Как разжечь костер без спичек: 7 способов для похода и дачи

В условиях мегаполиса навыки сбора хвороста, добычи пламени и просушки поленьев редко попадают в число повседневных. Но за городом: на пикнике, в лесном походе или на дачном участке — умение грамотно организовать костер становится практически необходимым. Рассмотрим основные типы костровых конструкций, способы их безопасного розжига и ключевые правила завершения горения.

Где можно и нельзя разводить костер

Разведение открытого огня категорически запрещено на балконах, лоджиях, в жилых комнатах общежитий и гостиничных номерах. Нельзя оставлять без присмотра свечи, керосиновые лампы и непотушенные сигареты, а также проверять герметичность газовых приборов с помощью пламени.

На открытых территориях костер запрещен на торфяных грунтах, в период действия особого противопожарного режима, под кронами хвойных деревьев, а также в емкостях с повреждениями или отверстиями, через которые могут выпадать горящие материалы.

Кроме того, огонь нельзя разводить при скорости ветра более 10 метров в секунду, а для костра без емкости — более 5 метров в секунду. Дополнительные ограничения действуют на противопожарных разрывах между зданиями, вблизи устьев дренажных скважин, на территориях атомных станций, в зонах памятников природы и их охранных границах.

На собственном земельном участке в населенном пункте или садоводческом товариществе разводить костер разрешено, но с соблюдением особых требований.

Для обустройства подойдут два варианта: котлован или яма глубиной не менее 0,3 метра и диаметром до 1 метра, либо стационарная емкость из металла или иного негорючего материала объемом не более 1 кубического метра (мангал, бочка, бак).

Важно, чтобы пламя и искры не выходили за пределы очага горения.

Безопасные расстояния до объектов таковы: до зданий, строений и открытых складов — не менее 50 метров, однако при приготовлении пищи на мангале на своем участке в СНТ или поселке расстояние можно сократить до 5 метров. До хвойного леса или одиночных хвойных деревьев — 100 метров, а при сжигании сухой травы и валежника — 50 метров. До лиственного леса или групп лиственных деревьев — 30 метров, при сжигании травы и валежника — 15 метров. До построек в населенных пунктах и СНТ при сжигании сухой растительности — 15 метров.

В радиусе 10 метров от места костра необходимо убрать сухую траву, валежник, порубочные остатки и прочие горючие материалы. По периметру следует создать минерализованную полосу шириной не менее 0,4 метра. При использовании мангала или жаровни в СНТ или населенном пункте радиус очистки можно сократить до 2 метров.

Как подготовить место для костра

Лучше всего использовать уже готовое костровище. Если его нет, выберите площадку подальше от палаток — обычно достаточно 5 метров с учетом ветра. Не разводите огонь под низкими ветками и у корней деревьев. Очистите грунт от сухой травы и мусора, а по периметру окопайте или обложите камнями. Снимать верхний слой дерна полезно для восстановления участка, но в походе это делают редко — нужна лопатка.

Какие дрова использовать для костра

Лучшие дрова — сухие: толстые ветви или ствол сухостоя. Ищите их на солнечных полянах: там древесина суше, чем в низинах. В безлесной местности подойдут карликовые кустарники, сухие колючки или пучки травяных растений.

Сырые дрова для розжига не годятся, их добавляют только в уже горящий костер. Чтобы ускорить просушку, счистите мокрую кору (сердцевина часто остается сухой) или посыпьте поленья солью. Если вокруг только влажные дрова, попробуйте развести костер под пнем, его нижняя часть обычно сухая.

Что можно использовать для растопки

Для надежного розжига используйте мелкую сухую щепу, бересту, кору сухих деревьев, сухой мох или лишайник. Хорошо зарекомендовали себя аптечный сухой спирт, парафиновые таблетки, промасленные ватные диски. На природе в качестве растопки также берут сухие сосновые шишки, мелкие веточки и кусочки бересты. Избегайте трута из свежего зеленого мха или сырой коры — они не загораются. Все материалы для растопки должны быть мелкими, воздухопроницаемыми и абсолютно сухими.

Как правильно разжечь костер

Не стоит пытаться поджечь сразу толстые ветви — они не загорятся. Начните с тонких: уложите их одним краем на небольшое полено, а под свободные концы поместите растопку (береста, щепа, сухой спирт). Альтернатива — мини-шалаш из самого тонкого хвороста. Такая конструкция дает доступ кислорода, и ветви вспыхивают мгновенно. Когда огонь разгорится, постепенно добавляйте более толстые дрова. В сырую погоду используйте сухое горючее, в сухую костер загорится даже от одной искры.

Основные виды костров

"Шалаш"

Это костер в виде конуса, где дрова располагаются наклонно, создавая сильную тягу для яркого и интенсивного пламени. Он популярен в походах благодаря быстрому розжигу и универсальности: подходит для освещения, готовки и кратковременного обогрева. Главные плюсы — мгновенное воспламенение, много света и жара. Минусы: очень большой расход дров, требует постоянной подкладки топлива и не годится для длительного ночного обогрева.

"Колодец"

Костер в виде сруба: поленья укладывают рядами перпендикулярно друг другу. Проще в сборке, чем "шалаш". Назначение — приготовление еды, так как конструкция дает ровную площадку для посуды и хорошую тягу. Плюсы: яркое горение и экономичный расход дров. Минус: в ветреную погоду пламя нестабильно, готовить сложно.

"Звездный"

Экономичный костер для ограниченного запаса дров. Поленья укладывают лучами, концами в одной точке, где разводят огонь. По мере прогорания бревна пододвигают к центру. Подходит для длительного освещения и приготовления еды (котелок ставят в центр). Плюсы: минимальный расход топлива, не нужно пилить дрова, горит несколько часов без перерыва. Минусы: требует постоянного внимания и своевременного сдвигания бревен, иначе огонь может затухнуть.

"Нодья"

Костер из трех толстых бревен (длиной 2–3 метра). Два нижних бревна с насечками укладывают на угли от предварительного костра, после их разгорания сверху кладут третье бревно насечками вниз. При диаметре бревен более 40 см горит и греет всю ночь. Назначение — длительный обогрев лагеря при ночевке, особенно в мороз. Плюсы: горит 8–12 часов без подкладывания дров, дает стабильное тепло, не гаснет. Минусы: трудоемкая подготовка, требует тяжелых бревен и опыта, дает мало света.

"Таежный"

Одно толстое бревно служит опорой: на нее наклонно кладут остальные дрова. Огонь разводят с подветренной стороны в месте их пересечения. Универсален: для обогрева и готовки, подходит даже для ночлега в прохладу. Плюсы: горит долго, теплоотдача высокая при небольшом расходе дров, устойчив к ветру. Минусы: периодически требует подкладывания дров (хоть и реже, чем "шалаш"), нужны крупные бревна для опоры.

Как развести костер без спичек

Как добыть огонь с помощью огнива

Огниво (кресало и трут) не боится влаги и работает в любую погоду. В походе кресало можно заменить твердым камнем (кремень, кварцит), а вместо огнива использовать стальное лезвие ножа или обух топора. Трут — то, что будет ловить искру: сухая ткань, мох, щепа, береста.

Как высечь искру: сделать рыхлый комок трута. Взять огниво в одну руку, поднести торцом к труту на 1–2 см. Другой рукой провести кресалом по огниву под углом 30–45° резким скользящим движением, направляя искры в трут. Когда трут начнет тлеть, осторожно раздуть пламя и перенести в растопку. Способ требует тренировки — успех зависит от острого края кресала, сухого трута и сильного удара.

Разжечь огонь трением

Для этого способа нужны три вещи: трут (сухой гриб-трутовик или древесная труха), дощечка из мягкого дерева и стержень из твердого дерева. В дощечке делают ямку или паз, вставляют туда стержень и начинают быстро тереть возвратно-поступательными движениями. От трения образуется горячая древесная пыль, появляется дымок. Тогда в ямку подкладывают трут, который от нагрева вспыхивает. Главное условие — абсолютно сухие материалы и непрерывное быстрое трение без пауз.

Как получить огонь с помощью подручных средств

Банка газировки и шоколад (только в солнечный день). Натереть шоколадом вогнутое дно банки до зеркального блеска — получится параболическое зеркало. Направить на солнце, поймать самый яркий блик и поместить в эту точку трут (сухую траву, бересту) на расстоянии 2–3 см. Через время трут вспыхнет.

Карманный фонарик с лампой накаливания. Для этого способа надо разобрать фонарь, раздавить стеклянную колбу лампочки (не повредив нить). Собрать фонарь без колбы, уложить вокруг нити сухую траву и включить. Раскаленная нить подожжет траву за секунды. Минус: фонарик погибает, нужны плоскогубцы.

Водяная линза из прозрачного пакета. Наполнить пакет водой, завязать в виде сферической линзы. Сфокусировать солнечный луч на труте с расстояния в несколько миллиметров. Загорается за 10–30 секунд. Работает только в ясную погоду и требует навыка.

Высекание искры ножом и камнем. Взять стальной нож с прямым обухом и твердый камень (кремень, кварцит). Резким скользящим ударом высечь искры, направляя их на трут (сухая трава, вата). Способ работает в любую погоду, но требует тренировки — с первого раза получается не у всех.

Огонь от батарейки АА и фольги. Вырезать полоску фольги шириной 5 мм, сложить пополам. В месте сгиба сделать два V-образных надреза, оставив узкую перемычку (около 1 мм). Прижать концы фольги к плюсу и минусу батарейки: перемычка раскалится и подожжет трут. Способ надежен после 1–2 тренировок, работает в любую погоду.

Любой из перечисленных способов действительно позволяет добыть огонь в экстремальной ситуации. Однако впервые применять их "в поле", без предварительной подготовки, рискованно: велики шанс потратить много времени или потерпеть неудачу. Практика в домашних или дворовых условиях с контролируемыми материалами значительно повышает успех в реальном походе.

Как потушить костер

Лучший способ — обильно залить водой, постоянно перемешивая угли палкой. Критерий: зола холодная на ощупь, нет пара и шипения. А еще здесь работает правило трех "П": полить, перемешать, проверить. Если до сих пор есть тепло — повторить.

Если воды нет — засыпать кострище песком, землей или снегом (слой не менее 5–7 см), перемешать. Крупные головешки разбить и разложить по отдельности.

Признаки потушенного костра: нет дыма, пара, искр, зола холодная. Уходя, стоит убедиться, что ветер не раздует огонь, а в сухую погоду обложить костровище сырыми камнями или землей.

Правила безопасности при разведении костра

Никогда не оставлять горящий костер без присмотра. Даже короткая отлучка может привести к неконтролируемому распространению огня, особенно в ветреную погоду.

Использовать только безопасные средства для розжига. Не допускается применять легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, растворители, ацетон) — они могут вызвать мгновенную вспышку и тяжелые ожоги.

Держать под рукой средства пожаротушения. До того как зажечь огонь, надо подготовить воду, песок, огнетушитель или хотя бы лопату и плотную ткань для захлестывания пламени.

Не разводить костер в сильный ветер. Даже если по формальным критериям скорость ветра допустима (менее 10 м/с), при порывах лучше перенести розжиг или использовать укрытие от ветра (естественное или искусственное), но не вблизи построек и деревьев.

Не сушить над открытым огнем одежду и снаряжение из синтетики. Такие материалы легко воспламеняются, дают текущие капли горящего пластика и могут мгновенно охватить человека пламенем.

Не разрешать детям и домашним животным находиться у костра без контроля. Держать их на безопасном расстоянии (не менее 3–5 метров) и объяснить опасность игр с огнем.

Не бросать в огонь стеклянные предметы и пустые аэрозольные баллончики. Стекло при нагреве лопается и разлетается осколками, баллончики могут взорваться.

Контролировать высоту пламени. Чрезмерно высокий костер опасен для веток деревьев, легко выбрасывает искры и труднее поддается тушению.

Не разводить несколько костров рядом. Расстояние между отдельными очагами должно быть не менее 10 метров, чтобы они не объединялись в один крупный пожар.

Перед тем как лечь спать, обязательно потушить костер (даже если кажется, что он почти догорел). Тлеющие угли под слоем золы способны сохранять жар несколько часов и заново разгораться от ветра.

Эти правила дополняют требования к выбору места, подготовке площадки и тушению, описанные в соответствующих разделах. Соблюдение всех перечисленных мер минимизирует риск пожара, травм и административной ответственности.