Каракурт: как выглядит паук, где обитает и насколько он опасен

Каракурт — это паук Latrodectus tredecimguttatus, один из представителей рода Latrodectus, которого часто называют черной вдовой.

Речь идет не о собирательном названии всех пауков, а о конкретном виде с хорошо известными внешними признаками, ареалом и токсичным ядом.

Как выглядит каракурт

Внешность каракурта узнаваема. У взрослой самки темное, почти черное тело, длинные тонкие ноги и округлое брюшко. На верхней стороне брюшка обычно заметны красные или красновато-оранжевые пятна, чаще всего расположенные в несколько рядов.

Иногда эти пятна выражены слабо или почти исчезают, поэтому каракурт может выглядеть почти полностью черным. Именно самка создает тот самый образ “настоящей черной вдовы”.

Самец выглядит иначе. Он значительно меньше, менее заметен и внешне не так эффектен. Длина тела самки обычно составляет около 7–15 мм, самца — около 4–7 мм.

Самец каракурта отличается от самки внешностью и меньшим размером Фото: Сгенерировано нейросетью

Самка массивнее, с более крупным брюшком, а самец миниатюрнее и светлее по рисунку. В биологическом и медицинском смысле это важное различие: основной риск для человека связан именно со взрослой самкой.

Где обитает каракурт

Каракурт связан с сухими и теплыми ландшафтами. Его типичная среда — степи, полупустынные участки, сухие склоны, песчаные и каменистые территории, низкая растительность, трещины почвы, пространства под камнями и другие укрытия у самой земли. Высокая влажность и густая тень для него нехарактерны. Паук Latrodectus tredecimguttatus предпочитает открытые, хорошо прогреваемые места.

Ареал обитания каракурта широк: Средиземноморье, Украина, Россия от европейской части до Южной Сибири, Казахстан, Ближний Восток, Иран, Центральная Азия и Китай.

Есть ли каракурты в Крыму?

Каракурт обитает в Крыму. Официальный источник Карадагского природного заповедника указывает, что в округе Карадага каракурт обитает постоянно, хотя его численность там ниже, чем в Степном Крыму, где находятся основные очаги распространения.

Белый каракурт

Под названием “белый каракурт” обычно понимают паука Latrodectus pallidus. Это тоже представитель рода Latrodectus, но не обычный каракурт в светлых тонах, а отдельный вид.

У самки белого каракурта брюшко беловатое или бледно-желтое, с рядами коричневых точек. Внешне этот паук заметно отличается от привычного образа чёрной вдовы, хотя относится к той же группе.

Паука Latrodectus pallidus часто называют белым каракуртом Фото: Сгенерировано нейросетью

Белый каракурт ядовит. Из его яда выделены токсические компоненты, включая токсин, специфичный для млекопитающих. Это означает, что относиться к нему как к “безобидному светлому двойнику” нельзя.

Ложный каракурт

Ложный каракурт — это не разновидность настоящего каракурта, а другой паук, которого в русскоязычной традиции чаще всего соотносят с видом Steatoda paykulliana. У него тоже темное тело и округлое брюшко, поэтому при беглом взгляде он напоминает черную вдову.

Ложного каракурта (Стеатода Пайкулля) бывает сложно отличить от настоящего невооруженным глазом Фото: Сгенерировано нейросетью

С точки зрения ядовитости ложный каракурт тоже ядовит, но его яд слабее яда настоящего каракурта. В токсикологических работах Steatoda paykulliana описан как паук, ядовитый для млекопитающих — при этом его токсин слабее, чем у белого каракурта, хотя действует сходным образом. Укус ложного каракурта способен вызвать сильную болезненную реакцию, но по уровню опасности он не стоит в одном ряду с настоящей черной вдовой.

Опасен ли укус каракурта для человека?

Да, каракурт — ядовитый паук, действительно опасный для человека.

Его яд относится к числу наиболее сильнодействующих среди пауков рода Latrodectus и может вызывать выраженное отравление.

Укус каракурта нередко начинается с местной боли, которая быстро усиливается. Затем могут появиться мышечные спазмы, потливость, тошнота, тремор, боль в животе, спине или груди. Симптомы могут держаться от одного до нескольких дней. Особенно тяжело такие состояния переносятся детьми, пожилыми людьми и людьми с хроническими заболеваниями.

При этом паук не склонен к нападению сам по себе: укус обычно происходит при случайном контакте, например, когда его придавили, потревожили рукой, зажали одеждой или обувью.

Что делать при укусе черной вдовы

Первая помощь при укусе сводится к простым действиям: место укуса нужно промыть водой, приложить холодный компресс или лед через ткань, по возможности уменьшить нагрузку на пораженную область.

При любом укусе похожего на черную вдову паука рекомендуется обращаться за медицинской помощью.

При сильной боли, мышечных спазмах, слабости, потливости, тошноте или затрудненном дыхании нужна срочная оценка состояния врачом. Попытки “высасывать яд”, прижигать место укуса или использовать сомнительные народные методы бесполезны и могут быть опасны для жизни.