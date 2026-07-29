Жареный картофель с золотистой корочкой — один из самых популярных и любимых гарниров. С одной стороны, это сытное блюдо снабжает нас калием, а с другой — бьет по фигуре высоким калоражем. Мы разберем питательную ценность 100 граммов обжаренного картофеля, суточную норму и способ минимизировать количество масла при приготовлении.
Сколько калорий в жареной картошке
Калорийность на 100 граммов и в одной порции
Диапазон калорий для домашней жареной картошки составляет 180–220 ккал на 100 граммов. Цифра может варьироваться в зависимости от сорта клубней, количества масла, толщины ломтиков, времени приготовления и дополнительных ингредиентов в блюде.
Картошка, приготовленная во фритюре, обычно заметно калорийнее
Одна порция домашней обжаренной картошки весом 150 г содержит примерно 270–330 ккал.
Сырный соус, майонез, сметану, бекон и другие добавки необходимо считать отдельно. Иногда калорийность соуса оказывается почти такой же, как у самого гарнира.
Как масло и способ жарки влияют на калорийность
Именно масло сильнее всего меняет энергетический потенциал блюда. В одной столовой ложке растительного масла, примерно 15–18 граммов, содержится около 120 ккал. Часть останется в сковороде, но значительное количество впитается в картошку.
Например, если на 500 г клубней ушло 30 граммов масла, только оно добавит к блюду минимум 240 ккал.
Чем мельче нарезан картофель, тем больше общая площадь ломтиков и тем активнее они впитывают растительное масло. Имеют значение также температура, продолжительность приготовления и частота перемешивания
Совет: если человек следит за рационом, лучше отмерять нужное количество масла чайной или столовой ложкой.
Нутриентный и химический составы в 100 граммах
Содержание белков, жиров, углеводов и пищевых волокон
Для домашней картошки, обжаренной с умеренным количеством растительного масла, используются следующие ориентиры для подсчета БЖУ:
- белки — 2,5–3,5 г;
- жиры — 8–12 г;
- углеводы — 23–30 г;
- клетчатка — около 2–3 г.
Клетчатка сосредоточена не только в кожуре, но и в мякоти, но в меньшем количестве.
Основную часть калорий дают крахмал и добавленное масло. Белка в блюде мало, — около 5–7% от общей калорийности, — поэтому полноценным здоровым приемом пищи обжареный картофель считаться не может. В то время как на липиды приходится 40–50%, на углеводы — 45–55%.
Витамины и минералы
Картошка содержит калий, витамин C и B6, магний и фосфор.
|Витамин
|Концентрация, мг
|Процент от суточной нормы
|Назначение микронутриента
|B6 — пиридоксин
|около 0,4–0,5
|22–25%
|Необходим для нервной системы и обмена белков
|C — аскорбиновая кислота
|11–13
|13–15%
|Антиоксидант, поддерживающий иммунитет
|B3 — ниацин или PP
|2,3
|13–14%
|Важен для правильного метаболизма и здоровья кожи
|B5 — пантотеновая кислота
|0,9
|18%
|Участвует в выработке стероидных гормонов для регуляции обмена веществ, а также гормонов для защиты от стресса и поддержания репродуктивного здоровья
|E — токоферол
|1,3–2,3
|10–15%
|Защищает мембраны клеток от разрушения свободными радикалами, предотвращая старение
В меньшей концентрации от суточной нормы, около 2–4%, присутствуют микронутриенты B1, B2, B9 и K.
Во время жарки часть витамина C разрушается. При этом калий и другие полезные вещества сохраняются значительно лучше.
|Микроэлементы
|Концентрация, мг
|Процент от суточной нормы
|Назначение микроэлемента
|Калий (K)
|400–440
|16–18%
|Микроэлемент для поддержания водно-солевого баланса и регулирования правильной работы сердца
|Марганец (Mn)
|0,2–0,3 мг
|10–14%
|Участвует в регуляции уровня сахара и росте костей
|Медь (Cu)
|0,12–0,2
|12–20%
|Необходима для синтеза гемоглобина
|Фосфор (P)
|60–80
|8–10%
|Поддерживает здоровье зубов и костей
|Магний (Mg)
|25–31
|6–8%
|Помогает организму справляться со стрессом, блокируя избыточное возбуждение в головном мозге и расслабляя мышцы
|Железо (Fe)
|0,8–0,9
|4–5%
|Доставляет кислород ко всем органам и тканям
Большинство продуктов не содержит полного набора витаминов и микроэлементов. Поэтому для полноценного и здорового рациона богатую калием картошку необходимо сочетать с овощами, зеленью, белковыми продуктами, крупами и другими источниками клетчатки.
Суточная норма потребления
Для здорового взрослого оптимальной порцией можно считать 100–150 граммов в составе полноценного приема пищи.
Детям порцию лучше делать меньше. Пожилым, а также людям с сахарным диабетом, заболеваниями почек, печени, желчного пузыря или поджелудочной железы частоту потребления жареных блюд лучше согласовать с врачом.
Калорийность картошки при разных способах приготовления
Обжаренный картофель
Обжаренная картошка — быстрый, сытный и привычный гарнир. В среднем в 100 г домашнего блюда содержится 180–220 ккал. При минимальном количестве масла показатель может быть ниже. Но если ломтики буквально погружены во фритюр, энергетическая ценность приближается к показателям картошки фри. О ней мы поговорим ниже. На КБЖУ также влияет и выпаривание воды из клубней. Жидкость не содержит калорий, белков, жиров и углеводов, поэтому когда она испаряется, общая масса картофеля уменьшается, а все сухие питательные вещества остаются на месте.
Картошка фри и картофель по-деревенски
Самым калорийным способом приготовления считается жарка во фритюре. Картофель фри содержит примерно 270–320 ккал на 100 г в зависимости от качества полуфабриката, состава масла и продолжительности жарки.
КБЖУ картофеля по-деревенски может быть разным. Если дольки запекаются с небольшим количеством масла, в 100 г может быть около 150–190 ккал. Предварительно обжаренный полуфабрикат способен содержать 220–250 ккал и более. Поэтому при покупке готового продукта лучше дополнительно проверить таблицу состава на упаковке.
Драники и другие жареные картофельные блюда
Классические драники содержат не только картофель, но и яйцо, муку, масло, а иногда сыр или сметану. Питательность такого блюда составляет около 180–270 ккал на 100 граммов. Значение в 115–125 ккал возможно, если драники готовятся почти без масла и, например, на антипригарной поверхности или в духовке.
К другим калорийным блюдам относятся картофельные зразы, крокеты и котлеты. Панировка, мясная или сырная начинка дополнительно меняет концентрацию КБЖУ.
Польза обжаренного картофеля для организма
Клубни обеспечивают организм энергией за счет углеводов, что помогает восстановить силы после физической нагрузки. Овощ также содержит калий, расслабляющий мышцы и укрепляющий сердце, и витамин B6, ускоряющий метаболизм и регулирующий нервную систему.
Часть витамина C сохраняется и после термической обработки. Микроэлемент участвует в синтезе коллагена и помогает организму усваивать железо. Клетчатка поддерживает нормальную работу кишечника и помогает дольше сохранять чувство сытости.
Возможный вред и противопоказания
При температуре выше 120 °C в крахмалистых продуктах может образовываться акриламид. Исследование на животных показало неблагоприятное действие очень высоких доз этого вещества. Превращаясь в глицидамид, акриламид способен повреждать ДНК, вызывая мутации, и нарушать репродуктивную функцию.
Готовить картошку следует до золотистого оттенка, не допуская сильного потемнения и темно-коричневого цвета.
Позеленевшие, проросшие и горькие клубни также лучше не использовать. Они могут содержать повышенное количество соланина, способного вызвать тошноту, рвоту, боли в животе и диарею.
Чем больше масла, тем выше калораж блюда. Регулярный избыток жира может привести к набору веса независимо от того, из какого продукта они получены
Не менее важно количество соли в рационе. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым употреблять менее 5 г соли в сутки.
При употреблении обжаренного картофеля нужно быть осторожными людям, которым врач рекомендовал контролировать калорийность, количество масла, соли, калия или быстро усваиваемых углеводов
Наблюдательное исследование, опубликованное в BMJ в 2025 году, выявило связь между более частым употреблением картошки фри и повышенным риском сахарного диабета 2 типа. Вероятно, из-за высокого гликемического индекса (ГИ) в 95 единиц на 100 граммов. ГИ — это скорость, с которой углеводы из продуктов расщепляются и повышают уровень сахара в крови.
При обострении панкреатита, холецистита, гастрита, язвенной болезни и других заболеваний желудочно-кишечного тракта обжаренные блюда обычно ограничиваются или временно исключаются из рациона.
Можно ли есть жареную картошку при похудении
Обжаренную картошку можно включать в рацион при похудении, если она вписывается в суточную калорийность и не мешает сохранять дефицит. Но проблема чаще всего не в клубнях, а в большом количестве масла, соусов и размере порции.
Для большинства худеющих желательно оставить обжаренную картошку как периодическое блюдо с частотой употребления в один-два раза в неделю. В остальные дни можно выбирать картофель в мундире, запеченный без большого количества масла или приготовленный на пару.
Как сделать жареную картошку менее калорийной
Для жарки подходят зрелые плотные клубни без зеленых пятен и ростков. Слишком рассыпчатый картофель быстрее сломается, а очень водянистый хуже подрумянится.
Масло необходимо отмерять, а не наливать прямо из бутылки. Для домашней жарки подходит рафинированное растительное масло, рассчитанное на нагрев. Повторно использовать оставшийся жир на сковороде не рекомендуется
Способы приготовления с минимальным калоражем:
- нарезать картофель одинаковыми ломтиками;
- промыть его в воде от лишнего поверхностного крахмала;
- тщательно просушивать после полотенцем;
- использовать для приготовления антипригарную сковороду;
- добавлять только 1–2 чайные ложки масла на порцию;
- раскладывать ломтики в один слой;
- добавить зелень, чеснок и специи вместо майонеза;
- часть жареного картофеля можно заменить грибами, кабачком, перцем или стручковой фасолью.
Обсушивание ломтиков особенно важно, так как влажные кусочки могут долго тушиться и долго не румяниться. Пытаясь ускорить появление корочки на сырой картошке, человек нередко добавляет еще больше масла.
Также важно не хранить сырые клубни в холодильнике. При температуре ниже +6 °C в картофеле запускается процесс холодового осахаривания, при котором резистентный крахмал превращается в глюкозу и фруктозу. В результате при последующей жарке образуется избыток опасного акриламида, а сам картофель быстро подгорает и начинает горчить.
Совет: сковороду не нужно раскалять до появления дыма. Если масло начало дымиться или появился резкий запах, его лучше не использовать
Часто задаваемые вопросы о жареной картошке
- 01Как меняется калорийность при жарке без масла?
— Если готовить на качественной антипригарной сковороде без масла, калорийность будет близка к запеченному картофелю — примерно 90–120 ккал на 100 граммов. При использовании одной чайной ложки масла на порцию энергетический потенциал увеличится примерно на 40–45 ккал.
- 02Как правильно хранить готовое блюдо?
— Обжаренная картошка быстро теряет хрустящую корочку, поэтому лучше готовить столько, сколько планируется съесть за один раз. Остатки после можно разложить тонким слоем, охладить и убрать в закрытый контейнер через 1–2 часа после приготовления. Температура в холодильнике должна составлять около 0–5 °C. Допускается хранение до двух дней при условии плавного охлаждения и постоянного нахождения в холодильнике. Разогревать картофель желательно только один раз.
- 03Можно ли есть обжаренную картошку каждый день?
— Картофель теоретически можно есть каждый день, но блюдо быстро способно увеличить долю соли и калорий в рационе, вытесняя овощи, бобовые и другие источники клетчатки.
- 04Какой картофель лучше использовать для жарки?
— Лучше всего для жарки подходят плотные зрелые клубни со средним содержанием крахмала. Они сохранят форму во время готовки, но при этом покроются румяной корочкой. Не следует использовать зеленые, проросшие, горькие или долго хранившиеся в холодильнике клубни.