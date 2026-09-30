Какой хлеб на самом деле полезнее: белый, ржаной или цельнозерновой

Хлеб часто оказывается в списке продуктов, которые одни считают обязательной частью рациона, а другие стараются исключить ради здоровья или похудения. Особенно много споров вызывает выбор между белым, ржаным и цельнозерновым хлебом. Разбираемся с экспертом, какой хлеб действительно заслуживает места на столе и на что обращать внимание при покупке.

Какой хлеб считается более полезным

С точки зрения пищевой ценности чаще стоит отдавать предпочтение ржаному хлебу из муки грубого помола или цельнозерновому. В них больше пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ. Ирина Меркулова Специалист в области нутрициологии

По словам эксперта, Всемирная организация здравоохранения рекомендует получать углеводы преимущественно из цельного зерна, овощей, фруктов и бобовых.

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Почему цельнозерновой хлеб считается лучшим выбором

Преимущество цельнозернового хлеба связано с особенностями производства муки. При изготовлении цельнозерновой муки сохраняются все части зерна: оболочка, зародыш и эндосперм. Именно в оболочке и зародыше содержится значительная часть клетчатки, витаминов группы B, минералов и других полезных веществ.

"Поэтому цельнозерновые продукты содержат больше клетчатки и оказывают более благоприятное влияние на качество рациона, чем продукты из очищенной муки", — отмечает Ирина Меркулова.

Правда ли, что черный хлеб полезнее белого

Не всегда. Многие покупатели ориентируются на цвет продукта, считая, что темный хлеб автоматически полезнее. Однако это не самый надежный критерий.

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"Не обязательно черный хлеб полезнее белого. Темный оттенок связан с цветом ржаной муки и солодом. Информативнее посмотреть, какая мука входит в состав и сколько пищевых волокон содержит продукт", — говорит эксперт.

Стоит ли выбирать хлеб по калорийности

Калорийность разных видов хлеба отличается не так сильно, как принято считать:

пшеничный хлеб из муки высшего сорта — около 250 ккал на 100 г;

зерновой хлеб — около 228 ккал;

ржаной хлеб — около 200 ккал;

бородинский хлеб — около 200 ккал.

"Выбирать хлеб только по калорийности смысла нет, важнее его состав и количество пищевых волокон", — подчеркивает Ирина Меркулова.

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Гораздо большее значение имеет не разница в несколько десятков калорий, а степень обработки зерна и содержание клетчатки.

Что смотреть в составе хлеба

Главное правило — обращать внимание на первые позиции в списке ингредиентов.

Ингредиенты указываются в порядке убывания их количества. Поэтому первые позиции дают представление об основе продукта. Ирина Меркулова Специалист в области нутрициологии

Хорошим признаком считается наличие в начале списка:

цельнозерновой муки;

ржаной муки;

цельного зерна.

Если же основой продукта является рафинированная пшеничная мука, а следом идут сахар, сиропы и другие добавки, такой хлеб обычно содержит меньше полезных веществ.

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При этом наличие сахара или масла само по себе не делает продукт вредным — важно их количество.

Полезен ли хлеб с семечками и орехами

Такой хлеб действительно имеет свои преимущества. Семена льна, подсолнечника, кунжута и орехи могут повышать содержание:

ненасыщенных жирных кислот;

белка;

минералов;

пищевых волокон.

"Одновременно повышается энергетическая ценность продукта. Поэтому "с семечками" не означает "диетический", — предупреждает Ирина Меркулова.

Если цель — контролировать вес, важно учитывать размер порции.

Полезнее ли хлебцы обычного хлеба

Многие воспринимают хлебцы как более легкую альтернативу хлебу, но это распространенное заблуждение.

Из-за низкого содержания воды хлебцы часто оказываются даже более калорийными на 100 г:

пшеничные — около 242 ккал;

ржаные и гречневые — около 300 ккал;

кукурузные — около 369 ккал;

рисовые — около 376 ккал;

льняные — до 467 ккал на 100 г.

Однако сравнивать продукты только по калорийности на 100 г некорректно.

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"Один хлебец массой около 8–12 г может содержать примерно 20–50 ккал в зависимости от состава. Несколько хлебцев вполне могут дать столько же энергии, сколько один-два ломтика хлеба", — отмечает эксперт.

При выборе хлебцев стоит искать продукты на основе цельных злаков или цельнозерновой муки с минимальным количеством сахара и масла.

Сколько хлеба можно есть в день

Единой нормы для всех не существует.

Количество хлеба зависит от:

общей калорийности рациона;

уровня физической активности;

количества других источников углеводов в меню;

индивидуальных потребностей организма.

По словам Ирины Меркуловой, гораздо важнее общий баланс питания, чем жесткие ограничения.

Например, ломтик ржаного или цельнозернового хлеба с яйцом, творогом, рыбой, птицей или овощами может стать полноценной частью завтрака или обеда.