Прежде чем отправиться в армию, молодой человек проходит несколько обязательных процедур. Одна из них — медицинское освидетельствование. Именно на этом этапе определяется категория годности, от которой зависит, отправится ли молодой человек на службу. ИС “Вести” рассказывает, какие бывают категории годности к службе, от чего они зависят и могут ли со временем меняться.
Что такое категория годности к военной службе
Категория годности — это заключение о том, насколько состояние здоровья человека позволяет ему проходить военную службу. Она определяется по результатам медицинского освидетельствования в военкомате в соответствии с “Расписанием болезней”. При этом категория зависит не только от диагноза, но и в ряде случаев от стадии заболевания и степени нарушения функций.
С 2026 года призыв в армию стал круглогодичным, поэтому все призывные мероприятия, включая медосвидетельствование, проводятся в течение всего года. Отправка к месту службы проходит дважды в год, как и раньше: весной и осенью
Какие бывают категории годности
Таблица категорий
В России предусмотрены пять категорий. Для распределения по видам и родам войск вместе с ними могут использоваться показатели предназначения, такие как “А-1”, “Б-3”, “Б-4” и так далее.
|
Категория
|
Значение
|
“А” (“А-1”, “А-2”, “А-3”, “А-4”)
|
Годен
|
“Б” (“Б-1”, “Б-2”, “Б-3”, “Б-4”)
|
Годен с незначительными ограничениями
|
“В”
|
Ограниченно годен
|
“Г”
|
Не годен временно
|
“Д”
|
Не годен
Категория “А”: годен к военной службе
Молодым людям, которые не имеют проблем со здоровьем, присваивается категория “А”. Она означает полную годность без ограничений и имеет четыре показателя предназначения, от которых зависит возможность направления в конкретные рода войск.
“А-1”. Его получают абсолютно здоровые призывники: с идеальным слухом и зрением, без серьезных травм и тяжелых заболеваний в прошлом. С показателем “А-1” открыты все рода войск, включая элитные: спецназ, ВДВ и другие.
“А-2”. Присваивается военнообязанным с почти идеальным состоянием здоровья. Допускаются такие незначительные отклонения, как кариес, легкая близорукость, ожирение первой степени и тому подобное. Также в эту подкатегорию включаются граждане, в прошлом перенесшие серьезное заболевание или травму, от которых уже не осталось последствий.
“А-3”. Полагается молодым людям с незначительными проблемами со зрением: близорукостью до -2,0 диоптрий, снижением остроты зрения (допустимые значения: 0,5 на лучший глаз и 0,1 на худший без коррекции) и так далее. В отличие от “А-1” и “А-2”, с этим показателем попасть в спецназ, ВДВ, морскую пехоту и другие роды элитных войск уже не получится. Призывник может быть направлен, например, в мотострелковые, ракетные или танковые войска.
“А-4”. Если присутствуют небольшие отклонения, такие как плоскостопие первой степени, аллергии, небольшие проблемы с давлением и тому подобное, гражданину присваивается «а-4». Путь в элитные войска закрыт, но других ограничений нет — молодой человек признается годным к службе без ограничений.
Категория “Б”: годен с незначительными ограничениями
Если призывник имеет незначительные ограничения по состоянию здоровья, ему присваивается категория “Б”. Главное правило — заболевание или перенесенная ранее травма не должны влиять на выполнение воинских обязанностей. Спектр таких недугов широкий: от плоскостопия до близорукости.
“Б” не освобождает от прохождения срочной службы и так же, как и “А”, имеет показатели предназначения. Однако, в отличие от “А”, с “Б” нельзя попасть в элитные войска, поскольку там требуется идеальное здоровье.
“Б-1”. Означает, что гражданин годен, но минимальные ограничения все же есть: легкий сколиоз, зрение до -3,5 диоптрий и тому подобное.
“Б-2”. Есть незначительные заболевания, которые препятствуют высоким нагрузкам. При этом военнообязанный может быть направлен, например, в корабельные или бронетанковые подразделения.
“Б-3”. Основанием для этого показателя могут стать близорукость (от -3,0 до -6,0 диоптрий), плоскостопие второй степени, легкие формы хронических болезней ЖКТ и так далее. “Б-3” означает более существенные ограничения на выбор специальностей и подразделений. Молодой человек может служить в зенитно-ракетных войсках, подразделениях радиационной, химической и биологической защиты, а также в других частях, соответствующих медицинским требованиям.
“Б-4”. Подразумевает годность, но со значительными ограничениями. Физические и психологические нагрузки должны быть минимальными. Юноша может быть направлен в части связи, радиотехнические подразделения и другие воинские части, для которых действуют соответствующие требования к здоровью.
Категория “В”: ограниченно годен к военной службе
Категория годности “В” устанавливается при заболеваниях и нарушениях здоровья, которые не позволяют идти в армию, но при этом не служат основанием для полного освобождения от воинской обязанности. Молодой человек с категорией “В” освобождается от призыва в армию, получает военный билет и зачисляется в запас. При этом он сохраняет статус военнообязанного и может подлежать призыву по мобилизации или на военные сборы.
Категорию “В” могут установить при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, зрения, сердечно-сосудистой и других систем организма. Например, при близорукости более 6,0 и до 12,0 диоптрий, астме, плоскостопии третьей степени, сколиозе второй степени с ротацией позвонков и других заболеваниях из “Расписания болезней”, относящихся к категории “В”.
Категория “Г”: временно не годен
Категория “Г” означает временную негодность и может стать основанием для отсрочки от призыва на срок от шести месяцев до одного года. Она присваивается в связи с проблемами со здоровьем, которые носят временный характер. Например, если молодой человек восстанавливается после операции или травмы, у него обострилась язва желудка и тому подобное.
После окончания действия отсрочки необходимо пройти повторное освидетельствование в военкомате. Если к этому моменту здоровье мужчины будет восстановлено, то категория изменится — тогда он может быть призван. Если вылечиться за выделенный срок не удалось, категория “Г” может быть присвоена повторно.
Категория зависит не только от диагноза, но и в ряде случаев от стадии заболевания и степени нарушения функций
Категория “Д”: не годен к военной службе
“Д” означает полное освобождение от призыва. Гражданин, признанный не годным к службе, не подлежит призыву ни при каких условиях и снимается с воинского учета.
Категория “Д” присваивается мужчинам с тяжелыми заболеваниями и значительным нарушением функций. “Расписание болезней” предусматривает, например:
- злокачественные новообразования;
- утрату зрения или слуха;
- ампутации;
- тяжелую сердечную недостаточность;
- ВИЧ-инфекцию;
- шизофрению и другие заболевания.
Как определяется категория годности
За месяц до медосвидетельствования призывник должен пройти обязательные диагностические обследования и сдать анализы. Они включают флюорографию, ЭКГ, общий анализ крови и мочи, а также анализ на гепатиты В и С и на ВИЧ. Результаты этих исследований приобщаются к личному делу и в дальнейшем понадобятся врачам в военкомате.
В день освидетельствования призывников осматривают семь врачей: терапевт, невролог, хирург, психиатр, офтальмолог, стоматолог и оториноларинголог. Они изучают жалобы и предоставленные документы. Затем врачи сопоставляют выявленные заболевания, степень тяжести и нарушения функций организма с требованиями “Расписания болезней”. По итогам выносится заключение о категории годности: “А”, “Б”, “В”, “Г” или “Д”.
Уже на основании заключения врачей окончательное решение принимает призывная комиссия: призвать в армию, предоставить отсрочку, зачислить в запас или освободить гражданина от службы.
Что если категорию не удалось определить? Иногда в ходе освидетельствования в военкомате врачи не могут вынести заключение по состоянию здоровья. В таком случае молодой человек может быть направлен на дополнительное обследование в государственное или муниципальное медицинское учреждение. Оно может быть как амбулаторным, так и стационарным.
В военкомате гражданину выдается направление и бланк медицинского заключения о состоянии здоровья, который он должен взять с собой в поликлинику. В этот документ должны быть записаны результаты дополнительных исследований, заверенные подписями и печатью. Заполненный бланк нужно вернуть в военкомат.
Процедура обследования и медосвидетельствования регулируется постановлением правительства № 565
Категории годности при мобилизации
В России призыву по мобилизации подлежат военнообязанные, которые пребывают в запасе ВС РФ и не имеют права на отсрочку. Учитываются те же пять категорий годности, что и при обычном призыве: “А”, “Б”, “В”, “Г” и “Д”. Однако их правовые последствия различаются. Например, категория “В” освобождает от срочной службы, но не дает автоматического освобождения от мобилизации. Все это регулирует Федеральный закон № 31-ФЗ.
- “А” — подлежит призыву.
- “Б” — подлежит призыву.
- “В” — подлежит призыву из запаса;
- “Г” — имеет отсрочку от призыва;
- “Д” — освобождается от призыва.
Нужно учитывать, что при мобилизации действует очередность призыва: приоритет зависит не только от категории годности, но и от разряда запаса и воинского звания. В первую очередь призываются военнообязанные первого разряда, затем второго и третьего.
Как изменить категорию годности
Военнообязанный может изменить категорию, если его состояние здоровья улучшилось или, наоборот, ухудшилось.
Шаг первый: собрать доказательства. Они включают все медицинские документы, которые подтверждают, что здоровье призывника ухудшилось или он выздоровел: МРТ, УЗИ, результаты анализов, заключения врачей и так далее. Точный пакет документов зависит от конкретного заболевания — изучить требования к диагнозу можно в “Расписании болезней”.
Шаг второй: сдать анализы. Это нужно сделать перед посещением военкомата. В перечень обязательных входят общие анализы крови и мочи, анализ крови на ВИЧ, гепатиты В и С, флюорография и ЭКГ.
Шаг третий: подать заявление о повторном медосвидетельствовании. Его можно написать в свободной форме на имя военного комиссара, при этом важно приложить к нему все документы. Подать заявление потребуется в канцелярию военкомата.
Шаг четвертый: пройти медосвидетельствование. Когда заявление будет рассмотрено, молодой человек получит повестку о явке в военкомат для повторного прохождения процедуры. С собой понадобится взять оригиналы всех медицинских документов.
Шаг пятый: получить новую категорию. По результатам медосвидетельствования призывная комиссия вынесет решение об изменении категории. Она будет указана в билете. Если гражданин не согласен с решением комиссии, он может обжаловать его в вышестоящей комиссии субъекта или обратиться в районный суд в течение трех месяцев.
Как категория годности отражается в военном билете
В военном билете российского образца категорию можно найти в нескольких местах.
- Раздел III “Отношение к военной службе. Прохождение военной службы”. В пункте 6 предусмотрена отдельная строка. В этом же разделе в пунктах 7 и 9 находятся сведения о категории при поступлении на военную службу по контракту.
- Раздел VI “Сведения о медицинских освидетельствованиях и прививках”. В пункте 30 фиксируется заключение военно-врачебной комиссии с указанием категории годности и даты освидетельствования.
Часто задаваемые вопросы
- 01Можно ли пройти срочную службу с категорией “В”?
— Граждане, которым присвоена категория “В”, не направляются на срочную службу. Они зачисляются в запас и получают военный билет. Если со временем здоровье призывника улучшится, он может пройти повторное медосвидетельствование и изменить “В” на “А” или “Б”, чтобы попасть в армию.
- 02Как оспорить категорию годности?
— Нужно запросить выписку из решения призывной комиссии и подготовить доказательства, то есть медицинские документы, которые подтверждают заболевание. Затем нужно подать жалобу — обжаловать решение можно в вышестоящей комиссии субъекта или в суде. После этого понадобится пройти повторное медосвидетельствование, по результатам которого и будет пересмотрена категория.
- 03Влияет ли категория годности на работу и права?
— Категория не ограничивает право человека на учебу, работу или управление автомобилем — все это регулируется разными законами. Однако ограничения могут действовать для отдельных профессий и видов деятельности, к которым предъявляются специальные требования по состоянию здоровья. Например, в МВД или Росгвардии.
- 04Что будет с категорией “Г” после истечения отсрочки?
— После окончания действия отсрочки призывник должен пройти повторное медицинское освидетельствование. Врачи определят, восстановилось ли здоровье и может ли гражданин проходить военную службу. Если ответ “да”, то категория будет изменена на “А” или “Б”. Если за время отсрочки подтвердилось, что заболевание перешло в хроническую форму или не поддается лечению, молодой человек освобождается от призыва и зачисляется в запас.