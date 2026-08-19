Школьные каникулы в 2026–2027 годах: расписание по четвертям, триместрам и семестрам

Школьные каникулы — тот самый момент, когда радость учеников и головная боль родителей совпадают по времени. Чтобы избежать сюрпризов и быть во всеоружии, мы составили подробное расписание каникул в 2026–2027 годах: по четвертям, триместрам и даже семестрам.

Каникулы в школе в 2026–2027 годах по четвертям

Четвертная система — самая распространенная в российских школах. Учебный год в таком случае делится на четыре части, каждая из которых завершается каникулами. Ниже опишем, как выглядит расписание каникул по четвертям.

Точные даты каникул могут отличаться, особенно в Москве, Санкт-Петербурге, на Крайнем Севере и в Дальнем Востоке. Школы могут вносить изменения в календарь по решению директора или региональной образовательной организации

Летние каникулы в 2026 году

Летние школьные каникулы — самые длинные и ожидаемые. Они длятся три месяца и проходят с 1 июня по 31 августа 2026 года. Это время полноценного отдыха после учебного года.

В некоторых школах могут быть индивидуальные корректировки, например, если учебный год был продлен из-за погодных условий или карантина.

Осенние каникулы в 2026 году

В 2026 году осенние каникулы ориентировочно начнутся 26 октября, а закончатся ноября. Они всегда приходятся на конец первой четверти.

Зимние каникулы в 2027 году

Зимние каникулы пройдут с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. В этот период входят новогодние и рождественские праздники, причем некоторые школы отдыхают до старого Нового года.

Весенние каникулы в 2027 году

Ориентировочно каникулы весной 2027 года начнутся 27 марта, а закончатся — 4 апреля. Часто именно на эти даты приходятся школьные туры или мероприятия на свежем воздухе.

Летние каникулы в 2027 году

Рекомендуемые даты проведения летних каникул в 2027 году — с 27 мая по 31 августа. При этом ни могут сдвигаться — все зависит от школьного графика и правил конкретного учебного заведения.

Школьные каникулы по триместрам

В триместровой системе отдых равномерно распределяется по учебному году. Период обучения делится на три части — и на модули, между которыми предусмотрены короткие перерывы. Единого календаря нет, так как обычно школы утверждают график самостоятельно. Примерное расписание может выглядеть так:

Осень:

с 5 по 11 октября 2026 года;

с 16 по 22 ноября 2026 года.

Зима:

с 30 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

с 15 февраля по 21 февраля 2027 года.

Весна: с 5 по 11 апреля 2027 года.

Лето: с 26 мая 2027 года.

Расписание каникул зависит от региона и конкретной школы. Чтобы узнать точные даты, рекомендуется обратиться в администрацию учебного заведения или посетить официальный сайт

Каникулы в 2026 году по семестрам

Сегодня семестровая система встречается достаточно редко. Впрочем, она за редким случаем принята в некоторых школах, лицеях, а также в профильных или частных учебных заведениях. Год при этом делится на два полугодия: сентябрь–декабрь и январь–май, а каникулы проходят по триместровому или четвертному графику.

Когда каникулы в 2026 году у 9 и 11 классов

График выпускников отличается от остальных учеников из-за государственной итоговой аттестации: ОГЭ и ЕГЭ. Так, из-за экзаменов летом выпускники начинают отдыхать позже.

Последний день в учебном году обычно приходится на конец мая (примерно 20–25 число), после чего начинаются консультации и экзамены и длятся до конца июня (у девятиклассников раньше).

Официальные выходные и государственные праздники

Помимо каникулярных периодов, у школьников есть дополнительные дни для отдыха:

4 ноября — День народного единства;

с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года — новогодние праздники;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда,

9 мая — День Победы.

Кто устанавливает даты школьных каникул

Рекомендованную продолжительность обучения и минимальное количество каникулярных недель (не менее 30 календарных дней без учета летних каникул) устанавливает Министерство просвещения РФ. При этом региональные органы образования могут утверждать единый график каникул для школ региона. Школа в отдельных случаях может корректировать даты каникул по своему усмотрению, с учетом интересов учеников, санитарных условий или погодных обстоятельств.

Может ли школа менять календарь каникул

Школы могут менять график каникул, но с ограничениями.

Школа может изменить даты начала и окончания отдыха в пределах учебного года, но должна соблюдать общее количество дней, установленное рекомендациями Министерства образования и науки. Изменения должны быть заранее согласованы с учредителем (чаще всего это муниципалитет или городская администрация). Родителей обязаны уведомить о любых изменениях.

Как узнать точные даты в своем регионе

Вот где можно получить достоверную информацию:

официальный сайт школы: как правило, раздел "Учебный план" или "Режим работы";

сайт регионального департамента образования: там публикуются приказы о каникулах на учебный год;

электронный дневник / школьный портал (например, МЭШ, СГО, "Дневник.ру"): данные обновляются централизованно";

классный руководитель: всегда можно уточнить расписание каникул напрямую.

Часто задаваемые вопросы