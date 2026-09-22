“Стрелка” — транспортная карта Московской области, аналог московской “Тройки” и петербургского “Подорожника”. Ею оплачивается проезд на автобусных маршрутах Подмосковья. Чтобы не столкнуться с нехваткой денег перед поездкой, баланс карты лучше проверять заранее. Сделать это можно на официальном портале, в приложении, через банковские сервисы, кассы и горячую линию.
Как проверить баланс карты “Стрелка”
Для большинства способов понадобится 11-значный номер карты. Если “Стрелкой” пользуются регулярно, ее можно привязать к личному кабинету (ЛК) на сайте или скачать официальное приложение. Там доступны баланс, пополнения и история электронных платежей.
В личном кабинете на портале strelkacard.ru
После регистрации на strelkacard.ru в личный кабинет можно сразу добавить карту по ее номеру и защитному коду. Там же получится следить за остатком и операциями и пополнять счет. Для этого нужно перейти в раздел “Мои карты”, который обычно находится на главной странице сервиса. После в списке можно найти нужную карту — актуальный баланс будет отображаться сразу рядом с ее номером и названием.
Через мобильное приложение “Стрелка”
Официальное приложение “Карта Стрелка” для Android доступно в RuStore и Google Play. После авторизации можно добавить проездной по его 11-значному номеру. Потом на главном экране приложения появится список всех привязанных карт, а текущий баланс будет указан крупным шрифтом там же. Сервис позволяет смотреть поездки и историю пополнения.
На iPhone при отсутствии приложения в AppStore можно воспользоваться веб-ресурсом “Стрелки” через браузер или проверить карту через поддерживающее ее банковское приложение.
Через устройства самообслуживания “Сбербанка” и пригородные терминалы
Актуальный остаток средств на карте “Стрелка” отображается на экране банкомата “Сбербанка” в процессе ее пополнения. Для этого нужно:
- Вставить банковскую карту в устройство и ввести ПИН-код.
- Перейти в раздел “Платежи” или “Оплата услуг”.
- Выбрать категорию “Транспорт” → “Транспортные карты” → “Стрелка”.
- Ввести 11-значный номер транспортной карты. На экране отобразится информация о текущем балансе.
Проверить баланс можно и в терминалах пригородных перевозчиков, которые работают со “Стрелкой”. Например, Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) позволяет одновременно проверить остаток и внести деньги на карту.
По горячей линии
Еще один вариант узнать баланс — позвонить в поддержку “Стрелки” по номеру 8 800 100-77-90. Для проверки потребуется сообщить номер транспортной карты.
Как узнать баланс “Стрелки” по номеру карты без регистрации
На официальном портале “Стрелки” достаточно ввести 11 цифр, указанных на карте, и запросить информацию по остатку. Входить в профиль не требуется.
Как пополнить баланс карты “Стрелка”
Пополнить карту можно как онлайн, так и в точках обслуживания. Перед отправкой платежа стоит проверить возможную комиссию и условия выбранного сервиса.
На портале и в мобильном приложении
После добавления “Стрелки” в ЛК нужно выбрать функцию пополнения, указать сумму и данные банковской карты. Если платеж прошел, а новый остаток сразу не появился, нужно проверить баланс повторно через несколько минут.
Через банковское приложение
Пополнить “Стрелку” можно в разных банковских сервисах. Например, такую возможность предоставляют “Т-Банк” и “ВТБ Онлайн”.
Обычно порядок действий такой:
- Открыть раздел “Платежи”.
- Найти категорию “Транспорт” или ввести “Стрелка” в поиске.
- Указать номер транспортной карты.
- Внести деньги на счет “Стрелки”.
У других банков названия разделов могут отличаться, поэтому удобнее найти услугу через поиск по слову “Стрелка”.
В терминалах автостанции и билетопечатающих автоматах “Мострансавто”
Пополнение доступно в отдельных терминалах и устройствах самообслуживания пригородных перевозчиков. В частности, в кассах МТППК можно внести деньги и одновременно проверить остаток. Минимальная сумма пополнения составляет 1 рубль, дополнительная комиссия с пассажира не взимается.
Ограничения при использовании карты “Стрелка”
Максимальный баланс карты составляет 5 000 рублей. У банков и других сервисов собственная минимальная сумма платежа может отличаться.
После онлайн-пополнения деньги зачисляются быстро, но, чтобы активировать их в транспорте, нужно закладывать до 15 минут. Поэтому лучше не вносить деньги в последнюю секунду перед посадкой.
Частые вопросы
- 01Можно ли узнать баланс без личного кабинета?
— На официальном портале, чтобы проверить баланс транспортной карты, достаточно ввести 11-значный номер “Стрелки” без предварительной регистрации. ЛК нужен прежде всего для постоянного контроля карты и дополнительных функций.
- 02Действует ли карта “Стрелка” за пределами Московской области?
— “Стрелка” предназначена прежде всего для транспорта Московской области. При этом правила на отдельных маршрутах между Москвой и Подмосковьем могут отличаться. Способы оплаты транспорта лучше уточнить перед поездкой.
- 03Сохранится ли баланс, если карта потеряна?
— Баланс утерянной карты “Стрелка” можно сохранить и перенести, но только при условии, что она была ранее зарегистрирована в профиле на портале или в приложении ЕТК “Стрелка”. Необходимо заблокировать счет, чтобы никто не смог списать средства с карты в автобусе. После этого можно либо перенести деньги на новую “Стрелку” через регистрацию в личном кабинете, либо вернуть их на банковский счет через услугу “Возврат баланса”. Если номер проездного не был зарегистрирован в приложении, единственный возможный вариант возврата средств только через обращение в техподдержку или МФЦ Подмосковья, где придется доказать, что карта принадлежит конкретному клиенту.