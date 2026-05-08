Как установить родительский контроль на телефон и компьютер ребенка

С помощью родительского контроля можно не только запретить посещать сайты 18+, но и ограничить экранное время, запретить установку программ, видеть местоположение ребенка и получать отчеты об активности. Подробнее разберем все полезные сервисы для киберзащиты детей от нежелательного влияния интернета.

Что такое родительский контроль и зачем он нужен

Родительский контроль — набор функций, которые помогают взрослым контролировать и управлять действиями ребенка в интернете и на своем устройстве, в целом. Родительский контроль работает на трех уровнях:

На уровне сети можно фильтровать сколько времени ребенок проводит в интернете дома. Это особенно полезно, если у него несколько есть несколько устройств, например, телефон и планшет. На уровне самого телефона настраивается количество проведенного времени в гаджете, возможность скачивать приложения, покупать что-то на сайтах или мобильных играх, отслеживание местоположения. На уровне приложений и сервисов можно отфильтровать нежелательные или опасные запросы. Удобно, когда нужны точечные ограничения.

Родительский контроль обычно устанавливается для решения следующих задач:

Защитить чадо от нежелательного контента. Ограничить экранное время и использование телефона в ночное время. Предотвратить списание денежных средств с карты или покупку через сомнительные приложения. Снизить риск мошенничества, блокируя посторонние звонки и сообщения. Контролировать безопасность несовершеннолетнего с помощью геолокации.

Благодаря цифровому мониторингу родители не просто устанавливают запреты, а выстраивают определенные правила поведения в интернете и обращения с телефоном и со своим временем.

Что можно ограничить с помощью родительского контроля

Контент не по возрасту

Фильтрация публикаций помогает закрыть возможность к просмотру сайтов для взрослых, части опасных поисковых запросов, нежелательным видео, играм и приложениям не по возрасту.

Время использования устройства

Благодаря регулированию экранного времени родители могут устанавливать дневной лимит на использование гаджетов, расписание по дням неделям и период, когда устройство или отдельные программы недоступны. Такая функция удобна, если нужно исключить отвлекающие программы во время уроков или ограничить соцсети перед сном.

Установку приложений и покупки

С помощью родительского контроля можно предотвратить случайные покупки, подписки и платную установку игр.

На Android в Google Play с помощью отдельного подтверждающего PIN-кода родитель решает, какие приложения позволено скачивать и покупать ребенку. На iPhone и iPad благодаря функции “Попросить купить” можно контролировать установку и удаление программ, покупки в App Store и внутри приложений.

Геолокацию и контакты

Отслеживание геолокации в реальном времени позволяет родителям не беспокоиться, дошел ли ребенок в школу, закончил ли тренировку и вернулся ли домой. С помощью управления контактами можно ограничить круг общения, запретив звонки и сообщения с незнакомых номеров.

Как поставить родительский контроль на телефон ребенка

Как настроить родительский контроль на Android

Для начала следует изучить встроенные системные функции на устройстве, а после прибегать к помощи сторонних программ.

На современных смартфонах Android 10+ отладить встроенный сервис можно так:

1. Открыть ”Настройки” телефона.

2. Найти раздел “Цифровое благополучие и родительский контроль”.

3. Прокрутить вниз и нажать “Настроить родительский контроль”.

4. Система предложит использовать Google Family Link, так как он уже встроен в систему и для использования достаточно подтвердить связь аккаунтов.

Напрямую в меню “Цифрового благополучия” без создания детского аккаунта на самом устройстве можно выставить:

Таймеры приложений: в “Панеле инструментов” поставить лимит на конкретную игру, например, 30 минут в день. Когда время выйдет, иконка станет серой, и приложение не откроется. Режим “Отдых” или “Сон”: экран будет становиться черно-белым в определенное время, например, после 21.00, чтобы ребенок не смог сидеть в телефоне перед сном. Концентрация внимания: позволяет временно отключать уведомления от отвлекающих приложений.

Как настроить родительский контроль на iPhone

На iPhone и iPad все основные функции уже встроены в систему. Чтобы их подключить нужно отрегулировать следующие категории: “Семейный доступ”, “Экранное время”, “Попросить купить” и “Локатор”. Через них можно ограничить скачивание и использование программ, покупки в интернете, просмотр веб-контента, установить возрастной рейтинг и другое.

Как настроить сервис:

Открыть “Настройки”. Если семья тоже пользуется Apple-устройствами, сначала стоит добавить ребенка в “Семейный доступ”. Войти в “Экранное время”. В разделе “Семья” выбрать ребенка. Включить “Контент и конфиденциальность”. Настроить совершение покупок, скачивание приложений, просмотр веб-контента, установить возрастной рейтинг и лимиты времени. При необходимости включить “Попросить купить”. Для геолокации настроить “Локатор” и обмен геопозицией внутри семьи.

Как поставить родительский контроль на компьютере

На Windows

На компьютерах с Windows удобнее всего использовать Microsoft Family Safety. Сервис работает через семейную группу Microsoft и позволяет настраивать время пользованием смартфоном, лимиты по приложениям и геймплею, поисковые и веб-фильтры и просматривать отчеты об активности. Подробнее про установку и настройку сервиса мы поговорим ниже.

В браузере и поиске

Например, в Chrome или "Яндекс Браузере" доступны отдельные настройки приватности, но лучше их рассматривать как дополнение к основной кибербезопасности.

“Яндекс”

В настройках поиска можно включить “Семейный режим”, который полностью скрывает сайты для взрослых, азартные игры и шок-контент из итоговой выдачи результатов, даже если запрос был непрямым.

Google Search

Функция SafeSearch скрывает часть откровенного и жестокого контента в Google или размывает изображения 18+ в результатах поиска, но оставляет текст и ссылки доступными. Но если ребенок перейдет по ссылке из поиска на технически разрешенный сайт или в соцсеть, SafeSearch не сможет заблокировать непристойный пост внутри самого ресурса. Также если ввести адрес сайта (URL) прямо в строку поиска, ограничивающие фильтры не сработают.

Как подключить:

На компьютере: зайти на сайт google.com → в правом нижнем углу нажать “Настройки” → “Настройки поиска” → найти пункт “Безопасный поиск” и выбрать один из вариантов: фильтрация или размытие. На телефоне в приложении Google: нажать на иконку профиля справа вверху → выбрать “Настройки” → “Безопасный поиск” → переставить переключатель в режим “Фильтрация”.

Microsoft Edge

В детском режиме разрешены сайты только из белого списка, которые родитель выбирает самостоятельно.

Как включить:

Открыть Microsoft Edge на компьютере. Нажать на иконку профиля в левом верхнем углу окна. Выбрать пункт “Другие профили”/ “Детский режим” или “Microsoft Edge в детском режиме”. Нажать “Начать работу в детском режиме”. Система предложит выбрать возрастную категорию: максимально упрощенный интерфейс, только одобренные сайты и детские темы оформления (5–8 лет) или доступ к детским новостям и статьям, но фильтрация медиафайлов остается строгой и привычный интерфейс (9–12 лет).

BlockSite

Расширение для браузера позволит составить список запрещенных сайтов или блокировать целые категории по ключевым словам.

Как скачать:

Открыть используемый браузер. Перейти в интернет-магазин Chrome. Ввести в поиске BlockSite. Нажать кнопку “Установить” и подтвердите действие в появившемся окне. После установки иконка в виде красного щита появится на панели расширений (справа сверху).

Как настроить:

Нажать на иконку BlockSite и выбрать значок шестеренки. В разделе “Блокировка сайтов” ввести адрес сайта, например, youtube.com, и нажать “Добавить элемент”. Теперь при попытке зайти на этот сайт ребенок увидит забавную картинку с надписью, что страница закрыта.

Защита настроек, чтобы ребенок их не удалил:

Перейти в раздел “Защита паролем” в меню расширения. Установить галочку на пункт “Требовать пароль для доступа к настройкам”. Придумать сложный пароль и ввести почту для подтверждения.

Приложения для родительского контроля

Встроенных функций чаще всего достаточно. Но если в семье разные устройства — например, у родителя iPhone, у ребенка Android, а дома еще ноутбук на базе Windows, — удобнее использовать одну программу, которая позволит связать и контролировать все гаджеты.

Google Family Link

Основный инструментом считается Google Family Link. Через него можно создать детский аккаунт для младших 13-ти лет или настроить мониторинг уже у существующего профиля. Управлять настройками удаленно возможно через Android, iPhone/iPad и частично через веб-версию сервиса.

Как настроить:

Установить Family Link на телефон родителя. Взять устройство ребенка и войти в его аккаунт Google или создать новый. Подключить детский аккаунт к семейной группе и подтвердить установку родительского контроля. В приложении выбрать лимиты по времени, время сна, доступные программы и фильтры. При необходимости настроить отслеживание местоположения и список разрешенных входящих и исходящих звонков и сообщений. Дополнительно можно включить фильтры для Google Play: профиль → “Настройки” → “Семья” → “Родительский контроль”.

Kaspersky Safe Kids

Kaspersky Safe Kids на официальном сайте заявлен как сервис, который позволяет блокировать нежелательные медиафайлы и скачивание программ, контролировать время проведенное в телефоне, отслеживать местоположение, просматривать отчеты по активности на сайтах, фильтровать поисковые запросы, а также получать уведомления о низком заряде устройства ребенка. Чтобы установить и настроить предложение, необходимо выполнить несколько действий:

Шаг 1. На устройстве родителя:

Найти “Kaspersky Safe Kids” в App Store или Google Play и скачать. Войти в свой аккаунт My Kaspersky или создать новый. При первом запуске выбрать режим “Родитель”. Придумать четырехзначный код авторизации в программе.

Шаг 2. На устройстве ребенка.

На смартфон (Android/iOS):

Повторить первые два действия из предыдущей инструкции. Выбрать режим “Ребенок”. Создать профиль ребенка, указав имя и возраст. Предоставить приложению все запрашиваемые права, иначе ограничения работать не будут.

На компьютер (Windows/Mac):

Скачать установочный файл с сайта “Касперского” или из My Kaspersky. Запустить файл и следовать инструкциям мастера установки. Выбрать учетную запись Windows или macOS, которой пользуется ребенок, и связать ее с профилем в Safe Kids.

Microsoft Family Safety

Microsoft Family Safety подойдет тем, у кого ребенок пользуется Windows, Xbox и Microsoft Edge. С помощью этого приложения можно устанавливать лимит на цифровую активность в интернете, запреты на скачивание приложений и игр, фильтры сайтов и поисковых запросов, а также просматривать отчеты по активности.

Как настроить:

Создать семейную группу Microsoft или войти в уже существующую. Добавить ребенка в семью через account.microsoft.com/family или приложение Family Safety. На компьютере создать для ребенка отдельную учетную запись Microsoft. Убедиться, что это стандартная учетная запись, а не администратора. В противном случае ребенок может обойти часть запретов. Открыть Family Safety и отрегулировать все нужные функции.

Родительский контроль через операторов связи

У операторов связи также доступны дополнительные сервисы для установки родительского наблюдения.

“МегаФон” предлагает сервис “Родительский контроль”, с помощью которого можно:

просматривать местоположение ребенка на карте, получать уведомления о перемещениях в выбранных зонах;

через функцию “Безопасный интернет” отключить просмотр сайтов, не предназначенных для детской аудитории, а также выбирать какими приложениями на Android ребенок сможет воспользоваться и как долго;

узнать остаток на балансе мобильного оператора и какой заряд батареи у телефона.

У МТС доступен пакет МТС Junior, который включает в себя мобильную связь, доступ в интернет, свободное общение в мессенджерах и дополнительные функции цифрового наблюдения для родителей, например, блокировка звонков от мошенников или части поисковых запросов.

T2 предлагает услугу “Дети онлайн”, где доступны:

услуга “Геопоиск+” с отслеживание местоположения несовершеннолетнего;

“Родительский контроль” для регулирования действий ребенка с его мобильным телефоном;

“Безопасный режим” с защитой от вирусов в интернете, sms‑спама и рекламы;

“Антивирус T2” для предотвращения установки потенциально опасных приложений и сканирования устройства на наличие вирусов.

У “Билайна” доступен “План б. kids” для детей 5–13 лет, который сочетает в себе мобильную связь, инструменты киберзащиты и образовательный приложениям.

В тариф встроены фильтры, которые ограничивают доступ к взрослому контенту и блокируют звонки с рекламой и от мошенников. Родители также могут отслеживать местоположение ребенка и контролировать расходы на связь через приложение.

Плюсы и минусы родительского контроля

Плюсы Минусы помогает убрать нежелательные и опасные публикации;

снижает риск случайных покупок и кражу средств мошенниками;

регулирует режим использования телефона с помощью экранного времени;

добавляет спокойствия родителям и обеспечивает сохранность ребенка с помощью отслеживания местоположения. требует времени на настройку всех функций, особенно на сторонних приложениях;

не работает на всех устройствах и во всех сервисах автоматически;

может вызывать сопротивление у подростка и стимул отключить родительский контроль с помощью обмана;

часть полезных функций бывает только в платных подписках.

Но родительский контроль, безусловно, полезен, пока не превращается в тотальную слежку.

Как объяснить ребенку, зачем нужен родительский контроль

Самая большая ошибка, которую могут совершить родители в самом начале установки родительского контроля, — поставить его без предупреждения и предварительного разговора. Маленький ребенок еще может спокойно перестроиться и принять решение взрослых, но вот у подростка это вызовет обиду и будет восприниматься как недоверие.

Для установки и поддержания родительского контроля должен использоваться системный подход:

Сначала объяснить цель и смысл установки ограничений. Фраза “мы так решили” не укрепит авторитет, а заставит ребенка искать пути обхода. Лучше объяснить подростку, какие опасности его могут ожидать в интернете и что родителями движет исключительно желание защитить: “Я хочу защитить тебя от шокирующего в сети, люди могут быть жестокими, особенно если ты ребенок, а еще велик шанс списаний средств с карты мошенниками или формирования цифровой зависимости”. Обсудить правила ограничений заранее, ориентируясь на возраст и интересы ребенка. Например, в социальных сетях можно проводить один час в день, играть в телефоне только после уроков, а ночью гаджеты не используются. Подростку можно расширить границы, если он понимает базовые правила цифровой безопасности. Уважать право ребенка на секреты и приватность. Если нет реального повода для тревоги, не стоит превращать установку родительского контроля в постоянное чтение переписок и проверку каждого шага: “Мы не следим за тобой ради круглосуточного надзора и беспрекословного подчинения, а договариваемся о безопасных правилах, которых придерживается каждый из нас”.

Может ли ребенок удалить ограничения

Ребенок может удалить цифровые ограничения, причем, чем старше подросток, тем выше шанс, что он успешно обойдет родительский контроль. Например, с помощью использования другого профиля или чужого телефона, создания другого аккаунта, сброса настроек, отключения разрешений и удаления приложения. Поэтому важно поддерживать доверительное и спокойное общение с ребенком.

Что еще может помочь: