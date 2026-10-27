Справочник телефонных кодов мобильных операторов России позволяет определить регион и сеть владельца номера, при условии, что абонент не менял оператора при сохранении номера и первоначальный регион привязки сим-карты. Собрали поиск по кодам и списки диапазонов операторов “Билайн”, МТС, “Мегафон” или T2.

Что такое код мобильного оператора

Код мобильного оператора — трехзначная комбинация цифр после кода страны. Например, в номере +7 916 123-45-67 цифра 7 обозначает Россию, сочетание 916 называется DEF-кодом, который использует конкретная компания связи, а последние семь цифр относятся к номеру абонента.

DEF, согласно приказу Минцифры России № 75, относятся к негеографическим телефонным кодам, которые не закреплены за одним субъектом РФ и могут использоваться на территории всей страны. Коды ABC, напротив, относятся к конкретной зоне. Например, 495 и 499 используются в Москве, а 812 — в Санкт-Петербурге. Для обычной мобильной связи предусмотрены в основном трехзначные комбинации диапазона 9XX.

Название сотового оператора по одному коду не всегда можно установить. Как распределяются коды сотовых операторов и диапазоны операторов, покажем ниже.

Что такое код мобильного оператора Фото: Источник: magnific.com

Коды сотовых операторов России

Ниже приведены исходные мобильные коды, в которых есть диапазоны крупнейших операторов России. Тем не менее они могут повторяться от сети к сети.

Оператор

Коды

МТС

901, 902, 904, 908, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 950, 958, 978, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989

“Мегафон”

902, 904, 908, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 939, 950, 951, 958, 999

“Билайн”

900, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 930, 933, 950, 951, 953, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 980, 983, 986, 994

T2

900, 901, 902, 904, 908, 930, 934, 950, 951, 952, 953, 958, 969, 977, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 999

Для примера ниже сопоставлены код, компания оператора, территория и один из выделенных диапазонов.

Код

Сотовый оператор

Территория России

Пример диапазона номеров*

911

МТС

Санкт-Петербург и Ленинградская область

+7 911 0000000–0399999

925

“Мегафон”

Москва и Московская область

+7 925 0000000–9999999

965

“Билайн”

Амурская область

+7 965 6700000–6729999

950

T2

Иркутская область

+7 950 0500000–1499999

В реестре нумерации диапазоны операторов приводятся с начальным и конечным номером, поэтому по ним можно отличать серии разных компаний сотовой связи внутри одинакового DEF-кода.

Список кодов МТС

Оператор МТС

Для МТС выделена серия DEF-кодов 910–919. Кроме них у оператора есть серии номеров с 901, 902, 904, 908, 950, 958, 978 и 980–989, которые могут встречаться и у других компаний связи. Например, телефонный код 950: у МТС есть отдельные диапазоны в Ивановской и Пензенской областях, а также в Республике Башкортостан, но другие серии 950 заняты другими операторами. Получается, что один и тот же DEF может использоваться в разных сетях.

Код мобильного оператора

Региональная привязка

910, 915, 980

Центральный ФО

916, 985 

Москва и Московская область

911, 981

Северо-Западный ФО: Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Карелия, Коми, Ненецкий АО

912, 982

Уральский ФО; также Кировская область, Пермский край, Удмуртия

913, 983 

Сибирский ФО; также Забайкальский край

914, 984

Дальневосточный ФО; также Забайкальский край и Бурятия

917, 987

Приволжский ФО; 917 также Москва и МО, 987 — Нижегородская и Кировская области, Удмуртия

918, 988

Южный и Северо-Кавказский ФО

919

Центральный, Приволжский, Уральский, Южный и Северо-Кавказский ФО

978

Республика Крым и Севастополь

901

Тверская область

902

Приморский край, Свердловская, Амурская, Волгоградская, Саратовская, Челябинская области, Башкортостан, Бурятия, ХМАО, Пермский край

904

Вологодская, Мурманская, Архангельская, Тюменская, Кемеровская, Тамбовская, Кировская, Новгородская области; Красноярский, Пермский, Алтайский края; Бурятия, Удмуртия, Коми

908

Приморский и Красноярский края; Иркутская, Свердловская, Ростовская, Воронежская, Владимирская, Тюменская области; Удмуртия, ХМАО, ЯНАО

950

Вологодская, Воронежская, Иркутская, Курганская, Самарская области; Красноярский край, Бурятия, Хакасия

958

Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край; Свердловская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Ростовская, Челябинская области; Татарстан

986

Самарская, Саратовская, Оренбургская, Астраханская, Пензенская, Ульяновская области; Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Чувашия, Марий Эл

989

Краснодарский и Ставропольский края; Адыгея, Ростовская, Волгоградская, Астраханская области; Дагестан, Чечня, Башкортостан, Татарстан

Разберем пример: номера МТС с 911 распределены между Санкт-Петербургом, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областями, Республикой Карелия и Ненецким автономным округом. Чтобы узнать регион по номеру, нужно сопоставить его с конкретной серией операторов внутри 911, то есть по семь другим цифрам после комбинации.

Однако помимо основного диапазона комбинаций сотовых номеров 000-00-00 — 999-99-99 встречаются и другие вариации:

  • код 978 — пределы 000-00-00–299-99-99 и 700-00-00–999-99-99;
  • 901— пределы 900-00-00–904-99-99;
  • 986 — пределы 300-00-00–399-99-99 и 590-00-00–999-99-99;
  • 989 — пределы 100-00-00–299-99-99 и 500-00-00–999-99-99.

Коды оператора "Мегафон"

Оператор "Мегафон"

Для “Мегафона” выделен блок 920–929: в него входят 920, 921, 922, 925, 926, 927, 928 и 929. Кроме того, встречаются и диапазоны с 902, 904, 908, 923, 924, 930–934, 936–939, 950, 951, 958 и 999. Одни из них закреплены только за “Мегафоном”, другие пересекаются с комбинациями других мобильных операторов. Например, код 925 первоначально выделен “Мегафону” и относится к Москве и Московской области, в отличие от 950, который распределен между другими компаниями сотовой связи.

Код мобильного оператора

Региональная привязка

920, 930

Центральный ФО; отдельные серии также используются в Нижегородской области

921, 931 

Северо-Западный ФО: Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Карелия, Коми

922, 932 

Уральский макрорегион: Свердловская, Тюменская, Челябинская, Курганская области, ХМАО, ЯНАО; также Пермский край и Удмуртия

923, 933 

Сибирь: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Красноярский и Алтайский края, Алтай, Тыва, Хакасия

924, 934 

Дальний Восток: Приморский и Хабаровский края, Амурская, Сахалинская, Магаданская области, Камчатка, Якутия и другие зоны; отдельные серии есть в Иркутской области

925, 926, 936 

Москва и Московская область

927, 937 

Поволжье: Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл, Чувашия, Самарская, Саратовская, Пензенская, Ульяновская и другие области

928, 938 

Южный и Северо-Кавказский ФО: Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Волгоградская, Астраханская области, Дагестан, Чечня и другие республики Северного Кавказа

929

Все основные макрорегионы: 929-0 — Центр, 929-1 — Северо-Запад, 929-2 — Урал, 929-3 — Сибирь, 929-4 — Дальний Восток, 929-5/6 — Москва, 929-7 — Поволжье, 929-8 — Юг

902, 904, 908

Мордовия, Чувашия, Самарская, Ульяновская, Пензенская, Волгоградская, Астраханская и отдельные другие области

950

Самарская и Ульяновская области 

951

Отдельные территориальные зоны, в том числе Ярославская область 

939,  958, 999

Смешанная региональная привязка 

Помимо основного диапазона комбинаций 000-00-00 — 999-99-99 встречаются и отдельно выделенные наборы цифр для кода 950. Самарская область: 669-xx-xx, 884-xx-xx, 887-xx-xx. Ульяновская: 881-xx-xx–883-xx-xx, 885-xx-xx–886-xx-xx.

Коды мобильного оператора “Билайн”

Оператор "Билайн" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

У “Билайна” заметную часть номерных комбинаций составляют 903, 905, 906 и 909, а также серия 960–969. Отдельные серии номеров у оператора есть также с 900, 902, 904, 908, 930, 933, 950, 951, 953, 980, 983, 986 и 994.

Код 965 используется “Билайном” во многих субъектах страны. В Амурской области встречается диапазон +7 965 6700000–6729999, а в Архангельской — +7 965 7310000–7349999.

Код оператора

Региональная привязка

903, 905, 906, 909 

Широкая география по России: Центр, Северо-Запад, Поволжье, Урал, Сибирь и Юг; отдельные коды представлены почти во всех субъектах РФ

960 

Центр, Северо-Запад, Поволжье, Юг и Сибирь 

961, 962 

Большинство территорий России; особенно широко представлены на Юге, в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке

963, 964 

Москва и Московская область, Северо-Запад, Центр, Поволжье, Урал и Сибирь 

965

Около 40 зон: Москва и МО, Санкт-Петербург и Ленобласть, Башкортостан, Татарстан, Свердловская, Пермский край, территории Дальнего Востока, Центра и Северо-Запада

966, 967, 968 

Широкая география по России, включая Москву, Центр, Поволжье, Урал, Сибирь и отдельные дальневосточные территории

969 

Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленобласть и другие зоны

900 

Преимущественно Дальний Восток: Хабаровский край, Чукотский АО и отдельные другие территории

902 

Приморский край, Саратовская область и отдельные зоны

904 

Саратовская область, Чечня и отдельные территории 

908 

Саратовская область, Приморский край и отдельные территории 

950 

Астраханская и Саратовская области 

951, 953 

Приморский край и отдельные зоны

980, 983, 986 

Преимущественно Москва и Московская область 

930, 933, 994 

Отдельные территории России, ресурс разделен с другими операторами

Коды 965, 966, 967 и 968 целиком принадлежат “Билайну”. Код 950 используется разными операторами и регионами. Например, диапазон 668-xx-xx относится к Астраханской области, а 880-xx-xx — к Саратовской.

По областям России номерные серии операторов распределяются внутри одного DEF-кода, поэтому территория определяется по диапазону целых номеров

Коды оператора T2

Оператор t2 Фото: Соцсети

T2 использует 900, 901, 902, 904, 908, 930, 934, 950–953, 958, 969, 977, 991–996 и 999. Но комбинации 900, 950, 951, 953, 958 и 999 есть и в номерных сериях других операторов. Поэтому определить компанию только по коду можно, если соответствующая серия не пересекается с диапазонами других операторов связи. Например, внутри 950 у T2 есть серии более чем в 30 областях. В Иркутской используются номера +7 950 0500000–1499999, в Белгородской области — +7 950 7100000–7199999, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области встречаются комбинации в том числе +7 950 0000000–0499999.

Код оператора

Региональная привязка

900, 901, 902, 908

Разные территории России; коды разделены между T2 и другими операторами

904

Центр, Поволжье, Урал и Сибирь: в том числе Курская, Липецкая, Ростовская, Тюменская, Кемеровская области и другие зоны

950

Более 30 территорий: Иркутская область, Удмуртия, Оренбургская, Тульская области, Санкт-Петербург и Ленобласть и другие субъекты

951, 952, 953  

Центр, Поволжье, Урал и Сибирь; внутри кодов много отдельных региональных серий

977 

Москва и Московская область

991 

Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Новгородская и другие области Северо-Запада

992 

Урал: Пермский край, Курганская, Тюменская, Челябинская области, ХМАО и ЯНАО 

993 

Сибирь, а также отдельные области Центра и Дальнего Востока

994 

Преимущественно Дальний Восток: Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Камчатский край и другие территории

995 

Южный и Северо-Кавказский ФО: Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Калмыкия и другие зоны

996 

Поволжье: Марий Эл, Чувашия, Оренбургская, Ульяновская и другие области; есть серии в других частях страны

999 

Москва и Московская область, Центральный ФО и отдельные другие территории

930, 934, 958, 969 

Смешанные региональные базы 

Помимо номеров 000-00-00 — 999-99-99 встречаются и другие вариации после кода 950:

  • Иркутская область — 050-00-00–149-99-99;
  • Удмуртия — серии 150-00-00 – 179-99-99 и 810-00-00 – 839-99-99;
  • Оренбургская область — 180-00-00–189-99-99;
  • Тульская — 900-00-00–929-99-99.

У компании много кодов вроде 900, 902, 904, 950–953, 991–996, но ее номера разбиты на мелкие региональные серии и делятся с другими операторами. Потому что Т2 изначально формировался не как оператор, которому сразу выделялся один большой цельный федеральный блок номеров. Постепенно телефонная сеть расширялась и объединялась с другими региональными операторами.

Если нужно определить, кому принадлежит номер, одного DEF-кода недостаточно. Для надежной проверки следует учитывать всю комбинацию чисел и отдельно проверять факт его переноса к другому оператору

Как узнать оператора и регион по номеру телефона

Проверка оператора по коду дает только предварительный результат, если один DEF-код разделен между несколькими компаниями и областями. Для точной проверки нужен полный номер, который можно ввести в сервис определения принадлежности телефонных номеров. Программа сопоставляет данные с конкретным диапазоном и показывает, какой компании комбинация цифр была выделена и для какой территории.

Исходные сведения содержатся в реестре российской системы и плана нумерации Минцифры России. По нему можно определить, в каком регионе и у какого оператора была изначально оформлена сим-карта. Это не обязательно будет текущее местонахождение владельца мобильного телефона. Абонент может пользоваться сим-картой в другом субъекте страны.

После смены оператора связи код и остальная часть номера сохраняются. Поэтому информация об изначально выделенном диапазоне может уже не соответствовать компании, которая обслуживает номер сейчас.

Для такой проверки используется база данных перенесенных абонентских номеров (БДПН). В ней хранятся сведения о номерах, сохраненных при переходе между операторами, и о компании, к которой перешел абонент. Пользователям доступен сервис проверки номера на портале “Метраном”, который интегрирован с БДПН. В нем можно ввести телефон и получить актуальные сведения о том, к какому оператору и к какой территории он относится.

Резервные коды сотовой связи Фото: Источник: magnific.com

Неиспользуемые и резервные коды сотовой связи

Не все комбинации 9XX используются для обычных мобильных номеров. Часть оставлена в резерве и может быть использована позднее, если операторам понадобится больше номеров.

В российской нумерации к резервным DEF-кодам диапазона 9XX относятся 907, 935, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 972, 973, 974, 975 и 976.

Отсутствие сочетания цифр в перечне МТС, “Мегафона”, “Билайна” или T2 не означает, что оно свободно. Некоторые 9XX не предназначены для обычных номеров сотовых операторов. Например, 954 предусмотрен для спутниковой подвижной связи, 955–957 и 997 предназначены для сетей подвижной радиосвязи, а 941 и 942 используются системой “ЭРА-ГЛОНАСС”.

Статус кода может со временем измениться. Если Минцифры выводит его из резерва, номера сразу распределяются между операторами.

Вопросы и ответы о кодах сотовых операторов

01Может ли один код принадлежать разным операторам

Один DEF может принадлежать нескольким операторам. Например, 950 используется сразу несколькими компаниями, но для каждой выделены свои серии из семи чисел после региональной комбинации.

02Доступно ли определение оператора по номеру через код

— Иногда код позволяет узнать информацию об операторе и примерную территорию, однако для получения точных данных придется проверить сотовый номер целиком. Потому что один и тот же код мобильного может использоваться в нескольких субъектах и сетях операторов.

03Меняется ли код телефона при смене оператора

Смена оператора с сохранением номера не меняет цифры телефона, что позволяет клиенту продолжить пользоваться тем же мобильным после перехода в другую сеть.