Китовая акула удивляет уже одним своим названием. Многие знают, что это самая большая рыба в мире, но при этом не все понимают, как она выглядит, где живет, чем питается и и представляет ли опасность для человека.

На деле это один из самых мирных гигантов океана. Несмотря на внушительные размеры, китовая акула не охотится на людей и питается в основном очень мелкой добычей.

Описание китовой акулы

Для начала ответим на частый вопрос: китовая акула — это млекопитающее, как киты?

Нет, это не млекопитающее, а рыба.

Причем, как и другие акулы, она относится к хрящевым рыбам. С китами ее объединяют не родство, а только огромные размеры и отчасти способ питания.

У китовой акулы массивное вытянутое тело, широкая плоская голова и большая пасть, расположенная на передней части морды. Окраска спины чаще всего темно-серая, синеватая или серо-бурая. По телу идут светлые пятна и полосы, которые образуют характерный рисунок. Узор у каждой особи индивидуален, поэтому ученые могут различать по нему животных почти так же, как людей по отпечаткам пальцев. Брюхо у китовой акулы светлое.

Отличительным признаком китовых акул считается огромная голова и почти “улыбающаяся” широкая пасть.

У китовой акулы “зубы” есть не только в пасти

У китовой акулы есть не только обычные мелкие зубы в пасти, но и крошечные зубоподобные образования на поверхности глаз.

Глаза китовых акул защищены дермальными дентикулами Фото: Сгенерировано нейросетью

Эти структуры называются дермальными дентикулами и выполняют защитную функцию, предохраняя глаза от повреждений. Именно поэтому внешне уязвимые глаза этого гиганта на деле хорошо защищены.

При этом глаза у рыбы сравнительно небольшие. В целом китовая акула выглядит внушительно, но не агрессивно. Скорее это спокойный океанский гигант, чем опасный хищник.

Размеры китовой акулы: длина, вес и рекордные особи

Отдельный интерес всегда вызывают размеры китовой акулы. Именно из-за них этот вид стал настоящей легендой. Средняя взрослая особь обычно достигает около 10–12 метров, хотя встречаются и более крупные экземпляры. В разных источниках упоминаются гигантские особи длиной около 18 метров, однако такие случаи считаются исключением.

Длина китовой акулы у самых больших зарегистрированных особей может превышать 15 метров.

Не менее впечатляет и вес китовой акулы. Крупные особи могут весить более 10 тонн, а иногда и значительно больше. Поэтому китовая акула и считается самой большой рыбой в мире. Ни одна современная рыба не может сравниться с ней по совокупности длины и массы.

Научное название этой акулы Rhincodon typus Фото: Сгенерировано нейросетью

Где обитает китовая акула

Китовые акулы предпочитают теплые тропические и субтропические воды. Этот вид встречается в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах, особенно там, где много планктона и другой мелкой пищи.

Их можно увидеть у берегов Мексики, Австралии, Филиппин, Индонезии, Мальдив, Танзании и некоторых других стран. В определенные сезоны китовые акулы подходят ближе к поверхности, поэтому становятся заметны туристам, дайверам и исследователям. Встреча с этим гигантом в природе считается редким и ярким событием.

При этом китовые акулы способны совершать длительные миграции.

Они перемещаются на большие расстояния вслед за скоплениями пищи. Из-за этого ученым до сих пор непросто полностью изучить их маршруты, поведение и места размножения.

Чем питается китовая акула: пасть, фильтрация и очень много зубов

Несмотря на грозное название и внушительный размер, рацион у китовой акулы довольно скромный. Она питается планктоном, мелкой рыбой, икрой, крошечными ракообразными и другими небольшими организмами.

Ключевую роль в процессе играет, конечно же, пасть китовой акулы. Она действительно большая и хорошо приспособлена для фильтрации воды. Рыба медленно плывет с открытой пастью, захватывает огромное количество воды, а затем отцеживает из нее пищу с помощью специальных фильтрующих структур в области жабр. Именно поэтому китовая акула не охотится на крупную добычу, а спокойно “собирает” корм из толщи воды.

Многих интересуют и зубы китовой акулы. Да, зубы у нее есть, причем их много, но они очень маленькие. Эти зубы не подходят для нападения на крупных животных и почти не похожи на те устрашающие челюсти, которые обычно ассоциируются со словом “акула”.

Опасна ли китовая акула

Китовая акула не считается опасной для человека. Это спокойная рыба, которая не рассматривает людей как добычу и не проявляет типичного охотничьего поведения по отношению к человеку.

Именно поэтому можно уверенно сказать, что китовая акула безопасна для людей.

Во многих странах существуют организованные экскурсии и погружения, во время которых люди наблюдают этих рыб в естественной среде. При соблюдении правил такая встреча проходит спокойно и безопасно.

Дайвер проводит подводную съемку Фото: Сгенерировано нейросетью

Но важно помнить, что даже если китовая акула не будет охотиться на вас, это все равно крупное дикое животное. Из-за своих размеров она может случайно задеть человека хвостом или телом. Поэтому рядом нельзя прикасаться к ней, пытаться плыть наперерез или хвататься за плавники.

Почему китовая акула безопасна для человека

Ее рацион состоит из мелких организмов, а не из крупных животных.

Строение пасти и зубов не рассчитано на охоту на таких крупных существ, как человек.

По поведению это очень спокойная и медлительная рыба, которая чаще стремится просто продолжать движение, а не вступать в контакт.

Так, можно однозначно сказать, что в естественных условиях она не опасна, если человек сам соблюдает дистанцию и не мешает животному.