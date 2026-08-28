КБЖУ молока зависит от жирности, обработки и состава. Рассказали про разные виды напитков: от обычного коровьего до сгущенного и растительных аналогов.

Таблица КБЖУ на 100 граммов

Энергетическая ценность коровьего молока напрямую зависит от его жирности. Небольшие расхождения в цифрах (например, 52 или 54 ккал для 2,5%) объясняются различиями в технологии производства, способе термической обработки (пастеризация или стерилизация) и особенностями рецептуры конкретного бренда.

Жирность продукта Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) Энергетическая ценность (ккал) 0–0,5 % 3,0–3,2 ≤ 0,5 4,7–5,0 ≈ 32 1,0 % 3,0–3,2 ≈ 1,0 4,7–5,0 ≈ 40 2,0–2,5 % 3,0–3,2 2,0–2,5 4,7–5,0 ≈ 52 3,2–3,5 % 3,0–3,2 3,2–3,5 4,7–5,0 60–64 4,0 % 3,0–3,2 ≈ 4,0 4,7–5,0 ≈ 70 5,0–6,0 % 3,0–3,2 5,0–6,0 4,7–5,0 80–88

Килокалории, белки, жиры и углеводы разного молока

Топленое

. Фото: Unsplash

Напиток получают длительным нагреванием (2–4 часа) без кипения: часть воды испаряется, и все питательные вещества становятся концентрированнее. В 100 г продукта: ≈84 ккал, 3 г белка, 4,5 г жира, 6,5 г углеводов.

Козье

Козье молоко жирнее и слаще коровьего, его белки и жиры усваиваются легче, поэтому многие, кто не переносит коровье, пьют козье без проблем. На 100 мл около 69 ккал, 3,5 г белка, 4,1 г жира, 4,4 г углеводов. Оно питательное, дает долгую сытость, богато кальцием и фосфором.

Безлактозное

Такое молоко по составу почти не отличается от обычного: в нем просто нет молочного сахара. Его расщепляют ферментом на глюкозу и галактозу, поэтому напиток становится чуть слаще. Энергетическая ценность и БЖУ остаются такими же, как у обычного молока с той же жирностью. Для версии 3,2% на 100 мл: ≈60–64 ккал, 3,2 г белка, 3,5 г жира, 4,7–5 г углеводов.

Сухое и восстановленное

. Фото: Unsplash

Сухое молоко — это обычное молочный напиток, из которого удалили почти всю воду. Получается порошок, который долго хранится, мало весит и удобен в поездках. Чтобы получить жидкий напиток, его разводят теплой водой по инструкции, это восстановленное молоко. В 100 мл такого напитка в среднем 50–60 ккал, около 3 г белков, 2–3 г жиров и 5 г углеводов. Если добавить больше порошка или меньше воды, питательность и плотность растут, если наоборот — становятся ниже. По витаминам восстановленное молоко уступает свежему (частично теряются витамины С и группы В), но кальций, фосфор и белок сохраняются.

Сгущенное с сахаром

Сгущенное молоко с сахаром — это продукт, из которого выпарили часть воды и добавили сахар. На 100 граммов около 320 ккал, 7 г белков, 8 г жира и 55–56 г углеводов (в основном за счет сахара). У разных марок цифры могут отличаться из‑за жирности сырья и добавок (растительные жиры, сухое молоко). При покупке стоит обратить внимание на состав: хорошая сгущенка содержит только молоко и сахар, без растительных жиров и крахмала.

Килокалории растительных аналогов

Растительные напитки — альтернатива молоку для тех, кто не употребляет животный белок. Их энергетическая ценность зависит от состава и добавок. Ниже средние показатели на 100 миллилитров для пяти популярных видов.

Напиток Ккал Белки Жиры Углеводы Овсяное ≈40–50 ккал 0,5–1 г 1–1,5 г 6–7 г Соевое ≈45 ккал 3 г 1,4 г 4,8 г Миндальное без сахара ≈17 ккал 1,5 г 0,6 г 0,6 г Рисовое 47–60 ккал <1 г <1 г 9–12 г Кокосовое 181–230 ккал 1,6–2,3 г 18,5–23,8 г 2–5,5 г

От чего зависит калорийность

Содержание жира. Основной фактор, определяющий энергетическую ценность, — это массовая доля жира. Жир обеспечивает 9 ккал на 1 г, тогда как белки и углеводы — лишь по 4 ккал. Поэтому чем выше жирность, тем больше ккал: у обезжиренного продукта около 30 ккал на 100 мл, у цельного или топленого – от 60 до 80 ккал и выше.

. Фото: Unsplash

Потеря воды при концентрировании. Технологическая обработка, связанная с удалением влаги, тоже влияет на калораж в пересчете на единицу объема. При длительном нагреве часть воды испаряется, концентрация всех веществ возрастает, и количество килокалорий на 100 мл становится выше.

Добавленные сахар и масла. В натуральном продукте углеводы представлены только лактозой (около 4,7–5 г на 100 мл), которая дает умеренную энергетическую ценность. Однако в сгущенке, сладких йогуртах и растительных напитках часто добавляют сахар, сиропы, крахмал или растительные масла – эти компоненты заметно поднимают ккал.

Пищевая ценность

Молоко коровы — источник нужных питательных веществ. Его ценность не только в килокалориях, но и в составе белков, жиров, углеводов и микроэлементов.

Белки, жиры и углеводы

В цельном напитке 3,2% на 100 мл содержится около 3,2 г белков, 3,5 г жиров и 4,8 г углеводов. Белки (казеин и сывороточные) — полноценные, легко усваиваются и служат материалом для мышц и иммунитета. Жиры дают энергию, помогают усваивать витамины A, D, E, K и отвечают за кремовый вкус. Углеводы — это лактоза, она питает микрофлору и не вызывает резких скачков сахара. Все вместе дает около 60 ккал, сбалансированный состав для повседневного рациона.

. Фото: Unsplash

Витамины и минералы

Продукт служит ценным источником полезных веществ: в 100 мл содержится около 120 мг кальция, что покрывает 12% суточной нормы. Этот элемент легко усваивается и необходим для здоровья костей, зубов, нормальной работы мышц и процесса свертывания крови. Фосфор (90 мг) усиливает действие кальция, а калий (150 мг) помогает регулировать артериальное давление и поддерживать водный баланс. Кроме того, напиток богат витаминами группы B — особенно B12 и B2.

Содержание лактозы

В продукте содержится лактоза — около 4,7–5 г на 100 мл. Для ее усвоения необходим фермент лактаза. У многих взрослых его выработка снижается, что приводит к непереносимости: вздутию живота, газообразованию, дискомфорту. Это не аллергическая реакция, а нарушение переваривания углевода. Таким людям подходят безлактозные альтернативы.

Аллергия на белок, входящий в состав данного продукта, — это иммунный ответ, который проявляется сыпью, отеками, кашлем или расстройством желудка. Она может возникнуть даже от очень маленькой порции и встречается реже (у 2–7,5% детей и около 1% взрослых). В таких случаях требуется полное исключение всех продуктов, содержащих этот белок.

. Фото: Unsplash

Если лактаза работает нормально, лактоза полезна для микрофлоры кишечника. Однако сам продукт не относится к незаменимым: при его непереносимости необходимые вещества можно получать из мяса, рыбы, яиц и зелени. При любых подозрениях стоит обратиться к диетологу.

Польза и вред

Этот напиток отличается богатым питательным составом и оказывает влияние на многие физиологические процессы. В нем присутствуют витамины (B12, D, A), минералы (кальций, калий, магний, цинк), а также ценные жирные кислоты, включая омега-3. Конкретный набор веществ варьируется в зависимости от жирности и рациона животного-продуцента.

В стандартной порции (250 мл) содержится около 8 г полноценного белка, включающего все незаменимые аминокислоты. Белковая часть представлена казеином и сывороточным протеином. Последний особенно важен для мышечной ткани: он ускоряет восстановление после физических нагрузок и замедляет возрастную потерю мышечной массы.

Кальций, фосфор, магний и витамины D и K2 в комплексе укрепляют костную ткань, снижая риски остеопороза и переломов, что наиболее актуально для пожилых людей.

. Фото: Unsplash

По данным некоторых исследований, регулярное употребление этого продукта может способствовать контролю веса. Белок обеспечивает длительное насыщение, а кальций участвует в процессах расщепления жиров. У детей его включение в рацион связывают с меньшей вероятностью ожирения, а у взрослых – с менее выраженным набором массы. Впрочем, эти механизмы требуют дополнительного научного подтверждения.

Основные ситуации, когда употребление молока связано с рисками

Непереносимость лактозы. Возникает при нехватке лактазы — фермента, расщепляющего молочный сахар. Нерасщепленная лактоза вызывает в кишечнике брожение, газы, боли и диарею.

Аллергия на молочный белок. Это иммунная реакция, которая может вызывать вздутие, сыпь и даже опасный отек. Особенно часто она встречается у младенцев на искусственном вскармливании. В таких случаях врач подбирает лечебную смесь — самостоятельно менять рацион ребенка нельзя.

Молоко в рационе детей и взрослых. Это источник кальция и белка, но не обязательный продукт: кальций можно получать, например, из зелени, орехов и обогащенных напитков. Детям до двух лет рекомендуют цельное молоко, после двух — менее жирное.

При простуде и перед сном. Нет научных доказательств, что молоко лечит ОРВИ. Теплое молоко может временно смягчить горло и облегчить дыхание, но не действует на вирусы — похожий эффект дают травяной чай и чай с медом. Перед сном молоко также не обладает уникальным действием: расслаблению скорее способствует тепло напитка.

Как выбирать и хранить продукт

Цвет должен быть белым, без желтизны, серости или синевы. Прозрачные слои — признак низкой жирности или фильтрации. Упаковка — целая, без вздутий, потеков и повреждений.

. Фото: Unsplash

Свежий продукт почти не пахнет, допускается легкий сливочный аромат. Вкус слегка сладковатый, без горечи и посторонних привкусов. Послевкусие мягкое, без пленки.

Расслоение или муть — признак скисания. Важно изучать состав: избегать стабилизаторов, ароматизаторов и лишних добавок.

Как хранить

Тип обработки Условия хранения (закрытая упаковка) Срок хранения (закрытая) После вскрытия Пастеризованное Холодильник, температура +2…+6 °C, средняя полка (не на дверце) 5–7 суток (ориентируйтесь на дату на упаковке) 24–36 часов Ультрапастеризованное и стерилизованное Комнатная температура (до 25 °C) в сухом защищенном от света месте 2–4 месяца 2–3 дня (хранить в холодильнике)

Как использовать и с чем сочетать

Супы и пюре. Продукт делает овощные и крупяные супы бархатистыми, особенно хорош в крем-супах и картофельном пюре.

Омлеты и запеканки. Придает завтраку воздушность и нежность, не делает массу резиновой.

Выпечка. Добавляет эластичность блинам, оладьям, влажность бисквитам, сохраняет мягкость.

Соусы. Основа для бешамеля и сырных соусов: не расслаивается, хорошо связывает ингредиенты.

Десерты и напитки. Для молочных коктейлей, пудингов, панакоты, смузи, а в кофе дает стойкую пену.

. Фото: Unsplash

Рекомендация: засохший твердый сыр можно "оживить", залив его молоком на 6–8 часов в холодильнике. Он станет мягче.

Молоко 2,5% – золотая середина для бисквитов, кремов и ганаша. Не перегружает тесто, делает кремы шелковистыми и стабильными.

В повседневном питании его пьют просто так, добавляют в кофе или какао, варят каши, готовят выпечку. Также из него делают кефир, сметану, творог, сыры и другие кисломолочные продукты.

Кислые фрукты и ягоды: киви, ананас, цитрусовые – содержат органические кислоты, которые при нагревании вступают в реакцию с молочным белком, вызывая его денатурацию и образование хлопьев. Чтобы сохранить однородную текстуру и избежать свертывания, такие дуэты лучше подавать в охлажденном виде – например, как основу для фрешей, смузи или десертных слоев без термической обработки.

Часто задаваемые вопросы