Справочник телефонных кодов мобильных операторов России позволяет определить регион и сеть владельца номера, при условии, что абонент не менял оператора при сохранении номера и первоначальный регион привязки сим-карты. Собрали поиск по кодам и списки диапазонов операторов “Билайн”, МТС, “Мегафон” или T2.

Что такое код мобильного оператора

Код мобильного оператора — трехзначная комбинация цифр после кода страны. Например, в номере +7 916 123-45-67 цифра 7 обозначает Россию, сочетание 916 называется DEF-кодом, который использует конкретная компания связи, а последние семь цифр относятся к номеру абонента.

DEF, согласно приказу Минцифры России № 75, относятся к негеографическим телефонным кодам, которые не закреплены за одним субъектом РФ и могут использоваться на территории всей страны. Коды ABC, напротив, относятся к конкретной зоне. Например, 495 и 499 используются в Москве, а 812 — в Санкт-Петербурге. Для обычной мобильной связи предусмотрены в основном трехзначные комбинации диапазона 9XX.

Название сотового оператора по одному коду не всегда можно установить. Как распределяются коды сотовых операторов и диапазоны операторов, покажем ниже.

Что такое код мобильного оператора Фото: Источник: magnific.com

Коды сотовых операторов России

Ниже приведены исходные мобильные коды, в которых есть диапазоны крупнейших операторов России. Тем не менее они могут повторяться от сети к сети.

Оператор Коды МТС 901, 902, 904, 908, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 950, 958, 978, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989 “Мегафон” 902, 904, 908, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 939, 950, 951, 958, 999 “Билайн” 900, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 930, 933, 950, 951, 953, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 980, 983, 986, 994 T2 900, 901, 902, 904, 908, 930, 934, 950, 951, 952, 953, 958, 969, 977, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 999

Для примера ниже сопоставлены код, компания оператора, территория и один из выделенных диапазонов.

Код Сотовый оператор Территория России Пример диапазона номеров* 911 МТС Санкт-Петербург и Ленинградская область +7 911 0000000–0399999 925 “Мегафон” Москва и Московская область +7 925 0000000–9999999 965 “Билайн” Амурская область +7 965 6700000–6729999 950 T2 Иркутская область +7 950 0500000–1499999

В реестре нумерации диапазоны операторов приводятся с начальным и конечным номером, поэтому по ним можно отличать серии разных компаний сотовой связи внутри одинакового DEF-кода.

Список кодов МТС

Оператор МТС

Для МТС выделена серия DEF-кодов 910–919. Кроме них у оператора есть серии номеров с 901, 902, 904, 908, 950, 958, 978 и 980–989, которые могут встречаться и у других компаний связи. Например, телефонный код 950: у МТС есть отдельные диапазоны в Ивановской и Пензенской областях, а также в Республике Башкортостан, но другие серии 950 заняты другими операторами. Получается, что один и тот же DEF может использоваться в разных сетях.

Код мобильного оператора Региональная привязка 910, 915, 980 Центральный ФО 916, 985 Москва и Московская область 911, 981 Северо-Западный ФО: Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Карелия, Коми, Ненецкий АО 912, 982 Уральский ФО; также Кировская область, Пермский край, Удмуртия 913, 983 Сибирский ФО; также Забайкальский край 914, 984 Дальневосточный ФО; также Забайкальский край и Бурятия 917, 987 Приволжский ФО; 917 также Москва и МО, 987 — Нижегородская и Кировская области, Удмуртия 918, 988 Южный и Северо-Кавказский ФО 919 Центральный, Приволжский, Уральский, Южный и Северо-Кавказский ФО 978 Республика Крым и Севастополь 901 Тверская область 902 Приморский край, Свердловская, Амурская, Волгоградская, Саратовская, Челябинская области, Башкортостан, Бурятия, ХМАО, Пермский край 904 Вологодская, Мурманская, Архангельская, Тюменская, Кемеровская, Тамбовская, Кировская, Новгородская области; Красноярский, Пермский, Алтайский края; Бурятия, Удмуртия, Коми 908 Приморский и Красноярский края; Иркутская, Свердловская, Ростовская, Воронежская, Владимирская, Тюменская области; Удмуртия, ХМАО, ЯНАО 950 Вологодская, Воронежская, Иркутская, Курганская, Самарская области; Красноярский край, Бурятия, Хакасия 958 Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край; Свердловская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Ростовская, Челябинская области; Татарстан 986 Самарская, Саратовская, Оренбургская, Астраханская, Пензенская, Ульяновская области; Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Чувашия, Марий Эл 989 Краснодарский и Ставропольский края; Адыгея, Ростовская, Волгоградская, Астраханская области; Дагестан, Чечня, Башкортостан, Татарстан

Разберем пример: номера МТС с 911 распределены между Санкт-Петербургом, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областями, Республикой Карелия и Ненецким автономным округом. Чтобы узнать регион по номеру, нужно сопоставить его с конкретной серией операторов внутри 911, то есть по семь другим цифрам после комбинации.

Однако помимо основного диапазона комбинаций сотовых номеров 000-00-00 — 999-99-99 встречаются и другие вариации:

код 978 — пределы 000-00-00–299-99-99 и 700-00-00–999-99-99;

901— пределы 900-00-00–904-99-99;

986 — пределы 300-00-00–399-99-99 и 590-00-00–999-99-99;

989 — пределы 100-00-00–299-99-99 и 500-00-00–999-99-99.

Коды оператора "Мегафон"

Оператор "Мегафон"

Для “Мегафона” выделен блок 920–929: в него входят 920, 921, 922, 925, 926, 927, 928 и 929. Кроме того, встречаются и диапазоны с 902, 904, 908, 923, 924, 930–934, 936–939, 950, 951, 958 и 999. Одни из них закреплены только за “Мегафоном”, другие пересекаются с комбинациями других мобильных операторов. Например, код 925 первоначально выделен “Мегафону” и относится к Москве и Московской области, в отличие от 950, который распределен между другими компаниями сотовой связи.

Код мобильного оператора Региональная привязка 920, 930 Центральный ФО; отдельные серии также используются в Нижегородской области 921, 931 Северо-Западный ФО: Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Карелия, Коми 922, 932 Уральский макрорегион: Свердловская, Тюменская, Челябинская, Курганская области, ХМАО, ЯНАО; также Пермский край и Удмуртия 923, 933 Сибирь: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Красноярский и Алтайский края, Алтай, Тыва, Хакасия 924, 934 Дальний Восток: Приморский и Хабаровский края, Амурская, Сахалинская, Магаданская области, Камчатка, Якутия и другие зоны; отдельные серии есть в Иркутской области 925, 926, 936 Москва и Московская область 927, 937 Поволжье: Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл, Чувашия, Самарская, Саратовская, Пензенская, Ульяновская и другие области 928, 938 Южный и Северо-Кавказский ФО: Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Волгоградская, Астраханская области, Дагестан, Чечня и другие республики Северного Кавказа 929 Все основные макрорегионы: 929-0 — Центр, 929-1 — Северо-Запад, 929-2 — Урал, 929-3 — Сибирь, 929-4 — Дальний Восток, 929-5/6 — Москва, 929-7 — Поволжье, 929-8 — Юг 902, 904, 908 Мордовия, Чувашия, Самарская, Ульяновская, Пензенская, Волгоградская, Астраханская и отдельные другие области 950 Самарская и Ульяновская области 951 Отдельные территориальные зоны, в том числе Ярославская область 939, 958, 999 Смешанная региональная привязка

Помимо основного диапазона комбинаций 000-00-00 — 999-99-99 встречаются и отдельно выделенные наборы цифр для кода 950. Самарская область: 669-xx-xx, 884-xx-xx, 887-xx-xx. Ульяновская: 881-xx-xx–883-xx-xx, 885-xx-xx–886-xx-xx.

Коды мобильного оператора “Билайн”

Оператор "Билайн" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

У “Билайна” заметную часть номерных комбинаций составляют 903, 905, 906 и 909, а также серия 960–969. Отдельные серии номеров у оператора есть также с 900, 902, 904, 908, 930, 933, 950, 951, 953, 980, 983, 986 и 994.

Код 965 используется “Билайном” во многих субъектах страны. В Амурской области встречается диапазон +7 965 6700000–6729999, а в Архангельской — +7 965 7310000–7349999.

Код оператора Региональная привязка 903, 905, 906, 909 Широкая география по России: Центр, Северо-Запад, Поволжье, Урал, Сибирь и Юг; отдельные коды представлены почти во всех субъектах РФ 960 Центр, Северо-Запад, Поволжье, Юг и Сибирь 961, 962 Большинство территорий России; особенно широко представлены на Юге, в Поволжье, Сибири и на Дальнем Востоке 963, 964 Москва и Московская область, Северо-Запад, Центр, Поволжье, Урал и Сибирь 965 Около 40 зон: Москва и МО, Санкт-Петербург и Ленобласть, Башкортостан, Татарстан, Свердловская, Пермский край, территории Дальнего Востока, Центра и Северо-Запада 966, 967, 968 Широкая география по России, включая Москву, Центр, Поволжье, Урал, Сибирь и отдельные дальневосточные территории 969 Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленобласть и другие зоны 900 Преимущественно Дальний Восток: Хабаровский край, Чукотский АО и отдельные другие территории 902 Приморский край, Саратовская область и отдельные зоны 904 Саратовская область, Чечня и отдельные территории 908 Саратовская область, Приморский край и отдельные территории 950 Астраханская и Саратовская области 951, 953 Приморский край и отдельные зоны 980, 983, 986 Преимущественно Москва и Московская область 930, 933, 994 Отдельные территории России, ресурс разделен с другими операторами

Коды 965, 966, 967 и 968 целиком принадлежат “Билайну”. Код 950 используется разными операторами и регионами. Например, диапазон 668-xx-xx относится к Астраханской области, а 880-xx-xx — к Саратовской.

По областям России номерные серии операторов распределяются внутри одного DEF-кода, поэтому территория определяется по диапазону целых номеров

Коды оператора T2

Оператор t2 Фото: Соцсети

T2 использует 900, 901, 902, 904, 908, 930, 934, 950–953, 958, 969, 977, 991–996 и 999. Но комбинации 900, 950, 951, 953, 958 и 999 есть и в номерных сериях других операторов. Поэтому определить компанию только по коду можно, если соответствующая серия не пересекается с диапазонами других операторов связи. Например, внутри 950 у T2 есть серии более чем в 30 областях. В Иркутской используются номера +7 950 0500000–1499999, в Белгородской области — +7 950 7100000–7199999, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области встречаются комбинации в том числе +7 950 0000000–0499999.

Код оператора Региональная привязка 900, 901, 902, 908 Разные территории России; коды разделены между T2 и другими операторами 904 Центр, Поволжье, Урал и Сибирь: в том числе Курская, Липецкая, Ростовская, Тюменская, Кемеровская области и другие зоны 950 Более 30 территорий: Иркутская область, Удмуртия, Оренбургская, Тульская области, Санкт-Петербург и Ленобласть и другие субъекты 951, 952, 953 Центр, Поволжье, Урал и Сибирь; внутри кодов много отдельных региональных серий 977 Москва и Московская область 991 Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Новгородская и другие области Северо-Запада 992 Урал: Пермский край, Курганская, Тюменская, Челябинская области, ХМАО и ЯНАО 993 Сибирь, а также отдельные области Центра и Дальнего Востока 994 Преимущественно Дальний Восток: Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Камчатский край и другие территории 995 Южный и Северо-Кавказский ФО: Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея, Калмыкия и другие зоны 996 Поволжье: Марий Эл, Чувашия, Оренбургская, Ульяновская и другие области; есть серии в других частях страны 999 Москва и Московская область, Центральный ФО и отдельные другие территории 930, 934, 958, 969 Смешанные региональные базы

Помимо номеров 000-00-00 — 999-99-99 встречаются и другие вариации после кода 950:

Иркутская область — 050-00-00–149-99-99;

Удмуртия — серии 150-00-00 – 179-99-99 и 810-00-00 – 839-99-99;

Оренбургская область — 180-00-00–189-99-99;

Тульская — 900-00-00–929-99-99.

У компании много кодов вроде 900, 902, 904, 950–953, 991–996, но ее номера разбиты на мелкие региональные серии и делятся с другими операторами. Потому что Т2 изначально формировался не как оператор, которому сразу выделялся один большой цельный федеральный блок номеров. Постепенно телефонная сеть расширялась и объединялась с другими региональными операторами.

Если нужно определить, кому принадлежит номер, одного DEF-кода недостаточно. Для надежной проверки следует учитывать всю комбинацию чисел и отдельно проверять факт его переноса к другому оператору

Как узнать оператора и регион по номеру телефона

Проверка оператора по коду дает только предварительный результат, если один DEF-код разделен между несколькими компаниями и областями. Для точной проверки нужен полный номер, который можно ввести в сервис определения принадлежности телефонных номеров. Программа сопоставляет данные с конкретным диапазоном и показывает, какой компании комбинация цифр была выделена и для какой территории.

Исходные сведения содержатся в реестре российской системы и плана нумерации Минцифры России. По нему можно определить, в каком регионе и у какого оператора была изначально оформлена сим-карта. Это не обязательно будет текущее местонахождение владельца мобильного телефона. Абонент может пользоваться сим-картой в другом субъекте страны.

После смены оператора связи код и остальная часть номера сохраняются. Поэтому информация об изначально выделенном диапазоне может уже не соответствовать компании, которая обслуживает номер сейчас.

Для такой проверки используется база данных перенесенных абонентских номеров (БДПН). В ней хранятся сведения о номерах, сохраненных при переходе между операторами, и о компании, к которой перешел абонент. Пользователям доступен сервис проверки номера на портале “Метраном”, который интегрирован с БДПН. В нем можно ввести телефон и получить актуальные сведения о том, к какому оператору и к какой территории он относится.

Резервные коды сотовой связи Фото: Источник: magnific.com

Неиспользуемые и резервные коды сотовой связи

Не все комбинации 9XX используются для обычных мобильных номеров. Часть оставлена в резерве и может быть использована позднее, если операторам понадобится больше номеров.

В российской нумерации к резервным DEF-кодам диапазона 9XX относятся 907, 935, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 972, 973, 974, 975 и 976.

Отсутствие сочетания цифр в перечне МТС, “Мегафона”, “Билайна” или T2 не означает, что оно свободно. Некоторые 9XX не предназначены для обычных номеров сотовых операторов. Например, 954 предусмотрен для спутниковой подвижной связи, 955–957 и 997 предназначены для сетей подвижной радиосвязи, а 941 и 942 используются системой “ЭРА-ГЛОНАСС”.

Статус кода может со временем измениться. Если Минцифры выводит его из резерва, номера сразу распределяются между операторами.

Вопросы и ответы о кодах сотовых операторов