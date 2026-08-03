Понятие и значение типов личности

В психологии существуют множество классификаций типов личности: модель Юнга, MBTI, 16 социотипов и другие. Определение своего психотипа может помочь в личностном развитии, взаимоотношениях с окружающими и карьере. Рассказываем о каждой из классификаций и о том, как разобраться в том, кто ты есть.

Типы личности — это классификации, которые помогают лучше понять людей: как они воспринимают мир, принимают решения, взаимодействуют с окружающими и не только. Они представляют собой обобщенные характеристики, которые описывают устойчивые модели поведения, мышления или эмоциональных реакций.

Да, каждый человек уникален — и это действительно так. Его жизненный путь такой же уникальный и неповторимый. Тем не менее в течение жизни каждый может встретить человека, в котором с легкостью узнает себя. Именно типологии помогают выявить общие черты у разных людей и сгруппировать их по схожим наборам характеристик: характеру, привычкам, реакцией на стрессовые ситуации и так далее.

Выделение типов помогает:

выявить поведенческие особенности человека;

выстраивать гармоничные взаимоотношения с окружающими;

построить карьеру и развиваться профессионально;

определить сильные и слабые стороны, превратить минусы в плюсы.

Классификации используются специалистами во многих сферах, не ограничиваясь психологией. Например, правоохранительные органы используют эту информацию для составления психологического портрета преступника, а руководители — для управления командой, подбора сотрудников и переговоров. При этом единой системы классификаций в психологии нет, их достаточно много: типология Майерс-Бриггс ( Myers–Briggs Type Indicator, MBTI), теория Карла Юнга, модель «Большой пятерки» и другие.

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Классические теории

Теория Гиппократа

Один из первых, кто решил сгруппировать людей по личным характеристикам, — Гиппократ. Он разделил всех на четыре типа в зависимости от преобладающей в организме жидкости: крови, лимфы, желтой или черной желчи. Исходя из этого, древнеримский врач Гален продолжил развивать теорию, а римский врач Аэций разбил людей на четыре темперамента: сангвиников, холериков, флегматиков и меланхоликов.

Черная желчь "рождает" грустных меланхоликов, желтая — холериков, так как делает человека импульсивным. Кровь — это про движение и веселье, то есть про сангвиников. А присущие флегматикам спокойствие обусловлено доминированием в организме лимфы.

Сангвиники Общительные, энергичные и жизнерадостные. Легко заводят знакомства, находятся в центре внимания и быстро переживают эмоции. Холерики Решительные, целеустремленные и импульсивные. Их эмоциональные реакции часто яркие и интенсивные. Обладают большой работоспособностью. Флегматики Хладнокровные, спокойные, склонные к глубокому анализу. Устойчивы и постоянны. Порой кажутся холодными и отстраненными. Меланхолики Чувствительные и склонные к рефлексии. Они сдержаны, ранимы, подвержены частым переживаниям.

Типология Юнга

Концепция психиатра Карла Юнга базируется на двух основаниях, первое из которых — преобладающий тип установки: экстраверсия или интроверсия. Он утверждал, что у интроверта психическая энергия направлена внутрь, «на себя», а у экстраверта — на восприятие внешнего мира. Второе основание — ведущая функция сознания. В сочетании они помогают определить одни из восьми типов.

Помимо интровертов и экстравертов, Юнг разделил людей по четырем функциям сознания, то есть по тому, как человек обрабатывает информацию:

ощущение — все восприятие с помощью чувственных органов;

мышление — функция интеллектуального познания и формирование логических заключений;

чувство — функция субъективной оценки;

интуиция — восприятие с помощью бессознательного.

Эти функции делятся на два класса: рациональный, куда входят мышление и чувство, и иррациональный, включающий ощущение и интуицию. Один из классов может доминировать, например, при принятии решений, тогда второй будет подавляться.

И уже на основе типа установки и четырех функций Карл Юнг обозначил восемь типов личности.

Сенсорный экстраверт (ES). Ориентирован на реальные, конкретные факты и практический опыт. Энергичный, любит общение и различные активности. У него есть потребность ощущать объект и получать чувственные впечатления.

Интуитивный экстраверт (EN). Может видеть общую картину и предсказывать тенденции, креативен и способен к стратегическому мышлению.

Логический экстраверт (ET). Принимает решения, основываясь на объективном анализе и логике, обладает аналитическими способностями. Любит обсуждать идеи и концепции.

Чувствующий экстраверт (EF). Ориентирован на чувства, ищет эмоциональные связи и стремятся к гармонии в отношениях. Эмпатичен, но может зависеть от мнения окружающих.

Ощущающий интроверт (IS). Ориентирован на внутренние ощущения, ценит стабильность. Устойчив и внимателен к деталям, выделяется спокойствием и самообладанием, но может всячески избегать перемен.

Интуитивный интроверт (IN). Склонен к глубоким размышлениям и самокопанию. Другим людям может казаться труднодоступным, загадкой.

Логический интроверт (IT). Самостоятельный и независимый. При приятии решений опирается на логику, глубоко анализирует. Может оказаться эмоционально отстраненными и испытывать трудности в общении.

Чувствующий интроверт (IF). Чувствительный и эмпатичный, при принятии решений опирается на чувства и ценности, склонен к самоанализу.

Типы личности по Айзенку

Для объяснения большей части поведения человека необходимо не более трех суперчерт, то есть типов личности, определил ученый-психиатр Ганс Айзенк. Два основных личностных измерения: экстраверсия/интроверсия и стабильный/нестабильный (нейротизм).

Ученый-психолог выделил четыре группы людей:

интроверт стабильный: спокойный, внимательный, миролюбивый, уравновешенный;

интроверт невротический: тихий, тревожный, рассудительный, пессимистичный, с резкими сменами настроения;

экстраверт стабильный: общительный, беззаботный, позитивный, дружелюбный, лидер;

экстраверт невротический: импульсивный, возбудимый, оптимистичный, ранимый, активный.

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Третий тип измерения — психотизм — генетическая предрасположенность к тому, чтобы стать психотической или психопатической личностью. Чем более выражена эта черта, тем человек импульсивней, эгоцентричней, сложнее в общении с окружающими и соблюдении общественных устоев.

Стоит отметить, что Айзенк попытался установить нейрофизиологическую основу для каждой из трех суперчерт. Ученый предположил, что интроверты чересчур возбудимы, поэтому избегают ситуаций, которые чрезмерно сильно действуют на них. А экстраверты, наоборот, недостаточно чувствительны в стимуляции, что побуждает их искать ситуации, которые смогут возбудить. Еще один вывод ученого: чем выше уровень нейротизма, тем быстрее и длительней человек реагирует на болезненные стимулы, нежели стабильная личность.

Также Айзенк установил различия между интровертами и экстравертами. Например, экстраверты чаще выбирают виды деятельности, связанные с людьми, а интроверты — научные и теоретические. Экстраверты чувствуют себя бодрыми по вечерам и лучше работают во второй половине дня, а интроверты же, наоборот, более бодрые по утрам и лучше работают в это же время.

Павлов и особенности высшей нервной деятельности

Высшей нервной деятельностью ученый Иван Павлов назвал нейрофизиологические процессы, которые обеспечивают как сознательное, так и подсознательное усвоение информации. Другими словами, это закономерность нервного процесса головного мозга. Всего Павлов обозначил четыре типа высшей нервной деятельности.

Сангвиник. Хорошо адаптируется к окружающей среде, сильный, уравновешенный и подвижный. Холерик. Испытывает сильное раздражение и медленно приходит в себя, но сильный и уравновешенный. Флегматик. Такой же сильный и уравновешенный, как и предыдущие два типа, но неподвижный. Тяжело переключаться между разными видами деятельности. Меланхолик. Отличается слабыми торможением и возбуждением, плохо адаптируется к окружающей среде.

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Классические четыре типа личности

В психологии существует система, разделяющая людей на четыре группы — A, B, C, D — в зависимости от их поведенческих и эмоциональных черт. Она называется теорией четырех типов личности в психологии.

Тип А. Эти люди настойчивы, работоспособны и целеустремленны. Они гонятся за лучшими результатами и достижением всех поставленных целей, не боятся конкуренции. Отличаются продуктивностью, лидерскими качествами и высокими стандартами, но могут быть подвержены стрессу и риску выгорания, в том числе из-за склонности к перфекционизму.

Тип B. Творческий — одно слово, которым можно описать этот тип. Эти люди умеют находить нестандартные решения задач, обладают креативным мышлением, легко адаптируются к изменениям, а также сохраняют спокойствие в стрессовых ситуациях. Есть и слабые стороны: как правило, они не ориентируются на достижение целей и всячески избегают конфликтов. Также могут быть подвержены прокрастинации.

Тип С. Здесь идет речь о критических мыслителях. Это люди с аналитическим складом ума, внимательные к деталям и склонные к логическому мышлению. В работе они аккуратны, предпочитают планировать все действия и сохранять последовательность. С другой стороны, их психическое равновесие и отношения могут находиться под угрозой из-за подавления эмоций.

Тип D. Это самый пессимистичный тип, в комплекте с которым идут тревога и печаль. Такой человек имеет мрачные взгляды на жизнь, избегает любых рисков, но обладает высокой эмпатией и вдумчивостью.

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Другие концепции

Шизоидный, истероидный, параноидный и другие — еще одни из типов личности в психологии в рамках классификации акцентуаций. Таких типологий было несколько: концепцию разработал Карл Леонгард, далее ее «подхватил» и популяризовал Андрей Личко, типология которого основывалась на классификации психопатий советского психиатра Петра Ганнушкина.

Гипертимный. У таких людей почти всегда хорошее настроение, много энергии и постоянная жажда общения. Не терпят монотонные задачи и одиночества, с легкостью меняют свои увлечения и любят риск. При этом гипертимы не переносят монотонной работы и часто не могут сосредоточиться на чем-то одном.

Истероидный. Эти люди привыкли находиться в центре внимания. Им присущи эгоцентризм и демонстративность, при этом они упорны, артистичны, коммуникабельны и активны.

Параноидный. Доминирующая черта характера этих личностей — целеустремленность. Даже в ущерб комфорту, благополучию и интересам окружающих. Отличаются независимостью и энергичностью. При этом параноики подозрительны, авторитарны и склонны видеть во всем угрозу или враждебность.

Шизоидный. Изобретатели, художники, поэты, музыканты — среди представителей этих профессий чаще всего можно обнаружить шизоидов. Этих людей можно смело назвать генераторами идей. У них своя картина мира и склонность к размышлениям и рефлексии. В работе по большей части ориентированы не на результат, а на процесс. В близких отношениях крайне избирательны, поэтому их круг общения сильно ограничен.

Эпилептоидный. Представители данного типа личности любят порядок. Во всем. А еще — контроль, в том числе над другими людьми. Они организованы, уверены в себе, не терпят давления в свою сторону и стремятся к власти. Однако, несмотря на жесткость, эпилептоиды — надежные и практичные люди.

Эмотивный. Близко к сердцу принимают боль окружающих, сильно переживают любые события и часто берут вину на себя люди именно этого психотипа. Их талант — чувствовать и распознавать неискренность, грубость и высокомерие. Они умеют заботиться о других людях. Эмотивов можно считать самыми эмпатичными среди остальных психотипов.

Циклоидный. Представители этого психотипа переживают циклические изменения настроения, когда повышенное настроение сменяется подавленностью. Циклоиды общительны, гибки и добросердечны, легко адаптируются к новым условиям и часто становятся «душой компании».

Психастеноидный. Эти люди — мыслители, как и шизоиды. Они рассудительные, добросовестные и аккуратные в работе. Но психастеноидам присущи неуверенность, застенчивость, тревожность и порой боязнь ответственности. Также отличаются высоким уровнем эмпатии.

“В соответствии с классификацией акцентуаций самый распространенный психотип — истероидный. Также сейчас много людей с гипертимным: это суперактивные люди, которые всегда с энтузиазмом идут вперед. При этом в целом сейчас сложно выделить у человека отдельный психотип. Один обычно преобладает, но люди научились развивать в себе “прикрытые части” от других психотипов. И даже истероид может научиться распознавать свои эмоции и стать эмотивом, уделять внимание и давать пространство для эмоций других людей”, — рассказала психолог Любовь Сурудо.

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Современные систематизации

MBTI: 16 типов личности

Типология Майерс-Бриггс MBTI — система диагностики индивидуальных различий — возникла на базе идей Карла Юнга, который выделял четыре функции, помогающие восприятию человека: мышление, ощущения, чувства и интуиция. Опросник Изабель Майерс и ее матери Кэтрин Бриггс предназначен для определения типа личности, сильных сторон, подходящих профессий и предпочтений человека. На основе ответов на вопросы MBTI люди определяются как один из 16 типов. Все они формируются на основе четырех дихотомий.

Шкала EI. Тип энергии: экстраверт или интроверт. Экстраверсия (E) — ориентация на внешний мир. Интроверсия (I) — ориентация на внутренний мир. Шкала SN. Тип мышления: сенсорик или интуит. Сенсорика (S) — информация воспринимается через конкретные факты и детали. Интуиция (N) — информация воспринимается через абстрактные идеи и возможности. Шкала TF. Способ принятия решений: логик или этик. Логика (T) — на основе логики и объективности. Эмоции (F) — на основе чувств и ценностей. Шкала JP. Способ организации жизни: рационал или иррационал. Суждение (J) — структурированный и планирующий способ организации жизни. Восприятие (P) — гибкий и открытый к новому.

Аналитики:

“Стратег” — INTJ — стратегические и независимые мыслители, ориентированные на долгосрочные цели;

“Ученый” — INTP — изобретатель с логическим мышлением, любящий анализировать;

“Командир” — ENTJ — организаторы и сильные духом лидеры;

“Полемист” — ENTP — провокационные мыслители, которые не откажутся от любого интеллектуального вызова.

Дипломаты:

“Активист” — INFJ — мыслители и идеалисты;

“Тренер” — ENFJ — лидеры с высоким уровнем эмпатии;

“Борец” — ENFP — креативные и вдохновляющие энтузиасты;

“Посредник” — INFP — чувствительные и идеалистичные альтруисты.

Хранители:

“Защитник” — ISFJ — заботливые и внимательные защитники, готовые постоять за своих близких;

“Менеджер” — ESTJ — умеющие управлять людьми и процессами, практичные и организованные люди;

“Администратор” — ISTJ — практичные и надежные люди;

“Консул” — ESFJ — коммуникабельные и заботливые люди, которым важна гармония.

Искатели:

“Артист” — ISFP — чувствительные творческие люди, готовые к новым открытиям;

“Развлекатель” — ESFP — веселые и энергичные, любят наслаждаться жизнью и новыми впечатлениями;

“Виртуоз” — ISTP — экспериментаторы, храбрые и практичные, любят исследовать мир;

“Делец” — ESTP — динамичные любители риска и приключений.

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Соционика: 16 социотипов

Соционику разработала исследовательница Аушра Аугустинавичюте. Концепция предполагает, что в мире существуют 16 социотипов. Они обозначаются именами реально существовавших людей, вымышленных персонажей или просто аббревиатурами. Соционика построена на двух идеях: во-первых, люди делятся на экстравертов и интровертов, а во-вторых, у каждого человека есть уникальных информационный метаболизм, то есть процесс усвоения, обработки и передачи информации психикой.

“Дон Кихот” — интуитивно-логический экстраверт;

“Дюма” — сенсорно-этический интроверт;

“Робеспьер” — логически-интуитивный интроверт;

“Гюго” — этически-сенсорный экстраверт;

“Жуков” — сенсорно-логический экстраверт;

“Есенин” — интуитивно-этический интроверт;

“Максим Горький” — логически-сенсорный интроверт;

“Гамлет” — этически-интуитивный экстраверт;

“Бальзак” — интуитивно-логический интроверт;

“Наполеон” — сенсорно-этический экстраверт;

“Джек Лондон” — логически-интуитивный экстраверт;

“Драйзер” — этически-сенсорный интроверт;

“Габен” — сенсорно-логический интроверт;

“Гексли” — интуитивно-этический экстраверт;

“Штирлиц” — логически-сенсорный экстраверт;

“Достоевский” — этически-интуитивный интроверт.

Поведенческие типы личности DISC

Американский психолог Уильям Марстон придумал способ оценки типа личности человека с помощью модели DISC. Она позволяет предугадать, как человек будет вести себя в рабочей обстановке, и может быть использована при найме сотрудника. Модель состоит из четырех секторов и, соответственно, обозначает четыре типа поведения:

dominance (D) — «доминирование» — активное поведение в противоборствующей среде;

influence (I) — «влияние» — активное поведение в дружественной среде;

steadiness (S) — «постоянство» — пассивное поведение в дружественной среде;

conscientiousness (С) — «соответствие» — пассивное поведение в противоборствующей среде.

Доминирование (D) Прямолинейный.

Требовательный.

Нацелен на результат. Влияние (I) Дружелюбный.

Убедительный.

Энтузиаст. Постоянство (S) Терпеливый.

Надежный.

Сочувствующий. Соответствие (C) Осторожный.

Следует правилам.

Рассудительный.

Тип D. Такие люди любят высококонкурентную сферу, мотивирующую к действиям, ведь они — достигаторы и завоеватели. Рассчитывают только на себя, решительные, сильные, но воспринимают окружающую среду враждебной.

Тип I. Ориентируются на человеческие взаимоотношения и притягивают к себе других людей. Они обаятельны, открыты к коммуникациям и умеют убеждать.

Тип S. Добродушные, спокойные и терпеливые представители типа S хорошие слушатели. Они пытаются добиться стабильности и предсказуемости, не принимая изменений.

Тип C. Люди этого типа редко выражают эмоции в открытую. Они аккуратны, дипломатичны, внимательны к фактам и обладают аналитическим складом ума. Со стороны могут казаться жесткими и холодными.

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Методы спецслужб

Можно ли полностью «прочитать» человека, раскрыть его личностные качества, предсказать поведение и распознать ложь? Да, такими сверхспособностями обладают профайлеры.

Существует метод анализа и оценки личностных характеристик, поведения и психологии человека на основе его действий, привычек, внешнего вида и других признаков — профайлинг. Другими словами, это процесс составления поведенческого портрета личности. Оперативная психодиагностика применяется в самых различных сферах: криминалистической, научно-исследовательской, медико-психологической и других.

Психотипы— ключ для профайлеров к пониманию характеров и поведенческих особенностей людей. В профайлинге используются множество разных систем классификаций психотипов. Рассмотрим две из них.

Типы по Фрейду:

орально-зависимый: люди могут быть эмоционально незрелыми и зависимыми от других, постоянно искать поддержку и одобрение.

анально-удерживающий: личностям этого типа крайне важен порядок, а также чистота и контроль. Могут испытывать трудности с выражением эмоций.

генитальный: сочетать работу с личной жизнью, находить баланс между своими желаниями и требованиями общества умеет именно этот тип людей. Среди трех психотипов этот может считаться самым зрелым.

Психотипы по Фромму, которые основаны на способах взаимодействия человека с миром:

рецептивный: редко проявляют инициативу, пассивны и зависимы, часто ищут лидера, за которым можно следовать;

продуктивный: люди, любящие труд и свою жизнь;

эксплуататорский: агрессивные и склонные к манипуляциям;

рыночный: поверхностны, при этом гибки и ориентированы на успех;

накопительский: любят порядок, упрямы и подозрительны.

Источник: unsplash.com

Какие психотипы встречаются чаще всего

По словам психолога Виктории Власовой, самый распространенный тип личности по MBTI — ISFJ, то есть “Защитник”, охватывающий до 13–16% населения. Среди темпераментов эксперт выделяет сангвиника, а в соционике — тип “Дюма”. “Они обладают чертами, которые хорошо адаптированы к социальной жизни, например, умением заботиться о других (ISFJ), легкость в общении (сангвиник) или стремлением к гармонии (SEI)”, — подчеркивает Власова.

Определить «самый распространённый» психотип сложно, так как это зависит от выбранной системы классификации, отмечает клинический психолог Ксения Савельева.

“В системе MBTI самыми распространенными типами являются ESFJ («Опекун») и ISTJ («Инспектор»), а в системе DISC наиболее часто встречается тип S (Steadiness – Стабильность). В соционике выделяются типы ЭИИ («Аналитик»), ЛСИ («Логик») и ЭСЭ («Энтузиаст»). Однако утверждать, что какой-то конкретный тип является самым распространённым, невозможно, так как это сильно зависит от контекста и выборки исследования”, — рассказала специалист.

Применение типологии личности в разных сферах

Образование и воспитание

При обучении детей вполне возможно выявить психотип ребенка и спланировать дальнейшую с ним работу. Рассмотрим на примере теории о четырехканальном восприятии информации. Существуют кинестетики — люди, которые воспринимают информацию через обоняние, осязание и другие ощущения. Аудиалы — те, кто считывает информацию в первую очередь через слуховой канал, а визуалы — с помощью зрения. Есть и четвертый психотип — довольно-таки редкий — дискрет. По-другому он называется дигитал. У таких людей восприятие информации происходит через логическое осмысление, они видят мир через цифры и знаки.

Карьера и профессиональная деятельность

Знание своего психотипа может помочь человеку определить свои сильные стороны и предпочтения в работе. Также станет легче выстроить коммуникацию с коллегами и руководством, если будет понимание, у кого из них какой психотип. Например, кому-то нравится детальный и структурированный подход. Значит, этому человеку нужно доносить информацию определенным образом, чтобы облегчить принятие решения.

Конфликты неизбежны, в том числе и на работе. Но справиться с ними может стать гораздо легче, если знать типы личности окружающих. Так вы поймете, какой стратегии во время разногласий придерживаются люди, и как разрешить конфликт.

Еще типологии могут стать отличным помощником для руководителей, чтобы понять, кто есть кто в команде, как найти подход к каждому сотруднику и выстроить с ним работу: эпилептоиды, параноялы, истероиды и остальные.

“HR-специалисты часто любят типологию DISC. Это тест о том, как человек ведет себя в различных ситуациях. Работодатели могут увидеть “базовые настройки” сотрудника”, — отмечает Любовь Сурудо.

Самопознание и личностный рост

Понимание психотипа позволяет осознать свои сильные и слабые стороны, предпочтения и мотивации. Это может привести к более глубокому пониманию себя и подсказать, в каком направлении стоит развиваться дальше. К тому же человек сможет наладить свои отношения с окружающими, зная их психотипы, поведение и реакции. Еще понимание своего типа может положительно сказаться на психическом здоровье, помочь в управлении стрессом и эмоциональном состоянием.

“Представьте, что вы наконец нашли ключ к самому себе — тот самый инструмент, который помогает понять, почему вы действуете так, а не иначе, почему одни ситуации вдохновляют, а другие выматывают. Знание своего типа личности — не просто интересный факт о вас. Это карта, которая раскрывает сильные стороны, помогает понять слабости и дает ответы на самые важные вопросы: как стать счастливее, продуктивнее и гармоничнее в отношениях с окружающими. Это как включить свет в комнате, где раньше было темно. Вы начинаете видеть не только себя, но и то, как взаимодействуете с миром”, — рассказывает психолог Виктория Власова.

Источник: unsplash.com

Как определить тип личности

Основные методы тестирования

Для профессиональной диагностики следует обратиться к квалифицированному специалисту: психологу или психотерапевту. По запросу врач может помочь вам узнать свой психотип и разобраться в нем подробнее. Такая диагностика носит комплексный характер и включает прохождение не одного, а нескольких тестов, плюс разговоры с психологом для заключения.

Теперь отдельно о тестах: в интернете достаточно много опросников. В большинстве случаев их можно пройти бесплатно, поэтому узнать о себе чуточку больше не составит день никакого труда. Но помните, что онлайн-тесты не заменяют работу опытного специалиста, а выступают скорее демонстрацией возможностей, нежели диагностическим инструментом. К тому же они не всегда точны на 100%, и результаты могут зависеть от разных факторов.

Как интерпретировать результаты

Обозначьте саму цель прохождения теста. Изучите различные методики, их надежность и вероятную погрешность. Отвечайте честно, соблюдая все условия. Рассмотрите результаты в контексте вашей жизни. Например, тест может показать, что вы тревожный человек. Вспомните, а не было ли у вас недавно стрессовых ситуаций, которые могли бы повлиять на результаты. По возможности обсудите результаты с квалифицированным специалистом. Подумайте, как можно использовать результаты для улучшения жизни. Например, можно начать развивать выявленные сильные стороны и работать над слабыми. Спустя какое-то время пройдите тест еще раз. Один и тот же опросник может показывать разные результаты, которые будет зависеть от времени и обстоятельств.

Источник: unsplash.com

Недостатки типологий и вопрос доказательности

Типология — скорее упрощение, нежели действительное отражение сложности человеческой натуры.

"Типирования, подобные тем, что используются в соционике или астрологии, действительно несут в себе опасность упрощения человеческой природы и создания ложных ожиданий. Люди — сложные существа, и попытка свести их к нескольким категориям неизбежно приведет к искажению реальности. Такие тесты создают иллюзию понимания, хотя на деле могут быть далеки от истины. Это особенно опасно, когда люди начинают идентифицировать себя исключительно с одним типом и ограничивать свое поведение рамками этого типа. Вместо того, чтобы развиваться и расти, они могут начать следовать стереотипам, навязанным этими классификациями", — рассказала клинический психолог Ксения Савельева.

Специалист предупреждает, что тесты могут привести к ошибочным выводам и неправильному пониманию себя и других. Также своим мнением поделилась социопсихолог и основатель “Новой русской школы психологии” Нина Рубштейн.

"Любые типологии — это попытка сделать понятным непонятное и успокоить тревогу человека, который хочет уметь разбираться в людях. Это то же самое, что разбирать людей по гороскопам. Типологии не отражают индивидуальности, и в определенном возрасте и контексте любой человек подойдет под любую типологию", — подчеркивает Рубштейн.

Любовь Сурудо отмечает, что недостаток любого теста — отсутствие контакта с человеком.

“Тест — это формальная история. Каждый понимает вопрос плюс-минут по-своему, и нельзя погрузиться в определенные условия. Также ответы зависят от состояния человека здесь и сейчас: находится он в стрессовом состоянии или дзене. Тест не дает возможности углубиться, это поверхностная история. Современный мир — мир гибкости и меняющихся возможностей. И любой тест слишком узок для этого”, — считает Любовь Сурудо.

Часто спрашивают

— Какие основные виды личности в психологии?

Единой классификации типов нет, можно опираться на разные: MBTI, соционику, DISC и другие.

— Какие бывают социальные типы личности?

Социальные типы можно классифицировать по различным моделям и теориям. Например:

MBTI: "Стратег", "Мыслитель", "Командир", "Полемист", "Администратор", "Защитник", "Консул", "Менеджер", "Борец", "Активист", "Тренер", "Посредник", "Виртуоз", "Художник", "Предприниматель", "Артист"; типология по Гиппократу: сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик; типология по Эриксону: агрессивный, сотрудничающий, адаптивный и изолированный; DISC: dominance (D), influence (I), steadiness (S), conscientiousness (С).

— Какие существуют типы поведения личности в психологии?

Адаптивное: человек согласен с нормами и соответствует им.

Конформистское: пассивное следование общественным нормам.

Девиантное: поведение не соответствует принятым нормам.

Делинквентное: поведение нарушает нормы права.

— Со временем тип личности меняется или нет?

Точного ответа нет: некоторые исследователи уверены, что это невозможно, другие считают, что личность может поменяться со временем, так как она гибкая и динамичная.