Жареный картофель с золотистой корочкой — один из самых популярных и любимых гарниров. С одной стороны, это сытное блюдо снабжает нас калием, а с другой — бьет по фигуре высоким калоражем. Мы разберем питательную ценность 100 граммов обжаренного картофеля, суточную норму и способ минимизировать количество масла при приготовлении.

Сколько калорий в жареной картошке

Калорийность на 100 граммов и в одной порции

Диапазон калорий для домашней жареной картошки составляет 180–220 ккал на 100 граммов. Цифра может варьироваться в зависимости от сорта клубней, количества масла, толщины ломтиков, времени приготовления и дополнительных ингредиентов в блюде.

Картошка, приготовленная во фритюре, обычно заметно калорийнее

Одна порция домашней обжаренной картошки весом 150 г содержит примерно 270–330 ккал.

Сырный соус, майонез, сметану, бекон и другие добавки необходимо считать отдельно. Иногда калорийность соуса оказывается почти такой же, как у самого гарнира.

Как масло и способ жарки влияют на калорийность

Именно масло сильнее всего меняет энергетический потенциал блюда. В одной столовой ложке растительного масла, примерно 15–18 граммов, содержится около 120 ккал. Часть останется в сковороде, но значительное количество впитается в картошку.

Например, если на 500 г клубней ушло 30 граммов масла, только оно добавит к блюду минимум 240 ккал.

Чем мельче нарезан картофель, тем больше общая площадь ломтиков и тем активнее они впитывают растительное масло. Имеют значение также температура, продолжительность приготовления и частота перемешивания

Совет: если человек следит за рационом, лучше отмерять нужное количество масла чайной или столовой ложкой.

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Нутриентный и химический составы в 100 граммах

Содержание белков, жиров, углеводов и пищевых волокон

Для домашней картошки, обжаренной с умеренным количеством растительного масла, используются следующие ориентиры для подсчета БЖУ:

белки — 2,5–3,5 г;

жиры — 8–12 г;

углеводы — 23–30 г;

клетчатка — около 2–3 г.

Клетчатка сосредоточена не только в кожуре, но и в мякоти, но в меньшем количестве.

Основную часть калорий дают крахмал и добавленное масло. Белка в блюде мало, — около 5–7% от общей калорийности, — поэтому полноценным здоровым приемом пищи обжареный картофель считаться не может. В то время как на липиды приходится 40–50%, на углеводы — 45–55%.

Витамины и минералы

Картошка содержит калий, витамин C и B6, магний и фосфор.

Витамин Концентрация, мг Процент от суточной нормы Назначение микронутриента B6 — пиридоксин около 0,4–0,5 22–25% Необходим для нервной системы и обмена белков C — аскорбиновая кислота 11–13 13–15% Антиоксидант, поддерживающий иммунитет B3 — ниацин или PP 2,3 13–14% Важен для правильного метаболизма и здоровья кожи B5 — пантотеновая кислота 0,9 18% Участвует в выработке стероидных гормонов для регуляции обмена веществ, а также гормонов для защиты от стресса и поддержания репродуктивного здоровья E — токоферол 1,3–2,3 10–15% Защищает мембраны клеток от разрушения свободными радикалами, предотвращая старение

В меньшей концентрации от суточной нормы, около 2–4%, присутствуют микронутриенты B1, B2, B9 и K.

Во время жарки часть витамина C разрушается. При этом калий и другие полезные вещества сохраняются значительно лучше.

Микроэлементы Концентрация, мг Процент от суточной нормы Назначение микроэлемента Калий (K) 400–440 16–18% Микроэлемент для поддержания водно-солевого баланса и регулирования правильной работы сердца Марганец (Mn) 0,2–0,3 мг 10–14% Участвует в регуляции уровня сахара и росте костей Медь (Cu) 0,12–0,2 12–20% Необходима для синтеза гемоглобина Фосфор (P) 60–80 8–10% Поддерживает здоровье зубов и костей Магний (Mg) 25–31 6–8% Помогает организму справляться со стрессом, блокируя избыточное возбуждение в головном мозге и расслабляя мышцы Железо (Fe) 0,8–0,9 4–5% Доставляет кислород ко всем органам и тканям

Большинство продуктов не содержит полного набора витаминов и микроэлементов. Поэтому для полноценного и здорового рациона богатую калием картошку необходимо сочетать с овощами, зеленью, белковыми продуктами, крупами и другими источниками клетчатки.

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Суточная норма потребления

Для здорового взрослого оптимальной порцией можно считать 100–150 граммов в составе полноценного приема пищи.

Детям порцию лучше делать меньше. Пожилым, а также людям с сахарным диабетом, заболеваниями почек, печени, желчного пузыря или поджелудочной железы частоту потребления жареных блюд лучше согласовать с врачом.

Калорийность картошки при разных способах приготовления

Обжаренный картофель

Обжаренная картошка — быстрый, сытный и привычный гарнир. В среднем в 100 г домашнего блюда содержится 180–220 ккал. При минимальном количестве масла показатель может быть ниже. Но если ломтики буквально погружены во фритюр, энергетическая ценность приближается к показателям картошки фри. О ней мы поговорим ниже. На КБЖУ также влияет и выпаривание воды из клубней. Жидкость не содержит калорий, белков, жиров и углеводов, поэтому когда она испаряется, общая масса картофеля уменьшается, а все сухие питательные вещества остаются на месте.

Картошка фри и картофель по-деревенски

Самым калорийным способом приготовления считается жарка во фритюре. Картофель фри содержит примерно 270–320 ккал на 100 г в зависимости от качества полуфабриката, состава масла и продолжительности жарки.

КБЖУ картофеля по-деревенски может быть разным. Если дольки запекаются с небольшим количеством масла, в 100 г может быть около 150–190 ккал. Предварительно обжаренный полуфабрикат способен содержать 220–250 ккал и более. Поэтому при покупке готового продукта лучше дополнительно проверить таблицу состава на упаковке.

Драники и другие жареные картофельные блюда

Классические драники содержат не только картофель, но и яйцо, муку, масло, а иногда сыр или сметану. Питательность такого блюда составляет около 180–270 ккал на 100 граммов. Значение в 115–125 ккал возможно, если драники готовятся почти без масла и, например, на антипригарной поверхности или в духовке.

К другим калорийным блюдам относятся картофельные зразы, крокеты и котлеты. Панировка, мясная или сырная начинка дополнительно меняет концентрацию КБЖУ.

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Польза обжаренного картофеля для организма

Клубни обеспечивают организм энергией за счет углеводов, что помогает восстановить силы после физической нагрузки. Овощ также содержит калий, расслабляющий мышцы и укрепляющий сердце, и витамин B6, ускоряющий метаболизм и регулирующий нервную систему.

Часть витамина C сохраняется и после термической обработки. Микроэлемент участвует в синтезе коллагена и помогает организму усваивать железо. Клетчатка поддерживает нормальную работу кишечника и помогает дольше сохранять чувство сытости.

Возможный вред и противопоказания

При температуре выше 120 °C в крахмалистых продуктах может образовываться акриламид. Исследование на животных показало неблагоприятное действие очень высоких доз этого вещества. Превращаясь в глицидамид, акриламид способен повреждать ДНК, вызывая мутации, и нарушать репродуктивную функцию.

Готовить картошку следует до золотистого оттенка, не допуская сильного потемнения и темно-коричневого цвета.

Позеленевшие, проросшие и горькие клубни также лучше не использовать. Они могут содержать повышенное количество соланина, способного вызвать тошноту, рвоту, боли в животе и диарею.

Чем больше масла, тем выше калораж блюда. Регулярный избыток жира может привести к набору веса независимо от того, из какого продукта они получены

Не менее важно количество соли в рационе. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым употреблять менее 5 г соли в сутки.

При употреблении обжаренного картофеля нужно быть осторожными людям, которым врач рекомендовал контролировать калорийность, количество масла, соли, калия или быстро усваиваемых углеводов

Наблюдательное исследование, опубликованное в BMJ в 2025 году, выявило связь между более частым употреблением картошки фри и повышенным риском сахарного диабета 2 типа. Вероятно, из-за высокого гликемического индекса (ГИ) в 95 единиц на 100 граммов. ГИ — это скорость, с которой углеводы из продуктов расщепляются и повышают уровень сахара в крови.

При обострении панкреатита, холецистита, гастрита, язвенной болезни и других заболеваний желудочно-кишечного тракта обжаренные блюда обычно ограничиваются или временно исключаются из рациона.

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Можно ли есть жареную картошку при похудении

Обжаренную картошку можно включать в рацион при похудении, если она вписывается в суточную калорийность и не мешает сохранять дефицит. Но проблема чаще всего не в клубнях, а в большом количестве масла, соусов и размере порции.

Для большинства худеющих желательно оставить обжаренную картошку как периодическое блюдо с частотой употребления в один-два раза в неделю. В остальные дни можно выбирать картофель в мундире, запеченный без большого количества масла или приготовленный на пару.

Как сделать жареную картошку менее калорийной

Для жарки подходят зрелые плотные клубни без зеленых пятен и ростков. Слишком рассыпчатый картофель быстрее сломается, а очень водянистый хуже подрумянится.

Масло необходимо отмерять, а не наливать прямо из бутылки. Для домашней жарки подходит рафинированное растительное масло, рассчитанное на нагрев. Повторно использовать оставшийся жир на сковороде не рекомендуется

Способы приготовления с минимальным калоражем:

нарезать картофель одинаковыми ломтиками;

промыть его в воде от лишнего поверхностного крахмала;

тщательно просушивать после полотенцем;

использовать для приготовления антипригарную сковороду;

добавлять только 1–2 чайные ложки масла на порцию;

раскладывать ломтики в один слой;

добавить зелень, чеснок и специи вместо майонеза;

часть жареного картофеля можно заменить грибами, кабачком, перцем или стручковой фасолью.

Обсушивание ломтиков особенно важно, так как влажные кусочки могут долго тушиться и долго не румяниться. Пытаясь ускорить появление корочки на сырой картошке, человек нередко добавляет еще больше масла.

Также важно не хранить сырые клубни в холодильнике. При температуре ниже +6 °C в картофеле запускается процесс холодового осахаривания, при котором резистентный крахмал превращается в глюкозу и фруктозу. В результате при последующей жарке образуется избыток опасного акриламида, а сам картофель быстро подгорает и начинает горчить.

Совет: сковороду не нужно раскалять до появления дыма. Если масло начало дымиться или появился резкий запах, его лучше не использовать

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Часто задаваемые вопросы о жареной картошке