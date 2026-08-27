Рассказываем, сколько калорий в разных видах конфет, как рассчитать энергетическую ценность порции и какие сладости лучше выбрать при контроле веса.
Сколько калорий содержится в конфетах
Энергетическая ценность конфет зависит от состава: сладости с шоколадом, орехами и кремовыми начинками обычно более калорийны, а желейные и фруктовые — менее. Для оценки учитывается калорийность на 100 г и количество калорий в одной конфете.
Средняя калорийность конфет на 100 граммов
В среднем энергетическая ценность конфет составляет от 350 до 627 ккал на 100 г.
Сколько калорий в одной конфете
Сколько калорий в одной конфете, зависит от ее веса. Для расчета нужно умножить калорийность на 100 г на массу одной конфеты и разделить результат на 100.
Формула: ккал в 1 конфете = (ккал на 100 г × вес конфеты, г) ÷ 100.
Например, если продукт содержит 500 ккал на 100 г, то в конфете весом 15 г будет около 75 ккал.
Как рассчитать калорийность порции
Энергетическая ценность порции = (ккал на 100 г × вес порции) ÷ 100
Например, 30 г конфет с калорийностью 500 ккал на 100 г содержат 150 ккал. Для точного расчета лучше ориентироваться на данные с упаковки.
Таблица калорийности конфет на 100 граммов
В таблице собраны актуальные показатели КБЖУ конфет. Так как рецептура может меняться, в приоритет лучше брать информацию, указанную на упаковке изделия.
|Конфеты
|Белки, г
|Жиры, г
|Углеводы, г
|ккал/100 г
|Мишка косолапый
|5,5
|31,1
|58,6
|529
|Красная шапочка
|7,3
|28,9
|58,3
|515
|Птичье молоко
|2,6
|24,9
|56
|450
|Крокант
|6
|38
|51
|570
|Raffaello
|7,4
|48,3
|38,6
|627
|Ferrero Rocher
|8,2
|42,7
|44,4
|603
|Озерский сувенир Фундук Петрович в шоколаде
|8,5
|44,0
|41,0
|590
|Бабаевская Белочка
|8,8
|33,1
|53,4
|538
|Победа вкуса Трюфели с марципаном
|8,0
|37,0
|40,0
|530
|Победа вкуса Трюфели без сахара
|6,5
|44,0
|26,0
|530
|Конфеты “35” со сливочной начинкой
|6,5
|32,0
|55,0
|530
|Конфеты “Визит”
|8,0
|34,0
|52,0
|550
|Батончики РОТ ФРОНТ
|10,7
|29,5
|53,2
|514
|Славянка Золотой Степ / актуальный «Степ»
|10,3
|26,9
|52,5
|496
|Озерский сувенир Орех Сергеевич Грецкий
|8,5
|44,2
|38,0
|580
|Марсианка Чизкейк
|2,5
|38,0
|55,0
|570
|Озерский сувенир Вишня Владимировна в шоколаде
|3,0
|26,0
|59,0
|480
|Красный Октябрь Сливочная помадка с цукатом
|3,5
|14,0
|69,0
|420
|Спринт с печеньем
|6,5
|25,0
|61,0
|500
|Dr. Shuster Мятные палочки желейные
|2,0
|12,0
|69,0
|400
|Rondo с ароматом мяты
|0,5
|0,0
|98,0
|400
|Кремлина Чернослив
|1,5
|14,0
|60,0
|390
|Коровка
|5,9
|33,0
|55,3
|541
|Левушка
|1,4
|7,0
|74,0
|365
|Озерский сувенир Курага Петровна в шоколаде
|5,0
|14,8
|57,0
|312
|Вид конфет
|Белки, г
|Жиры, г
|Углеводы, г
|Ккал / 100 г
|Ирис полутвердый
|3,3
|7,6
|81,5
|408
|Ирис тираженный
|6,6
|15,9
|68,2
|443
|Карамель леденцовая
|0
|0
|95,8
|384
|Карамель глазированная
|1,0
|0,8
|92,9
|378
|Карамель с молочной начинкой
|0,8
|1,0
|91,2
|377
|Карамель с ореховой начинкой
|3,1
|7,3
|86,6
|403
|Карамель с помадной начинкой
|0
|0,1
|95,4
|359
|Карамель с фруктово-ягодной начинкой
|0,1
|0,1
|92,4
|371
|Карамель с шоколадно-ореховой начинкой
|1,6
|8,0
|87,1
|427
|Глазированные конфеты с пралиновой начинкой
|6,9
|30,8
|56,9
|533
|Пралиновые конфеты с вафлями
|6,6
|31,0
|56,6
|533
|Конфеты с начинкой между слоями вафель
|5,8
|32,0
|58,3
|530
|Грильяжные конфеты в шоколаде
|7,8
|22,0
|64,9
|489
|Желейные конфеты в шоколаде
|1,4
|8,2
|69,4
|359
|Кремовые конфеты в шоколаде
|7,5
|31,8
|54,0
|519
|Кремово-сбивные конфеты
|2,7
|25,8
|54,7
|463
|Сбивные / суфлейные конфеты
|3,0
|15,5
|65,0
|413
|Помадные конфеты в шоколаде
|1,5
|7,2
|81,8
|399
|Фруктовые конфеты в шоколаде
|1,6
|8,6
|75,1
|365
|Шоколадно-кремовые конфеты
|4,0
|39,5
|51,9
|566
|Шоколадно-ореховые конфеты
|6,4
|34,6
|55,0
|543
|Неглазированные конфеты
|3,0
|10,0
|80,0
|402
|Неглазированные молочные конфеты
|2,7
|4,3
|82,3
|358
|Неглазированные помадные конфеты
|3,7
|16,2
|70,9
|445
|Драже сахарное
|0
|0
|97,7
|393
|Драже ореховое
|11,9
|38,3
|41,4
|548
|Драже фруктово-ягодное
|3,7
|10,2
|74,0
|384
|Жевательный мармелад
|4,5
|0,1
|76,0
|≈329
Пищевая ценность
Содержание белков, жиров и углеводов
Соотношение белков, жиров и углеводов зависит от рецептуры, однако основу большинства изделий составляют именно углеводы. В среднем на 100 г продукта приходится:
|Показатель
|Среднее содержание
|Белки
|1–8 г
|Жиры
|2–30 г
|Углеводы
|55–85 г
Количество сахара
В 100 г может содержаться около 40–75 г сахара. Особенно много его в карамели, леденцах и фруктовых сладостях.
Витамины и минералы
Конфеты не считаются значимым источником витаминов и минералов. Шоколадные сладости могут содержать немного магния и железа, а ореховые — витамин Е и полезные жиры, но основная роль конфет остается десертной.
Какие конфеты самые и наименее калорийные
Энергетическая ценность зависит от состава. Самыми калорийными обычно бывают сладости с шоколадом, орехами и жирными начинками, а менее калорийными — желейные и фруктовые варианты. При выборе важно учитывать размер порции.
Конфеты с высокой энергетической ценностью
Самыми калорийными считаются сладости с орехами, пралине, шоколадом и сливочными начинками. К этой категории относятся трюфели, конфеты с ореховой пастой и изделия с большим количеством глазури.
Низкокалорийные варианты
К менее калорийным относятся желейные, фруктовые конфеты, мармелад и некоторые леденцы без начинок. Их энергетическая ценность обычно составляет 250–380 ккал на 100 г, однако содержание сахара в них остается высоким.
Без сахара
Конфеты без сахара содержат сахарозаменители и могут иметь меньшую калорийность, чем обычные сладости.
Можно ли есть конфеты при похудении
Тем, кто следит за фигурой и питанием, не обязательно полностью исключать конфеты. Главное — учитывать их в общей энергетической ценности рациона и контролировать размер порций, так как даже небольшое количество лакомства может содержать много калорий.
Допустимый размер порции
Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 10% добавленных сахаров от суточной нормы калорий. При норме в 2000 калорий это составляет 50 граммов сахара или 12 чайных ложек ежедневно.
В среднем одна конфета содержит от 4 до 15 граммов сахара, соответственно можно есть 3 до 12 конфет в день в зависимости от состава.
Тем не менее, лучше ограничиваться меньшим количеством, ведь снижение до 25 граммов сахара ежедневно может дать дополнительную пользу организму.
Как учитывать конфеты в суточном рационе
На диете конфеты стоит учитывать в общем калораже дня. Для этого нужно знать их энергетическую ценность и размер порции, ориентироваться на данные упаковки и контролировать количество добавленного сахара.
Чем заменить калорийные сладости
Снизить калорийность рациона помогут альтернативы конфетам: фрукты, ягоды, фруктовые пюре без сахара, мармелад, сухофрукты, изюм, курага, чернослив в небольших количествах, йогурты без сладких добавок и конфеты без сахара. Даже такие десерты стоит употреблять умеренно.
Польза и возможный вред
Конфеты — продукт, без которого можно обойтись, но некоторые их ингредиенты могут содержать полезные вещества.
Полезные свойства отдельных ингредиентов
Состав определяет пищевую ценность. Какао-продукты могут содержать магний и железо, орехи — витамин Е и полезные жиры, а фруктовые сладости — пектин. Однако количество полезных веществ в конфетах обычно невелико.
Риски чрезмерного употребления
Чрезмерное употребление конфет повышает количество сахара и калорий в рационе, что может способствовать набору веса и проблемам с зубами.
Кому следует ограничить сладости
Ограничивать употребление конфет стоит людям с лишним весом, диабетом, нарушениями углеводного обмена и заболеваниями зубов. Здоровым людям обычно достаточно соблюдать умеренность и контролировать размер порций.