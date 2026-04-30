Как узнать о наличии задолженности у судебных приставов по фамилии и дате рождения в 2026 году

Неожиданно узнать о долге в самый неподходящий момент — при оформлении кредита, покупке машины или на паспортном контроле — неприятно. Разберем, где проверить наличие задолженности у судебных приставов, почему сумма может отличаться и что делать, если финансовые обязательства чужие, ошибочные или уже погашенные, но по-прежнему отображаются.

Что такое задолженность в ФССП и зачем ее проверять

Задолженность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) — это сумма долга, взыскание по которой осуществляется в рамках исполнительного производства (ИП). Она появляется, когда взыскатель получает исполнительный документ (ИД), например, исполнительный лист, судебный приказ или постановление уполномоченного органа и предъявляет его в ФССП, то есть орган принудительного исполнения.

С момента возбуждения исполнительного дела судебный пристав-исполнитель вправе применять меры принудительного исполнения — направлять требования, обращать взыскание на денежные средства и вводить предусмотренные законом ограничения — при наличии оснований и в установленном порядке.

Чаще всего исполнительное производство возбуждается по следующим категориям:

кредиты, ипотека или микрозаймы;

алименты;

налоги и пени;

административные штрафы;

долг по договорам, например, аренды, поставки или оказания услуг;

компенсации вреда или ущерба.

Чем индекс ИП отличается от индекса ИД

Номер ИП — это код дела у приставов. Номер ИД — это идентификатор исполнительного документа, например, исполнительного листа, приказа или постановления уполномоченного органа, на основании которого судебный пристав открыл производство.

Почему важно проверять задолженность в ФССП заранее

Лучше регулярно проверять наличие финансовых обременений перед поездкой в отпуск, перед оформлением ипотеки, перед крупной сделкой или сменой паспорта, а также раз в 1–2 месяца.

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Последствия наличия долгов у судебных приставов

Если финансовое обязательство не исполнено добровольно и вовремя, пристав может применять меры принудительного исполнения.

Ограничение выезда за границу

Приставы могут временно ограничить выезд за границу в соответствии со статьей 67 Федерального закона № 229-ФЗ.

Даже если покрыть непогашенную сумму в день вылета, обновление сведений и снятие ограничения может занять время. Поэтому лучше закрывать все долговые обязательства заранее и контролировать статус исполнения решения суда.

Лишение или ограничение водительских прав

Судебный пристав может временно ограничить право управления транспортом по отдельным видам требований, например, при долгах по алиментам, возмещению вреда здоровью, ущербу от преступления и по ряду дел, связанных с воспитанием детей. Обычно это возможно при сумме долга свыше 10 тыс. руб. и при отсутствии исключений, например, когда права — единственный источник дохода, транспорт жизненно необходим или предоставлена отсрочка. Мера регулируется ст. 67.1 Федерального закона № 229-ФЗ.

Если продолжать управлять транспортом при действующем ограничении, возможна административная ответственность по ст. 17.17 КоАП РФ: обязательные работы до 50 часов или лишение прав на срок до одного года.

Арест имущества и банковских счетов, удержания из доходов

Пристав может обращать взыскание на денежные средства, в том числе через банки. Размер удержаний из доходов регулируется ст. 99 закона № 229-ФЗ: обычно до 50%, а по требованиям о взыскании алиментов, о возмещении вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца и ущерба, причиненного преступлением, — до 70%.

При этом закон защищает ряд доходов должника, на которые взыскание обращать нельзя. Перечень приведен в ст. 101 Федерального закона № 229-ФЗ. К таким выплатам, в частности, относятся многие пособия на детей, материнский капитал, алименты, а также выплаты в возмещение вреда здоровью и в связи со смертью кормильца. Если такие деньги списали по ошибке, стоит запросить выписку в банке и подать приставу заявление о возврате неправомерно удержанных средств.

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Исполнительский сбор и ответственность

Если должник не погасил задолженность в добровольный срок, пристав вправе взыскать исполнительский сбор по ст. 112 Федерального закона № 229-ФЗ. С 9 января 2026 года он составляет 12% от суммы финансового обременения или стоимости имущества.

При этом действует минимальный размер:

для граждан — 10 тыс. руб.;

для организаций — 100 тыс. руб.

Административная ответственность за нарушения в сфере исполнительного производства предусмотрена, в частности, ст. 17.14 КоАП РФ. Штрафы за нарушение зависят от статуса лица:

граждане: от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб.;

должностные лица: от 10 тыс. до 20 тыс. руб.;

юридические лица: от 30 тыс. до 100 тыс. руб.

Уголовная ответственность применяется при наличии условий состава преступления и доказательств:

1. За неоднократную неуплату алиментов по ст. 157 УК РФ предусмотрены:

исправительные работы до одного года;

принудительные работы до одного года;

арест до трех месяцев;

лишение свободы до одного года.

2. При злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности по ст. 177 УК РФ грозит:

штраф до 200 тыс. руб. или в размере дохода за период до 18 месяцев;

принудительные работы до 480 часов;

принудительные работы до двух лет;

арест до шести месяцев;

лишение свободы до двух лет.

3. При совершении незаконных действий с арестованным или описанным имуществом, например, продажи, дарения или уничтожения, по ст. 312 УК РФ предусмотрены:

штраф 100–500 тыс. руб. или в размере дохода за период 1–3 года;

принудительные работы до трех лет;

лишение свободы до трех лет со штрафом до 80 тыс. руб. или в размере дохода за период до шести месяцев.

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Откуда появляются долги у приставов

Должник не исполнил обязательство добровольно, например, просрочил кредит, не заплатил штраф или налог, не перечислял алименты и прочее. Взыскатель, например, банк, физлицо, организация или госорган, обратился в суд и получил исполнительный документ, который потом направляется в орган принудительного исполнения. Пристав возбудил исполнительное дело, уведомил стороны и предоставил срок для добровольного исполнения требований.

С этого момента долг становится “приставным”: ФССП получает законные инструменты, чтобы взыскать деньги или принудить к исполнению решения.

Важно: суд не всегда сам направляет ИД приставам. Во многих случаях ИД получает взыскатель, и он решает, когда и куда его предъявлять.

Как физическому лицу проверить наличие долгов у судебных приставов

Основной инструмент для проверки наличия финансовых обременений — “Банк данных исполнительных производств”.

Как посмотреть:

Открыть сервис. Выбрать “Поиск физических лиц”. Ввести ФИО, дату рождения, регион. Ввести код с картинки, капчу, и нажать “Найти”.

Поиск по одной фамилии не обеспечивает достоверного результата из-за большого числа однофамильцев, поэтому для корректной идентификации лица, как правило, требуется указание даты рождения. При наличии сведений о номере исполнительного дела или документа поиск рекомендуется выполнять по этим реквизитам.

Проверка задолженности через госуслуги

На портале “Госуслуги” можно увидеть информацию об исполнительном деле и, как правило, перейти к оплате.

Сведения о долговых обязательствах у ФССП доступны только в личном кабинете: их можно посмотреть в сервисе “Узнать о долгах/ИП”, а также в уведомлениях, которые отображаются в профиле.

Чтобы найти нужный сервис, достаточно ввести запрос в поиске на “Госуслугах” — дальше робот Макс подскажет, куда перейти и какие сведения указать; оплатить начисления можно через раздел “Платежи”.

Отдельно стоит учитывать, что в феврале 2026 года пресс-служба ФССП сообщила о расширении сервиса: теперь в результатах отображаются номер и дата исполнительного производства (ИП), основание, сумма, отдел и контактная информация судебного пристава, а при наличии — также сведения о прекращении/окончании исполнительного дела.

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Поиск задолженности через мобильное приложение ФССП

У ФССП есть официальное приложение, в котором можно искать исполнительные дела по физическим и юридическим лицам в банке данных, подключать уведомления и получать справочную информацию. Поиск работает так же, как на сайте: достаточно указать ФИО, дату рождения и регион.

Поиск долга через соцсети и мессенджеры

В мессенджерах и соцсетях часто встречаются неофициальные боты, которые собирают конфиденциальную информацию. Если сервис обещает выяснить о наличии судебной задолженности по фамилии без даты рождения, без капчи или просит ввести информацию из паспорта либо СНИЛС, пользоваться им не рекомендуется. Такие площадки часто не имеют официального доступа к государственным базам и могут собирать персональные данные, что повышает риск мошенничества, например, от навязанных платных подписок и утечек личной информации до попыток оформить кредиты или получить доступ к аккаунтам и банковским сервисам.

Поиск долга через банковские приложения

У некоторых банков в мобильных приложениях есть разделы “штрафы/начисления”, где можно увидеть и произвести оплату задолженностей, подтягивающихся из государственных баз. Такой способ удобен именно для погашения, но первичную проверку наличия исполнительных действий лучше выполнять в официальных сервисах ФССП или на “Госуслугах”.

Личное обращение в отделение ФССП по месту прописки

Способ подходит, если нужно получить разъяснения, есть спорная ситуация или требуется свидетельство на бумаге. Найти нужное отделение можно через сервис на официальном сайте приставов.

С собой нужно взять паспорт. Сроки рассмотрения обращений граждан регулируются законом и составляют обычно до 30 дней, согласно ст. 12 закона № 59-ФЗ.

Как юридическому лицу и ИП проверить задолженность

Для бизнеса проверка наличия долговых обязательств нужна минимум в двух ситуациях:

Чтобы не сорвать контракт, платеж или тендер. Изучить контрагента для оценки рисков.

Способы проверки для юрлица или индивидуального предпринимателя:

“Банк данных исполнительных производств” в разделе “Поиск юридических лиц”;

“Госуслуги”;

личный визит или запрос в ФССП, если нужны детали по делу или официальный ответ.

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Поиск долгов организации на сайте ФССП по ИНН или ОГРН

В “Банке данных исполнительных производств” предусмотрен поиск по юридическим лицам. На практике удобнее всего использовать ИНН и регион, потому что по названию бывает много совпадений.

Проверка контрагентов: как узнать, есть ли у партнера долги перед приставами

Проверить компании в банке данных ФССП по ИНН, названию и региону. Если исполнительное дело найдено, можно посмотреть сумму, предмет взыскания, дату возбуждения, отдел и контактную информацию судебного исполнителя. Они обычно указаны в карточке результата. Для комплексной оценки рисков стоит дополнить проверку выписками из ЕГРЮЛ или ФНС и бухгалтерской отчетностью.

Как узнать детали долга на сайте ФССП

Вход в “Банк данных исполнительных производств”

Если известны номера исполнительных производств (ИП) или документов (ИД), можно выполнить по этим реквизитам. Если запись найдена, важно правильно ее прочитать.

Обычно в карточке или строке результата можно увидеть:

идентификатор исполнительного дела;

дату возбуждения дела;

предмет исполнения, то есть что взыскивают;

отдельные начисления или сборы;

сумму основного долга; реквизиты подразделения и ФИО судебного исполнителя.

Что означает номер ИП и как расшифровать сумму долга

Код исполнительного дела — это уникальный идентификатор дела, которое ведет судебный пристав. Он позволяет понять, какое именно взыскание открыто, в каком подразделении оно проходит и кто его ведет.

Как выглядит номер и что в нем “зашито”

Пример индекса: 12345/23/77001-ИП. Расшифровка обычно следующая:

12345 — порядковый номер исполнительного дела в конкретном подразделении;

23 — год возбуждения взыскания;

77001 — код подразделения или отдела органа принудительного исполнения, где возбуждено производство, по нему можно определить, куда обращаться;

“-ИП” — обозначение вида дела.

Как "понять" сумму задолженности в базе ФССП

Сумма обычно включает одну или несколько составляющих:

Основной долг — главная сумма, которую взыскивают по распоряжению суда. Исполнительский сбор — дополнительная сумма, которую пристав взыскивает при пропуске срока добровольного исполнения требований после вынесения постановления. Дополнительные суммы, если они включены в ИД или начислены в рамках судопроизводства, например, госпошлина, проценты и неустойка или расходы на совершение исполнительных действий.

Но не все начисления “автоматически” отражаются в банке данных, часть сумм уточняется постановлениями пристава и заявлением взыскателя.

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Почему долг может не найтись

Решение суда есть, но ИД еще не передан судебному исполнителю или не обработан. Производство только что открыли и информация не обновилась. Неверно введены дата рождения, регион или есть опечатка в ФИО. Долговое обязательство выполнено, но сведения еще не обновились. Платеж проходит путь: “банк данных исполнительных производств” → орган принудительного исполнения → взыскатель, затем оформляется постановление об окончании. На практике обновление может занять несколько дней.

Как оплатить задолженность после проверки

Оплата для физических лиц

Погашение задолженности можно провести следующими способами:

на сайте службы судебных приставов, если рядом с долгом доступна кнопка внесение платежа;

на “Госуслугах” рядом с ИП появляется кнопка “Оплатить”;

в банковском приложении в разделе “Платежи” → “ФССП/госначисления”;

по квитанции или реквизитам, например, переводом через банк, банкомат или кассу.

После уведомления о возбуждении исполнительного дела обычно есть срок для добровольного исполнения. Важно уложиться в него, чтобы не получить исполнительский сбор.

Оплата для организаций

Юрлицами на практике чаще используются:

безналичный платеж по реквизитам из постановления или требования;

перевод средств через банк по счету;

взаимодействие бухгалтера с судебным исполнителем по подтверждающим отчетам.

Как подтвердить оплату и снять ограничения

Обычно сведения о погашении задолженности поступают в орган принудительного исполнения по межведомственным каналам, но чеки и платежные квитанции лучше сохранять. Если в течение 10 рабочих дней после перечисления средств сведения не обновились, следует подать обращение или ходатайство через “Госуслуги” либо интернет-приемную приставов и при необходимости приложить подтверждение оплаты.

Согласно ст. 47 закона № 229-ФЗ, окончание производства оформляется постановлением, в том числе после получения информации об уплате.

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Что делать, если долг ошибочный или приставы бездействуют

Ситуации бывают разные: чужие долги, неправильная сумма, платеж прошел, а ограничения не сняли или от судебного исполнителя нет ответа.

Шаг 1. Проверка информации в паспорте и в записи

Если задолженность отображается на “Госуслугах”, следует сверить ФИО, даты рождения и реквизитов документов в профиле.

Шаг 2. Официальное обращение

Обращение можно подать через “Госуслуги”, интернет-приемную службы приставов либо при личном посещении отдела. Срок рассмотрения обращений граждан, как правило, составляет до 30 дней, согласно ст. 12 закона № 59-ФЗ.

Если шаги 1–2 не дали результата, то направляется жалоба старшему судебному приставу.

Если перепроверка информации и официальное обращение не привели к устранению ошибки или снятию мер, подается жалоба старшему судебному приставу или руководителю подразделения с указанием номера ИП, дат обращений, сути нарушения и требований. При необходимости возможно обжалование в суде действий/бездействия в порядке, предусмотренном ст. 121 закона № 229-ФЗ.

Если предыдущие меры не дали результата и имеются признаки нарушения закона, обращение направляется в прокуратуру; в предусмотренных законом случаях требования прокурора обязательны к исполнению, согласно ст. 6 закона № 2202-I.

Как получить справку об отсутствии задолженности

Получение документа в отделении ФССП

Этот вариант подходит, когда нужна бумажная форма справки, например, для внутренней подстраховки или отдельного требования организации. Для этого необходимо найти свое подразделение по адресу регистрации или проживания, взять с собой паспорт и написать заявление на выдачу уведомления об отсутствии финансовых обременений по ИП.

Заказ справки через госуслуги

На “Госуслугах” доступны такие функции, как подача обращений и получение информации. Если нужна выписка с электронной подписью, лучше ориентироваться на формат результата конкретной услуги: где-то это уведомление в личном кабинете, где-то — файл или электронный документ.

Получение справки о не ведении исполнительных производств для тендеров

Если в документации требуется подтверждение “нет исполнительных дел или долговых обязательств”, безопаснее:

Уточнить формулировку требования. Иногда нужен не документ от службы приставов, а справка о наличии налоговых обязательств или долгов по страховым взносам. Эти свидетельства выдаются разными ведомствами. Получить документ именно в том виде, который принимает заказчик, например, в бумажной форме или с электронной подписью.

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Порядок действий для контроля судебной задолженности

Шаг №1. Проверить наличие финансовых обременений в официальных источниках. Если необходимо убедиться в наличии или отсутствии производственного дела у судебных приставов, следует начать с госуслуг. Для проверки физических лиц требуются ФИО, дата рождения и регион, для организаций — наименование, адрес или ИНН. Желательно сделать такие проверки периодическими, особенно если имеются долги. Лучше не прибегать к помощи сомнительных сайтов и ботов, так как они могут использовать конфиденциальную информацию в мошеннических схемах.

Шаг №2. Проверить перед поездкой за границу заранее, например, за 10–14 дней, особенно если есть просрочки по алиментам или штрафам. Лучше произвести платеж как можно раньше и сохранить подтверждение перевода средств. Следует учитывать, что для обновления статуса и снятия ограничения требуется время.

Шаг №3. При выявлении долга — проверить детали, а не только суммы. Во-первых, по какому основанию производится взыскание: штраф, алименты, кредит, госпошлина и другое. Следует сверить номер исполнительного дела, дату возбуждения, подразделение и контакты судебного пристава — это помогает быстрее выявить возможную ошибку.

Шаг №4. Погасить задолженность корректным способом через официальные сервисы органа принудительного исполнения или “Госуслуги”. При оплате по реквизитам необходимо внимательно проверять назначение перевода и номер ИП, чтобы средства поступили на нужный счет.

Чек, квитанцию или банковскую выписку лучше сохранять на случай, если потребуется дополнительное подтверждение платежа.

Шаг №5. Перепроверить обновление статуса производственного дела. Оно закрывается после поступления средств на счет и вынесения приставом соответствующего постановления. Это обычно занимает несколько дней.

Через 3–7 дней целесообразно перепроверить статус судебного решения в реестре службы приставов и на “Госуслугах”. Если изменений нет, следует подать заявление на пересмотрение и приложить подтверждение о перечислении средств.

Шаг №6. Что делать, если долг начислен по ошибке. Неточности возможны из-за совпадения данных, технических сбоев или неверных сведений в документах. В первую очередь следует сопоставить ФИО и дату рождения с информацией в записи, а также проверить профиль на “Госуслугах”. Затем нужно составить обращение через интернет-приемную ФССП: кратко описать ситуацию и приложить документы, что долг начислен не на того человека.

Шаг №7. Подать жалобу старшему судебному приставу. Если обращение осталось без ответа либо ограничения не сняты после оплаты, следующим шагом является жалоба руководителю подразделения. В ней указываются номер исполнительного дела, даты обращений, суть нарушения и конкретное требование, например, снять ограничение, так как средства внесены. При необходимости дополнительно прикладываются подтверждающие документы.