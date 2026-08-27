Калорийность конфет: сколько калорий на 100 граммов в разных видах

Рассказываем, сколько калорий в разных видах конфет, как рассчитать энергетическую ценность порции и какие сладости лучше выбрать при контроле веса.

Сколько калорий содержится в конфетах

Энергетическая ценность конфет зависит от состава: сладости с шоколадом, орехами и кремовыми начинками обычно более калорийны, а желейные и фруктовые — менее. Для оценки учитывается калорийность на 100 г и количество калорий в одной конфете.

Средняя калорийность конфет на 100 граммов

В среднем энергетическая ценность конфет составляет от 350 до 627 ккал на 100 г.

Сколько калорий в одной конфете

Сколько калорий в одной конфете, зависит от ее веса. Для расчета нужно умножить калорийность на 100 г на массу одной конфеты и разделить результат на 100.

Формула: ккал в 1 конфете = (ккал на 100 г × вес конфеты, г) ÷ 100.

Например, если продукт содержит 500 ккал на 100 г, то в конфете весом 15 г будет около 75 ккал.

Леденец Фото: Unsplash

Как рассчитать калорийность порции

Энергетическая ценность порции = (ккал на 100 г × вес порции) ÷ 100

Например, 30 г конфет с калорийностью 500 ккал на 100 г содержат 150 ккал. Для точного расчета лучше ориентироваться на данные с упаковки.

Таблица калорийности конфет на 100 граммов

В таблице собраны актуальные показатели КБЖУ конфет. Так как рецептура может меняться, в приоритет лучше брать информацию, указанную на упаковке изделия.

Конфеты Белки, г Жиры, г Углеводы, г ккал/100 г Мишка косолапый 5,5 31,1 58,6 529 Красная шапочка 7,3 28,9 58,3 515 Птичье молоко 2,6 24,9 56 450 Крокант 6 38 51 570 Raffaello 7,4 48,3 38,6 627 Ferrero Rocher 8,2 42,7 44,4 603 Озерский сувенир Фундук Петрович в шоколаде 8,5 44,0 41,0 590 Бабаевская Белочка 8,8 33,1 53,4 538 Победа вкуса Трюфели с марципаном 8,0 37,0 40,0 530 Победа вкуса Трюфели без сахара 6,5 44,0 26,0 530 Конфеты “35” со сливочной начинкой 6,5 32,0 55,0 530 Конфеты “Визит” 8,0 34,0 52,0 550 Батончики РОТ ФРОНТ 10,7 29,5 53,2 514 Славянка Золотой Степ / актуальный «Степ» 10,3 26,9 52,5 496 Озерский сувенир Орех Сергеевич Грецкий 8,5 44,2 38,0 580 Марсианка Чизкейк 2,5 38,0 55,0 570 Озерский сувенир Вишня Владимировна в шоколаде 3,0 26,0 59,0 480 Красный Октябрь Сливочная помадка с цукатом 3,5 14,0 69,0 420 Спринт с печеньем 6,5 25,0 61,0 500 Dr. Shuster Мятные палочки желейные 2,0 12,0 69,0 400 Rondo с ароматом мяты 0,5 0,0 98,0 400 Кремлина Чернослив 1,5 14,0 60,0 390 Коровка 5,9 33,0 55,3 541 Левушка 1,4 7,0 74,0 365 Озерский сувенир Курага Петровна в шоколаде 5,0 14,8 57,0 312

Конфеты Фото: Unsplash

Вид конфет Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал / 100 г Ирис полутвердый 3,3 7,6 81,5 408 Ирис тираженный 6,6 15,9 68,2 443 Карамель леденцовая 0 0 95,8 384 Карамель глазированная 1,0 0,8 92,9 378 Карамель с молочной начинкой 0,8 1,0 91,2 377 Карамель с ореховой начинкой 3,1 7,3 86,6 403 Карамель с помадной начинкой 0 0,1 95,4 359 Карамель с фруктово-ягодной начинкой 0,1 0,1 92,4 371 Карамель с шоколадно-ореховой начинкой 1,6 8,0 87,1 427 Глазированные конфеты с пралиновой начинкой 6,9 30,8 56,9 533 Пралиновые конфеты с вафлями 6,6 31,0 56,6 533 Конфеты с начинкой между слоями вафель 5,8 32,0 58,3 530 Грильяжные конфеты в шоколаде 7,8 22,0 64,9 489 Желейные конфеты в шоколаде 1,4 8,2 69,4 359 Кремовые конфеты в шоколаде 7,5 31,8 54,0 519 Кремово-сбивные конфеты 2,7 25,8 54,7 463 Сбивные / суфлейные конфеты 3,0 15,5 65,0 413 Помадные конфеты в шоколаде 1,5 7,2 81,8 399 Фруктовые конфеты в шоколаде 1,6 8,6 75,1 365 Шоколадно-кремовые конфеты 4,0 39,5 51,9 566 Шоколадно-ореховые конфеты 6,4 34,6 55,0 543 Неглазированные конфеты 3,0 10,0 80,0 402 Неглазированные молочные конфеты 2,7 4,3 82,3 358 Неглазированные помадные конфеты 3,7 16,2 70,9 445 Драже сахарное 0 0 97,7 393 Драже ореховое 11,9 38,3 41,4 548 Драже фруктово-ягодное 3,7 10,2 74,0 384 Жевательный мармелад 4,5 0,1 76,0 ≈329

Пищевая ценность

Содержание белков, жиров и углеводов

Соотношение белков, жиров и углеводов зависит от рецептуры, однако основу большинства изделий составляют именно углеводы. В среднем на 100 г продукта приходится:

Показатель Среднее содержание Белки 1–8 г Жиры 2–30 г Углеводы 55–85 г

Количество сахара

В 100 г может содержаться около 40–75 г сахара. Особенно много его в карамели, леденцах и фруктовых сладостях.

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Витамины и минералы

Конфеты не считаются значимым источником витаминов и минералов. Шоколадные сладости могут содержать немного магния и железа, а ореховые — витамин Е и полезные жиры, но основная роль конфет остается десертной.

Какие конфеты самые и наименее калорийные

Энергетическая ценность зависит от состава. Самыми калорийными обычно бывают сладости с шоколадом, орехами и жирными начинками, а менее калорийными — желейные и фруктовые варианты. При выборе важно учитывать размер порции.

Конфеты с высокой энергетической ценностью

Шоколадные конфеты Фото: Источник: https://www.magnific.com

Самыми калорийными считаются сладости с орехами, пралине, шоколадом и сливочными начинками. К этой категории относятся трюфели, конфеты с ореховой пастой и изделия с большим количеством глазури.

Низкокалорийные варианты

К менее калорийным относятся желейные, фруктовые конфеты, мармелад и некоторые леденцы без начинок. Их энергетическая ценность обычно составляет 250–380 ккал на 100 г, однако содержание сахара в них остается высоким.

Без сахара

Конфеты без сахара содержат сахарозаменители и могут иметь меньшую калорийность, чем обычные сладости.

Можно ли есть конфеты при похудении

Тем, кто следит за фигурой и питанием, не обязательно полностью исключать конфеты. Главное — учитывать их в общей энергетической ценности рациона и контролировать размер порций, так как даже небольшое количество лакомства может содержать много калорий.

Конфеты Фото: Источник: https://www.magnific.com

Допустимый размер порции

Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 10% добавленных сахаров от суточной нормы калорий. При норме в 2000 калорий это составляет 50 граммов сахара или 12 чайных ложек ежедневно.

В среднем одна конфета содержит от 4 до 15 граммов сахара, соответственно можно есть 3 до 12 конфет в день в зависимости от состава.

Тем не менее, лучше ограничиваться меньшим количеством, ведь снижение до 25 граммов сахара ежедневно может дать дополнительную пользу организму.

Как учитывать конфеты в суточном рационе

. Фото: Unsplash

На диете конфеты стоит учитывать в общем калораже дня. Для этого нужно знать их энергетическую ценность и размер порции, ориентироваться на данные упаковки и контролировать количество добавленного сахара.

Чем заменить калорийные сладости

Снизить калорийность рациона помогут альтернативы конфетам: фрукты, ягоды, фруктовые пюре без сахара, мармелад, сухофрукты, изюм, курага, чернослив в небольших количествах, йогурты без сладких добавок и конфеты без сахара. Даже такие десерты стоит употреблять умеренно.

Польза и возможный вред

Конфеты — продукт, без которого можно обойтись, но некоторые их ингредиенты могут содержать полезные вещества.

Полезные свойства отдельных ингредиентов

Состав определяет пищевую ценность. Какао-продукты могут содержать магний и железо, орехи — витамин Е и полезные жиры, а фруктовые сладости — пектин. Однако количество полезных веществ в конфетах обычно невелико.

Риски чрезмерного употребления

Чрезмерное употребление конфет повышает количество сахара и калорий в рационе, что может способствовать набору веса и проблемам с зубами.

Кому следует ограничить сладости

Ограничивать употребление конфет стоит людям с лишним весом, диабетом, нарушениями углеводного обмена и заболеваниями зубов. Здоровым людям обычно достаточно соблюдать умеренность и контролировать размер порций.