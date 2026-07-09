Как поменять регион на Айфоне: App Store или Apple ID - гид по цифровым переездам в 2026 году

Каталоги приложений давно живут по законам географии: что-то прекрасно работает, где-то не проходят подписки, а что-то вообще исчезает из каталога. И иногда самый верный путь, как получить к ним доступ, — не искать обходные пути, а официально (просто дистанционно) "переехать". Разберем, как это сделать.

Зачем менять регион в App Store на Айфоне?

Цены и валюта: App Store и подписки показывают цены в валюте выбранной страны. Если не поменять регион, списания с карты будут проходить в "чужой" валюте — за них банк берет комиссию.

Доступность приложений и контента: в разных странах отличаются каталоги. Например, нужный фильм даже по подписке может быть доступен только в другом регионе — то же самое с приложениями.

Способы оплаты: карты и платежные сервисы работают "у себя дома" и могут не привязываться к приложениям, если регион Apple ID другой.

Правила и сервисы Apple: часть функций доступна только в определенных странах.

Налоги и законы: в каждой стране своя ставка налога на цифровые покупки — и свои ограничения. Это влияет на финальную цену и на то, что вообще разрешено продавать.

Когда это может пригодиться

Одна из частых причин — переезд в другую страну: либо полная релокация, либо временная — но продолжительная — по работе или учебе. Тогда удобнее перевести учетную запись — и подписки начнут списываться в местной валюте, намного меньше будет лишних конвертаций, комиссий и ошибок оплаты.

Еще "переезд" помогает, если меняются банковские реквизиты: когда старые карты заблокированы, а продлить подписку на сервисы нужно срочно.

А также при смене региона открывается доступ к "местным" приложениям и услугам: отдельные стриминговые платформы работают только в определенных странах — и без магазина с "правильной" геолокацией их просто не видно.

Кроме того, подарочные карты и промокоды продаются по регионам: чтобы активировать ваучер из местной розницы и "поймать" локальные акции и скидки, тоже нужна "домашняя" страна магазина.

В каких случаях смена страны в Апп Стор не поможет

Решить проблему, скорее всего, не получится, если сервис сам проверяет, где вы находитесь, по IP-адресу или по биллингу.

То же касается связи: eSIM-профили, Wi-Fi Calling, VoLTE, условия тарифов и раздача интернета зависят от оператора и его лицензий — какие бы настройки ни были на телефоне, это не переключить.

На уровне закона тоже есть ограничения: если какой-то контент запрещен в вашей стране, магазин его не покажет даже после "переезда".

Кроме того, не совсем препятствие, скорее, важная деталь, — если вы пользуетесь привязанными к номеру телефона сервисами (например, банки или мессенджеры), даже после смены региона они продолжат спрашивать именно его.

Наконец, не получится сменой страны обойти возрастные лимиты на Айфоне: они устанавливаются в настройках самого гаджета.

Подготовка iPhone к смене региона в App Store

Перед переключением страны важно сначала отвязать учетную запись от всего, что блокирует процедуру. Пока активны подписки, оформлены предзаказы, не досмотрены арендованные фильмы или висят незавершенные покупки, система не даст изменить регион.

Зайдите в Настройки → нажмите на свое имя → Подписки и отмените все платные и пробные — проверьте, что статус поменялся на "истекает" с конкретной датой. Если у вас настроен Семейный доступ, проверьте, есть ли подписки у организатора. А в Истории покупок App Store (Настройки → ваше имя → Медиаматериалы и покупки) убедитесь в отсутствии "текущих" транзакций или возвратов.

Маленький лайфхак:

мешает iCloud+, но отказаться от него совсем нельзя, дождитесь даты окончания подписки и в тот же день поменяйте страну — затем сразу переоформите подписку уже в новом магазине.

Следом обнулите баланс Apple ID — перейти, если на аккаунте еще есть средства, нельзя. Остаток можно проверить в App Store через "Аккаунт → Пополнить баланс" — постарайтесь списать его покупкой недорогого приложения или внутриигрового контента. Если сумма совсем небольшая и ничего не удается подобрать, можно "подарить". В крайнем случае обратитесь в поддержку компании и попросите аннулировать остаток (иногда сервис идет навстречу).

Далее — резервная копия данных. После смены региона часть приложений может исчезнуть из каталога нового магазина, а медиатеки и подписки — "перепривязаться".

Поэтому сделайте iCloud-копию (Настройки → ваше имя → iCloud → Резервное копирование iCloud → Создать копию) и дождитесь завершения, а затем продублируйте на компьютер: в Finder на macOS (или iTunes на Windows) создайте локальную копию и обязательно включите шифрование, чтобы сохранить пароли.

Проверьте, чтобы Фото синхронизировались с iCloud Фото, продублировались документы из iCloud Drive, сохранились Заметки и Напоминания, а связка ключей iCloud завершила загрузку. Также заранее экспортируйте коды и сохраните резервные варианты входа в банковские приложения — после переключения некоторые сервисы попросят повторную авторизацию.

Если пользуетесь Wallet, зайдите в App Store → Аккаунт → Покупки и скачайте на устройство приложения, которых может не быть в новом магазине.

Как поменять регион с текущим Apple ID

Если подготовка уже выполнена — подписки отменены, баланс равен нулю, подготовлен альтернативный способ погашения платежей — можно сразу переходить к действиям — для этого воспользуйтесь нашей инструкцией.

Вход в настройки учетной записи

Откройте "Настройки", нажмите на свое имя и перейдите в "Медиа-материалы и покупки". Нажмите "Просмотреть" и подтвердите вход с помощью Face ID или пароля — так вы попадете в параметры магазина.

Переход в раздел Страна / регион

В настройках учетной записи откройте раздел Страна / регион и выберите "Сменить страну / регион".

Если кнопка не нажимается или появляется предупреждение, — значит, есть незавершенные "обязательства": активные подписки, положительный баланс или предзаказы.

Убедитесь, что баланс Apple ID обнулен, подписки отменены и у организатора Семейного доступа (если вы к нему подключены) регион совпадает с остальными участниками — при необходимости временно отключите "семью".

Выбор нового региона и принятие условий

Из списка стран выберите нужную и внимательно прочтите условия: именно в них говорится о налогах, валюте и доступности отдельных сервисов. Подтвердите согласие — после этого система переведет вас к настройке платежей, без которой смены региона не произойдет.

Настройка нового способа оплаты

Добавьте реальный для "новой страны" метод оплаты — карту или Apple Pay. Для этого введите адрес выставления счета, причем индекс, телефон и название региона должны совпадать с банковскими данными. Когда все будет корректно заполнено, сохраните изменения — система проверит карту и свяжет новый с вашей учетной записью.

Проверка после "смены"

Откройте App Store и убедитесь, что цены отображаются в валюте новой страны. Переподключите подписки — iCloud+, Music, TV+ — уже в новом магазине, а в сторонних сервисах введите новые платежные данные, поскольку у них свой биллинг и собственные требования к финансовым операциям. Затем просмотрите установленные приложения: те, что недоступны в новом каталоге, будут работать, но могут перестать обновляться.

Как создать новый Apple ID в "другом регионе"

На appleid.apple.com нажмите "Создать Apple ID" и сразу выберите страну того магазина, где планируете покупать контент и оформлять подписки, укажите имя, дату рождения и e-mail с постоянным доступом (лучше завести отдельный адрес специально для новой учетной записи).

Введите корректные индекс, город и улицу — адрес выставления счета. Способ оплаты можно добавить позже.

Подтвердите e-mail кодом из письма и введите номер для двухфакторной аутентификации. Лучше сразу указать местный номер выбранной страны — с ним проще входить и восстанавливать доступ. Сохраните резервные коды и, если возможно, добавьте второй доверенный номер для подстраховки.

Смена региона или новый Apple ID: что выбрать

Метод Плюсы Минусы Смена региона Вся история покупок и подписок остается в одном месте

Меньше путаницы с iCloud, сообщениями, заметками и бэкапами

Законный, прозрачный путь Нужна подготовка

Часть приложений может исчезнуть из каталога нового магазина, обновления при смене региона могут стать недоступны

Подарочные карты и баланс старого региона не переносятся

При возврате придется проходить весь путь снова Новый Apple ID Быстро

Точечный доступ к "нестандартному" каталогу и ценам

Удобно разделять личное и рабочее, взрослое и детское Покупки и подписки не объединяются между разными Apple ID

Переключение аккаунтов в App Store вручную

Возможна путаница с обновлениями

Недоступность общего баланса

Как поменять страну iPhone в настройках

Системные настройки влияют на язык интерфейса и локализацию сервисов, формат дат, времени, валют и чисел, возрастные рейтинги контента, единицы измерения (°C/°F, килограммы/фунты), предложения в разделах "Медиа" и поиск по каталогам. При этом покупки, подписки, способы оплаты и "домашняя" страна магазина остаются прежними — это по-прежнему зона Apple ID.

Чтобы переключиться: