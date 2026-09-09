Как проверить баланс транспортной карты “Тройка” в 2026 году: все способы

Картой "Тройка" удобно оплачивать поездки в метрополитене, на МЦК и МЦД, в автобусах, электробусах и трамваях. Причем пользуются системой не только москвичи: билетная система работает уже в 20 регионах России. Разберем онлайн- и офлайн-варианты проверки баланса и выясним, какой из них удобнее в разных ситуациях.

Как проверить баланс "Тройки" через приложения

Для тех, кто постоянно пользуется общественным транспортом, проще всего привязать карту к приложению. Тогда узнать остаток и пополнить карту можно еще до выхода из дома.

"Метро Москвы"

"Метро Москвы" — официальный сервис Московского метрополитена. После привязки "Тройки" в личном кабинете можно видеть баланс "Кошелька" и действующие билеты, следить за списаниями, пополнять счет, настраивать автопополнение и при необходимости переносить деньги и билеты на новый носитель.

Чтобы посмотреть остаток, нужно:

Установить сервис и войти по номеру телефона. Добавить "Тройку" в личный кабинет. Подтвердить владение картой по подсказкам сервиса. Открыть добавленную "Тройку" — информация об остатке появится на экране.

"Моя Тройка"

Карта "Тройка" Фото: Дептранс Москвы

Сервис “Моя Тройка” позволяет узнать остаток и внести средства на транспортную карту. Особенно актуальна услуга для регионов, где действует билетная система "СберТройки". Проверить баланс карты можно по ее номеру:

Зарегистрироваться в сервисе по номеру мобильного телефона. Перейти во вкладку “Мои карты” или “Сервисы”, в зависимости от версии программы, в нижнем меню экрана. Нажать на значок “+”, чтобы добавить новую, и выбрать вариант “Карта “Тройка”. Ввести ее номер, который напечатан на обратной стороне пластика, и сохранить ее.

После привязки текущий баланс будет отображаться на главном экране сервиса в карточке “Тройки”.

"Тройка. Пополнение и проверка"

Есть и сторонние решения, например, "Тройка. Пополнение и проверка". На совместимых Android-смартфонах они умеют считывать карту через NFC и показывать остаток:

Включить NFC в настройках смартфона в шторке уведомлений или через “Настройки” → “Подключенные устройства”. Открыть сервис. Плотно приложить пластик к задней панели телефона рядом с основной камерой или по центру корпуса. Удерживать неподвижно 2–3 секунды, пока телефон не издаст звуковой сигнал или не завибрирует. Программа отобразит текущий остаток электронных денежных средств и записанные проездные билеты.

При выборе такого сервиса стоит обращать внимание на разработчика и запрашиваемые программой разрешения. Для основных операций предпочтительнее официальные сервисы транспорта.

"Московский транспорт"

В сервисе "Московский транспорт" тоже можно зарегистрировать "Тройку", следить за остатком и пополнять счет через личный кабинет, после чего данные будут отображаться в интерфейсе. Чтобы деньги пришли на карту после онлайн-оплаты, нужно приложить ее к телефону с включенным NFC или к турникету в метрополитене. После регистрации доступны дополнительные функции, например перенос денег на другую "Тройку" при ее замене.

Как проверить остаток по "Тройке" через сервисы банков

Карта Тройка АГН Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Через банковские сервисы в первую очередь можно пополнить "Тройку", но также и посмотреть остаток по ее номеру.

“Сбербанк Онлайн”

Через “Сбер” можно пополнять проездные в разделе "Платежи" или “Оплатить или перевести” → "Транспорт" → "Транспортные карты и билеты" → “Тройка” → ввести номер карты из 9–10 цифр на оборотной стороне → на экране ввода суммы система отобразит остаток средств.

“Альфа-Банк”

Авторизоваться в мобильном сервисе или интернет-банке “Альфа-Онлайн”. Перейти в раздел “Платежи”. Найти и выбрать категорию “Транспорт” или можно ввести слово “Тройка” в строке поиска. Выбрать пункт “Тройка” и ввести ее номер. При переходе на страницу оплаты остаток средств будет сразу виден.

ВТБ

ВТБ позволяет вывести остаток счета в виде виджета, который будет обновляться автоматически.

Войти в “ВТБ Онлайн” и открыть раздел “Платежи”. Перейти в блок “Транспорт и парковки”. Нажать на плашку “Добавить баланс” и выбрать пункт “Карта Тройка”. Ввести номер “Тройки”. Счет сохранится, и ее актуальный остаток будет всегда отображаться на главной странице сервиса.

Как узнать остаток средств на "Тройке" по ее номеру

Номер "Тройки" нужен для пополнения карты и других операций. Официального сервиса, где можно без авторизации ввести номер любой физической "Тройки" и сразу увидеть ее остаток, нет. Так как данные о средствах записываются непосредственно на чип самого пластика.

Как проверить баланс через чат-бот "Александра" на сайте метрополитена

У Московского транспорта есть чат-бот "Александра". Он умеет показывать остаток "Кошелька", действующие билеты и отложенные пополнения. Но "Тройка" должна быть заранее привязана к личному кабинету "Метро Москвы". "Александра" работает на сайтах и в сервисах Московского транспорта, в социальных сетях и мессенджерах. С апреля 2026 года помощник доступен и в MAX.

Как узнать остаток без интернета

Если интернета нет, проверить данные счета можно обычными офлайн-способами.

Москва метро карта Тройка Фото: Кадр телеканала "Россия"

В кассах и на терминалах метро

Желтые информационные терминалы расположены на станциях у входа или рядом с кассами. Можно приложить пластик к желтому кругу-сканеру. На экране отобразится остаток в “Кошельке” и срок действия записанных проездных билетов.

В кассах метрополитена можно передать пластик работнику и попросить узнать остаток. Сотрудник приложит его к считывателю и назовет точную сумму.

В автомат по продаже билетов достаточно вставить носитель в специальный слот или приложить к бесконтактному ридеру. Информация об остатке появится на главном экране устройства.

При оплате: на турникетах и валидаторах

В момент списания оплаты на валидаторах в наземном транспорте на экране устройства отобразится сумма, которая осталась на счету.

Также при проходе через турникеты метрополитена, МЦК и МЦД на дисплее после зеленого сигнала высветятся стоимость поездки и остаток по тарифу “Кошелек”.

Как узнать остаток через телефон без регистрации в сервисах

Если устанавливать программы не хочется, можно воспользоваться чат-ботом "Александра" на сайте Московского транспорта. Но карта для полноценной онлайн-проверки должна быть привязана к аккаунту "Метро Москвы".

Если "Тройка" нигде не зарегистрирована, самый простой вариант — посмотреть остаток на желтом терминале, в билетном автомате или во время поездки на валидаторе.

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