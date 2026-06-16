Ситуации, когда номер телефона новой или старой сим-карты Т2 неизвестен, иногда случаются. Узнать персональный номер, привязанный к данному оператору, можно за пару минут через USSD-команду, настройки смартфона, приложение оператора или мессенджер.

Быстрый способ узнать номер Тele2 (Т2): USSD-команда

Самый быстрый способ узнать номер — отправить короткую USSD-команду. Wi-Fi для этого не нужен, деньги со счета обычно не списываются, а ответ приходит сразу.

Набрать на смартфоне короткий код *201# и нажать на кнопку вызова.

Через несколько секунд на экране появится номер телефона личной сим-карты. Иногда информация приходит в sms— это зависит от модели смартфона и работы сети в конкретный момент.

Если команда не сработала, могла быть допущена ошибка при вводе, слабый сигнал связи или временный сбой сети. Можно набрать код еще раз таким же образом: *201#.

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Если результата нет, лучше зайти в личный кабинет Т2 или связаться со службой поддержки, о которой мы подробно рассказывали в предыдущем материале.

Где еще можно посмотреть свой номер

Проверить номер в параметрах смартфона

Через мобильное устройство также можно узнать номер T2 без обращения к оператору. Но смартфон показывает контакт только в том случае, если он записан в данных сим-карты. На некоторых устройствах строка может быть пустой.

Чтобы посмотреть номер телефона на Android, следует:

Открыть настройки аппарата. Перейти в раздел “SIM-карты и мобильные сети”, “Мобильная сеть” или “О телефоне”. Найти пункт “Управление SIM-картами”, “Статус SIM-карты” или “Общая информация”. Посмотреть строку с номером телефона.

Названия разделов отличаются у Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei и других брендов. На Huawei и Honor рядом с номером телефона часто доступны дополнительные параметры сим-карты: выбор основной симки, мобильный интернет, звонки и sms.

На iPhone этот же алгоритм выглядит так:

Открыть “Настройки”. Перейти в раздел “Телефон”. Найти строку “Мой номер”.

Если строка пустая, можно ввести номер телефона туда вручную. После этого iPhone будет показывать его в этом разделе. Такой способ удобен, когда номер телефона уже известен через USSD-команду и его необходимо сохранить в смартфоне.

T2 Фото: Соцсети

Проверить номер в личном кабинете в приложении Т2

Личный кабинет в приложении T2 поможет не только узнать номер телефона, но и проверить баланс, тариф, остатки минут и гигабайтов.

Как посмотреть номер в приложении или на сайте:

Открыть приложение T2 или зайти в личный кабинет на сайте оператора. Войти по sms-коду, паролю, Face ID или отпечатку пальца. Посмотреть номер телефона на главном экране или в профиле.

Этот метод удобен, если потребитель уже авторизован в приложении. Если личный кабинет еще не активирован и номер телефона таким образом узнать не получится, сначала следует попробовать команду *201# — она быстрее.

Если используется несколько сим-карт, нужно проверить, какая симка выбрана для мобильной связи.

Посмотреть номер через мессенджеры

Номер можно узнать и в мессенджерах, например, через Telegram, если пользователь зарегистрировался с личной сим-карты.

Как посмотреть номер телефона в Telegram:

Открыть приложение. Нажать “Настройки”. Посмотреть на верхнюю часть экрана под именем и фотографией аккаунта. При необходимости скопировать номер и отправить его собеседнику.

На iPhone можно зажать строку с номером под фотографией. После этого появится действие “Копировать телефон”. Это удобно, когда номер телефона нужно быстро отправить в чат, анкету или службу доставки.

Похожий способ работает и в других приложениях, где номер указан в личном кабинете. Но если был переход на другого мобильного оператора или куплена новая сим-карта, в мессенджере может быть сохранен старый контакт.

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Проверить номер на упаковке сим-карты или договоре

Если сим-карта только что была приобретена, можно посмотреть номер телефона на пластиковой основе, конверте или в документах об оказании услуг связи. Обычно контакт указан рядом с PIN/PUK-кодами, штрихкодом или информацией по тарифу.

Не рекомендуется выбрасывать упаковку сразу после покупки сим-карты. На ней могут быть PUK-коды, которые пригодятся при блокировке PIN.

Что делать, если номер не отображается

Иногда контакт не показывается в настройках смартфона, а USSD-команда не дает ответа. Это не значит, что сим-карта не работает. Чаще всего помогает один из простых шагов:

Проверить, видит ли смартфон сеть T2. Отключить и включить авиарежим. Перезагрузить смартфон. Убедиться, что сим-карта вставлена правильно. Попробовать команду *201# еще раз. Переставить сим-карту в другой телефон. Проверить, не заблокирована ли сим-карта из-за долгого неиспользования.

Если она новая, нужно дождаться активации. Иногда после покупки или переноса номера нужно немного времени, чтобы все сервисы начали работать корректно.

Проверка через звонок, sms или поддержку оператора

Также можно позвонить человеку, который находится рядом, и личный номер телефона отобразится на его экране. Если звонок не проходит, рекомендуется отправить sms или сообщение в мессенджере, где контакт виден в личном кабинете.

Если рядом нет второго смартфона, советуем обратиться в поддержку Т2 через:

короткий номер 611 — для клиентов оператора;

чат в приложении T2 или формы обратной связи на сайте;

сотрудника в салоне Т2.

Паспорт необходимо взять с собой для посещения салона оператора, если вопрос связан с документами, восстановлением сим-карты или подтверждением номера. Сотрудник не должен сообщать персональные данные человеку, который не может подтвердить, что он владелец.

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Можно ли узнать, кому принадлежит номер Т2

Иногда нужно понять, кому принадлежит чужой номер Т2. Например, если поступают звонки с неизвестного телефона, приходят сообщения в мессенджер или незнакомец представляется сотрудником компании.

Данные владельца номера относятся к личной информации. Узнать ФИО абонента через оператора без законного основания и согласия владельца нельзя.

Какими легальными методами получения информации можно воспользоваться:

проверить, не указан ли номер телефона на официальном сайте компании;

сравнить его со сведениями в открытых справочниках организаций;

посмотреть аккаунт в мессенджере, если пользователь оставил раздел "О себе" открытым;

обратиться на горячую линию Т2 и описать ситуацию;

при угрозах, мошенничестве или вымогательстве обратиться в банк и правоохранительные органы.