Как правильно закрыть дачный сезон, чтобы весной не было сюрпризов

Когда последние яблоки собраны, а грядки убраны, кажется, что дача может спокойно "уснуть" до тепла. Но именно от того, как ее оставить, зависит, что получится увидеть весной: аккуратный дом или лужи на полу и лопнувшие трубы. Вместе с экспертом разбираемся, что нужно сделать до отъезда.

Первым делом: слить воду

Главный враг дома зимой — замерзшая вода. Расширяясь, она способна разрушить даже прочные материалы. Как поясняет Андрей Когут, технический специалист, в первую очередь страдают системы, в которых залита вода: бойлеры, водопроводные трубы, баки.

Дача Фото: Unsplash

Поэтому правило одно: слить воду отовсюду, откуда возможно. Для этого нужно:

отключить водопровод, насос и бойлер и слить из них воду;

слить воду из баков, шлангов и садового полива;

открыть краны, чтобы в трубах не осталось воды.

Проверить кровлю

Крыша принимает на себя и снег, и ветер, и дожди, поэтому осматривать ее нужно до наступления холодов.

Стоит убедиться (с помощью специалиста), что кровельное покрытие цело и нигде не течет. Протечка опасна не только для внутренних помещений: намокает утеплитель, а это уже серьезный ремонт.

Дача Фото: Unsplash

"Для защиты следует заказать профессиональный осмотр кровли до отъезда: самостоятельный подъем на высоту опасен", — советует Андрей Когут.

Если дом построен недавно, стоит выяснить, учитывались ли при расчете стропильной системы снеговые нагрузки региона. Оценить это на глаз почти невозможно, здесь нужны экспертные знания.

Окна, двери и фасад

Протечки бывают не только сверху. Вода проникает и через плохо загерметизированные окна, а частые переходы температуры через ноль ускоряют разрушение швов и креплений.

Обязательно проверить:

герметичность окон и дверей;

надежность крепления фасадной обшивки;

забор и легкие конструкции, которые может сорвать ветер.

Водосток, отмостка и дренаж

Дожди и талая вода не страшны дому с исправной крышей, нормальным водостоком и целой отмосткой. Если же с одним из этих элементов есть проблемы, вода начнет вредить конструкциям.

Важно прочистить желоба и трубы водосточной системы от листвы и мусора. Если на участке есть дренаж, надо убедиться, что он не засорен. Стоит осмотреть отмостку: разрушенная морозным пучением, она пропускает воду под дом и подмывает фундамент. Насколько это критично, зависит от типа фундамента, глубины заложения и уровня грунтовых вод.

Дача Фото: Unsplash

Договориться с соседями

Даже идеально подготовленный дом лучше не оставлять совсем без присмотра. Можно попросить соседей, которые постоянно находятся у себя дома, время от времени поглядывать на участок и оставить им контакты для связи. По словам Андрея Когута, важно договориться, что при любых происшествиях они сразу позвонят: так можно вовремя отреагировать на сорванную ветром кровлю или протечку.

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