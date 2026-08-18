Куриная грудка — один из самых популярных продуктов для сбалансированного питания. Расскажем о калорийности филе на 100 граммов, его БЖУ и составе, пользе для организма, а также о том, как разные способы приготовления влияют на пищевую ценность продукта.

Калорийность сырой грудки на 100 граммов

Сырая куриная грудка Фото: Unsplash

Калорийность сырого куриного филе без кожи составляет около 110–120 ккал на 100 г. В среднем продукт содержит 23–24 г белка, 1–2 г жиров и 0 г углеводов, благодаря чему подходит для сбалансированного питания и поддержания мышечной массы.

Филе с кожей имеет более высокую калорийность из-за большего содержания жира. Пищевая ценность также зависит от породы птицы, условий выращивания, обработки и способа приготовления: например, жарка с маслом увеличивает количество калорий готового блюда.

КБЖУ готовой куриной грудки

КБЖУ в вареной грудке

Вареная куриная грудка Фото: Unsplash

Отварная куриная грудка — низкокалорийный продукт с высоким содержанием белка и минимальным количеством жиров.

КБЖУ вареной куриной грудки на 100 г:

137 ккал;

белки — 29,8 г;

жиры — 1,9 г;

углеводы — 0 г.

КБЖУ в запеченной грудке

Запеченная куриная грудка Фото: Unsplash

Запеченная куриная грудка без масла сохраняет высокий уровень белка и имеет более насыщенный вкус. Из-за потери влаги во время приготовления ее калорийность немного выше, чем у вареного филе.

КБЖУ запеченной куриной грудки на 100 г:

165 ккал;

белки — 31 г;

жиры — 3,6 г;

углеводы — 0 г.

Такое филе подходит для сбалансированного питания: оно хорошо насыщает, помогает поддерживать мышечную массу и сочетается с овощами, крупами и салатами.

КБЖУ в жареной грудке

Жареная куриная грудка Фото: Unsplash

Жареная грудка содержит больше калорий, чем вареная или запеченная, поскольку при приготовлении мясо впитывает часть масла и теряет влагу.

КБЖУ без панировки на 100 г:

187 ккал;

белки — 32 г;

жиры — 5 г;

углеводы — 0 г.

При этом филе остается богатым источником белка и хорошо насыщает. Чтобы снизить калорийность блюда, рекомендуется использовать минимум масла или готовить на антипригарной сковороде.

КБЖУ в копченой грудке

Копченая куриная грудка Фото: Unsplash

Копченый продукт сохраняет высокое содержание белка, но из-за потери влаги и добавления соли его пищевая ценность отличается от свежего филе.

КБЖУ на 100 г:

165–180 ккал;

белки — 29–31 г;

жиры — 4–6 г;

углеводы — 0 г.

Продукт подходит для приготовления салатов и закусок, однако при регулярном употреблении стоит учитывать повышенное содержание соли. При выборе лучше отдавать предпочтение грудке с минимальным количеством добавок и ароматизаторов.

Пищевая ценность

Мясо ценится не только за высокий уровень белка и низкое содержание жиров, но и за полезные свойства, наличие витаминов и минералов. В ее составе есть нутриенты, которые участвуют в обмене веществ, поддерживают работу нервной системы, иммунитет и энергетический обмен. Ниже приведено содержание основных витаминов и минералов в 100 г сырого филе.

Витамины в составе

Витамин PP (ниацин) — 10 мг (56% нормы). Участвует в обмене веществ, поддерживает нервную систему и здоровье кожи.

Холин (витамин B4) — 82,1 мг. Важен для работы мозга, нервной системы и обмена жиров.

Витамин B6 — 0,6 мг (44% нормы). Необходим для обмена аминокислот и нормальной работы мозга.

Витамин B12 — 0,3 мкг (13% нормы). Поддерживает кроветворение и работу нервной системы.

Витамин B5 — 1 мг (20% нормы). Участвует в энергетическом обмене и синтезе гормонов.

Витамин B2 — 0,1 мг (8% нормы). Поддерживает здоровье кожи и зрение.

Фолаты (витамин B9) — 4 мкг (1% нормы). Необходимы для деления клеток и синтеза ДНК.

Минералы и микроэлементы

Калий — 256 мг (7% нормы). Поддерживает работу сердца и баланс жидкости в организме.

Фосфор — 210 мг (30% нормы). Необходим для здоровья костей, зубов и энергетического обмена.

Селен — 27,6 мкг (50% нормы). Помогает защищать клетки от окислительного стресса.

Магний — 29 мг (7% нормы). Важен для работы мышц и нервной системы.

Цинк — 1 мг (9% нормы). Участвует в работе иммунитета и восстановлении тканей.

Железо — 0,7 мг (5% нормы). Необходимо для образования гемоглобина.

Медь — 0,04 мг (4% нормы). Участвует в обмене железа и работе ферментов.

Кальций — 5 мг (0,5% нормы). Поддерживает здоровье костей и мышц.

Хром — 25 мкг. Участвует в регуляции обмена углеводов.

Молибден — 11 мкг. Необходим для работы ферментов и обмена веществ.

Особую ценность продукту придают ниацин и селен — вещества, которые участвуют в обмене энергии, защите клеток и поддержании работы организма.

Различия грудки с кожей и без нее

Курица с кожей Фото: Unsplash

Грудка с кожей и без кожи отличается прежде всего содержанием жира и калорийностью. Само мясо остается богатым белком, но кожа значительно повышает пищевую ценность продукта.

Показатель Без кожи С кожей Количество калорий Ниже Выше Белки Высокое содержание Высокое содержание Жиры Меньше Больше Вкус Более сухая Более сочная

В 100 граммах грудки без кожи содержится около 110–120 ккал, а в варианте с кожей — примерно 160–200 ккал. Кожа увеличивает количество жиров и калорий, при этом содержание белка меняется незначительно.

Грудка без кожи лучше подходит для снижения веса и контроля жиров в рационе, а филе с кожей выбирают за более насыщенный вкус и сочность.

Польза куриной грудки

Курица Фото: Unsplash

Преимущества куриного филе:

много полноценного белка;

минимум жиров и отсутствие углеводов;

наличие витаминов группы B, селена, фосфора и калия;

универсальность приготовления.

Белок необходим для восстановления мышц, работы иммунной системы, синтеза гормонов и длительного чувства сытости.

Однако не стоит строить рацион только на одном продукте: для полноценного питания важны разнообразные источники белков, жиров и витаминов. Также стоит учитывать способ приготовления — жареное или копченое филе содержит больше жира и соли, чем вареное или запеченное.

Как способ приготовления влияет на калорийность

. Фото: Unsplash

Калорийность куриной грудки зависит от способа приготовления. Варка и приготовление на пару сохраняют низкую энергетическую ценность, а жарка с маслом, панировка и соусы увеличивают количество жиров и калорий в блюде.

Варка и приготовление на пару

Вареное филе и филе на пару — одни из самых низкокалорийных вариантов приготовления. Они не требуют масла, сохраняют высокий уровень белка и содержат около 130–140 ккал на 100 г.

Такую грудку часто выбирают для снижения веса, спортивного питания и рационов с ограничением жиров.

Запекание без масла

. Фото: Unsplash

Запекание без масла сохраняет полезные вещества и делает продукт более насыщенным по вкусу. Из-за потери влаги ее калорийность немного выше, чем у вареного филе, и составляет около 160–170 ккал на 100 г.

Преимущества запеченной грудки — высокий уровень белка, отсутствие лишнего жира и сохранение витаминов и минералов.

Жарка, панировка и соусы

Курица в панировке Фото: Unsplash

При жарке мясо впитывает масло, поэтому увеличивается содержание жиров. Панировка, кляр и жирные соусы могут значительно повысить энергетическую ценность блюда.

В среднем:

жареная грудка без панировки — 180–190 ккал на 100 г;

в панировке — 220–300 ккал и выше.

Для повседневного рациона более легкими вариантами остаются варка, приготовление на пару и запекание без масла.

С чем сочетать

Продукт хорошо сочетается с овощами, крупами и легкими добавками. Такое сочетание помогает сделать рацион более сбалансированным и дополнить белок клетчаткой, витаминами и сложными углеводами.

Лучшие варианты:

овощи и зелень: брокколи, кабачки, томаты, огурцы, салаты;

крупы: гречка, бурый рис, киноа, булгур;

легкие соусы: йогуртовые, томатные, горчичные, специи и травы.

Энергетическую ценность блюда значительно повышают майонез, сливочные и сырные соусы, большое количество масла, панировка и жирные гарниры.

Тарелка Фото: Unsplash

Как рассчитать калорийность порции

Чтобы рассчитать количество калорий, нужно учитывать не только вес, но и способ приготовления. После термической обработки масса продукта меняется из-за потери влаги или добавления жиров, поэтому расчет лучше проводить с учетом веса до и после готовки.

Вес сырой и готовой грудки

При приготовлении грудка теряет воду и становится легче, поэтому калорийность на 100 граммов готового продукта увеличивается.

Как считать калории после приготовления

Самый точный расчет — взвесить сырую грудку, определить ее общую калорийность, а после приготовления разделить эту цифру на вес готового продукта.

. Фото: Unsplash

Например:

500 г сырой грудки × 113 ккал / 100 г = 565 ккал.

После запекания вес составил 400 г, значит калорийность готовой грудки — около 141 ккал на 100 граммов.

Если добавлялись масло, соусы или другие ингредиенты, их калории нужно учитывать отдельно.

Пример расчета порции

Пример расчета:

250 г сырого филе × 113 ккал / 100 г = 282,5 ккал.

После приготовления вес уменьшился до 190 г, но общая калорийность осталась прежней — около 283 ккал. В 100 граммах готового филе будет примерно 149 ккал.

Для точного подсчета удобнее учитывать вес продукта до приготовления.