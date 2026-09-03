Категории яиц: как выбрать хороший продукт, в чем отличие видов и от чего зависит цвет скорлупы

На коробках яиц в магазине встречаются обозначения СО, С1, С2, Д, С, “экстра”, “эко” и другие надписи, значения которых не всегда понятны. Разбираемся, какие существуют категории яиц, от чего зависит их размер, чем столовые отличаются от диетических и как выбрать их в магазине.

Какие бывают категории яиц

По ГОСТу различаются пять весовых категорий.

Маркировка Категория столового яйца Масса одного яйца, г Для чего лучше использовать С3 Третья 35–44,9 Для салатов, закусок и другой еды, которая подается небольшими порциями С2 Вторая 45–54,9 Для вареных яиц и омлетов С1 Первая 55–64,9 Универсальный вариант для домашних блюд СО Отборная 65–74,9 Для яичницы, омлета и рецептов с крупными яйцами СВ Высшая 75 и более Подходит для рецептов, где нужен большой объем яиц

Категория определяется массой яйца, а не качеством — чем оно тяжелее, тем выше его категория

Основные требования к пищевым куриным яйцам установлены ГОСТом 31654-2012. Документ классифицирует продукт по свежести и пяти весовым категориям. Стандарт также устанавливает требования к чистоте скорлупы, консистенции желтка и белка, а также режимам хранения.

Домашние яйца не относятся к отдельной весовой группе. Если товар непромышленного производства продается на рынке, для него предусмотрена ветеринарно-санитарная экспертиза по приказу Минсельхоза России № 794.

Что означают буквы С и Д на скорлупе

Маркировки С и Д на яйцах Фото: Unsplash

Яйца также делятся по сроку хранения на диетические — “Д” и столовые — “С”. А цифры и символы после означают весовую классификацию.

Диетические яйца

Диетическими считаются яйца, срок хранения которых не превышает семи суток, не считая дня снесения. На них наносится буква “Д”, категория и предусмотренная стандартом информация. Для таких действует ГОСТ Р 57901-2017. Он распространяется на яйца повышенного сорта, в том числе сорт “Экстра”. Документ предусматривает обязательную сортировку в течение первых суток после снесения и минимальный размер воздушной камеры, гарантирующий идеальное качество продукта.

Столовые яйца

Столовые обозначаются буквой “С”. По ГОСТ 31654-2012 их можно хранить:

мытые при температуре от 0 до +20 °C — не более 12 суток;

при температуре от 0 до +20 °C — не более 25 суток;

при температуре от −2 до 0 °C — не более 90 суток.

Конкретный срок годности купленной упаковки всегда нужно смотреть на метке производителя

В чем разница между яйцами разных весовых категорий

Классификация показывает, сколько весит яйцо. Поэтому выбирать ее удобнее под конкретную задачу:

С2 и С3 подойдут, когда нужны небольшие яйца или важно контролировать объем порции;

С1 — универсальный вариант для варки, жарки и большинства домашних рецептов;

СО и СВ удобны для омлета, яичницы и других рецептов, где от одного яйца требуется больше белка и желтка.

Для выпечки лучше ориентироваться не только на количество штук, но и на массу, особенно если важны пропорции в рецепте.

Чем куриные яйца отличаются от перепелиных

Перепелиное яйцо весит около 10–12 граммов, что примерно в пять раз меньше среднего куриного в 50–60 граммов. Скорлупа у первого продукта тонкая, хрупкая и с характерным пестрым рисунком, а у второго — однотонная и более прочная.

Если сравнивать куриные и перепелиные яйца в расчете на 100 граммов продукта, то вторые содержат чуть больше витаминов группы B, железа, магния и калия, а также реже вызывают аллергию.

Для пищевых яиц перепелов, а также некоторых других видов сельскохозяйственной птицы действует отдельный ГОСТ 31655-2012. Документ определяет минимально допустимый вес для перепелов, индеек, цесарок и страусов и запрещает продажу яиц с поврежденной скорлупой или посторонними запахами.

Что означают пометки “эко” и “обогащенные”

Эко- и обогащенные яйца Фото: Unsplash

Эко-яйца

Органические яйца — продукция от кур, выращенных в условиях свободного выгула и получавших натуральные корма без химических добавок. Птицы живут в просторных птичниках и имеют доступ к открытым зеленым пастбищам. Корма состоят из сертифицированного органического зерна без использованиям пестицидов, ГМО, искусственных красителей для подкрашивания желтка и синтетических аминокислот. В рацион кур не добавляются антибиотики для профилактики болезней и гормоны роста.

На коробке с такими яйцами обязательно должен присутствовать официальный знак органической продукции — белый лист на зеленом фоне с надписью “Органик” — и QR-код для проверки производителя в государственном реестре

В России производство органической продукции регулирует Федеральный закон № 280-ФЗ. Использование специальной метки означает, что вид яйца соответствует установленным требованиям. Однако с 1 сентября 2025 года действует уточнение: до 1 сентября 2030 года при определенных условиях могут использоваться слова “экологический”, “биологический”, “зеленый”, а также сходные обозначения и сокращения вроде “эко” и “био” без подтверждения сертификации соответствия. К таким исключениям относятся:

Зарегистрированные товарные знаки. Если слова “эко” и “био” — часть названия бренда, логотипа или знака обслуживания, зарегистрированных в Роспатенте. Фирменные наименования. Если эти обозначения официально внесены в название самого юридического лица или производителя. Например, ООО “Эко-Птица”. Маркировка от добровольных систем сертификации. Допускается использование знаков от независимых добровольных систем, подтверждающих экологичность другими способами.

При этом производитель не имеет права использовать официальный государственный знак органической продукции. А этот пятилетний период дан бизнесу, чтобы либо постепенно перестроить производство под стандарты “Органик”, либо провести ребрендинг и убрать эти приставки из названий.

Обогащенные яйца

Для производства обогащенных яиц в ежедневный рацион кур-несушек добавляются полезные элементы. Это предусмотрено ГОСТом Р 57901-2017. На выходе продукт содержит повышенное количество полезных веществ, жирных кислот и минералов по сравнению с обычным:

омега-3 для поддержки сердца и сосудов;

селен и йод для укрепления иммунитета и правильной работы щитовидной железы;

витамины A, E и D для здоровья кожи, зрения и усвоения кальция.

Влияет ли цвет скорлупы на качество яйца

Другие отличия у яиц разного цвета скорлупы Фото: Unsplash

Несмотря на популярное заблуждение, окрас скорлупы не влияет на свойства, вкус, состав или полезность яйца.

Цвет оболочки определяется исключительно породой и генетикой курицы. Самки с белыми перьями и мочками ушей несут белые яйца, с коричневыми — коричневые.

Как выбрать хорошие яйца в магазине

При покупке полезно обращать внимание на следующие параметры:

Дата сортировки и срок годности. Лучше выбрать товар с минимальным сроком снесения. Важно помнить, что символ “Д” должен гарантировать, что яйцам не более 7 суток, а “С” означает срок реализации до 25 дней. Чем меньше времени прошло, тем больше запас по хранению дома. Целостность скорлупы. Оболочка яйца должна быть чистой, без трещин, сколов, крови и загрязнений от помета. Через повреждения внутрь легко могут проникнуть бактерии сальмонеллы. Свежие яйца также имеют матовую скорлупу. Глянцевый, блестящий отлив появляется у старых. Символы. Если рецепт требует точности, нужно внимательно смотреть на метку категории. Чем меньше значение, тем крупнее яйцо. Внешний вид тары. Она должна быть сухой, без следов протекшего содержимого. Условия хранения товара на полке. Яйца не должны находиться под прямыми солнечными лучами.

Как проверить свежесть яйца

Если в магазине установлен овоскоп, яйцо можно изучить через просвет. Это позволит увидеть объем воздушной камеры на тупом конце и определить точную степень свежести. Прибор помогает увидеть скрытые микротрещины скорлупы и внутренние дефекты, такие как кровяные сгустки или колонии плесени. Также на просвет оценивается состояние желтка: в качественном и свежем яйце он должен быть цельным, малоподвижным и располагаться строго по центру.

Совет: можно аккуратно потрясти яйцо. В свежем желток и белок неподвижны. Если есть хлюпанье или всплески, значит, яйцо старое, так как со временем воздушная камера внутри увеличивается и содержимое начинает свободно болтаться

Уже дома можно использовать известный тест с водой:

свежее яйцо останется на дне;

старое приподнимется тупым концом вверх.

По мере хранения яйцо теряет влагу, а его воздушная камера увеличивается. Однако тест с водой не заменяет проверку срока годности. Если после разбивания появился неприятный запах или необычный внешний вид, яйцо использовать не следует.

Как правильно хранить яйца

Хранение яиц дома Фото: Unsplash

В холодильнике

Дома товар лучше оставлять в холодильнике в заводской таре. Она защищает скорлупу и хранит информацию о дате и сроке годности.

Без холодильника

ГОСТ 31654-2012 допускает хранение при температуре от 0 до +20 °C до 25 суток, а диетических — не более семи суток. Но дома трудно обеспечить постоянную температуру, особенно летом. Поэтому безопаснее хранить продукт в холодильнике и следить за сроком годности.

Частые вопросы о куриных яйцах