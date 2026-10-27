Категории годности к военной службе в 2026 году: какие бывают и что означают

Прежде чем отправиться в армию, молодой человек проходит несколько обязательных процедур. Одна из них — медицинское освидетельствование. Именно на этом этапе определяется категория годности, от которой зависит, отправится ли молодой человек на службу. ИС “Вести” рассказывает, какие бывают категории годности к службе, от чего они зависят и могут ли со временем меняться.

Что такое категория годности к военной службе

Категория годности — это заключение о том, насколько состояние здоровья человека позволяет ему проходить военную службу. Она определяется по результатам медицинского освидетельствования в военкомате в соответствии с “Расписанием болезней”. При этом категория зависит не только от диагноза, но и в ряде случаев от стадии заболевания и степени нарушения функций.

С 2026 года призыв в армию стал круглогодичным, поэтому все призывные мероприятия, включая медосвидетельствование, проводятся в течение всего года. Отправка к месту службы проходит дважды в год, как и раньше: весной и осенью

Какие бывают категории годности

Таблица категорий

В России предусмотрены пять категорий. Для распределения по видам и родам войск вместе с ними могут использоваться показатели предназначения, такие как “А-1”, “Б-3”, “Б-4” и так далее.

Категория Значение “А” (“А-1”, “А-2”, “А-3”, “А-4”) Годен “Б” (“Б-1”, “Б-2”, “Б-3”, “Б-4”) Годен с незначительными ограничениями “В” Ограниченно годен “Г” Не годен временно “Д” Не годен

Категория “А”: годен к военной службе

Молодым людям, которые не имеют проблем со здоровьем, присваивается категория “А”. Она означает полную годность без ограничений и имеет четыре показателя предназначения, от которых зависит возможность направления в конкретные рода войск.

“А-1”. Его получают абсолютно здоровые призывники: с идеальным слухом и зрением, без серьезных травм и тяжелых заболеваний в прошлом. С показателем “А-1” открыты все рода войск, включая элитные: спецназ, ВДВ и другие.

“А-2”. Присваивается военнообязанным с почти идеальным состоянием здоровья. Допускаются такие незначительные отклонения, как кариес, легкая близорукость, ожирение первой степени и тому подобное. Также в эту подкатегорию включаются граждане, в прошлом перенесшие серьезное заболевание или травму, от которых уже не осталось последствий.

“А-3”. Полагается молодым людям с незначительными проблемами со зрением: близорукостью до -2,0 диоптрий, снижением остроты зрения (допустимые значения: 0,5 на лучший глаз и 0,1 на худший без коррекции) и так далее. В отличие от “А-1” и “А-2”, с этим показателем попасть в спецназ, ВДВ, морскую пехоту и другие роды элитных войск уже не получится. Призывник может быть направлен, например, в мотострелковые, ракетные или танковые войска.

“А-4”. Если присутствуют небольшие отклонения, такие как плоскостопие первой степени, аллергии, небольшие проблемы с давлением и тому подобное, гражданину присваивается «а-4». Путь в элитные войска закрыт, но других ограничений нет — молодой человек признается годным к службе без ограничений.

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Категория “Б”: годен с незначительными ограничениями

Если призывник имеет незначительные ограничения по состоянию здоровья, ему присваивается категория “Б”. Главное правило — заболевание или перенесенная ранее травма не должны влиять на выполнение воинских обязанностей. Спектр таких недугов широкий: от плоскостопия до близорукости.

“Б” не освобождает от прохождения срочной службы и так же, как и “А”, имеет показатели предназначения. Однако, в отличие от “А”, с “Б” нельзя попасть в элитные войска, поскольку там требуется идеальное здоровье.

“Б-1”. Означает, что гражданин годен, но минимальные ограничения все же есть: легкий сколиоз, зрение до -3,5 диоптрий и тому подобное.

“Б-2”. Есть незначительные заболевания, которые препятствуют высоким нагрузкам. При этом военнообязанный может быть направлен, например, в корабельные или бронетанковые подразделения.

“Б-3”. Основанием для этого показателя могут стать близорукость (от -3,0 до -6,0 диоптрий), плоскостопие второй степени, легкие формы хронических болезней ЖКТ и так далее. “Б-3” означает более существенные ограничения на выбор специальностей и подразделений. Молодой человек может служить в зенитно-ракетных войсках, подразделениях радиационной, химической и биологической защиты, а также в других частях, соответствующих медицинским требованиям.

“Б-4”. Подразумевает годность, но со значительными ограничениями. Физические и психологические нагрузки должны быть минимальными. Юноша может быть направлен в части связи, радиотехнические подразделения и другие воинские части, для которых действуют соответствующие требования к здоровью.

Категория “В”: ограниченно годен к военной службе

Категория годности “В” устанавливается при заболеваниях и нарушениях здоровья, которые не позволяют идти в армию, но при этом не служат основанием для полного освобождения от воинской обязанности. Молодой человек с категорией “В” освобождается от призыва в армию, получает военный билет и зачисляется в запас. При этом он сохраняет статус военнообязанного и может подлежать призыву по мобилизации или на военные сборы.

Категорию “В” могут установить при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, зрения, сердечно-сосудистой и других систем организма. Например, при близорукости более 6,0 и до 12,0 диоптрий, астме, плоскостопии третьей степени, сколиозе второй степени с ротацией позвонков и других заболеваниях из “Расписания болезней”, относящихся к категории “В”.

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Категория “Г”: временно не годен

Категория “Г” означает временную негодность и может стать основанием для отсрочки от призыва на срок от шести месяцев до одного года. Она присваивается в связи с проблемами со здоровьем, которые носят временный характер. Например, если молодой человек восстанавливается после операции или травмы, у него обострилась язва желудка и тому подобное.

После окончания действия отсрочки необходимо пройти повторное освидетельствование в военкомате. Если к этому моменту здоровье мужчины будет восстановлено, то категория изменится — тогда он может быть призван. Если вылечиться за выделенный срок не удалось, категория “Г” может быть присвоена повторно.

Категория зависит не только от диагноза, но и в ряде случаев от стадии заболевания и степени нарушения функций

Категория “Д”: не годен к военной службе

“Д” означает полное освобождение от призыва. Гражданин, признанный не годным к службе, не подлежит призыву ни при каких условиях и снимается с воинского учета.

Категория “Д” присваивается мужчинам с тяжелыми заболеваниями и значительным нарушением функций. “Расписание болезней” предусматривает, например:

злокачественные новообразования;

утрату зрения или слуха;

ампутации;

тяжелую сердечную недостаточность;

ВИЧ-инфекцию;

шизофрению и другие заболевания.

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Как определяется категория годности

За месяц до медосвидетельствования призывник должен пройти обязательные диагностические обследования и сдать анализы. Они включают флюорографию, ЭКГ, общий анализ крови и мочи, а также анализ на гепатиты В и С и на ВИЧ. Результаты этих исследований приобщаются к личному делу и в дальнейшем понадобятся врачам в военкомате.

В день освидетельствования призывников осматривают семь врачей: терапевт, невролог, хирург, психиатр, офтальмолог, стоматолог и оториноларинголог. Они изучают жалобы и предоставленные документы. Затем врачи сопоставляют выявленные заболевания, степень тяжести и нарушения функций организма с требованиями “Расписания болезней”. По итогам выносится заключение о категории годности: “А”, “Б”, “В”, “Г” или “Д”.

Уже на основании заключения врачей окончательное решение принимает призывная комиссия: призвать в армию, предоставить отсрочку, зачислить в запас или освободить гражданина от службы.

Что если категорию не удалось определить? Иногда в ходе освидетельствования в военкомате врачи не могут вынести заключение по состоянию здоровья. В таком случае молодой человек может быть направлен на дополнительное обследование в государственное или муниципальное медицинское учреждение. Оно может быть как амбулаторным, так и стационарным.

В военкомате гражданину выдается направление и бланк медицинского заключения о состоянии здоровья, который он должен взять с собой в поликлинику. В этот документ должны быть записаны результаты дополнительных исследований, заверенные подписями и печатью. Заполненный бланк нужно вернуть в военкомат.

. Фото: РИА Новости

Процедура обследования и медосвидетельствования регулируется постановлением правительства № 565

Категории годности при мобилизации

В России призыву по мобилизации подлежат военнообязанные, которые пребывают в запасе ВС РФ и не имеют права на отсрочку. Учитываются те же пять категорий годности, что и при обычном призыве: “А”, “Б”, “В”, “Г” и “Д”. Однако их правовые последствия различаются. Например, категория “В” освобождает от срочной службы, но не дает автоматического освобождения от мобилизации. Все это регулирует Федеральный закон № 31-ФЗ.

“А” — подлежит призыву.

“Б” — подлежит призыву.

“В” — подлежит призыву из запаса;

“Г” — имеет отсрочку от призыва;

“Д” — освобождается от призыва.

Нужно учитывать, что при мобилизации действует очередность призыва: приоритет зависит не только от категории годности, но и от разряда запаса и воинского звания. В первую очередь призываются военнообязанные первого разряда, затем второго и третьего.

Как изменить категорию годности

Военнообязанный может изменить категорию, если его состояние здоровья улучшилось или, наоборот, ухудшилось.

Шаг первый: собрать доказательства. Они включают все медицинские документы, которые подтверждают, что здоровье призывника ухудшилось или он выздоровел: МРТ, УЗИ, результаты анализов, заключения врачей и так далее. Точный пакет документов зависит от конкретного заболевания — изучить требования к диагнозу можно в “Расписании болезней”.

Шаг второй: сдать анализы. Это нужно сделать перед посещением военкомата. В перечень обязательных входят общие анализы крови и мочи, анализ крови на ВИЧ, гепатиты В и С, флюорография и ЭКГ.

Шаг третий: подать заявление о повторном медосвидетельствовании. Его можно написать в свободной форме на имя военного комиссара, при этом важно приложить к нему все документы. Подать заявление потребуется в канцелярию военкомата.

Шаг четвертый: пройти медосвидетельствование. Когда заявление будет рассмотрено, молодой человек получит повестку о явке в военкомат для повторного прохождения процедуры. С собой понадобится взять оригиналы всех медицинских документов.

Шаг пятый: получить новую категорию. По результатам медосвидетельствования призывная комиссия вынесет решение об изменении категории. Она будет указана в билете. Если гражданин не согласен с решением комиссии, он может обжаловать его в вышестоящей комиссии субъекта или обратиться в районный суд в течение трех месяцев.

. Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Как категория годности отражается в военном билете

В военном билете российского образца категорию можно найти в нескольких местах.

Раздел III “Отношение к военной службе. Прохождение военной службы”. В пункте 6 предусмотрена отдельная строка. В этом же разделе в пунктах 7 и 9 находятся сведения о категории при поступлении на военную службу по контракту.

Раздел VI “Сведения о медицинских освидетельствованиях и прививках”. В пункте 30 фиксируется заключение военно-врачебной комиссии с указанием категории годности и даты освидетельствования.

Часто задаваемые вопросы