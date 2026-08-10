Когда номер телефона нужен здесь и сейчас, его легко можно забыть, особенно если сим-карта новая. У абонентов “Мегафона” есть несколько способов быстро узнать номер — о каждом рассказываем в материале.

Быстрый способ узнать свой номер “Мегафона”

USSD-команда

Самый быстрый способ узнать свой номер телефона — набрать бесплатную команду *205# и нажать кнопку вызова. Он отобразится на экране через несколько секунд.

Что делать, если команда не сработала

Если USSD-команда *205# не сработала, можно воспользоваться другими способами. Например, позвонить на горячую линию “Мегафона” по номеру 0500 или узнать свой номер в личном кабинете на сайте или в приложении оператора.

Другие способы узнать свой номер

Мобильное приложение “Мегафона”

Узнать свой номер телефона в мобильном приложении оператора можно за несколько секунд. Понадобится лишь открыть приложение “Мегафон” и авторизоваться — цифры будут указаны в верхней части главной страницы.

Главная страница, приложение "Мегафон"

Если нажать на свой номер, можно перейти на страницу с подробной информацией:

на кого оформлен номер, на какой паспорт и в каком регионе;

когда был заключен договор;

какой номер лицевого счета.

Там же можно указать дополнительную информацию о себе: электронную почту, контактный номер, дату рождения и пол. В разделе также доступна услуга переоформления номера на другого человека.

Личный кабинет на сайте

Чтобы узнать свой номер “Мегафона” на сайте мобильного оператора, нужно:

Войти в личный кабинет “Мегафона”: lk.megafon.ru/login. Можно воспользоваться одним из двух способов: ввести свой номер телефона, а затем код из sms, или войти по паролю.

Найти свой номер на главной странице — он указан вверху.

Звонок или sms другому абоненту

Узнать номер телефона можно через горячую линию. Для абонентов “Мегафона” предусмотрена линия 0500. Операторы центра поддержки клиентов предоставят полные данные о номере телефона.

Если рядом находится друг, родственник или коллега, можно попросить его помочь. Понадобится отправить ему запрос “Позвони мне”, набрав команду *144*[номер друга]#. Тогда он получит sms с так называемым “маячком”, где и будет указан номер телефона отправителя. Или можно просто позвонить другу.

Телефон Фото: Источник: https://www.magnific.com

Документы на сим-карту

При покупке сим-карты в салонах связи всегда выдается договор об оказании услуг связи — проверить свой номер телефона можно в документе, если возможности отправить USSD-запрос или зайти в мобильное приложение нет. Также абонентский номер обычно указывается на пластиковой части от сим-карты и иногда дублируется на бумажном конверте или чеке об оплате.

Обращение в поддержку или офис “Мегафона”

Офлайн. В салонах связи оператора можно узнать собственный номер телефона. Для этого нужно обратиться к сотруднику и обязательно предъявить паспорт.

Онлайн. Еще один способ — написать в чат на сайте или в мобильном приложении. Чтобы его открыть, нужно нажать на иконку чата в правом верхнем углу рядом с колокольчиком. Сообщение можно сформулировать так: “Мой номер телефона”. Робот моментально распознает запрос и направляет ответное сообщение с указанием номера “Мегафона”.

Чат в приложении "Мегафон"

Как узнать номер на разных устройствах

На Android

Владельцы Android могут воспользоваться универсальными способами узнать номер телефона “Мегафона”: набрать команду *205# и нажать кнопку вызова, зайти в личный кабинет или позвонить в службу поддержки и так далее. Но есть и другой вариант — через системные настройки смартфона.

Понадобится открыть “Настройки”, перейти в раздел “О телефоне” и открыть страницу “Общая информация” (названия могут незначительно отличаться в зависимости от устройства). Там будет указан номер.

На iPhone

Для iPhone действуют обычные способы узнать номер своей сим-карты: набрать команду *205#, написать в чат в приложении или на сайте “Мегафона”, позвонить на горячую линию и другие.

Однако можно проверить информацию в настройках. Нужно зайти в “Настройки” и открыть раздел “Сотовая связь”. Там будут указаны все сим-карты, а основная — помечена специальным значком “О” в сером квадрате.

Модем или роутер “Мегафона”

Пошаговая инструкция:

Подключиться к интернету через модем или роутер по Wi-Fi либо USB. Открыть веб-интерфейс устройства в браузере. Для роутеров “Мегафона” обычно используются адреса 192.168.1.1 или 192.168.0.1, а логин и пароль указываются на наклейке устройства или в документах. У некоторых модемов может быть адрес 192.168.8.1 — это зависит от модели. Найти раздел “USSD”, “Сообщения”, “Sms”, или “Сервисы”. Ввести в поле команды *205# и дождаться ответа. Номер телефона появится в окне ответа USSD-запроса или в разделе сообщений.

Мегафон лого GLP Фото: Globallookpress

Что делать, если не получается узнать номер

Сим-карта неактивна или нет сети

Сначала нужно проверить, видит ли устройство сим-карту и сеть оператора. Понадобится перезагрузить телефон, извлечь карту и установить ее снова. Если карта стоит в модеме или роутере, можно временно переставить ее в смартфон и попробовать набрать команду *205# — это официальный запрос “Мегафона” для проверки своего номера.

Если связи нет совсем, следует проверить баланс, срок действия сим-карты и наличие блокировки. Новую карту может потребоваться активировать, а старый номер — восстановить, если им долго не пользовались. В таком случае лучше обратиться в салон с паспортом или в поддержку оператора. Также можно проверить номер “Мегафона” в системных настройках смартфона.

Номер не отображается в настройках

В настройках телефона номер может не отображаться или показываться некорректно — это не всегда означает наличие проблемы с сим-картой. Некоторые устройства не “подтягивают” номер автоматически, особенно если карта была переставлена между телефонами. В этом случае его лучше проверить другими способами: через USSD-команду *205#, личный кабинет, приложение или в документах на сим-карту.

Утерян телефон или сим-карта

Если смартфон или сим-карта утеряны, сначала нужно заблокировать номер, чтобы им не могли воспользоваться посторонние. Для этого следует обратиться в поддержку или в салон оператора связи.

После блокировки можно получить новую “симку” с прежним номером. Для этого клиенту нужно обратиться в салон “Мегафона” с паспортом. При замене сохраняются цифры, баланс, тариф и подключенные услуги, но сама старая сим-карта перестает работать.