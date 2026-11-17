Калькулятор поможет рассчитать НДС для суммы без налога или выделить его из итоговой цены. Нужно выбрать режим и ставку, а затем ввести сумму в рублях — сервис покажет стоимость без НДС, сумму налога и итоговую стоимость с НДС. Под результатом можно посмотреть формулу с подставленными числами и скопировать расчет.

Калькулятор НДС Начислите налог сверх цены или выделите его из общей суммы. Что рассчитать Начислить НДС сверху Выделить НДС из суммы Ставка НДС 22% — основная с 2026 года 10% 7% — специальная для УСН 5% — специальная для УСН 0% 20% — для исторических расчетов Другая ставка Сумма без НДС, ₽ До 999 999 999 999,99 ₽, до двух знаков после запятой Другая ставка, % От 0 до 100%, до двух знаков после запятой Рассчитать НДС Сбросить Результат при ставке Сумма без НДС НДС Сумма с НДС Формула и проверка суммы Проверка: без НДС + налог = с НДС Скопировать расчет Результат для ручного копирования Расчет одной суммы с округлением налога до копеек. Ставку выбираете вы: калькулятор не определяет право на льготу и не рассчитывает НДС к уплате с учетом вычетов. Ставки проверены 9 ноября 2026 года. Для расчета включите JavaScript.

Как пользоваться калькулятором НДС

Выберите режим "Начислить НДС сверху", если известна цена без налога. Например, если поставщик назвал стоимость товара, к которой необходимо добавить НДС. Режим "Выделить НДС из суммы" нужен, когда налог уже включен в цену и требуется определить его размер.

В поле суммы можно вводить цифры, пробелы между разрядами, десятичную запятую или точку. Допускается не более двух знаков после разделителя. Калькулятор работает с одной суммой до 999 999 999 999,99 рубля. Если изменить введенные данные, прежний результат исчезнет: чтобы получить новый, нужно нажать "Рассчитать НДС".

Ставка по умолчанию — 22%. Также доступны 10%, 7%, 5%, 0% и 20% для исторических расчетов.

Режим "Другая ставка" позволяет выполнить арифметический расчет с заданным процентом. Однако его наличие не означает, что произвольную ставку можно применять в налоговом учете.

Как начислить НДС на сумму

Для начисления налог считается от стоимости без НДС:

НДС = сумма без НДС × ставка / 100.

Сумма с НДС = сумма без НДС + НДС.

Например, цена без налога составляет 10 000 рублей, ставка — 22%. НДС равен 2 200 рублям, а итоговая стоимость — 12 200 рублям. В калькуляторе этому примеру соответствует режим начисления.

Как выделить НДС из суммы

Если налог уже включен в цену, используется другой знаменатель:

НДС = сумма с НДС × ставка / (100 + ставка).

Сумма без НДС = сумма с НДС − НДС.

При общей цене 12 200 рублей и ставке 22% налог составляет 2 200 рублей. Вычитание 22% от итоговой цены дало бы другой результат: эти 22% относятся к цене без налога, а не к сумме с НДС. Для ставки 10% при выделении используется отношение 10/110, для 5% — 5/105, для 7% — 7/107.

Какие ставки НДС доступны

С 1 января 2026 года основная ставка НДС в России составляет 22%. По данным ФНС, также предусмотрены общеустановленные ставки 10% и 0% и специальные ставки 5% и 7% для плательщиков на УСН. Применимость конкретной ставки определяется видом операции и условиями законодательства.

Ставка 20% оставлена для проверки исторических сумм. Нельзя выбирать ее только потому, что счет или договор составлен в прошлом году: в переходных ситуациях значение имеют обстоятельства операции. Если требуется определить налоговый режим, право на льготу или НДС к уплате с учетом вычетов, одного арифметического калькулятора недостаточно.

Частые вопросы