Альтернативная гражданская служба вместо армии: кому положена и как на нее попасть

В то время как призыв в армию остается обязательным, некоторые граждане России выбирают путь без оружия, а именно альтернативную гражданскую службу. Объясняем, что это такое, кто может на нее рассчитывать, как правильно составить и подать заявление на АГС.

Что такое альтернативная гражданская служба в России

Отличие от срочной военной службы

Альтернативная гражданская служба (АГС) представляет россиянам возможность заниматься трудовой деятельностью в интересах общества и государства вместо прохождения военной службы по призыву. В большинстве случаев она представляет собой “обычную” работу в гражданском учреждении: больнице, социальной службе, образовательной организации. Также проходить службу можно в организации Вооруженных сил РФ (ВС РФ).

Гражданин России может попасть на АГС можно в случае, если его убеждения — этические, религиозные, пацифистские и так далее — противоречат несению военной службы. Также заменять военную службу на гражданскую имеют право представители коренных малочисленных народов, которые ведут традиционный образ жизни.

Отличия Военная служба АГС Характер Военная подготовка Гражданская трудовая деятельность Длительность 12 месяцев 21 месяц при прохождении службы в государственных учреждениях и 18 месяцев — в организациях ВС РФ Основание Обязательна для мужчин по закону По убеждениям и вероисповеданию Форма и дисциплина Военная форма и казарменный режим Гражданская форма и трудовой распорядок Где проходит В воинских частях, на военных базах В государственных и муниципальных организациях Зарплата Небольшое довольствие Минимальная (на уровне МРОТ или выше)

У альтернативной гражданской службы есть ряд преимуществ:

выплачивается зарплата;

можно совмещать АГС и учебу во внерабочее время;

время прохождения службы засчитывается в трудовой стаж;

есть оплачиваемый отпуск;

организация предоставляет место в общежитии, комнату или квартиру на срок прохождения службы, если гражданина отправляют в другой регион;

бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом к месту работы.

Правовая база

Право россиян заменить военную службу на альтернативную гарантировано частью 3 статьи 59 Конституции РФ. Условия прохождения АГС, обязанности граждан, срок, порядок распределения регулирует закон № 113-ФЗ “Об альтернативной гражданской службе”.

Кто имеет право на АГС

По убеждениям и вероисповеданию

Гражданин России может пойти на АГС в случае, если его убеждения, то есть глубоко укоренившиеся взгляды, противоречат участию в военной деятельности. В законах не говорится, какие именно убеждения дают право на замену, тем не менее они могут быть личными и субъективными: философскими, миротворческими, морально-этическими.

Для доказательства своей позиции гражданину потребуется обосновать, почему ему неприемлема военная служба. Комиссия при военкомате может оценивать, насколько последовательны убеждения, как давно человек придерживается этих взглядов, есть ли этому подтверждения.

Еще один повод претендовать на прохождение альтернативной службы вместо военной — вероисповедание. Человек может быть верующим и исповедовать религию, которая не одобряет или вовсе запрещает участвовать в войнах, носить оружие и применять силу к человеку. Закон не устанавливает список определенных конфессий, представители которых имеют право на АГС, и решение принимает призывная комиссия.

Даже если житель России исповедует религию, которая не запрещает военную службу, он все равно может заявить о личных религиозных убеждениях против армии. Но придется особенно тщательно их обосновывать.

Представители малых коренных народов

Представители коренных малочисленных народов, которые занимаются традиционными промыслами и хозяйственной деятельностью, имеют право пройти альтернативную гражданскую службу вместо срочной военной, согласно статье 2 № 113-ФЗ “Об альтернативной гражданской службе” и статье 9 № 82-ФЗ “О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации”. Им не нужно доказывать свои убеждения или вероисповедание.

К коренным малочисленным народам относятся: алеуты, алюторцы, вепсы, долганы, ительмены, камчадалы, кереки, кеты, коряки, кумандинцы, манси, нанайцы, нганасаны, негидальцы, ненцы, нивхи, ороки, орочи, саамы, селькупы, сойоты, тазы, теленгиты, телеуты, тофалары, тубалары, тувинцы-тоджинцы, удэгейцы, ульчи, ханты, челканцы, чукчи, чулымцы, шорцы, эвенки, эвены, энцы, эскимосы, юкагиры.

Сколько длится альтернативная гражданская служба

В отличие от срочной военной службы, срок которой составляет один год, альтернативная гражданская длится:

21 месяц, если призывника направят в гражданское учреждение;

18 месяцев, если служба проходит в организациях ВС РФ.

В срок альтернативной гражданской службы не засчитываются дополнительные отпуска для граждан, совмещающих работу с учебой, отпуск по уходу за ребенком, срок отбывания уголовного или административного ареста, прогулы без уважительных причин, периоды отстранения от работы.

Список профессий для альтернативной службы на 2026 год: где и кем можно работать

Профессии и сферы

Призывник может работать по одной из специальностей, которые ежегодно утверждает Министерство труда. Альтернативную службу можно пройти в организациях, где требуется выполнять общественно полезный труд: медицинских, образовательных, логистических и других. В 2026 году начал действовать обновленный список профессий для АГС, который расширился с 266 пунктов до 363 пунктов. Число организаций увеличилось с 1798 до 1927.

При определении профессии учитываются образование, состояние здоровья, опыт предыдущей работы, квалификация, семейное положение призывника и потребность учреждений в сотрудниках.

Условия труда

В России на альтернативной службе условия труда регулируются трудовым законодательством и рядом специальных норм. Несмотря на то, что это форма исполнения воинской обязанности, АГС — гражданская трудовая деятельность, которая по условиям ближе к обычной работе, чем к армии.

Часто место альтернативной гражданской службы находится в другом городе, и некоторые организации, в которых работают призывники, могут предоставлять им бесплатное жилье. Есть вероятность прохождения АГС и по месту жительства. Применяется Трудовой кодекс РФ, а это значит, что гражданину положена 40-часовая рабочая неделя, пятидневка или сменный график, выходные и обеденные перерывы, а также отпуск длительностью 28 дней. Служащий получает зарплату, установленную на конкретной должности, но она зависит от региона и учреждения и чаще всего минимальная.

Условия труда такие же, как и у других работников:

оформление по трудовому договору;

начисление трудового стажа и пенсионных баллов;

медицинское страхование (ОМС);

возможность получить больничный.

АГС в случае мобилизации: сохраняется ли право

Сегодня в российском законодательстве отсутствуют акты, которые позволяют перейти на АГС в период мобилизации. Однако это не препятствует тому, что у каждого жителя страны есть право на прохождение альтернативной гражданской службы вместо военной, согласно 59 статье Конституции РФ. Формально это право распространяется на любой вид воинской службы и может относиться к мобилизации. В практике есть такие случаи. Например, Верховный суд подтвердил право мобилизованного гражданина на прохождение альтернативной гражданской службы в связи с его вероисповеданием.

Как попасть на альтернативную службу

Необходимые документы и доказательства

Основной пакет документов:

заявление о замене военной службы на альтернативную;

автобиография с обоснованием, почему несение службы в армии противоречит убеждениям или вероисповеданию;

характеристика с места работы и вуза — по возможности;

паспорт.

Россиянин может приложить к заявлению дополнительные доказательства, чтобы попасть на гражданскую службу. Например, подкрепить свои убеждения могут помочь зафиксированные публичные высказывания: статьи, посты в соцсетях и тому подобное. Верующий может прикрепить справку от религиозной организации, которая подтверждает его членство и запрет на военную службу, характеристику от наставника и выписки за священных текстов, доказывающие пацифизм религии. Представителю коренных народов понадобится предъявить документ о национальности, например, паспорт или свидетельство о рождении. Также в заявлении можно перечислить людей, например друзей или родственников, которые смогут посетить призывную комиссию и подтвердить убеждения гражданина.

Что писать в заявлении

В заявлении, которое подается в военкомат, должны быть указаны:

ФИО, дата рождения и адрес;

основание для замены (статьи 28 и 59 Конституции РФ);

подробное описание убеждений и объяснение, почему человек не может служить в армии;

ФИО и контакты людей, готовых подтвердить позицию гражданина;

просьба заменить военную службу на АГС;

дата и подпись.

Важно подать заявление на АГС в установленные сроки: для осеннего призыва — до 1 апреля, для весеннего — до 1 октября, то есть за полгода до его начала.

Как проходит рассмотрение заявления

После регистрации заявления в военкомате гражданина приглашают на заседание призывной комиссии, где спрашивают о его убеждениях, изучают характеристики, доказательства и автобиографию, выслушивают лиц, которые согласились подтвердить достоверность доводов, а также задают различные вопросы. После рассмотрения комиссия выносит решение: либо направить на альтернативную гражданскую службу, либо отказать, указав причины.

Заявление рассматривается в течение одного месяца со дня подачи в военный комиссариат. В соответствии со статьей 12 № 113-ФЗ срок может быть продлен, если призывная комиссия потребует дополнительные материалы.

Что делать при отказе

Комиссия может отказать россиянину в замене военной службы на АГС в случаях, перечисленных в пункте 4 статьи 12 № 113-ФЗ:

гражданин не успел подать заявление вовремя;

в заявлении указаны ложные сведения;

характеристики не соответствуют доводам человека о том, что военная служба противоречит его убеждением или вероисповеданию;

призывник не явился на заседание комиссии без уважительной причины;

у россиянина была возможность пройти АГС, но он от нее уклонился.

Отказ можно обжаловать в областном военкомате или суде в течение трех месяцев. Для этого потребуется решение или выписка из протокола, которая выдается гражданину в течение трех дней после заседания комиссии. Помимо этого, нужно подготовить исковое заявление в районный суд, копию отказа призывной комиссии и всех документов, которые были поданы ранее, а также дополнительные материалы: автобиографию, характеристику с места работы или учебы и тому подобное. Суд может обязать комиссию пересмотреть решение или напрямую направить призывника на АГС.

Права и обязанности призывника на АГС

Что можно и что нельзя

Призывники имеют право на социальные гарантии и компенсации в зависимости от характера их деятельности, включая работу с вредными или опасными условиями труда. На Крайнем Севере и в приравненных к ним местностях установлены районные коэффициенты и процентные надбавки, и они засчитываются в стаж проходящего АГС гражданина, дающего право на денежные выплаты.

Гражданам гарантируется право на охрану здоровья, медпомощь, бесплатный проезд к месту прохождения службы и учебу во внерабочее время. В течение трех месяцев после увольнения с АГС россиянин может устроиться на работу в ту же организацию и на ту же должность.

Есть и запреты. Согласно статье 21 № 113-ФЗ, россиянам, проходящим альтернативную гражданскую службу, запрещается:

занимать руководящие должности;

расторгать срочный трудовой договор по своей инициативе;

участвовать в забастовках;

совмещать АГС с трудовой деятельностью в других организациях;

без разрешения покидать место прохождения службы.

Ответственность за нарушения

За нарушения граждане несут административную, дисциплинарную, материальную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с законами РФ, учитывая особенности, которые связаны с АГС.