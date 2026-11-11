Нежный белок, внутри которого скрывается теплый жидкий желток, — именно так выглядит правильно приготовленное яйцо пашот. Несмотря на ресторанную репутацию, сделать такое блюдо французской кухни можно и дома, причем несколькими способами. Рассказываем, как сварить яйцо пашот и с чем его сочетать.

Что такое яйцо пашот

Пашот (от французского œuf poché) — это метод приготовления яйца в кипящей воде без скорлупы. Белок получается нежным, но плотным, а желтой внутри остается жидким и растекается при разрезании. По консистенции пашот напоминает яйцо всмятку, но получается более мягким и кремообразным. Время приготовления — от закипания воды до подачи на стол — составляет около 10 минут.

Ингредиенты и советы

Яйца. Главный секрет успеха — свежие яйца. Чем свежее продукт, тем крепче белок будет держаться вокруг желтка и аккуратнее получится блюдо. При этом яйца должны быть комнатной температуры, чтобы белок быстрее схватился в горячей воде, поэтому их лучше заранее достать из холодильника.

Вода. Идеальная температура для приготовления — 80–90 градусов. Вода не должна бурно кипеть, чтобы не разрушить структуру яйца, но в ней могут быть мелкие пузырьки. Однако в некоторых способах приготовления пашота (например, с использованием пакета), вода, наоборот, должна кипеть.

Уксус. Он поможет белку быстрее свернуться и сохранить форму, поэтому для приготовления яйца пашот в воду можно добавить столовую ложку уксуса.

Соль или перец. Понадобится на заключительном этапе — при подаче. Специи стоит выбирать по вкусу.

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Рецепт яйца пашот в кастрюле

Основной способ приготовления яйца пашот — в кастрюле. На порцию понадобится одно куриное яйцо и три стакана воды, по желанию можно добавить уксус и при подаче посолить блюдо.

Подготовить яйцо. Его нужно аккуратно разбить в небольшую миску, стараясь не повредить желток. Нагреть воду в кастрюле. На поверхности должны появляться небольшие пузырьки, но вода не должна активно бурлить. Добавить уксус. При желании можно влить в воду чайную ложку уксуса. Создать воронку. Ложкой нужно осторожно размешать воду круговыми движениями, чтобы образовалась небольшая воронка. Опустить яйцо в воду. Важно поднести чашку максимально близко к поверхности воды и аккуратно влить его в центр воронки. Варить 3–4 минуты. Нагрев должен быть слабым. Белок должен полностью схватиться, а желток — остаться жидким. Если нужен более плотный желток, время приготовления можно увеличить. Достать яйцо. Понадобится осторожно извлечь его шумовкой и положить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишней влаги, или просто промокнуть салфеткой. Подать блюдо. Рекомендуется делать это сразу после приготовления.

Готовое яйцо должно иметь ровный, непрозрачный белок, который удерживает форму. При легком нажатии желток должен быть мягким, а при разрезании — плавно вытекать

Если белок сильно растекается, перед приготовлением можно разбить яйцо в мелкое сито и дать стечь лишней жидкости. Это поможет получить более аккуратную форму без большого количества белковых хлопьев.

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Другие способы приготовить пашот в домашних условиях

Половник, пакет или пищевая пленка

Готовка с использованием половника. Приготовить яйцо пашот аккуратной формы можно без создания воронки в воде — для этого можно использовать металлическую поварешку. К основному списку ингредиентов понадобится добавить четверть чайной ложки растительного или сливочного масла. Пошаговый рецепт яйца пашот с использованием поварешки:

Налить воду в кастрюлю и довести до кипения. Смазать внутреннюю часть половника маслом. Разбить яйцо в половник. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить желток. Опустить половник в кипящую воду. Вода при этом не должна попасть внутрь половника. Держать его таким образом понадобится около двух минут. Когда белок начнет твердеть, нужно поддеть яйцо ножом, перевернуть на другую сторону и подождать еще две минуты. Готовое яйцо пашот нужно вынуть из половника и положить на салфетку, чтобы ушла лишняя жидкость. Теперь можно подавать на стол.

Приготовление яйца пашот в пакете. Понадобится пакет для запекания — его края нужно скатать, сделав подобие миски. К ингредиентам добавляется растительное масло. Чтобы приготовить яйцо, нужно:

Вскипятить воду в кастрюле. Смазать пакет для запекания изнутри подсолнечным маслом. Разбить яйцо в пакет — важно при этом не повредить желток. Можно добавить соль на свой вкус. Скрутить пакет, как конфету, и завязать узлом. Опустить пакет с яйцом в кипящую воду и держать четыре минуты. Достать из кастрюли мешочек и дать ему немного остыть. Потом можно вытащить пашот из пакета и подавать.

Яйцо пашот в пищевой пленке. Это еще один вариант приготовления блюда, который позволяет получить аккуратную форму без создания воронки в воде. Но подходит не любая пищевая пленка: на упаковке должно быть указано, что она предназначена для приготовления продуктов в горячей воде. Обычная пленка может быть не рассчитана на высокие температуры.

Отрезать большой кусок пищевой пленки и выстелить им небольшую чашку так, чтобы края свисали наружу. Нанести на внутреннюю сторону пленки несколько капель растительного масла. Так яйцо будет удобнее отделить. Разбить яйцо в углубление, стараясь сохранить желток целым. Сформировать мешочек, собрав края пленки и плотно завязав их узлом. Там не должно оставаться лишнего воздуха. Довести воду в кастрюле примерно до 90 градусов. Бурного кипения быть не должно. Опустить мешочек в горячую воду примерно на пять минут. Он не должен касаться раскаленного дна и стенок кастрюли. Достать мешочек из кастрюли, осторожно снять пищевую пленку и переложить готовое яйцо пашот на тарелку.

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В микроволновке

Быстрый и простой способ приготовления яйца пашот — в микроволновой печи. Для одной порции понадобится куриное яйцо, 100–150 мл воды и соль по вкусу. Из посуды — глубокая чашка или небольшая миска, подходящая для микроволновки. Действия следующие:

Налить в емкость воду комнатной температуры. Разбить в воду яйцо, не повредив желток. Оно должно погрузиться полностью. Проколоть оболочку желтка кончиком зубочистки — так снижается риск разрыва яйца при нагревании. Перемешивать при этом не нужно. Накрыть чашку тарелкой или крышкой, оставив небольшой зазор для выхода пара. Поставить емкость с водой и яйцом в микроволновку на 30–60 секунд при мощности 700–800 Вт. Если белок останется прозрачным, нужно продолжить нагревать яйцо короткими интервалами по 10 секунд до готовности. Точное время будет зависеть от мощности устройства. Достать чашку и дать ей немного остыть. Затем — открыть крышку, извлечь яйцо и подать на стол.

В духовке

Есть дома есть силиконовая или металлическая форма для кексов, то приготовить яйцо пашот можно в ней. Это особенно удобно, если нужно сделать сразу несколько порций. В отличие от классического пашот, приготовленного в кастрюле, яйца из духовки могут иметь более плотный белок и слегка приплюснутую форму.

Среди ингредиентов — яйца, несколько столовых ложек воды и немного сливочного или подсолнечного масла для смазывания формы. Пошаговый рецепт:

Заранее включить духовку и разогреть до 180–200 градусов. Смазать форму небольшим количеством масла. Влить в каждое углубление в форме по одной ложке воды. Разбить яйца в форму. На одно отделение — одна штука. Поставить форму в духовку на 12–15 минут. Точное время будет зависеть от мощности духовки и размера яиц. Достать форму из духовки и аккуратно извлечь из нее яйца, используя силиконовую лопатку или шумовку.

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Подача на стол: с чем есть пашот на завтрак

Яйцо пашот хорошо сочетается с хрустящими тостами, свежими овощами, рыбой, сыром и зеленью. Благодаря нежному белку и жидкому желтку оно может стать основой как легкого, так и сытного завтрака. При разрезании желток растекается и служит своеобразным соусом, дополняя вкус остальных ингредиентов.

Тост с авокадо. Один из самых популярных вариантов подачи. На поджаренный хлеб нужно выложить размятое авокадо, сбрызнуть лимонным соком, а сверху положить яйцо пашот. По желанию можно добавить соль, черный перец или хлопья чили.

Яйца бенедикт. Это классическое блюдо для завтрака, в котором яйцо пашот подается на половинке английского маффина с ветчиной или беконом. Сверху его нужно полить голландским соусом на основе яичных желтков, сливочного масла и лимонного сока.

Тост с красной рыбой. Яйцо пашот можно подать со слабосоленым лососем или форелью — такое сочетание подойдет для сытного завтрака. Рыбу нужно выложить на тост со сливочным сыром, сверху положить пашот и украсить свежим укропом.

С грибами и шпинатом. Обжаренные шампиньоны и припущенный шпинат хорошо дополняют нежный вкус пашота. Ингредиенты можно выложить на тост или подать отдельно, добавив немного тертого пармезана.

С овощами. Для легкого завтрака подойдут помидоры черри, огурцы, спаржа, руккола или запеченные кабачки. Овощи можно заправить оливковым маслом и лимонным соком, а яйцо выложить сверху.

Пашот лучше подавать сразу после приготовления, пока белок остается нежным, а желток — теплым и жидким. Перед подачей его стоит слегка обсушить бумажным полотенцем, чтобы лишняя вода не размочила хлеб

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Пашот, всмятку и вкрутую: в чем разница

Главные отличия пашота, яйца всмятку и яйца вкрутую — в способе приготовления и итоговой текстуре.