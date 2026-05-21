Как скрыть номер телефона в Telegram: инструкции для смартфона и ПК

Скрытый номер в Telegram не делает аккаунт невидимым, но помогает сохранить контроль над персональными данными и отгородиться от фишинговых рассылок, рекламного спама и навязчивого внимания незнакомцев. Разберем, как скрыть в Telegram номер телефона на смартфоне и ПК, кто все равно сможет его увидеть и какие настройки стоит включить дополнительно.

Зачем скрывать номер телефона в Telegram

В больших чатах и сообществах открытый номер пользователя в профиле может привести к нежелательным контактам. Например, человек вступил в чат конференции, написал пару сообщений в мессенджере или оставил один комментарий под постом, а потом получает звонки и sms от “консультантов” и “менеджеров”.

Telegram позволяет общаться, засекретив личный номер телефона, чтобы меньше сталкиваться:

с уведомлениями от незнакомцев, особенно если пользователь администрирует телеграм-канал или часто оставляет комментарии под постами в публичных чатах, — в Telegram написать человеку может любой пользователь, но номер при этом не будет отображаться в профиле, останется только никнейм (@имя);

с фишингом и мошенничеством — включив двухэтапное подтверждение личности, можно избежать кражи аккаунта через подозрительную рассылку и кодов от “службы поддержки”;

со спамом и рекламными звонками — скрыв номер от всех, можно минимизировать вероятность его попадание в базу рассылок;

со смешением работы и личной жизни — клиенты и партнеры не смогут названивать в нерабочее время по каждому вопросу.

Как скрыть номер телефона в Telegram на смартфоне

Инструкция одинакова как для Android, так и для iPhone. Названия пунктов могут немного отличаться в зависимости от версии приложения, но логика одна: нужно открыть управление доступом и изменить видимость номера телефона.

Как скрыть номер на Android

1. Открыть мессенджер и нажать на три полоски в левом верхнем углу.

2. Перейти в настройки.

3. Открыть раздел “Конфиденциальность и безопасность”.

4. Выбрать пункт “Номер телефона”.

5. В блоке “Кто видит мой номер телефона” выбрать один из вариантов:

“Все” — номер увидит любой пользователь;

“Мои контакты” — увидят только люди из личной телефонной книги;

“Никто” — номер телефона будет скрыт от пользователей Telegram.

6. Ниже настроить пункт “Кто может найти меня по номеру телефона”. Для большей приватности лучше выбрать “Мои контакты”.

7. При необходимости добавить исключения: кому номер можно показывать, а кому нельзя.

8. Нажать галочку, чтобы сохранить изменения.

Как скрыть номер на iPhone

Открыть мессенджер и нажать шестеренку “Настройки” внизу экрана. Открыть раздел “Конфиденциальность и безопасность”. Выбрать пункт “Номер телефона”. В блоке “Кто видит мой номер телефона” выбрать подходящий вариант. Добавить исключения, если необходимо показать номер отдельным людям.

На iPhone настройки обычно применяются сразу. Если появилась кнопка сохранения или галочки, необходимо нажать на нее.

Как скрыть номер телефона в Telegram на компьютере

Если пользователь параллельно сидит и в Telegram Desktop, номер телефона можно скрыть прямо на ПК. Настройки синхронизируются между устройствами: если была изменена приватность на смартфоне, она применится и в десктопной версии.

Инструкция для Windows, macOS и Linux:

1. Открыть Telegram Desktop и нажать на три полоски в левом верхнем углу или на значок настроек.

2. Перейти в настройки.

3. Открыть раздел “Конфиденциальность и безопасность”.

4. Выбрать пункт “Номер телефона”.

5. В блоке “Кто видит мой номер телефона” поставить “Никто”.

6. В блоке “Кто может найти меня по номеру телефона” выбрать “Мои контакты”, чтобы незнакомцы не находили аккаунт по телефону.

7. Настроить исключения и закрыть меню, сохранив изменения в настройках приватности.

Можно ли узнать скрытый номер телефона в Telegram

Напрямую узнать скрытый номер телефона через Telegram нельзя. Если в настройках стоит “Никто”, он не отображается в профиле, чатах и каналах. То есть скрытие номера защищает от случайных пользователей, участников групп и людей, которые не знают телефон человека. Но оно не делает его полностью анонимным.

Но есть важное ограничение: если человек уже знает номер пользователя и сохранил его в своей телефонной книге, он может видеть его в Telegram.

Дополнительные способы защиты в Telegram

Если хочется больше приватности, стоит проверить не только номер телефона, но и остальные настройки профиля.

Включение двухэтапной проверки добавляет пароль при входе с нового устройства. Даже если аферист получит код из sms в мессенджере Telegram, без пароля он не войдет в аккаунт. Для настройки:

Открыть “Настройки” внутри приложения внутри приложения Telegram. Выбрать раздел “Конфиденциальность и безопасность”. Нажать на строку “Двухэтапная аутентификация” или “Облачный пароль”. Выбрать “Установить пароль”. Придумать надежный текстовый пароль и ввести его дважды. Написать подсказку для пароля, не стоит вводить туда сам код. Указать электронную почту для восстановления доступа. Ввести код подтверждения, который придет на указанную почту.

Проверка активных сеансов: открыть раздел устройств и закрыть все незнакомые сессии. Telegram позволяет смотреть, где открыт профиль пользователя, и отключать лишние доступы.

Использование секретных чатов для особо приватных разговоров и настройка таймера автоудаления сообщений — от одной секунды до недели.

Установка имени пользователя @username. По нему человека смогут найти и написать, но номер при этом не раскроется, если приватность настроена правильно. А для работы можно использовать отдельный нейтральный ник.

Использование виртуального номера для регистрации отдельного аккаунта без привязки к реальной сим-карте. Можно купить навсегда без паспорта официальный анонимный номер Telegram с кодом +888 или использовать сайты, которые сдают номера телефонов в аренду на 15–20 минут ради получения одного регистрационного sms. Второй способ дешевле, но при потере доступа к профилю восстановить его будет невозможно.

При входе в Telegram нужно ввести купленный виртуальный номер, набрать код подтверждения на сайте-продавце и сразу установить облачный пароль.

Ограничение добавления в группы. В настройках приватности можно выбрать, кто может приглашать пользователя в сообщества и блоги. Это снизит количество рекламных рассылок.

Скрытие имя и описание и фото профиля от незнакомцев, которые тоже могут раскрывать личную информацию. Лучше показывать их только контактам или избранным людям.