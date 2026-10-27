Справочник телефонных кодов мобильных операторов России позволяет определить регион и сеть владельца номера, при условии, что абонент не менял оператора при сохранении номера и первоначальный регион привязки сим-карты. Собрали поиск по кодам и списки диапазонов операторов “Билайн”, МТС, “Мегафон” или T2.
Что такое код мобильного оператора
Код мобильного оператора — трехзначная комбинация цифр после кода страны. Например, в номере +7 916 123-45-67 цифра 7 обозначает Россию, сочетание 916 называется DEF-кодом, который использует конкретная компания связи, а последние семь цифр относятся к номеру абонента.
DEF, согласно приказу Минцифры России № 75, относятся к негеографическим телефонным кодам, которые не закреплены за одним субъектом РФ и могут использоваться на территории всей страны. Коды ABC, напротив, относятся к конкретной зоне. Например, 495 и 499 используются в Москве, а 812 — в Санкт-Петербурге. Для обычной мобильной связи предусмотрены в основном трехзначные комбинации диапазона 9XX.
Название сотового оператора по одному коду не всегда можно установить. Как распределяются коды сотовых операторов и диапазоны операторов, покажем ниже.
Коды сотовых операторов России
Ниже приведены исходные мобильные коды, в которых есть диапазоны крупнейших операторов России. Тем не менее они могут повторяться от сети к сети.
|
Оператор
|
Коды
|
МТС
|
901, 902, 904, 908, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 950, 958, 978, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989
|
“Мегафон”
|
902, 904, 908, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 939, 950, 951, 958, 999
|
“Билайн”
|
900, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 930, 933, 950, 951, 953, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 980, 983, 986, 994
|
T2
|
900, 901, 902, 904, 908, 930, 934, 950, 951, 952, 953, 958, 969, 977, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 999
Для примера ниже сопоставлены код, компания оператора, территория и один из выделенных диапазонов.
|
Код
|
Сотовый оператор
|
Территория России
|
Пример диапазона номеров*
|
911
|
МТС
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область
|
+7 911 0000000–0399999
|
925
|
“Мегафон”
|
Москва и Московская область
|
+7 925 0000000–9999999
|
965
|
“Билайн”
|
Амурская область
|
+7 965 6700000–6729999
|
950
|
T2
|
Иркутская область
|
+7 950 0500000–1499999
В реестре нумерации диапазоны операторов приводятся с начальным и конечным номером, поэтому по ним можно отличать серии разных компаний сотовой связи внутри одинакового DEF-кода.
Список кодов МТС
Для МТС выделена серия DEF-кодов 910–919. Кроме них у оператора есть серии номеров с 901, 902, 904, 908, 950, 958, 978 и 980–989, которые могут встречаться и у других компаний связи. Например, телефонный код 950: у МТС есть отдельные диапазоны в Ивановской и Пензенской областях, а также в Республике Башкортостан, но другие серии 950 заняты другими операторами. Получается, что один и тот же DEF может использоваться в разных сетях.
|
Код мобильного оператора
|
Региональная привязка
|
910, 915, 980
|
Центральный ФО
|
916, 985
|
Москва и Московская область
|
911, 981
|
Северо-Западный ФО: Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Карелия, Коми, Ненецкий АО
|
912, 982
|
Уральский ФО; также Кировская область, Пермский край, Удмуртия
|
913, 983
|
Сибирский ФО; также Забайкальский край
|
914, 984
|
Дальневосточный ФО; также Забайкальский край и Бурятия
|
917, 987
|
Приволжский ФО; 917 также Москва и МО, 987 — Нижегородская и Кировская области, Удмуртия
|
918, 988
|
Южный и Северо-Кавказский ФО
|
919
|
Центральный, Приволжский, Уральский, Южный и Северо-Кавказский ФО
|
978
|
Республика Крым и Севастополь
|
901
|
Тверская область
|
902
|
Приморский край, Свердловская, Амурская, Волгоградская, Саратовская, Челябинская области, Башкортостан, Бурятия, ХМАО, Пермский край
|
904
|
Вологодская, Мурманская, Архангельская, Тюменская, Кемеровская, Тамбовская, Кировская, Новгородская области; Красноярский, Пермский, Алтайский края; Бурятия, Удмуртия, Коми
|
908
|
Приморский и Красноярский края; Иркутская, Свердловская, Ростовская, Воронежская, Владимирская, Тюменская области; Удмуртия, ХМАО, ЯНАО
|
950
|
Вологодская, Воронежская, Иркутская, Курганская, Самарская области; Красноярский край, Бурятия, Хакасия
|
958
|
Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край; Свердловская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Ростовская, Челябинская области; Татарстан
|
986
|
Самарская, Саратовская, Оренбургская, Астраханская, Пензенская, Ульяновская области; Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Чувашия, Марий Эл
|
989
|
Краснодарский и Ставропольский края; Адыгея, Ростовская, Волгоградская, Астраханская области; Дагестан, Чечня, Башкортостан, Татарстан
Разберем пример: номера МТС с 911 распределены между Санкт-Петербургом, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областями, Республикой Карелия и Ненецким автономным округом. Чтобы узнать регион по номеру, нужно сопоставить его с конкретной серией операторов внутри 911, то есть по семь другим цифрам после комбинации.
Однако помимо основного диапазона комбинаций сотовых номеров 000-00-00 — 999-99-99 встречаются и другие вариации:
- код 978 — пределы 000-00-00–299-99-99 и 700-00-00–999-99-99;
- 901— пределы 900-00-00–904-99-99;
- 986 — пределы 300-00-00–399-99-99 и 590-00-00–999-99-99;
- 989 — пределы 100-00-00–299-99-99 и 500-00-00–999-99-99.
Коды оператора "Мегафон"
Для “Мегафона” выделен блок 920–929: в него входят 920, 921, 922, 925, 926, 927, 928 и 929. Кроме того, встречаются и диапазоны с 902, 904, 908, 923, 924, 930–934, 936–939, 950, 951, 958 и 999. Одни из них закреплены только за “Мегафоном”, другие пересекаются с комбинациями других мобильных операторов. Например, код 925 первоначально выделен “Мегафону” и относится к Москве и Московской области, в отличие от 950, который распределен между другими компаниями сотовой связи.
|
Код мобильного оператора
|
Региональная привязка
|
920, 930
|
Центральный ФО; отдельные серии также используются в Нижегородской области
|
921, 931
|
Северо-Западный ФО: Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Карелия, Коми
|
922, 932
|
Уральский макрорегион: Свердловская, Тюменская, Челябинская, Курганская области, ХМАО, ЯНАО; также Пермский край и Удмуртия
|
923, 933
|
Сибирь: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Красноярский и Алтайский края, Алтай, Тыва, Хакасия
|
924, 934
|
Дальний Восток: Приморский и Хабаровский края, Амурская, Сахалинская, Магаданская области, Камчатка, Якутия и другие зоны; отдельные серии есть в Иркутской области
|
925, 926, 936
|
Москва и Московская область
|
927, 937
|
Поволжье: Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл, Чувашия, Самарская, Саратовская, Пензенская, Ульяновская и другие области
|
928, 938
|
Южный и Северо-Кавказский ФО: Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Волгоградская, Астраханская области, Дагестан, Чечня и другие республики Северного Кавказа
|
929
|
Все основные макрорегионы: 929-0 — Центр, 929-1 — Северо-Запад, 929-2 — Урал, 929-3 — Сибирь, 929-4 — Дальний Восток, 929-5/6 — Москва, 929-7 — Поволжье, 929-8 — Юг
|
902, 904, 908
|
Мордовия, Чувашия, Самарская, Ульяновская, Пензенская, Волгоградская, Астраханская и отдельные другие области
|
950
|
Самарская и Ульяновская области
|
951
|
Отдельные территориальные зоны, в том числе Ярославская область
|
939, 958, 999
|
Смешанная региональная привязка
Помимо основного диапазона комбинаций 000-00-00 — 999-99-99 встречаются и отдельно выделенные наборы цифр для кода 950. Самарская область: 669-xx-xx, 884-xx-xx, 887-xx-xx. Ульяновская: 881-xx-xx–883-xx-xx, 885-xx-xx–886-xx-xx.
Коды мобильного оператора “Билайн”
У “Билайна” заметную часть номерных комбинаций составляют 903, 905, 906 и 909, а также серия 960–969. Отдельные серии номеров у оператора есть также с 900, 902, 904, 908, 930, 933, 950, 951, 953, 980, 983, 986 и 994.
Код 965 используется “Билайном” во многих субъектах страны. В Амурской области встречается диапазон +7 965 6700000–6729999, а в Архангельской — +7 965 7310000–7349999.
|
Код оператора
|
Региональная привязка
|
903, 905, 906, 909
|
Широкая география по России: Центр, Северо-Запад, Поволжье, Урал, Сибирь и Юг; отдельные коды представлены почти во всех субъектах РФ
|
960
|
Центр, Северо-Запад, Поволжье, Юг и Сибирь
|
961, 962
|
Большинство территорий России; особенно широко представлены на Юге, в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке
|
963, 964
|
Москва и Московская область, Северо-Запад, Центр, Поволжье, Урал и Сибирь
|
965
|
Около 40 зон: Москва и МО, Санкт-Петербург и Ленобласть, Башкортостан, Татарстан, Свердловская, Пермский край, территории Дальнего Востока, Центра и Северо-Запада
|
966, 967, 968
|
Широкая география по России, включая Москву, Центр, Поволжье, Урал, Сибирь и отдельные дальневосточные территории
|
969
|
Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленобласть и другие зоны
|
900
|
Преимущественно Дальний Восток: Хабаровский край, Чукотский АО и отдельные другие территории
|
902
|
Приморский край, Саратовская область и отдельные зоны
|
904
|
Саратовская область, Чечня и отдельные территории
|
908
|
Саратовская область, Приморский край и отдельные территории
|
950
|
Астраханская и Саратовская области
|
951, 953
|
Приморский край и отдельные зоны
|
980, 983, 986
|
Преимущественно Москва и Московская область
|
930, 933, 994
|
Отдельные территории России, ресурс разделен с другими операторами
Коды 965, 966, 967 и 968 целиком принадлежат “Билайну”. Код 950 используется разными операторами и регионами. Например, диапазон 668-xx-xx относится к Астраханской области, а 880-xx-xx — к Саратовской.
По областям России номерные серии операторов распределяются внутри одного DEF-кода, поэтому территория определяется по диапазону целых номеров
Коды оператора T2
T2 использует 900, 901, 902, 904, 908, 930, 934, 950–953, 958, 969, 977, 991–996 и 999. Но комбинации 900, 950, 951, 953, 958 и 999 есть и в номерных сериях других операторов. Поэтому определить компанию только по коду можно, если соответствующая серия не пересекается с диапазонами других операторов связи. Например, внутри 950 у T2 есть серии более чем в 30 областях. В Иркутской используются номера +7 950 0500000–1499999, в Белгородской области — +7 950 7100000–7199999, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области встречаются комбинации в том числе +7 950 0000000–0499999.
|
Код оператора
|
Региональная привязка
|
900, 901, 902, 908
|
Разные территории России; коды разделены между T2 и другими операторами
|
904
|
Центр, Поволжье, Урал и Сибирь: в том числе Курская, Липецкая, Ростовская, Тюменская, Кемеровская области и другие зоны
|
950
|
Более 30 территорий: Иркутская область, Удмуртия, Оренбургская, Тульская области, Санкт-Петербург и Ленобласть и другие субъекты
|
951, 952, 953
|
Центр, Поволжье, Урал и Сибирь; внутри кодов много отдельных региональных серий
|
977
|
Москва и Московская область
|
991
|
Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Новгородская и другие области Северо-Запада
|
992
|
Урал: Пермский край, Курганская, Тюменская, Челябинская области, ХМАО и ЯНАО
|
993
|
Сибирь, а также отдельные области Центра и Дальнего Востока
|
994
|
Преимущественно Дальний Восток: Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Камчатский край и другие территории
|
995
|
Южный и Северо-Кавказский ФО: Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Калмыкия и другие зоны
|
996
|
Поволжье: Марий Эл, Чувашия, Оренбургская, Ульяновская и другие области; есть серии в других частях страны
|
999
|
Москва и Московская область, Центральный ФО и отдельные другие территории
|
930, 934, 958, 969
|
Смешанные региональные базы
Помимо номеров 000-00-00 — 999-99-99 встречаются и другие вариации после кода 950:
- Иркутская область — 050-00-00–149-99-99;
- Удмуртия — серии 150-00-00 – 179-99-99 и 810-00-00 – 839-99-99;
- Оренбургская область — 180-00-00–189-99-99;
- Тульская — 900-00-00–929-99-99.
У компании много кодов вроде 900, 902, 904, 950–953, 991–996, но ее номера разбиты на мелкие региональные серии и делятся с другими операторами. Потому что Т2 изначально формировался не как оператор, которому сразу выделялся один большой цельный федеральный блок номеров. Постепенно телефонная сеть расширялась и объединялась с другими региональными операторами.
Если нужно определить, кому принадлежит номер, одного DEF-кода недостаточно. Для надежной проверки следует учитывать всю комбинацию чисел и отдельно проверять факт его переноса к другому оператору
Как узнать оператора и регион по номеру телефона
Проверка оператора по коду дает только предварительный результат, если один DEF-код разделен между несколькими компаниями и областями. Для точной проверки нужен полный номер, который можно ввести в сервис определения принадлежности телефонных номеров. Программа сопоставляет данные с конкретным диапазоном и показывает, какой компании комбинация цифр была выделена и для какой территории.
Исходные сведения содержатся в реестре российской системы и плана нумерации Минцифры России. По нему можно определить, в каком регионе и у какого оператора была изначально оформлена сим-карта. Это не обязательно будет текущее местонахождение владельца мобильного телефона. Абонент может пользоваться сим-картой в другом субъекте страны.
После смены оператора связи код и остальная часть номера сохраняются. Поэтому информация об изначально выделенном диапазоне может уже не соответствовать компании, которая обслуживает номер сейчас.
Для такой проверки используется база данных перенесенных абонентских номеров (БДПН). В ней хранятся сведения о номерах, сохраненных при переходе между операторами, и о компании, к которой перешел абонент. Пользователям доступен сервис проверки номера на портале “Метраном”, который интегрирован с БДПН. В нем можно ввести телефон и получить актуальные сведения о том, к какому оператору и к какой территории он относится.
Неиспользуемые и резервные коды сотовой связи
Не все комбинации 9XX используются для обычных мобильных номеров. Часть оставлена в резерве и может быть использована позднее, если операторам понадобится больше номеров.
В российской нумерации к резервным DEF-кодам диапазона 9XX относятся 907, 935, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 972, 973, 974, 975 и 976.
Отсутствие сочетания цифр в перечне МТС, “Мегафона”, “Билайна” или T2 не означает, что оно свободно. Некоторые 9XX не предназначены для обычных номеров сотовых операторов. Например, 954 предусмотрен для спутниковой подвижной связи, 955–957 и 997 предназначены для сетей подвижной радиосвязи, а 941 и 942 используются системой “ЭРА-ГЛОНАСС”.
Статус кода может со временем измениться. Если Минцифры выводит его из резерва, номера сразу распределяются между операторами.
Вопросы и ответы о кодах сотовых операторов
- 01Может ли один код принадлежать разным операторам
— Один DEF может принадлежать нескольким операторам. Например, 950 используется сразу несколькими компаниями, но для каждой выделены свои серии из семи чисел после региональной комбинации.
- 02Доступно ли определение оператора по номеру через код
— Иногда код позволяет узнать информацию об операторе и примерную территорию, однако для получения точных данных придется проверить сотовый номер целиком. Потому что один и тот же код мобильного может использоваться в нескольких субъектах и сетях операторов.
- 03Меняется ли код телефона при смене оператора
— Смена оператора с сохранением номера не меняет цифры телефона, что позволяет клиенту продолжить пользоваться тем же мобильным после перехода в другую сеть.