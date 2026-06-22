Нормальный пульс: какой должен быть у женщины, мужчины и детей

Пульс — один из самых простых показателей здоровья, который можно проверить дома за минуту. По нему можно понять, как сердце справляется с нагрузкой, хватает ли организму отдыха и нет ли признаков сбоя в работе сердечно-сосудистой функции.

Что такое пульс и почему важно следить за его частотой

Что показывает частота сердечных сокращений

Пульс — это ритмичные колебания стенок артерий, которые возникают в ответ на сокращения сердца. Проще говоря, каждый удар создает пульсовую волну, которую можно прощупать на запястье, шее и в других точках, где кровеносные сосуды проходят близко к коже. На практике измерения проводятся на лучевой артерии — чуть выше запястья со стороны большого пальца.

Частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое помогает доктору оценить, как работает система кровообращения, нет ли перегрузки, нарушений ритма, проблем с сосудистым тонусом или влияния гормональных сбоев. В современной медицине при оценке работы сердцебиения обращают внимание не только на на темп сокращений, но и на ритм, наполненность и характер пульсовой волны.

Если в состоянии покоя фиксируется высокая пульсация, это может быть связано с повышенным риском сердечно-сосудистых событий и общей смертности — то есть смерти от любых причин. По данным проспективных исследований “Частота сердечных сокращений в состоянии покоя и общая и сердечно-сосудистая смертность в общей популяции: метаанализ” в CMAJ, прибавка всего на 10 ударов в минуту ассоциировалась с ростом риска общей смертности примерно на 9%, а сердечно-сосудистой — примерно на 8%. Это не значит, что любой ритм чуть выше нормы опасен, но показатель точно стоит отслеживать в динамике. В исследовании “Частота сердечных сокращений и ее ассоциации с основными факторами риска в популяции мужчин и женщин трудоспособного возраста” ЭССЕ-РФ сказано, что более высокая ЧСС была связана с неблагоприятными факторами риска: курением, повышенным артериальным давлением (АД), воспалительными маркерами и метаболическими нарушениями. Иными словами, чрезмерная пульсация в покое нередко отражает не только эмоции, но и общую нагрузку на организм.

От чего зависит показатель пульса

Частота сердцебиения меняется в течение дня, и это нормально. На него влияют физическая нагрузка, эмоции, недосып, температура тела, кофеин, алкоголь, курение, прием лекарств и уровень тренированности. Даже у здорового человека утром после сна сердечные сокращения обычно ниже, чем днем после еды, кофе или активной ходьбы.

Еще один важный фактор — возраст. У детей пульсация более частая, чем у взрослых, а у пожилых людей частота сердечных сокращений может меняться из-за возрастных изменений сосудов, сопутствующих патологий и лекарств. У хорошо тренированных людей, особенно у спортсменов на выносливость, этот показатель в расслабленном состоянии часто ниже средних значений.

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Какой пульс считается нормальным

Для большинства взрослых стандартным считается пульсация от 60 до 100 ударов в минуту. Этот диапазон используют крупные клинические рекомендации и кардиологические организации. При этом у многих здоровых людей, особенно физически активных, стабильный темп в покое нередко находится ближе к 60–80 ударам в минуту.

Здоровый ритм сердца у мужчин и женщин

В среднем у женщин сердечный такт немного выше, чем у мужчин. Это связывают с особенностями гормонального фона и тем, что орган в среднем имеет меньший ударный объем, поэтому для поддержания такого же кровотока может сокращаться чуть чаще. Однако этот диапазон не заменяет диагностику. У конкретного человека "здоровый" показатель может быть чуть ниже или чуть выше, если он стабилен, не сопровождается жалобами и не связан с болезнью.

Типичная частота пульса у детей

У детей пульс выше, чем у взрослых, так как органы у них меньше, а обмен веществ активнее, значит, для здорового кровоснабжения сердечные сокращения происходят чаще. С годами этот показатель постепенно снижается.

Ниже приведены ориентировочные показатели ЧСС у детей.

Годы ребенка ЧСС в покое, уд/мин Новорожденные (0–1 месяцев) 70–190 1–12 месяцев 80–160 1–2 года 80–130 3–4 года 80–120 5–6 лет 75–115 7–9 лет 70–110 От 10 лет 60–100

Если у ребенка температура или обезвоживание, он плачет, боится или у него активная игра, частота сердечных сокращений будет выше, и это не всегда говорит о проблеме. Но стойкое отклонение от нормы, которое сопровождается вялостью, обмороком или одышкой, требует осмотра педиатра или детского кардиолога.

Сердечный ритм Фото: Unsplash

Правильный показатель физиологического ритма у пожилых людей

У пожилых людей отдельного стандарта здорового сердечного такта нет. В покое все так же специалисты ориентируются на диапазон 60–100 уд/мин. Но после 60 лет на ритмичность сердца сильнее влияют лекарства, АД, ишемическая болезнь сердца, заболевания щитовидной железы и нарушения проводимости. Значит, у пожилых людей оценивают не только цифру, полученную в момент измерения, но и то, какой пульс обычно бывает в покое, а также есть ли слабость, головокружение (вертиго), одышка или перебои в работе сердца.

Норма пульса при беременности

Во время вынашивания ребенка нагрузка на систему кровообращения возрастает, а сосудистый тонус меняется под действием гормонов. Поэтому у будущих мам пульсация обычно увеличивается примерно на 10–20 уд/мин по сравнению с тем уровнем, что был до беременности. Это нормально, особенно во втором и в третьем триместрах.

В исследовании “Динамика артериального давления и частоты сердечных сокращений при нормальной беременности: систематический обзор и метаанализ” в журнале BMC Medicine отмечено, что средняя материнская ЧСС повышалась примерно с 79 уд/мин на 10-й неделе до 87 уд/мин к 40-й неделе. Но если тахикардия сопровождается затрудненным дыханием, болью в груди, обмороком, выраженной вялостью или ощущением перебоев, нужно исключать анемию, аритмичность, гипертиреоз и другие заболевания.

Таблица нормы пульса по продолжительности жизни

Возраст, лет В покое, уд/мин При умеренной нагрузке, уд/мин После еды, кофе или стресса, уд/мин 0–5 80–140 120–160 до 150 5–10 70–120 110–150 до 130–140 10–15 60–100 120–170 до 120–130 15–20 60–100 120–180 до 110–120 20–30 60–90 120–170 до 100–110 30–40 60–90 115–165 до 100–110 40–50 60–90 110–160 до 100–110 50–60 60–95 105–155 до 100–110 60–70 60–100 120–145 до 100–110 70+ 60–100 95–135 до 100–110

У физически активных взрослых врачи ориентируются на целевой диапазон показателей, который зависит от продолжительности жизни, состояния здоровья и интенсивности тренировки.

После еды, кофе или стресса пульсация может повышаться кратковременно. После отдыха она должна вернуться к привычным показателям, в противном случае, это повод понаблюдать за собой и при необходимости обратиться к больницу.

Показатели сердечного ритма Фото: Unsplash

Как правильно измерить сердечные колебания

Как прощупать пульс самостоятельно

Чтобы подсчитать сердечный такт самостоятельно, понадобятся часы с секундной стрелкой или секундомер. Если нужно определить показатель в покое, предварительно следует удобно сесть и спокойно посидеть не менее 5 минут. В течение 30 минут до процедуры желательно не курить, не пить кофе, крепкий чай и энергетики, а также избегать физической нагрузки.

Сердечный такт чаще всего измеряется на лучевой артерии, на внутренней стороне запястья со стороны большого пальца.

Порядок действий:

Сесть удобно и расслабить руку. Положить указательный и средний пальцы другой руки на внутреннюю сторону запястья, чуть ниже основания большого пальца. Найти пульсацию и слегка прижать артерию. Считать удары в течение 30 секунд и умножить результат на два, а при неровном такте считать целую минуту. Не использовать большой палец, поскольку в нем ощущается собственная пульсация, что может привести к ошибке.

Если на запястье сердечный такт прощупывается плохо, диагностику можно провести на шее. Для этого указательный и средний пальцы нужно приложить под челюстью, сбоку от горла, и слегка надавить на кожу. При необходимости пальцы можно немного сместить, чтобы точнее найти пульсацию. Слишком сильно нажимать не следует.

Тонометр Фото: Unsplash

Как прощупать пульсацию с помощью тонометра

Современные автоматические тонометры позволяют определить не только АД, но и частоту сердечных сокращений. Чтобы получить более точный результат, важно соблюдать несколько правил:

Проводить диагностику в спокойном состоянии, после пяти минут отдыха. Не разговаривать и не двигаться во время процедуры. Сесть на стул с опорой на спину. Поставить ноги на пол, не скрещивая их. Положить руку на стол так, чтобы манжета находилась примерно на уровне груди. Надеть манжету на плечо поверх голой кожи, плотно, но без чрезмерного сдавления. Расположить нижний край манжеты на 1–2 см выше локтевого сгиба. Включить прибор и дождаться окончания работы прибора. При необходимости повторить измерения через 1–2 минуты и ориентироваться на среднее значение.

Если тонометр регулярно показывает слишком высокие или слишком редкие сердечные толчки, это может быть поводом для дополнительного обследования.

Геронтолог сети пансионатов для пожилых людей “Теплые беседы” Анна Шелобанова отмечает, что люди нередко неправильно измеряют частоту сердечных сокращений: не всегда могут точно определить ее на запястье или шее, а иногда ориентируются на то, что вообще не подходит для такой оценки, например, лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) — показатель, который отражает состояние кровотока в нижних конечностях.

Чтобы получить точный результат, измерение нужно проводить в спокойной обстановке и в одно и то же время суток. После физической нагрузки или на фоне эмоциональных переживаний показатель на некоторое время повышается уточняет эксперт.

Шелобанова также подчеркивает, что при оценке состояния важно учитывать не только саму ЧСС, но и АД, общее самочувствие, наличие дурноты и одышки.

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Повышенный пульс: возможные причины

Физиологические факторы

Чаще всего сердечный такт повышается по вполне понятным причинам: после быстрой ходьбы, тренировки, сильного волнения, недосыпа, жары, кофе, никотина или алкоголя. Также при лихорадке повышение температуры тела на 1°C нередко сопровождается увеличением показателя примерно на 10 уд/мин.

Учащение сердечной пульсации возможно и при вынашивании ребенка, согласно исследованию “Тахикардия во время беременности: когда стоит беспокоиться?” в журнале Clinical Medicine, после плотной еды, при обезвоживании, кровопотере или на фоне приема некоторых лекарств, например, отдельных бронхолитиков, антидепрессантов и антигистаминных средств первого поколения.

Возможные заболевания

Стойкая тахикардия в покое бывает при гипертиреозе, анемии, инфекциях, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и тревожных расстройствах.

Повышенная ЧСС нередко бывает реакцией организма на заболевание, при котором ему приходится работать быстрее, чтобы компенсировать нехватку кислорода или уменьшение объема циркулирующей крови.

Геронтолог Анна Шелобанова объясняет:

Некоторые сердечно-сосудистые заболевания, такие как аритмии или ишемическая болезнь, могут проявляться учащенным пульсом. Учащенный сердечный ритм могут вызывать тревога и депрессия. При анемии дефицит эритроцитов заставляет организм ускорять кровообращение, чтобы компенсировать нехватку кислорода. К повышению пульса может привести и обезвоживание, поскольку в этом состоянии для поддержания нормального кровотока миокарду приходится работать интенсивнее.

Именно поэтому врач оценивает не только показатели сердечного темпа, но и жалобы, ЭКГ, показатели АД, анализы и функцию щитовидной железы.

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Пониженный пульс: когда это нормально

Влияние физической подготовки

Согласно исследованию “Руководство по применению частоты сердечных сокращений и вариабельности сердечного ритма в профессиональной медицине и науке о здоровье на рабочем месте” в Journal of Occupational Medicine and Toxicology, у людей с хорошей выносливостью сердечно-сосудистая система работает экономнее. Например, за одно сокращение миокарда сердца обеспечивает больший ударный объем кровообращения, поэтому в расслабленном состоянии ему не нужно биться часто.

У спортсменов показатель в 40–50 уд/мин может быть нормой при отсутствии вялости, дурноты и обмороков. Во сне пульсация тоже снижается — это физиологично.

Возможные проблемы со здоровьем

Если малый темп сопровождается симптомами, нужно исключать патологии. Среди причин — нарушения проводимости, синдром слабости синусового узла, гипотиреоз, миокардит и ишемическая болезнь.

При таких заболеваниях нарушается выработка или проведение электрических импульсов. В результате сердечный ритм замедляется, а органы и ткани могут получать меньше крови и кислорода. Российские клинические рекомендации “Брадиаритмии и нарушения проводимости” отдельно подчеркивают, что диагноз и план терапии зависят не столько от показателя ЧСС, сколько от симптомов, ЭКГ и других медицинских исследований.

Медицинский директор Clean Clinic, врач-кардиолог Евгений Аверин рассказал, что среди менее очевидных причин редкого пульса, брадикардии, можно выделить:

обструктивное апноэ сна — состояние, при котором ночью возникают эпизоды остановки дыхания;

гипотиреоз — сниженная функция щитовидной железы;

прием некоторых лекарств, о влиянии которых пациент может не знать, например, седативных препаратов.

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Как нормализовать пульс

Если чрезмерные колебания вызваны стрессом, обычно помогают простые меры: сесть, замедлить дыхание, выпить воды, выйти из душного помещения, прекратить нагрузку. Спокойное дыхание с длинным выдохом действительно может снизить активность симпатической нервной системы.

Для долгосрочной нормализации сердечного показателя работают базовые вещи:

регулярный сон не меньше 7–8 часов;

умеренная физическая активность;

меньше никотина, алкоголя и энергетиков;

контроль стресса;

лечение анемии, заболеваний щитовидной железы и сердечно-сосудистых проблем, если они есть.

Когда стоит обратиться к врачу

Поводом для обращения к врачу может стать слишком высокая (более 100 ударов в минуту) частота пульса без стресса или низкая (менее 40 ударов в минуту). Обследование может потребоваться при регулярных аритмиях, даже если они не сопровождаются болью. Затрудненное дыхание, головокружения или обмороки даже при умеренных показателях должны стать основанием для обращения к врачу рассказала Анна Шелобанова.

Срочная помощь медицинских специалистов также нужна, если очень быстрая пульсация держится несколько минут и сочетается с болью в груди, сильным удушьем, выраженной изнеможденностью, помутнением сознания или обмороком. Такие симптомы могут говорить о том, что нарушается нормальное кровоснабжение органов или развивается опасное острое состояние — например, тяжелая аритмичность, инфаркт или другое сердечно-сосудистое осложнение.

Для клинически значимой тахиаритмии у взрослых часто характерна пульсация около 150 уд/мин и выше, но опасность определяется прежде всего состоянием человека и сопутствующими симптомами.

Врач-кардиолог Евгений Аверин отмечает, что поводом для обследования могут быть ощущение перебоев в работе сердца, нерегулярный ритм и резкое учащение пульса даже при небольшой нагрузке. По словам эксперта, такие проявления иногда бывают признаком сердечной недостаточности.

Обязательно стоит обратиться к врачу, если: ЧСС постоянно ниже 50 или выше 100 ударов в минуту; появляются перебои или “замирание” сердца; возникает удушье, которое постепенно усиливается, например, сначала при подъеме на 4–5 этаж, затем на более низкие этажи; появляются туман в голове или предобморочные состояния; возникает дискомфорт или боль в груди, а также в руках, шее или челюсти объясняет эксперт.

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Часто задаваемые вопросы о пульсе