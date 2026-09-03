На коробках яиц в магазине встречаются обозначения СО, С1, С2, Д, С, “экстра”, “эко” и другие надписи, значения которых не всегда понятны. Разбираемся, какие существуют категории яиц, от чего зависит их размер, чем столовые отличаются от диетических и как выбрать их в магазине.
Какие бывают категории яиц
По ГОСТу различаются пять весовых категорий.
|Маркировка
|Категория столового яйца
|Масса одного яйца, г
|Для чего лучше использовать
|С3
|Третья
|35–44,9
|Для салатов, закусок и другой еды, которая подается небольшими порциями
|С2
|Вторая
|45–54,9
|Для вареных яиц и омлетов
|С1
|Первая
|55–64,9
|Универсальный вариант для домашних блюд
|СО
|Отборная
|65–74,9
|Для яичницы, омлета и рецептов с крупными яйцами
|СВ
|Высшая
|75 и более
|Подходит для рецептов, где нужен большой объем яиц
Категория определяется массой яйца, а не качеством — чем оно тяжелее, тем выше его категория
Основные требования к пищевым куриным яйцам установлены ГОСТом 31654-2012. Документ классифицирует продукт по свежести и пяти весовым категориям. Стандарт также устанавливает требования к чистоте скорлупы, консистенции желтка и белка, а также режимам хранения.
Домашние яйца не относятся к отдельной весовой группе. Если товар непромышленного производства продается на рынке, для него предусмотрена ветеринарно-санитарная экспертиза по приказу Минсельхоза России № 794.
Что означают буквы С и Д на скорлупе
Яйца также делятся по сроку хранения на диетические — “Д” и столовые — “С”. А цифры и символы после означают весовую классификацию.
Диетические яйца
Диетическими считаются яйца, срок хранения которых не превышает семи суток, не считая дня снесения. На них наносится буква “Д”, категория и предусмотренная стандартом информация. Для таких действует ГОСТ Р 57901-2017. Он распространяется на яйца повышенного сорта, в том числе сорт “Экстра”. Документ предусматривает обязательную сортировку в течение первых суток после снесения и минимальный размер воздушной камеры, гарантирующий идеальное качество продукта.
Столовые яйца
Столовые обозначаются буквой “С”. По ГОСТ 31654-2012 их можно хранить:
- мытые при температуре от 0 до +20 °C — не более 12 суток;
- при температуре от 0 до +20 °C — не более 25 суток;
- при температуре от −2 до 0 °C — не более 90 суток.
Конкретный срок годности купленной упаковки всегда нужно смотреть на метке производителя
В чем разница между яйцами разных весовых категорий
Классификация показывает, сколько весит яйцо. Поэтому выбирать ее удобнее под конкретную задачу:
- С2 и С3 подойдут, когда нужны небольшие яйца или важно контролировать объем порции;
- С1 — универсальный вариант для варки, жарки и большинства домашних рецептов;
- СО и СВ удобны для омлета, яичницы и других рецептов, где от одного яйца требуется больше белка и желтка.
Для выпечки лучше ориентироваться не только на количество штук, но и на массу, особенно если важны пропорции в рецепте.
Чем куриные яйца отличаются от перепелиных
Перепелиное яйцо весит около 10–12 граммов, что примерно в пять раз меньше среднего куриного в 50–60 граммов. Скорлупа у первого продукта тонкая, хрупкая и с характерным пестрым рисунком, а у второго — однотонная и более прочная.
Если сравнивать куриные и перепелиные яйца в расчете на 100 граммов продукта, то вторые содержат чуть больше витаминов группы B, железа, магния и калия, а также реже вызывают аллергию.
Для пищевых яиц перепелов, а также некоторых других видов сельскохозяйственной птицы действует отдельный ГОСТ 31655-2012. Документ определяет минимально допустимый вес для перепелов, индеек, цесарок и страусов и запрещает продажу яиц с поврежденной скорлупой или посторонними запахами.
Что означают пометки “эко” и “обогащенные”
Эко-яйца
Органические яйца — продукция от кур, выращенных в условиях свободного выгула и получавших натуральные корма без химических добавок. Птицы живут в просторных птичниках и имеют доступ к открытым зеленым пастбищам. Корма состоят из сертифицированного органического зерна без использованиям пестицидов, ГМО, искусственных красителей для подкрашивания желтка и синтетических аминокислот. В рацион кур не добавляются антибиотики для профилактики болезней и гормоны роста.
На коробке с такими яйцами обязательно должен присутствовать официальный знак органической продукции — белый лист на зеленом фоне с надписью “Органик” — и QR-код для проверки производителя в государственном реестре
В России производство органической продукции регулирует Федеральный закон № 280-ФЗ. Использование специальной метки означает, что вид яйца соответствует установленным требованиям. Однако с 1 сентября 2025 года действует уточнение: до 1 сентября 2030 года при определенных условиях могут использоваться слова “экологический”, “биологический”, “зеленый”, а также сходные обозначения и сокращения вроде “эко” и “био” без подтверждения сертификации соответствия. К таким исключениям относятся:
- Зарегистрированные товарные знаки. Если слова “эко” и “био” — часть названия бренда, логотипа или знака обслуживания, зарегистрированных в Роспатенте.
- Фирменные наименования. Если эти обозначения официально внесены в название самого юридического лица или производителя. Например, ООО “Эко-Птица”.
- Маркировка от добровольных систем сертификации. Допускается использование знаков от независимых добровольных систем, подтверждающих экологичность другими способами.
При этом производитель не имеет права использовать официальный государственный знак органической продукции. А этот пятилетний период дан бизнесу, чтобы либо постепенно перестроить производство под стандарты “Органик”, либо провести ребрендинг и убрать эти приставки из названий.
Обогащенные яйца
Для производства обогащенных яиц в ежедневный рацион кур-несушек добавляются полезные элементы. Это предусмотрено ГОСТом Р 57901-2017. На выходе продукт содержит повышенное количество полезных веществ, жирных кислот и минералов по сравнению с обычным:
- омега-3 для поддержки сердца и сосудов;
- селен и йод для укрепления иммунитета и правильной работы щитовидной железы;
- витамины A, E и D для здоровья кожи, зрения и усвоения кальция.
Влияет ли цвет скорлупы на качество яйца
Несмотря на популярное заблуждение, окрас скорлупы не влияет на свойства, вкус, состав или полезность яйца.
Цвет оболочки определяется исключительно породой и генетикой курицы. Самки с белыми перьями и мочками ушей несут белые яйца, с коричневыми — коричневые.
Как выбрать хорошие яйца в магазине
При покупке полезно обращать внимание на следующие параметры:
- Дата сортировки и срок годности. Лучше выбрать товар с минимальным сроком снесения. Важно помнить, что символ “Д” должен гарантировать, что яйцам не более 7 суток, а “С” означает срок реализации до 25 дней. Чем меньше времени прошло, тем больше запас по хранению дома.
- Целостность скорлупы. Оболочка яйца должна быть чистой, без трещин, сколов, крови и загрязнений от помета. Через повреждения внутрь легко могут проникнуть бактерии сальмонеллы. Свежие яйца также имеют матовую скорлупу. Глянцевый, блестящий отлив появляется у старых.
- Символы. Если рецепт требует точности, нужно внимательно смотреть на метку категории. Чем меньше значение, тем крупнее яйцо.
- Внешний вид тары. Она должна быть сухой, без следов протекшего содержимого.
- Условия хранения товара на полке. Яйца не должны находиться под прямыми солнечными лучами.
Как проверить свежесть яйца
Если в магазине установлен овоскоп, яйцо можно изучить через просвет. Это позволит увидеть объем воздушной камеры на тупом конце и определить точную степень свежести. Прибор помогает увидеть скрытые микротрещины скорлупы и внутренние дефекты, такие как кровяные сгустки или колонии плесени. Также на просвет оценивается состояние желтка: в качественном и свежем яйце он должен быть цельным, малоподвижным и располагаться строго по центру.
Совет: можно аккуратно потрясти яйцо. В свежем желток и белок неподвижны. Если есть хлюпанье или всплески, значит, яйцо старое, так как со временем воздушная камера внутри увеличивается и содержимое начинает свободно болтаться
Уже дома можно использовать известный тест с водой:
- свежее яйцо останется на дне;
- старое приподнимется тупым концом вверх.
По мере хранения яйцо теряет влагу, а его воздушная камера увеличивается. Однако тест с водой не заменяет проверку срока годности. Если после разбивания появился неприятный запах или необычный внешний вид, яйцо использовать не следует.
Как правильно хранить яйца
В холодильнике
Дома товар лучше оставлять в холодильнике в заводской таре. Она защищает скорлупу и хранит информацию о дате и сроке годности.
Без холодильника
ГОСТ 31654-2012 допускает хранение при температуре от 0 до +20 °C до 25 суток, а диетических — не более семи суток. Но дома трудно обеспечить постоянную температуру, особенно летом. Поэтому безопаснее хранить продукт в холодильнике и следить за сроком годности.
Частые вопросы о куриных яйцах
- 01Нужно ли обмывать их перед хранением?
— Роспотребнадзор не рекомендует мыть яйца заранее, поскольку это может повредить естественный защитный слой скорлупы. Делать это следует непосредственно перед приготовлением.
- 02Что означают метки XL, L, M, S?
— В России категории обозначаются буквами и цифрами: В, О, 1, 2 и 3. Маркировки XL, L, M, S — международная буквенная система, обозначающая величину и вес куриных яиц. Она принята в европейских странах и США, но часто встречается и на импортных товарах в российских магазинах.
- 03Почему у некоторых яиц встречаются два желтка?
— Два желтка появляются, когда у курицы почти одновременно созревают две яйцеклетки, которые затем оказываются внутри одной скорлупы. Такая случайность не влияет на химический состав продукта. Такие яйца можно есть, они безопасны.