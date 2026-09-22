“Стрелка” — транспортная карта Московской области, аналог московской “Тройки” и петербургского “Подорожника”. Ею оплачивается проезд на автобусных маршрутах Подмосковья. Чтобы не столкнуться с нехваткой денег перед поездкой, баланс карты лучше проверять заранее. Сделать это можно на официальном портале, в приложении, через банковские сервисы, кассы и горячую линию.

Как проверить баланс карты “Стрелка”

Для большинства способов понадобится 11-значный номер карты. Если “Стрелкой” пользуются регулярно, ее можно привязать к личному кабинету (ЛК) на сайте или скачать официальное приложение. Там доступны баланс, пополнения и история электронных платежей.

В личном кабинете на портале strelkacard.ru

После регистрации на strelkacard.ru в личный кабинет можно сразу добавить карту по ее номеру и защитному коду. Там же получится следить за остатком и операциями и пополнять счет. Для этого нужно перейти в раздел “Мои карты”, который обычно находится на главной странице сервиса. После в списке можно найти нужную карту — актуальный баланс будет отображаться сразу рядом с ее номером и названием.

Через мобильное приложение “Стрелка”

Официальное приложение “Карта Стрелка” для Android доступно в RuStore и Google Play. После авторизации можно добавить проездной по его 11-значному номеру. Потом на главном экране приложения появится список всех привязанных карт, а текущий баланс будет указан крупным шрифтом там же. Сервис позволяет смотреть поездки и историю пополнения.

На iPhone при отсутствии приложения в AppStore можно воспользоваться веб-ресурсом “Стрелки” через браузер или проверить карту через поддерживающее ее банковское приложение.

Карта Стрелка

Через устройства самообслуживания “Сбербанка” и пригородные терминалы

Актуальный остаток средств на карте “Стрелка” отображается на экране банкомата “Сбербанка” в процессе ее пополнения. Для этого нужно:

Вставить банковскую карту в устройство и ввести ПИН-код. Перейти в раздел “Платежи” или “Оплата услуг”. Выбрать категорию “Транспорт” → “Транспортные карты” → “Стрелка”. Ввести 11-значный номер транспортной карты. На экране отобразится информация о текущем балансе.

Проверить баланс можно и в терминалах пригородных перевозчиков, которые работают со “Стрелкой”. Например, Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) позволяет одновременно проверить остаток и внести деньги на карту.

По горячей линии

Еще один вариант узнать баланс — позвонить в поддержку “Стрелки” по номеру 8 800 100-77-90. Для проверки потребуется сообщить номер транспортной карты.

Как узнать баланс “Стрелки” по номеру карты без регистрации

На официальном портале “Стрелки” достаточно ввести 11 цифр, указанных на карте, и запросить информацию по остатку. Входить в профиль не требуется.

Как пополнить баланс карты “Стрелка”

Пополнить карту можно как онлайн, так и в точках обслуживания. Перед отправкой платежа стоит проверить возможную комиссию и условия выбранного сервиса.

На портале и в мобильном приложении

После добавления “Стрелки” в ЛК нужно выбрать функцию пополнения, указать сумму и данные банковской карты. Если платеж прошел, а новый остаток сразу не появился, нужно проверить баланс повторно через несколько минут.

Через банковское приложение

Пополнить “Стрелку” можно в разных банковских сервисах. Например, такую возможность предоставляют “Т-Банк” и “ВТБ Онлайн”.

Обычно порядок действий такой:

Открыть раздел “Платежи”. Найти категорию “Транспорт” или ввести “Стрелка” в поиске. Указать номер транспортной карты. Внести деньги на счет “Стрелки”.

У других банков названия разделов могут отличаться, поэтому удобнее найти услугу через поиск по слову “Стрелка”.

В терминалах автостанции и билетопечатающих автоматах “Мострансавто”

Проверить баланс карты "Стрелка" Фото: Источник: odin.ru

Пополнение доступно в отдельных терминалах и устройствах самообслуживания пригородных перевозчиков. В частности, в кассах МТППК можно внести деньги и одновременно проверить остаток. Минимальная сумма пополнения составляет 1 рубль, дополнительная комиссия с пассажира не взимается.

Ограничения при использовании карты “Стрелка”

Максимальный баланс карты составляет 5 000 рублей. У банков и других сервисов собственная минимальная сумма платежа может отличаться.

После онлайн-пополнения деньги зачисляются быстро, но, чтобы активировать их в транспорте, нужно закладывать до 15 минут. Поэтому лучше не вносить деньги в последнюю секунду перед посадкой.

Частые вопросы