Нежный белок, внутри которого скрывается теплый жидкий желток, — именно так выглядит правильно приготовленное яйцо пашот. Несмотря на ресторанную репутацию, сделать такое блюдо французской кухни можно и дома, причем несколькими способами. Рассказываем, как сварить яйцо пашот и с чем его сочетать.
Что такое яйцо пашот
Пашот (от французского œuf poché) — это метод приготовления яйца в кипящей воде без скорлупы. Белок получается нежным, но плотным, а желтой внутри остается жидким и растекается при разрезании. По консистенции пашот напоминает яйцо всмятку, но получается более мягким и кремообразным. Время приготовления — от закипания воды до подачи на стол — составляет около 10 минут.
Ингредиенты и советы
- Яйца. Главный секрет успеха — свежие яйца. Чем свежее продукт, тем крепче белок будет держаться вокруг желтка и аккуратнее получится блюдо. При этом яйца должны быть комнатной температуры, чтобы белок быстрее схватился в горячей воде, поэтому их лучше заранее достать из холодильника.
- Вода. Идеальная температура для приготовления — 80–90 градусов. Вода не должна бурно кипеть, чтобы не разрушить структуру яйца, но в ней могут быть мелкие пузырьки. Однако в некоторых способах приготовления пашота (например, с использованием пакета), вода, наоборот, должна кипеть.
- Уксус. Он поможет белку быстрее свернуться и сохранить форму, поэтому для приготовления яйца пашот в воду можно добавить столовую ложку уксуса.
- Соль или перец. Понадобится на заключительном этапе — при подаче. Специи стоит выбирать по вкусу.
Рецепт яйца пашот в кастрюле
Основной способ приготовления яйца пашот — в кастрюле. На порцию понадобится одно куриное яйцо и три стакана воды, по желанию можно добавить уксус и при подаче посолить блюдо.
- Подготовить яйцо. Его нужно аккуратно разбить в небольшую миску, стараясь не повредить желток.
- Нагреть воду в кастрюле. На поверхности должны появляться небольшие пузырьки, но вода не должна активно бурлить.
- Добавить уксус. При желании можно влить в воду чайную ложку уксуса.
- Создать воронку. Ложкой нужно осторожно размешать воду круговыми движениями, чтобы образовалась небольшая воронка.
- Опустить яйцо в воду. Важно поднести чашку максимально близко к поверхности воды и аккуратно влить его в центр воронки.
- Варить 3–4 минуты. Нагрев должен быть слабым. Белок должен полностью схватиться, а желток — остаться жидким. Если нужен более плотный желток, время приготовления можно увеличить.
- Достать яйцо. Понадобится осторожно извлечь его шумовкой и положить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишней влаги, или просто промокнуть салфеткой.
- Подать блюдо. Рекомендуется делать это сразу после приготовления.
Готовое яйцо должно иметь ровный, непрозрачный белок, который удерживает форму. При легком нажатии желток должен быть мягким, а при разрезании — плавно вытекать
Если белок сильно растекается, перед приготовлением можно разбить яйцо в мелкое сито и дать стечь лишней жидкости. Это поможет получить более аккуратную форму без большого количества белковых хлопьев.
Другие способы приготовить пашот в домашних условиях
Половник, пакет или пищевая пленка
Готовка с использованием половника. Приготовить яйцо пашот аккуратной формы можно без создания воронки в воде — для этого можно использовать металлическую поварешку. К основному списку ингредиентов понадобится добавить четверть чайной ложки растительного или сливочного масла. Пошаговый рецепт яйца пашот с использованием поварешки:
- Налить воду в кастрюлю и довести до кипения.
- Смазать внутреннюю часть половника маслом.
- Разбить яйцо в половник. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить желток.
- Опустить половник в кипящую воду. Вода при этом не должна попасть внутрь половника. Держать его таким образом понадобится около двух минут.
- Когда белок начнет твердеть, нужно поддеть яйцо ножом, перевернуть на другую сторону и подождать еще две минуты.
- Готовое яйцо пашот нужно вынуть из половника и положить на салфетку, чтобы ушла лишняя жидкость. Теперь можно подавать на стол.
Приготовление яйца пашот в пакете. Понадобится пакет для запекания — его края нужно скатать, сделав подобие миски. К ингредиентам добавляется растительное масло. Чтобы приготовить яйцо, нужно:
- Вскипятить воду в кастрюле.
- Смазать пакет для запекания изнутри подсолнечным маслом.
- Разбить яйцо в пакет — важно при этом не повредить желток. Можно добавить соль на свой вкус.
- Скрутить пакет, как конфету, и завязать узлом.
- Опустить пакет с яйцом в кипящую воду и держать четыре минуты.
- Достать из кастрюли мешочек и дать ему немного остыть. Потом можно вытащить пашот из пакета и подавать.
Яйцо пашот в пищевой пленке. Это еще один вариант приготовления блюда, который позволяет получить аккуратную форму без создания воронки в воде. Но подходит не любая пищевая пленка: на упаковке должно быть указано, что она предназначена для приготовления продуктов в горячей воде. Обычная пленка может быть не рассчитана на высокие температуры.
- Отрезать большой кусок пищевой пленки и выстелить им небольшую чашку так, чтобы края свисали наружу.
- Нанести на внутреннюю сторону пленки несколько капель растительного масла. Так яйцо будет удобнее отделить.
- Разбить яйцо в углубление, стараясь сохранить желток целым.
- Сформировать мешочек, собрав края пленки и плотно завязав их узлом. Там не должно оставаться лишнего воздуха.
- Довести воду в кастрюле примерно до 90 градусов. Бурного кипения быть не должно.
- Опустить мешочек в горячую воду примерно на пять минут. Он не должен касаться раскаленного дна и стенок кастрюли.
- Достать мешочек из кастрюли, осторожно снять пищевую пленку и переложить готовое яйцо пашот на тарелку.
В микроволновке
Быстрый и простой способ приготовления яйца пашот — в микроволновой печи. Для одной порции понадобится куриное яйцо, 100–150 мл воды и соль по вкусу. Из посуды — глубокая чашка или небольшая миска, подходящая для микроволновки. Действия следующие:
- Налить в емкость воду комнатной температуры.
- Разбить в воду яйцо, не повредив желток. Оно должно погрузиться полностью.
- Проколоть оболочку желтка кончиком зубочистки — так снижается риск разрыва яйца при нагревании. Перемешивать при этом не нужно.
- Накрыть чашку тарелкой или крышкой, оставив небольшой зазор для выхода пара.
- Поставить емкость с водой и яйцом в микроволновку на 30–60 секунд при мощности 700–800 Вт. Если белок останется прозрачным, нужно продолжить нагревать яйцо короткими интервалами по 10 секунд до готовности. Точное время будет зависеть от мощности устройства.
- Достать чашку и дать ей немного остыть. Затем — открыть крышку, извлечь яйцо и подать на стол.
В духовке
Есть дома есть силиконовая или металлическая форма для кексов, то приготовить яйцо пашот можно в ней. Это особенно удобно, если нужно сделать сразу несколько порций. В отличие от классического пашот, приготовленного в кастрюле, яйца из духовки могут иметь более плотный белок и слегка приплюснутую форму.
Среди ингредиентов — яйца, несколько столовых ложек воды и немного сливочного или подсолнечного масла для смазывания формы. Пошаговый рецепт:
- Заранее включить духовку и разогреть до 180–200 градусов.
- Смазать форму небольшим количеством масла.
- Влить в каждое углубление в форме по одной ложке воды.
- Разбить яйца в форму. На одно отделение — одна штука.
- Поставить форму в духовку на 12–15 минут. Точное время будет зависеть от мощности духовки и размера яиц.
- Достать форму из духовки и аккуратно извлечь из нее яйца, используя силиконовую лопатку или шумовку.
Подача на стол: с чем есть пашот на завтрак
Яйцо пашот хорошо сочетается с хрустящими тостами, свежими овощами, рыбой, сыром и зеленью. Благодаря нежному белку и жидкому желтку оно может стать основой как легкого, так и сытного завтрака. При разрезании желток растекается и служит своеобразным соусом, дополняя вкус остальных ингредиентов.
Тост с авокадо. Один из самых популярных вариантов подачи. На поджаренный хлеб нужно выложить размятое авокадо, сбрызнуть лимонным соком, а сверху положить яйцо пашот. По желанию можно добавить соль, черный перец или хлопья чили.
Яйца бенедикт. Это классическое блюдо для завтрака, в котором яйцо пашот подается на половинке английского маффина с ветчиной или беконом. Сверху его нужно полить голландским соусом на основе яичных желтков, сливочного масла и лимонного сока.
Тост с красной рыбой. Яйцо пашот можно подать со слабосоленым лососем или форелью — такое сочетание подойдет для сытного завтрака. Рыбу нужно выложить на тост со сливочным сыром, сверху положить пашот и украсить свежим укропом.
С грибами и шпинатом. Обжаренные шампиньоны и припущенный шпинат хорошо дополняют нежный вкус пашота. Ингредиенты можно выложить на тост или подать отдельно, добавив немного тертого пармезана.
С овощами. Для легкого завтрака подойдут помидоры черри, огурцы, спаржа, руккола или запеченные кабачки. Овощи можно заправить оливковым маслом и лимонным соком, а яйцо выложить сверху.
Пашот лучше подавать сразу после приготовления, пока белок остается нежным, а желток — теплым и жидким. Перед подачей его стоит слегка обсушить бумажным полотенцем, чтобы лишняя вода не размочила хлеб
Пашот, всмятку и вкрутую: в чем разница
Главные отличия пашота, яйца всмятку и яйца вкрутую — в способе приготовления и итоговой текстуре.
- Пашот готовится без скорлупы: яйцо разбивается прямо в горячую воду с воронкой. Блюдо получается мягким и кремообразным, а желток при разрезании растекается.
- Яйцо вкрутую готовится в скорлупе в кипящей воде в течение 8–10 минут. И белок, и желток получаются твердыми.
- Яйцо всмятку достаточно варить в кипящей воде около 3–4 минут. Скорлупа при этом не снимается. Белок получается мягкий, а желток — теплый и полностью жидкий.