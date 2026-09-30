Когда последние яблоки собраны, а грядки убраны, кажется, что дача может спокойно "уснуть" до тепла. Но именно от того, как ее оставить, зависит, что получится увидеть весной: аккуратный дом или лужи на полу и лопнувшие трубы. Вместе с экспертом разбираемся, что нужно сделать до отъезда.
Первым делом: слить воду
Главный враг дома зимой — замерзшая вода. Расширяясь, она способна разрушить даже прочные материалы. Как поясняет Андрей Когут, технический специалист, в первую очередь страдают системы, в которых залита вода: бойлеры, водопроводные трубы, баки.
Поэтому правило одно: слить воду отовсюду, откуда возможно. Для этого нужно:
- отключить водопровод, насос и бойлер и слить из них воду;
- слить воду из баков, шлангов и садового полива;
- открыть краны, чтобы в трубах не осталось воды.
Проверить кровлю
Крыша принимает на себя и снег, и ветер, и дожди, поэтому осматривать ее нужно до наступления холодов.
Стоит убедиться (с помощью специалиста), что кровельное покрытие цело и нигде не течет. Протечка опасна не только для внутренних помещений: намокает утеплитель, а это уже серьезный ремонт.
"Для защиты следует заказать профессиональный осмотр кровли до отъезда: самостоятельный подъем на высоту опасен", — советует Андрей Когут.
Если дом построен недавно, стоит выяснить, учитывались ли при расчете стропильной системы снеговые нагрузки региона. Оценить это на глаз почти невозможно, здесь нужны экспертные знания.
Окна, двери и фасад
Протечки бывают не только сверху. Вода проникает и через плохо загерметизированные окна, а частые переходы температуры через ноль ускоряют разрушение швов и креплений.
Обязательно проверить:
- герметичность окон и дверей;
- надежность крепления фасадной обшивки;
- забор и легкие конструкции, которые может сорвать ветер.
Водосток, отмостка и дренаж
Дожди и талая вода не страшны дому с исправной крышей, нормальным водостоком и целой отмосткой. Если же с одним из этих элементов есть проблемы, вода начнет вредить конструкциям.
Важно прочистить желоба и трубы водосточной системы от листвы и мусора. Если на участке есть дренаж, надо убедиться, что он не засорен. Стоит осмотреть отмостку: разрушенная морозным пучением, она пропускает воду под дом и подмывает фундамент. Насколько это критично, зависит от типа фундамента, глубины заложения и уровня грунтовых вод.
Договориться с соседями
Даже идеально подготовленный дом лучше не оставлять совсем без присмотра. Можно попросить соседей, которые постоянно находятся у себя дома, время от времени поглядывать на участок и оставить им контакты для связи. По словам Андрея Когута, важно договориться, что при любых происшествиях они сразу позвонят: так можно вовремя отреагировать на сорванную ветром кровлю или протечку.
Краткий чек-лист
- Слить воду из всех систем и емкостей.
- Проверить герметичность и надежность кровли (с помощью специалиста).
- Осмотреть окна, двери и крепления фасадной обшивки.
- Прочистить желоба и водосточные трубы.
- Проверить дренаж и состояние отмостки.
- Оставить контакты соседям.