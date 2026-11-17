Калькулятор поможет рассчитать НДС для суммы без налога или выделить его из итоговой цены. Нужно выбрать режим и ставку, а затем ввести сумму в рублях — сервис покажет стоимость без НДС, сумму налога и итоговую стоимость с НДС. Под результатом можно посмотреть формулу с подставленными числами и скопировать расчет.
Калькулятор НДС
Начислите налог сверх цены или выделите его из общей суммы.
Результат при ставке
- Сумма без НДС
- НДС
- Сумма с НДС
Формула и проверка суммы
Проверка: без НДС + налог = с НДС
Расчет одной суммы с округлением налога до копеек. Ставку выбираете вы: калькулятор не определяет право на льготу и не рассчитывает НДС к уплате с учетом вычетов. Ставки проверены 9 ноября 2026 года.
Как пользоваться калькулятором НДС
Выберите режим "Начислить НДС сверху", если известна цена без налога. Например, если поставщик назвал стоимость товара, к которой необходимо добавить НДС. Режим "Выделить НДС из суммы" нужен, когда налог уже включен в цену и требуется определить его размер.
В поле суммы можно вводить цифры, пробелы между разрядами, десятичную запятую или точку. Допускается не более двух знаков после разделителя. Калькулятор работает с одной суммой до 999 999 999 999,99 рубля. Если изменить введенные данные, прежний результат исчезнет: чтобы получить новый, нужно нажать "Рассчитать НДС".
Ставка по умолчанию — 22%. Также доступны 10%, 7%, 5%, 0% и 20% для исторических расчетов.
Режим "Другая ставка" позволяет выполнить арифметический расчет с заданным процентом. Однако его наличие не означает, что произвольную ставку можно применять в налоговом учете.
Как начислить НДС на сумму
Для начисления налог считается от стоимости без НДС:
НДС = сумма без НДС × ставка / 100.
Сумма с НДС = сумма без НДС + НДС.
Например, цена без налога составляет 10 000 рублей, ставка — 22%. НДС равен 2 200 рублям, а итоговая стоимость — 12 200 рублям. В калькуляторе этому примеру соответствует режим начисления.
Как выделить НДС из суммы
Если налог уже включен в цену, используется другой знаменатель:
НДС = сумма с НДС × ставка / (100 + ставка).
Сумма без НДС = сумма с НДС − НДС.
При общей цене 12 200 рублей и ставке 22% налог составляет 2 200 рублей. Вычитание 22% от итоговой цены дало бы другой результат: эти 22% относятся к цене без налога, а не к сумме с НДС. Для ставки 10% при выделении используется отношение 10/110, для 5% — 5/105, для 7% — 7/107.
Какие ставки НДС доступны
С 1 января 2026 года основная ставка НДС в России составляет 22%. По данным ФНС, также предусмотрены общеустановленные ставки 10% и 0% и специальные ставки 5% и 7% для плательщиков на УСН. Применимость конкретной ставки определяется видом операции и условиями законодательства.
Ставка 20% оставлена для проверки исторических сумм. Нельзя выбирать ее только потому, что счет или договор составлен в прошлом году: в переходных ситуациях значение имеют обстоятельства операции. Если требуется определить налоговый режим, право на льготу или НДС к уплате с учетом вычетов, одного арифметического калькулятора недостаточно.
Частые вопросы
- 01Как округляется результат?
— Сумма налога округляется до копеек: значение менее половины копейки отбрасывается, половина копейки и больше округляется вверх. В режиме выделения стоимость без НДС определяется как разность общей цены и округленного налога. В режиме начисления итог складывается из исходной цены и округленного налога. Поэтому три показателя согласованы между собой.
- 02Почему расчет по всему счету может отличаться от суммы НДС по строкам?
— Калькулятор округляет налог один раз для введенной суммы. Если в документе налог рассчитывается и округляется отдельно по каждой позиции, сумма округленных значений может отличаться на копейки. Чтобы сверить документ, нужно учитывать применяемый порядок расчета по строкам.
- 03Нулевая ставка и "без НДС" — одно и то же?
— Нет. Арифметически налог при ставке 0% равен нулю, но нулевая ставка и освобождение от НДС имеют разный правовой смысл. Калькулятор не определяет, какое основание применимо к операции.
- 04Сохраняются ли введенные суммы?
— Сервис не отправляет данные на сервер и не сохраняет расчеты в памяти браузера. Кнопка копирования переносит результат в системный буфер обмена. Если браузер не разрешил доступ к буферу, появится поле для ручного копирования.