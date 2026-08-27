Как узнать баланс карты ВТБ: все способы — с телефона и без него

Узнать баланс карты можно в “ВТБ Онлайн”, веб-версии банка, банкомате, через поддержку или в отделении. Выбор зависит от того, есть ли под рукой смартфон, Wi-Fi и сама карта.

Как посмотреть баланс карты ВТБ онлайн

Через мобильное приложение “ВТБ Онлайн”

Самый простой вариант, чтобы проверить баланс, по-прежнему остается сервис “ВТБ Онлайн”. Для входа понадобится личный номер, указанный в договоре, и код доступа. Скачать приложение можно по официальной ссылке на сайте банка, пролистав главную страницу в самый низ.

На главном экране будут доступны карты и счета клиента. Если продуктов несколько, можно выбрать нужное: на странице отобразятся доступные средства, история операций и реквизиты. В разделе “Карты и счета” также содержатся подробные данные конкретного продукта.

Если нужно проверить баланс кредитной карты, лучше смотреть в том числе и на кредитный лимит, задолженность и доступный остаток.

Через браузерную версию банка на сайте ВТБ

Также можно воспользоваться личным кабинетом (ЛК) в веб-версии ВТБ в браузере. Авторизация доступна по QR-коду, номеру телефона, номеру карты или логину и паролю. На главном экране и в разделе “Карты и счета” можно выбрать конкретный продукт, чтобы посмотреть его баланс, задолженность, кредитный лимит, историю операций и реквизиты.

Важно не сохранять данные для входа на чужом компьютере или смартфоне и обязательно завершать сеанс после проверки

Через сервис ВТБ Pay

ВТБ Pay предназначен прежде всего для бесконтактной оплаты смартфоном картами “Мир”. В актуальном описании сервиса банк не предоставляет отдельной функции запроса баланса.

ВТБ банк банкомат АГНМ Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Как узнать баланс счета ВТБ другими способами

Через банкомат или терминал

Для просмотра состояния счета удобнее использовать банкомат самого ВТБ. На стороннем же терминале желательно перед подтверждением операции обратить внимание на условия перевода и возможную комиссию.

В банкомате ВТБ нужно приложить или вставить карту, ввести ПИН-код и выбрать пункт с информацией по карте или счету. В устройствах банка можно также посмотреть историю операций, в том числе последние транзакции.

Через горячую линию

Если зайти в онлайн-банкинг не получается, можно позвонить на горячую линию ВТБ. Для частных лиц действуют короткий номер 1000 с мобильного и 8 (800) 100-24-24 — звонок по России бесплатный. Для звонков из-за границы банк указывает контакт +7 (495) 785-53-05, стоимость разговора зависит от тарифа оператора связи.

Чтобы предоставить информацию по счету, банк должен идентифицировать клиента — полное ФИО, контактные данные, а также кодовое слово. При этом никому нельзя сообщать ПИН-код, CVV/CVC и коды подтверждения операций.

Если звонок поступил с неизвестного номера и собеседник просит назвать персональную информацию с карты, логины и пароли, необходимо завершить разговор и самостоятельно перезвонить в банк по официальному номеру.

С помощью оповещений об операциях

У ВТБ действует услуга “Уведомления об операциях”. Она помогает следить за списаниями и поступлениями по картам и счетам. Подключить или отключить ее можно в “ВТБ Онлайн”, в отделении или через контактный центр.

Стоимость уведомлений зависит от условий обслуживания и уровня клиента. Например, для базового уровня программы “Расти с ВТБ” указана плата 129 рублей в месяц, для клиентов “Привилегии” — 99 рублей, а для “Прайм” услуга предоставляется бесплатно. Актуальную стоимость лучше проверить в “ВТБ Онлайн” перед подключением.

Через USSD-команду

Чтобы получить информацию о балансе счета без общения с оператором, можно набрать на раскладке звонка комбинацию *124# и нажать вызов. В появившемся окне необходимо ввести индивидуальный номер клиента (УНК) по договору или логин, после чего система пришлет данные о состоянии счета.

В отделении банка

Если нет доступа к онлайн-сервисам, карта потеряна или возникла проблема со входом в ЛК, можно обратиться в отделение ВТБ с паспортом. После идентификации сотрудник поможет получить информацию по счету и при необходимости оформить бумажную выписку.

ВТБ крелитная карта деньги рубль ГЛ Фото: Globallookpress

Как проверить баланс заблокированной или перевыпущенной карты ВТБ

Если карта заблокирована или перевыпускается, сам связанный с ней счет не обязательно закрывается. Поэтому проверить баланс можно через “ВТБ Онлайн”, контактный центр или отделение банка. ВТБ отдельно отмечает, что деньги могут поступать и на счет, связанный с заблокированной картой.

Через банкомат заблокированная карта может не обслуживаться. Если ограничение установил сам банк после подозрительной операции, сначала нужно связаться с поддержкой и уточнить причину блокировки.

При перевыпуске старый пластик перестает работать как платежный инструмент, но все связанные с ним счета остаются в личном кабинете клиента.

Как посмотреть историю операций и изменение баланса

Если сумма на карте вызывает сомнения, лучше открыть историю переводов и поступлений или счета в “ВТБ Онлайн”. Там можно посмотреть списания, пополнения и транзакции. ВТБ позволяет получать электронный отчет по совершенным операциям с электронной подписью банка. В банкоматах ВТБ также доступны история операций и сведения по последним транзакциям.

Почему баланс карты ВТБ не отображается или указан неверно

Технический сбой сервиса или в веб-версии

Если клиент столкнулся с ошибкой при открытии страницы банка, можно в первую очередь убедиться, что интернет-соединение стабильное, а затем закрыть и снова открыть “ВТБ Онлайн”. Если версия давно не обновлялась, лучше установить актуальную из источника, указанного банком. Альтернативный вариант — воспользоваться веб-версией “ВТБ Онлайн”.

Если проблема сохраняется, следует позвонить по номеру 1000 или 8 (800) 100-24-24

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Операция находится в обработке

После покупки или перевода итоговый баланс может обновиться не одновременно с появлением операции. При оплате данные сначала передаются в банк и транзакция проходит проверку, поэтому ожидаемая сумма и доступный остаток в отдельные моменты могут различаться. Если прошло много времени, а данные по операции не изменились, необходимо посмотреть ее статус в истории “ВТБ Онлайн”.

Сумма заблокирована или зарезервирована

Часть денег может быть временно недоступна, хотя окончательного списания еще нет. Кроме того, возможен технический овердрафт: ВТБ отмечает, что в отдельных ситуациях даже дебетовая карта может уйти в минус. Если непонятно, почему уменьшился доступный остаток, необходимо посмотреть конкретные операции в истории.

Что делать, если баланс долго не обновляется

Для начала можно сравнить баланс в мобильном приложении и веб-версии, посмотреть историю операций, доступные средства и перезапустить сервис. Если расхождение сохраняется или появилось неизвестное списание, лучше сразу обратиться в ВТБ через чат или на официальный номер поддержки.