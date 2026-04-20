Группа крови — одна из базовых характеристик, которая учитывается при переливании, беременности, подготовке к операциям, донорстве и в экстренной медицине. Разберемся, что это такое, как устроены системы AB0 и Rh, как определить свою группу и почему эта информация важна на практике.

Что такое группа крови

Группа крови — это набор наследуемых признаков, который определяется антигенами на поверхности эритроцитов. Именно они лежат в основе оценки сочетаемости групп крови при переливании и позволяют прогнозировать риск иммунной реакции. Наиболее известны системы AB0 и Rh, но, по данным American Red Cross, помимо них открыто более 300 других антигенов, отсутствие или наличие которых формирует редкие группы крови.

Основы классификации крови

Кровь классифицируется по наличию или отсутствию определенных антигенов — агглютиногенов — на поверхности эритроцитов. Если в организм попадает несовместимый биоматериал, иммунная система может отреагировать агрессивно и атаковать враждебные клетки крови. По этой причине перед переливанием всегда лабораторно проверяется соотношение групп AB0 и Rh, согласно стандартам трансфузиологии от “Ассоциации по развитию крови и биотерапии”.

Система AB0

По системе AB0 кровь делится на четыре основные группы: O (I), A (II), B (III) и AB (IV). Они различаются тем, есть ли на эритроцитах антигены A и B. Если нет ни A, ни B — это O. Если есть только A — группа A, если только B — группа B. Если оба антигена присутствуют — AB.

Согласно подробному отчету “Группы крови” Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), ребенок получает от родителей по одному аллелю — возможной формы одного и того же гена — определяющей различные проявления конкретного признака, где A и B считаются сильными, а O — скрытым. Подробнее о комбинации и наследовании генов от родителей детям мы поговорим ниже.

Резус-фактор: что это и почему он важен

Резус-фактор, чаще всего обозначающийся как RhD, — это еще один важный антиген на поверхности эритроцитов. Если он есть, кровь считается резус-положительной, если нет — резус-отрицательной. Вместе с системой AB0 формируется привычная классификация вроде A+, O−, AB+ и так далее. Резус-фактор также важно учитывать при переливании крови и во время беременности. Само же его наличие никак положительно или отрицательно не влияет на здоровье человека.

Положительный и отрицательный резус

Rh+ кровь встречается чаще, чем Rh-отрицательная. Например, по данным NHS, около 85% людей считаются RhD-положительными, а около 15% — RhD-отрицательными. Для пациента это означает одно: при медицинских вмешательствах резус обязательно учитывается вместе с группой AB0. Rh-отрицательным пациентам стараются переливать Rh-отрицательные эритроциты, чтобы не спровоцировать образование антител.

Виды групп крови человека

Первая группа — 0 (I)

У первой группы крови на эритроцитах нет антигенов A и B. Это ее главное отличие от остальных групп. Именно поэтому O(I), особенно при отрицательном резус-факторе, часто используется в экстренных ситуациях, когда группа крови пациента еще не установлена, однако и в таких случаях соотношение крови обязательно уточняется лабораторно.

Вторая группа — A (II)

У второй группы на эритроцитах присутствует антиген A. Кровь A(II) подходит для переливания ограниченному кругу пациентов — прежде всего людям со второй и четвертой группой при совпадении остальных параметров. Исследование “Группа крови ABO и тромботические сосудистые заболевания” от портала Blood Transfus показало, что все группы крови, кроме первой, могут быть связаны с более высоким риском образования тромбов. При этом по одной только группе крови нельзя определить состояние здоровья или сделать выводы о риске заболеваний.

Третья группа — B (III)

У третьей группы на эритроцитах есть антиген B. По правилам подбора такая кровь используется для пациентов B и AB с учетом Rh-фактора и результатов обследований. Как отмечается в обзоре литературы “Группы крови и болезни человека”, у людей с не-O-группами крови риск сосудистых заболеваний может быть немного выше. Но на практике этот фактор не считается решающим. Гораздо большее значение имеют привычные и хорошо известные риски: высокое давление, лишний вес, курение, низкая физическая активность и другие особенности образа жизни.

Четвертая группа — AB (IV)

У группы AB на поверхности эритроцитов присутствуют оба антигена — A и B. По этой причине AB Rh+ считается группой, которой подходят эритроциты всех основных типов в рамках систем AB0 и RhD, о чем говорится в American Red Cross. Однако как донор эритроцитов такая группа подходит ограниченному числу пациентов. Для плазмы действует обратный принцип: универсальной донорской считается именно биоматериал группы AB.

Совместимость групп крови

Подбор крови при переливании

Донор Реципиент O (I) A (II) B (III) AB (IV) O (I) + + + + A (II) – + – + B (III) – – + + AB (IV) – – – +

Донор — это человек, который добровольно отдает свою кровь, ее компоненты, ткани или органы для переливания или пересадки.

Реципиент — это лицо, которое принимает эти биологические материалы для лечения, спасения жизни или проведения операций.

Важно: это упрощенная схема именно для эритроцитов по AB0.

По словам руководителя Института регенеративной и трансляционной медицины ФГБУ “НМИЦ ТПМ” Минздрава РФ Ильмиры Гильмутдиновой, ориентироваться только на старые записи о группе крови в клинической практике недопустимо: даже при наличии данных в документах сохраняется риск ошибок, связанных с идентификацией пациента, маркировкой образцов и ведением медицинской документации. Именно поэтому перед переливанием проводятся повторные контрольные исследования, а результаты, полученные в других медорганизациях, не используются без проверки.

Кроме того, определение группы крови не ограничивается только системой AB0 и резус-принадлежностью. Существенное значение имеют и другие эритроцитарные антигены, а также наличие нерегулярных антител, которые могут формироваться после переливаний в анамнезе или во время беременности. поясняет эксперт

Универсальные доноры и реципиенты

Если речь именно об эритроцитах, универсальным донором считается человек с группой O Rh−, а универсальным реципиентом — AB Rh+. Но на практике решение о переливании принимается после лабораторных исследований. Это важный момент, потому что кроме AB0 и Rh существуют и другие значимые антигены.

Группы крови при беременности

Резус-конфликт

Согласно исследованию “Резус-конфликт: прошлое и настоящее в решении проблемы” от журнала Гродненского государственного медицинского университета, резус-конфликт возникает, когда у Rh-отрицательной женщины образуются антитела, которые через плаценту попадают к Rh+ эритроцитам плода и разрушают их. Это называется гемолитической болезнью плода и новорожденного.

Возможные риски и наблюдение

Если у беременной резус-фактор отрицательный, врач регулярно проверяет, не появились ли антитела, и при необходимости назначает профилактику. Кроме резус-конфликта, возможна и несовместимость по системе AB0 между матерью и плодом. Она встречается реже и обычно обсуждается в связи с желтухой и анемией у новорожденного. Главное в такой ситуации — не пытаться разбираться в рисках самостоятельно, а следовать рекомендациям акушера-гинеколога и, при необходимости, трансфузиолога.

Резус-конфликт при беременности в современной медицине относится к контролируемым состояниям и при правильном ведении крайне редко приводит к тяжелым последствиям. поясняет Ильмира Гильмутдинова кандидат медицинских наук

Эксперт отмечает, что существенно снижать риск резус-конфликта помогает применение антирезусного иммуноглобулина — препарата на основе специальных защитных белков иммунной системы, которые распознают чужеродные антигены. Его вводят Rh-отрицательной беременной, чтобы предотвратить выработку собственных антител против Rh-положительных эритроцитов плода.

Важную роль также играют регулярная диагностика состояния антител, контроль их уровня, УЗИ и допплерометрия. При необходимости врачи используют и методы помощи ребенку еще до рождения, в том числе внутриутробные переливания крови, что заметно улучшает прогноз.

Наследование группы крови

Как передается группа крови от родителей

Ребенок получает один аллель от матери и один от отца, а итоговая комбинация определяет его группу по системе AB0. Например, если у одного родителя аллель A, а у другого O, ребенок может получить A или O. Если у родителей A и B, вариантов больше: возможны A, B, AB и O — в зависимости от конкретных генотипов.

Возможные комбинации

Упрощенно это можно показать так:

O + O → только O;

A + O → A или O;

B + O → B или O;

A + B → A, B, AB или O;

AB + O → A или B;

AB + AB → A, B или AB.

Как узнать свою группу крови

Анализ крови

Для определения группы крови и резус-фактора используются венозная кровь и лабораторные методы, основанные на реакции антигенов и антител. В трансфузиологии используют два типа проверок. Перекрестный тест нужен для оценки того, подходит ли кровь донора пациенту: в лаборатории проверяется, не возникнет ли опасной реакции при переливании. Подтверждающий тест помогает еще раз уточнить группу крови и резус-фактор перед процедурой. Как отмечается в статье “Переливание крови у детей” на CyberLeninka, такие проверки необходимы для безопасного переливания и снижения риска осложнений.

Подготовка к исследованию

Специальной подготовки обычно не требуется, но лаборатории советуют сдавать кровь утром, по возможности натощак, без алкоголя, жирной и жареной пищи и интенсивных нагрузок накануне. Перед процедурой также рекомендуется немного отдохнуть, не курить хотя бы за час. Если обследование назначено перед операцией, во время вынашивания ребенка или при госпитализации, условия подготовки лучше уточнить в конкретной клинике.

Можно ли определить без анализа

Достоверно определить группу крови без обследования нельзя. Ни внешность, ни самочувствие, ни родословная не позволяют установить ее точно. Даже при наличии уверенности в своей группе крови в клинической практике все равно проводят лабораторную проверку.

Вокруг темы групп крови по-прежнему существует много заблуждений.

Например, эксперт Ильмира Гильмутдинова отмечает, что на практике часто приходится сталкиваться с мифами о влиянии группы крови на характер, личностные особенности и образ жизни. Отдельно специалист выделяет заблуждение об “универсальности” первой группы крови: в реальной трансфузиологии каждая ситуация требует индивидуального подбора и обязательных проб на совместимость.

К числу заблуждений можно отнести и представление о том, что определенные группы крови якобы напрямую связаны с конкретными заболеваниями, например с COVID-19. Даже если отдельные исследования выявляют статистические ассоциации, это не означает прямой причинно-следственной связи и не имеет самостоятельного диагностического значения. уверяет специалист

Почему важно знать свою группу крови

Информация о своей группе крови может пригодиться в экстренной ситуации, при планировании беременности, перед операцией, при донорстве и в ряде хронических заболеваний, где возможны переливания. Но важно не просто знать свою группу крови, а иметь подтвержденные лабораторные данные.

Часто задаваемые вопросы о группах крови

01 Может ли группа крови измениться — Группа крови на протяжении жизни человека обычно не меняется, однако в редких случаях такое может происходить. Например, после трансплантации костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток, когда кроветворение пациента постепенно замещается донорским. Подобные изменения описаны в публикациях на PMC и CyberLeninka. 02 Существует ли “золотая кровь” — Так называемая “золотая кровь” — это самый редкий фенотип Rhnull, при котором на эритроцитах отсутствуют все антигены резус-системы. Поэтому такая кровь крайне ценна для переливания пациентам с редкими резус-фенотипами. “Однако, несмотря на популярное название, этот феномен не связан с какими-либо преимуществами для здоровья. Напротив, у таких пациентов может наблюдаться повышенная хрупкость и разрушаемость эритроцитов”, — добавляет Ильмира Гильмутдинова. 03 Есть ли связь с диетами и здоровьем — “Не менее распространено представление о так называемых диетах по группе крови. Эти идеи популярны, но относятся к псевдонаучным и не имеют убедительного научного подтверждения”, — утверждает эксперт Ильмира Гильмутдинова.

В популярных версиях этой концепции для каждой группы крови предлагается свой список “подходящих” и “нежелательных” продуктов:

Для I группы (O) рекомендуется делать упор на мясо, рыбу и белковую пищу; зерновые и молочные продукты лучше ограничивать. Для II группы (A) чаще предлагается включать в рацион преимущественно растительную пищу: овощи, фрукты, бобовые, крупы; мясо лучше сокращать. Для III группы (B) считается, что рацион может быть более смешанным: мясо, молочные продукты, овощи. Для IV группы (AB) обычно предлагается “комбинированный” вариант: умеренно рыба, кисломолочные продукты, овощи, зелень, с ограничением части мясных и жирных продуктов.

Питание должно строиться по принципам доказательной медицины. Ученые в систематическом обзоре “Диеты, основанные на группах крови, не имеют подтверждающих доказательств”, опубликованном в PubMed, не нашли исследований, которые подтверждали бы заявленные преимущества таких диет.