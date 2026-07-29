Вареное куриное яйцо — простой продукт, который часто включается в завтрак, перекусы, обеды и ужины. Помимо полноценного протеина, оно содержит витамины группы B и селен. Разберем, какой КБЖУ у вареного яйца на 100 граммов и кому стоит есть продукт осторожнее.

Энергетическая и пищевая ценности вареного яйца

КБЖУ вареного яйца на 100 граммов

В 100 г вареного куриного яйца примерно 155 ккал. Большая часть энергии приходится на белки и жиры, а углеводов почти нет. Если продукт просто сварен в воде, без масла, майонеза и соусов, его энергетическая ценность не увеличивается.

Нутриент Количество на 100 г Усредненная норма % от нормы Белки 12,6 г 102,5 г 12,3% Жиры 10,6 г 83,9 г 12,6% Углеводы 1,1 г 248,3 г 0,4% Калорийность 155 ккал 2158,4 ккал 7,2% Вода 74,6 г 2450 г 3%

Главный плюс продукта — белок с полным набором незаменимых аминокислот. Поэтому вареное яйцо хорошо насыщает и помогает закрыть часть суточной нормы протеина без добавления лишних углеводов.

Сколько калорий и БЖУ в одном вареном яйце

Одно вареное яйцо без скорлупы весит примерно 50 г.

КБЖУ на одно яйцо, 50 г* Содержание Доля от суточной нормы Энергетическая ценность 78 ккал 3,6% Протеин 6,3 г 8,4% Липиды 5,3 г 6,3% Углеводы 0,6 г 0,2%

* Если яйцо крупнее, цифры будут выше. У маленького яйца калорий меньше, у отборного — больше.

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Чем отличается КБЖУ яйца всмятку и вкрутую

По калориям и БЖУ разница между яйцом всмятку и вкрутую минимальна. Состав остается почти тем же, меняется только степень готовности белка и желтка.

Яйцо всмятку варится меньше, поэтому желток остается жидким или кремовым. Продукт вкрутую готовится дольше, белок и желток получаются полностью плотные.

Белок и желток: что полезнее и калорийнее

Белок менее калорийный, так как в нем много воды и почти нет жира. Желток калорийнее, потому что содержит липиды, холестерол, витамины A, D, E, B12, холин (витамин B4), антиоксиданты и каротиноиды.

Что выбрать? Для большинства людей полезнее есть яйцо целиком. Белок дает аминокислоты, а желток — значительную часть витаминов и минеральных веществ.

Убирать желток имеет смысл только при строгом контроле жиров и холестерола по рекомендации врача

Химический состав вареного куриного яйца

Вареное яйцо — это не только протеин. В нем есть жирорастворимый комплекс, витамины группы B, фосфор, железо, цинк и B4. Клетчатки и трансжиров в обычном вареном продукте нет.

Показатель Значение Комментарий Гликемический индекс (ГИ) 48* Практическая гликемическая нагрузка близка к нулю из-за малого количества углеводных соединений Инсулиновый индекс 31 Низкий или умеренный ответ по сравнению с хлебом Углеводный состав 1,1 г на 100 г Влияние на сахар крови обычно небольшое

* В разных научных таблицах можно встретить разные значения ГИ, но эту характеристику корректнее применять к продуктам с заметным содержанием углеводных соединений. У вареного яйца этого макронутриента мало, поэтому важнее смотреть не на одну цифру ГИ, а на общий рацион.

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Витамины в составе

В 100 г вареного яйца есть жирорастворимые витамины A, D, E, K и водорастворимые группы B. Особенно заметны в составе B4, B12, B2 и витамин D.

Витамин На 100 г % от нормы Витамин A 149 мкг 15,9% Бета-каротин 11 мкг 0,2% Витамин D 2,2 мкг 21,2% Витамин E 1 мг 6,4% Витамин K 0,3 мкг 0,2% Витамин B2 0,5 мг 26,3% Витамин B4, холин 293,8 мг 56,4% Витамин B5 1,4 мг 26,9% Витамин B9 44 мкг 10,6% Витамин B12 1,1 мкг 35,5%

В одном яйце весом 50 г будет примерно половина этих значений: около 74,5 мкг витамина A, 1,1 мкг витамина D, 146,9 мг витамина B4 и 0,6 мкг витамина B12

Минералы и микроэлементы

Минерал На 100 г % от нормы Кальций 50 мг 4,8% Железо 1,2 мг 11,5% Магний 10 мг 2,4% Фосфор 172 мг 20,6% Калий 126 мг 4,8% Натрий 124 мг 9,2% Цинк 1,1 мг 8,8% Селен, антиоксидант 30,8 мкг 42,2% Фтор 4,8 мкг 0,1% Холестерол 373 мг —

На одно яйцо 50 г приходится около 25 мг кальция, 0,6 мг железа, 86 мг фосфора, 63 мг калия, 62 мг натрия и 15,4 мкг селена

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Аминокислоты и другие нутриенты

Вареное яйцо содержит все незаменимые аминокислоты. Для здоровья организма особенно важны лейцин, лизин, валин, изолейцин, треонин и триптофан. Они нужны для мышц, восстановления тканей, ускорения всех химических реакций в теле, корректной передачи сигналов от органов к мозгу и нормальной работы нервной системы.

Аминокислота На 100 г Триптофан 0,2 г Треонин 0,6 г Изолейцин 0,7 г Лейцин 1,1 г Лизин 0,9 г Метионин 0,4 г Валин 0,8 г Аргинин 0,8 г Глутаминовая кислота 1,6 г Аспарагиновая кислота 1,3 г

Клетчатки в продукте нет, поэтому для баланса общего КБЖУ его лучше сочетать с овощами, зеленью, цельнозерновым хлебом или крупами

Польза вареных яиц для организма

Польза для мышц, энергии и восстановления

Яйцо куриное, сваренное вкрутую, — концентрированный источник биодоступного белка. Его легко включить в завтрак, перекус после тренировки или легкий ужин. Он помогает дольше сохранять сытость и участвует в восстановлении мышц после занятий спортом.

Польза для мозга, зрения и нервной системы

Желток содержит витамин B4 — важный нутриент для построения клеточных мембран, поддержания работы печени и нервной системы. Он участвует в работе нервной системы и особенно важен для правильного внутриутробного формирования плода при беременности.

Также в желтке есть лютеин и зеаксантин, которые помогают поддерживать здоровье сетчатки глаза. А селен и витамин D обеспечивают корректную работу иммунной системы и обмена веществ. Витамин B12 же поддерживает образование эритроцитов и энергетический обмен.

В одном продукте около 6,3 г белка. Это немного по сравнению с мясом или рыбой, но качество протеина высокое. Вареные яйца удобно есть во время снижения веса и людям, которым сложно добрать белок другой едой

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Возможный вред и противопоказания

Кому стоит ограничить вареные яйца

Спорный компонент продукта — холестерол. В одном яйце его концентрация около 185–190 мг и почти весь он находится в желтке. Для здоровых людей при умеренном употреблении такие показатели допустимы, но при высокой концентрации “плохого” холестерина в крови, проблемах с печенью и почками, наследственной гиперхолестеринемии, атеросклерозе и некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях рацион лучше согласовать с врачом.

Аллергия, холестерин и индивидуальная непереносимость

Яйцо также относится к частым пищевым аллергенам, особенно у детей. В таком случае продукт исключается полностью, даже если реакция появляется только на белок или желток.

Само вареное яйцо — неопасный продукт. При проблемах с холестерином важен весь рацион: трансжиры, сладости, переработанное мясо и нехватка клетчатки. Чаще риск ухудшения состояния создает сочетание яйца с майонезом, беконом, колбасой или жареным хлебом.

Если после яиц появляются зуд, отек, сыпь, боль в животе, тошнота или затрудненное дыхание, продукт нужно исключить и обратиться к врачу

Сколько вареных яиц можно есть в день

Здоровому взрослому человеку рекомендуется включить в рацион до одного яйца в день для поддержания сбалансированного питания. Иногда допустимы две штуки, если рацион в целом легкий, с достаточным количеством овощей, рыбы, бобовых и цельных круп.

При заболеваниях сердца, диабете, высоком холестерине и лечебных диетах норму лучше обсудить со специалистом

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Частые вопросы о вареных яйцах