нужны для споров о размере налога, о правах наследования, в судах и при других имущественных вопросов. На “Госуслугах” такая выписка доступна как отдельная услуга бесплатно.

2. С ограниченным доступом — получить может только собственник или его представитель:

о правах отдельного лица представляют собой список всей недвижимости, которая принадлежит конкретному человеку на территории России;

о содержании правоустанавливающих документов, то есть информация о том, на основании какой сделки была получена собственность, например, наследства или купли-продажи;

о признании правообладателя недееспособным содержат данные судебных решениях по недееспособности владельца недвижимости.

Учитывая все вышеперечисленное, будет полезным уточнить у получателя, какой именно вид выписки из ЕГРН ему необходим.

Как заказать выписку из ЕГРН онлайн

Через “Госуслуги”

На портале можно заказать выписку по своему объекту, а также другие виды сведений из ЕГРН. Для этого нужно:

Войти в аккаунт на “Госуслугах”. Найти услугу по запросу “выписка ЕГРН”. Выбрать нужный вид госуслуги. Указать адрес или кадастровый номер недвижимости. Оплатить услугу, если выписка платная. Дождаться отображения выписки из ЕГРН в личном кабинете в формате PDF или XML с УКЭП.

Согласно статье 62 №218-ФЗ в актуальной редакции от 30.01.2026, сведения из ЕГРН предоставляются не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса. При этом экспресс-выписка в онлайн-формате может быть сформирована не позднее следующего дня с момента поступления заявления.

Через сайт Росреестра

Можно заказать справку и через сервис Росреестра:

Перейти на официальный сайт Росреестра и авторизоваться через “Госуслуги” в личном кабинете. Найти раздел “Услуги и сервисы” → “Предоставление сведений ЕГРН”. Выбрать нужный вид выписки, например, “Об основных характеристиках и зарегистрированных правах”. Указать адрес или кадастровый номер, например, помещения или земельного участка. Выбрать способ получения, например, электронная выписка на e-mail или ссылка в личном кабинете. После проверки данных формируется запрос, необходимо оплатить госпошлину.

Выписка из ЕГРН будет направлен выбранным способом получения в течение трех рабочих дней.

Как заказать выписку из ЕГРН онлайн Фото: Источник: freepik.com

Как получить выписку из ЕГРН в МФЦ

Если нужно получить выписку в бумажном виде или нет возможности подать запрос онлайн, можно направить заявление через МФЦ. Сотрудник отделения поможет составить обращение, сверит данные жилплощади и выдаст квитанцию об оплате услуги. Обычно с собой необходимо иметь только паспорт, но если выписка предоставляется на чужую собственность — либо быть в числе законных представителей, например, супругом, опекуном или наследником и обладать соответствующими подтверждениями, либо иметь нотариальную доверенность.

Срок предоставления документа составляет до трех рабочих дней с момента получения запроса системой, но иногда время может быть увеличено в период передачи выписки из ЕГРН через МФЦ.

Сколько стоит выписка: можно ли получить бесплатно

Собственник недвижимости может получить выписку из ЕГРН бесплатно через портал “Госуслуги”. Также безвозмездно предоставляется всем заявителям документ о кадастровой стоимости объекта, где содержится информация о цене квартиры за определенную дату. Это может быть полезно для расчета налогов или оспаривании оценки.

В остальных случаях необходимо заплатить госпошлину. Платные тарифы для физических и юридических лиц на 2026 год установлены приказом Росреестра от 28.10.2024 № П/0335/24 в редакции от 24.07.2025.

Вид выписки Физические лица Юридические лица Бумажная выписка (руб.) Электронный файл (руб.) Бумажная выписка (руб.) Электронный файл (руб.) Об объекте недвижимости: информация с планами и схемами 1 740 700 5 100 1 640 Об основных характеристиках и зарегистрированных правах 920 580 2 540 1 640 О переходе прав на объект 920 580 2 540 1 160

Если необходимы просто справочные сведения без официального документа, они содержатся на сайте Росреестра в разделе “Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online”. Там указаны кадастровый номер и площадь и факт наличия или отсутствия обременения.

Льготы при получении сведений, содержащихся в ЕГРН

Для некоторых категорий граждан действует льгота 50% на заказ как бумажных, так и электронных документов:

ветеранов Великой Отечественной войны;

ветеранов боевых действий на территориях СССР, РФ и других государств;

физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей;

инвалидов с детства или I и II групп.

Скидка на оплату выписки предоставляется только если запрос касается недвижимости, которая принадлежит или принадлежала льготникам ранее. Право на льготу необходимо подтвердить документально, например, справкой об инвалидности или ветеранским удостоверением, при подаче запроса.

Срок действия выписки из ЕГРН Фото: Источник: freepik.com

Срок действия выписки из ЕГРН

У выписки нет фиксированного срока действия. Сведения в ней считаются актуальными на момент выдачи документа из ЕГРН, после этого информация может измениться. Поэтому банки, нотариусы или покупатели могут попросить предоставить выписку, например, за несколько дней до совершения сделки, чтобы иметь на руках максимально свежие данные.

Как проверить подлинность выписки из ЕГРН

При получении онлайн-выписки необходимо проверить не только сам PDF-файл, но и подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи. Для этого на “Госуслугах” есть специальный сервис:

Необходимо загрузить в программу документ самой выписки и отдельный с подписью. Если оба файла достоверны, система покажет ответ “Подлинность документа подтверждена” и “Владелец: Росреестр”.

Проверка подлинности выписки особенно важна при покупке вторички. Если продавец прислал просто скриншот справки, распечатку или PDF без подписи, такой документ нельзя считать достоверным. Для безопасности сделки с недвижимостью необходима официальная бумажная выписка или исходная электронная с УКЭП.