Как получить выписку из ЕГРЮЛ по ИНН с электронной подписью от ФНС

В 2026 году можно бесплатно получить электронную выписку из ЕГРЮЛ с подписью ФНС и скачать ее за несколько минут в формате PDF. Разберем подробнее, что это за документ, какие данные он содержит, чем отличается обычная выписка от расширенной и какой формат предпочтительнее.

Что такое выписка из ЕГРЮЛ и когда она нужна

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) — официальный документ с данными о юридическом лице. Она подтверждает, что компания существует, не исключена из реестра и зарегистрирована на территории России. В файле можно ознакомиться с официальным названием организации, узнать основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), адрес юрлица, статус фирмы, коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), данные о ликвидации и других изменениях.

Согласно статье 6 Федерального закона №129-ФЗ в редакции от 31.07.2025 года, сведения из ЕГРЮЛ открыты и общедоступны, кроме, например, паспортных данных учредителей и директоров, структуры собственности и банковских счетов. Запросить информацию у ФНС может любое заинтересованное лицо: сама компания, ее будущий партнер, банк, суд или нотариус. Это базовый документ, с которого начинается любая юридическая проверка.

Когда выписка нужна чаще всего:

Для открытия расчетного счета. Сотрудник банка обязан идентифицировать клиента и проверить достоверность данных об организации. Выписка подтверждает, что фирма реально существует, не находится в процессе ликвидации, а лицо, открывающее счет, имеет на это право. Для проверки контрагента. Выписка позволяет убедиться, что директор не номинальный, то есть не числится в списках руководителем большого количества фирм, адрес не является местом массовой регистрации, а организация не имеет записей о недостоверности данных. Для участия в закупках и тендерах в качестве дополнительного подтверждения регистрации и существования компании. Организаторы торгов требуют выписку для подтверждения соответствия участника требованиям законодательства. Она доказывает, что фирма не стала банкротом, не ликвидируется и обладает необходимыми кодами деятельности (ОКВЭД) для исполнения контракта. Для предоставления в суде, например, при подаче иска в арбитраж — например, при подаче иска в арбитраж — установлено статьей 126 АПК РФ №95-ФЗ в актуальной редакции от 01.01.2026 года. Это необходимо судье для подтверждения юридического статуса сторон и их актуальных адресов для направления последующих уведомлений. Для нотариуса, когда необходимо подтвердить полномочия руководителя действовать от имени организации и статус юрлица при заверении сделок, доверенностей или банковских карточек. Для лицензий, крупных сделок, корпоративных изменений. Государственные органы и крупные партнеры требуют выписку как “паспорт” бизнеса. Она подтверждает отсутствие правовых ограничений на ведение определенной деятельности и актуальность состава учредителей для одобрения сделок.

В выписке ЕГРЮЛ, согласно статье 5 №129-ФЗ, можно увидеть почти всю ключевую регистрационную информацию о компании, а именно:

полное и сокращенное наименование;

организационно-правовую форму;

дату регистрации;

юридический адрес;

ОГРН, ИНН, КПП;

сведения об акционерах и участниках;

размер уставного капитала;

коды ОКВЭД;

сведения о лицензиях, реорганизации, ликвидации, банкротстве и иных изменениях.

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Какие бывают выписки из ЕГРЮЛ

Документы различаются по двум главным параметрам:

1. По объему сведений:

обычная выписка содержит общедоступные данные, которые открыты для любого человека и организации;

выписка с расширенной информацией из реестра включает сведения, доступ к которым может потребовать предоставить только руководитель компания, ее участник, представитель по доверенности или уполномоченный орган, например, ФНС, банки, суды и прокуратура.

2. По формату:

электронная выписка формируется онлайн по запросу;

на бумажном носителе выдается по заявлению через налоговую или МФЦ.

Электронная выписка

ФНС выдает электронную выписку по запросу бесплатно в PDF-формате, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) налогового органа. Данный файл по общему правилу равнозначен бумажному документу с печатью за исключением отдельных случаев: требований иностранных организаций, офлайн-аукционов, особого распоряжения банка или суда.

Бумажная выписка

Оригинал на бумаге чаще всего заказывается, если клиент настаивает именно на данном формате либо организации удобно иметь его на руках для внутреннего документооборота.

Выписка с электронной подписью от ФНС

Это стандартная электронная выписка с подписью ФНС, которая подтверждает, что документ был сформирован официальным уполномоченным органом и содержащаяся информация является подлинной на момент его получения. Поэтому для банка, суда, тендера или контрагента чаще всего достаточно именно такого файла.

ФНС налоговая служба РИА Фото: РИА Новости

Как заказать выписку из ЕГРЮЛ онлайн

Подать запрос можно на свою или любую другую российскую компанию. ФНС прямо указывает, что сервис позволяет бесплатно получить информацию о конкретном юрлице в форме электронного документа, подписанного УКЭП.

На сайте ФНС

Открыть сервис ФНС по предоставлению сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Ввести ИНН, основной государственный регистрационный номер или наименование организации. Выбрать нужную фирму из результатов. Скачать PDF-файл с информацией.

Если искать по идентификационному номеру налогоплательщика или ОГРН, система обычно сразу находит одно юрлицо. Если по названию — результатов может быть несколько, и тогда лучше сверять адрес, регион, ФИО руководителя и вид деятельности.

Через “Госуслуги”

Получить электронную выписку можно и на сайте “Госуслуги”: запрос отправляется из личного кабинета по той же самой схеме, что и при обращении в ФНС, а готовый документ приходит в электронном виде в течение нескольких минут.

Пошаговая инструкция:

На странице поиска на “Госуслугах” ввести “Предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП” или воспользоваться помощью робота Макса, чтобы найти нужную услугу. Выбрать тип выписки — сведения о юридическом лице (ЕГРЮЛ). Ввести данные ИНН или ОГРН интересующей компании. Если выписка заказывается на собственное юрлицо, то сведения заполняются автоматически. Нажать кнопку “Отправить запрос”.

Как найти выписку по ИНН организации

Достаточно знать идентификационный номер налогоплательщика фирмы, ввести его в строку поиска на сайте ФНС и скачать файл с нужными данными спустя 1–2 минуты.

Такой способ подходит и для быстрой проверки своей организации или контрагента перед заключением договора, внесением оплаты или переговорами с партнерами.

Мои документы МФЦ АГН Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Как заказать бумажную выписку из ЕГРЮЛ

Если нужен бумажный экземпляр, порядок такой:

Подготовить запрос в свободной форме. Указать данные организации: наименование, ИНН или ОГРН. Прописать информацию о заявителе и способ получения. 200 рублей и 400 рублей за срочную, которая выдается на следующий день. Оплатить можно через Оплатить выдачу. Стоимость за предоставление обычной выписки составляетза срочную, которая выдается на следующий день. Оплатить можно через сервис ФНС “Уплата налогов и пошлин” или в терминале банка. Подать документы в налоговую инспекцию или МФЦ. С собой нужно иметь паспорт, составленное заявление и квитанцию об оплате пошлины. Получить готовую выписку в установленный срок, обычно до пяти рабочих дней.

Данные по стоимости и срокам основаны на действующем порядке предоставления сведений из ЕГРЮЛ и постановлении Правительства РФ №462 от 19.05.2014 года.

Сколько действует выписка

У выписки из ЕГРЮЛ нет установленного срока действия, однако нужно учитывать тот факт, что информация в ФНС обновляется постоянно, поэтому вчерашний документ может потерять актуальность уже на следующий день. Поэтому ориентироваться нужно на цель использования:

для арбитражного суда — выписка или иной подтверждающий документ должны быть получены не раньше чем за 30 дней до подачи иска;

для банка, нотариуса, контрагента, закупки — срок обычно определяет сама организация или другие сопутствующие документы, чтобы сведения были получены в один период времени. Лучше заказывать их из ФНС максимально близко к дате сделки, подачи заявления или документов.

Как проверить подлинность

Если необходимо удостовериться в подлинности электронной выписки, то лучше получать ее напрямую из сервиса ФНС. Дополнительно можно проверить УКЭП через сервис “Проверка ЭП” на сайте налоговой инспекции.

Если была получена бумажная версия выписки от делового партнера, полезно перед совершением сделки сверить данные с открытой базой ФНС и карточкой компании в сервисе “Прозрачный бизнес”. На этом сайте можно сразу увидеть имеющиеся несоответствия адреса или ФИО руководителя, проверить информацию о банкротстве, ликвидации и других маркерах.

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Частые вопросы о выписке из ЕГРЮЛ