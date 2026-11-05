Когда нужно вызывать скорую помощь, врача на дом или обращаться в поликлинику — рассказывает терапевт

При внезапном ухудшении самочувствия важно понять, куда обращаться за медицинской помощью. В одних случаях счет идет на минуты и нужно немедленно звонить в скорую. В других достаточно обратиться в клинику, вызвать “неотложку” или записаться к участковому терапевту.

Скорая и “неотложка”: в чем разница

Скорая медицинская помощь нужна при состояниях, которые угрожают жизни. Например, при подозрении на инсульт или инфаркт, остановке дыхания или сильной кровопотере [1]. В таких ситуациях необходимо обязательно вызывать медицинских работников по номеру 103 или 112. Доезд экстренной бригады — не более 20 минут с момента вызова. Время может быть обоснованно изменено с учетом расстояний, дорог, плотности населения и климатических условий [2].

Неотложная помощь требуется, когда человек заболел внезапно, нуждается в экстренном осмотре, но явных признаков угрозы жизни нет [1]. Например, при высокой температуре без опасных сопутствующих симптомов или обострении хронического заболевания. Какой именно специалист приедет к пациенту, зависит от состояния человека и организации медицинской помощи в регионе. Предельный срок оказания первичной помощи в неотложной форме составляет два часа с момента обращения в медорганизацию [2].

Главное отличие — насколько опасно состояние пациента и можно ли отложить осмотр без риска для его жизни

Экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно и безотлагательно, даже если у человека нет полиса ОМС при себе. Отказать из-за отсутствия документов нельзя [3].

Когда нужно позвонить в скорую помощь

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Звонить в спецслужбу нужно, когда есть опасность для жизни или состояние ухудшается настолько быстро, что ожидание медицинской помощи может быть опасным.

Угроза жизни и состояния, при которых нельзя ждать

Стоит срочно звонить в 103 или 112, если у человека появились:

Признаки инсульта: внезапная слабость руки или ноги, перекос лица, нарушение речи или зрения. Даже если симптомы быстро прошли, необходима экстренная оценка. Возможный инфаркт: давящая или сжимающая боль в груди, особенно с одышкой, холодным потом, слабостью или тошнотой. Нарушение сознания: человек потерял сознание, перестал отвечать или его невозможно разбудить. Тяжелое нарушение дыхания: удушье, выраженная одышка, посинение губ. Судороги: особенно впервые возникшие, продолжительные или повторяющиеся без восстановления сознания. Сильная кровопотеря, которую не удается остановить прямым давлением, тяжелая травма, ожог большой области тела. Острая боль в животе или голове, особенно с обмороком, многократной рвотой, напряжением живота или неврологическими нарушениями. Тяжелая аллергическая реакция: отек языка или горла, затруднение дыхания, резкая слабость, потеря сознания. Опасные осложнения беременности: обильная кровопотеря, судороги, сильная головная боль с нарушением зрения, резкая боль в животе.

При проявлении признаков из первых двух пунктов нужно сразу звонить в скорую помощь. Иногда давящую боль в груди могут принять за изжогу, а нарушение речи или онемение руки просто за обычную усталость. При том, что такие маркеры иногда бывают первыми признаками инфаркта или инсульта Елена Шураева Врач-терапевт и нутрициолог

При подозрении на инсульт или инфаркт не стоит самостоятельно вести автомобиль или просить родственников отвезти пациента в обычную больницу. Более раннее начало лечения связано с меньшей внутрибольничной смертностью и большей вероятностью самостоятельной ходьбы при выписке. Вывод сделан на основе данных 58 353 пациентов, получивших тромболитическую терапию [4].

В случае подозрения на инсульт родственникам важно сохранять спокойствие и не оставлять больного одного. Нужно помочь ему принять удобное положение, обеспечить доступ свежего воздуха и освободить от тесной одежды. Не надо самостоятельно давать незнакомые лекарства, еду или питье, особенно если человек плохо соображает или испытывает трудности с глотанием. Если человек потерял сознание, но нормально дышит, его нужно повернуть на бок и следить за дыханием. А если он не реагирует и не дышит нормально, то необходимо сразу попытаться начать сердечно-легочную реанимацию, следуя указаниям диспетчера. Желательно также заранее подготовить документы, историю болезни или выписки, если они есть, предыдущие кардиограммы и список принимаемых лекарств Елена Шураева Врач-терапевт и нутрициолог

Что сказать диспетчеру при вызове бригады

В России действуют следующие номера:

103 — вызов скорой с мобильного телефона;

112 — единый номер экстренных служб;

03 — традиционный номер для звонка со стационарного телефона, где он поддерживается.

При звонке нужно сообщить:

Что произошло и какие симптомы появились. Точный адрес, подъезд, этаж, код домофона и ориентиры. Возраст пациента и находится ли он в сознании. Дышит ли человек нормально, есть ли кровотечение или судороги. Когда началось недомогание и как менялось состояние. Контактный номер телефона.

Главное — точно отвечать на вопросы диспетчера и выполнять его инструкции. Если состояние ухудшилось после звонка, нужно звонить повторно.

Когда вызвать неотложную помощь

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“Неотложка” нужна при внезапном ухудшении здоровья, которое требует осмотра терапевта, но при этом не представляет угрозы для жизни пациента. Решение о том, какой вид помощи требуется, принимается с учетом всех сопутствующих признаков, а не только температуры или цифр давления.

Диспетчер при вызове оценивает прежде всего, есть ли непосредственный риск для жизни человека. Поэтому он обязательно уточняет, находится ли пациент в сознании, нормально ли дышит, есть ли острая боль в груди, кровопотеря, судороги или признаки инсульта. Важны также возраст пациента, характер симптомов, время их появления и то, насколько быстро ухудшается состояние. Например, внезапная потеря сознания или остановка дыхания требуют экстренного реагирования. При менее опасных состояниях вызов может быть отнесен к неотложным, а иногда пациенту будет рекомендовано нанести визит в клинику Елена Шураева Врач-терапевт и нутрициолог

Поводами могут быть:

лихорадка и выраженное недомогание без опасных сопутствующих симптомов;

обострение хронического заболевания;

повышение давления без признаков поражения жизненно важных органов;

повторная рвота или диарея без тяжелого обезвоживания;

умеренные боли в мышцах, суставах или спине без тяжелой травмы.

Вначале можно позвонить в клинику по номеру телефону регистратуры или через доступную региональную службу экстренной помощи. Если человеку резко становится хуже, нужно набрать 103.

Если бригада уже вызвана, но состояние человека заметно ухудшилось, нужно обязательно снова позвонить диспетчеру. Особенно если появились нарушение сознания, затруднение дыхания, сильная боль в груди, судороги или признаки инсульта. Повторно сообщить о состоянии необходимо также при сильной кровопотере или резком усилении уже имеющихся симптомов. Если медработники приезжали и оказали помощь, пациент остался дома, но через некоторое время его состояние снова стало ухудшаться, нужно повторно сообщить об этом в скорую. При повторном звонке нужно обязательно уведомить диспетчера, что уже был вызов, назвать адрес и описать, что именно изменилось Елена Шураева Врач-терапевт и нутрициолог

В исследовании о потребности в доступной медицинской помощи были проанализированы данные скорой помощи сельскому населению России за 2010-2023 годы. На внезапные заболевания и состояния приходилось 73,8% вызовов [6].

Когда можно идти в поликлинику или вызвать врача на дом

Если опасности для жизни нет, но человек заболел и нуждается в медицинском осмотре, обращаться можно к участковому терапевту или педиатру. Способ получения помощи зависит прежде всего от того, способен ли пациент самостоятельно прийти на прием.

Как вызвать медработника на дом

Для вызова врача нужно связаться с клиникой, к которой прикреплен пациент. Обычно это можно сделать через регистратуру, региональный медицинский портал или другие доступные сервисы записи.

Оператору необходимо сообщить симптомы, температуру, возраст пациента и причину, по которой он не может добраться до больницы.

При вызове медработника на дом прежде всего учитываются состояние пациента и возможность самостоятельно добраться до поликлиники. Также имеют значение возраст, ограниченная подвижность, тяжелые сопутствующие заболевания и общее самочувствие человека Елена Шураева Врач-терапевт и нутрициолог

На дому врач может провести осмотр, измерить давление, оценить дыхание, назначить лечение, оформить документы о временной нетрудоспособности при наличии оснований и определить, нужны ли дополнительные обследования.

При необходимости пациент может быть переведен в стационар или к профильному специалисту.

. Фото: Кадр телеканала "Россия"

Когда достаточно записаться на прием в поликлинике

Если состояние человека стабильное и нет признаков ухудшения здоровья, нужно записываться на плановый осмотр в клинику. Например, при насморке, кашле без одышки, умеренной боли в горле, затяжных жалобах или необходимости корректировать лечение хронической патологии.

При симптомах ОРВИ лучше уточнить в регистратуре порядок приема пациентов с инфекционными признаками. Как правило, такие больные принимаются отдельно.

Записаться обычно можно через регистратуру, региональный портал или “Госуслуги”.

Особые случаи: аллергия, лихорадка, травмы

Некоторые симптомы могут сопровождать как обычное заболевание, так и опасное для жизни состояние. В таких случаях важно учитывать выраженность симптомов, скорость их появления и общее самочувствие.

Высокая температура. У взрослого температура 38–39°C без других тревожных признаков обычно не требует вызова службы экстренной медицины. Если помимо лихорадки появились спутанность сознания, судороги, затруднение дыхания, сильная головная боль с напряжением шеи или крошечные синяки, нужно срочно звонить 103.

Повышенная температура может по-другому сказаться на ребенке. Тут важно учитывать возраст и поведение маленького пациента [7]:

температура от 38°C и выше у ребенка младше трех месяцев требует срочного медицинского осмотра;

также необходимо срочное обращение, если появилась температура от 39°C у пациента в возрасте трех-шести месяцев;

нужно немедленно обращаться за экстренной помощью, если ребенок плохо дышит, не реагирует как обычно, у него судороги или сыпь.

Аллергия. Небольшая локальная сыпь или зуд без ухудшения общего состояния обычно не требуют скорой. Если появились отек языка, горла, удушье, выраженная слабость или обморок, возможна анафилаксия — нужно немедленно звонить 103.

Травмы. При легком ушибе и небольшой ране можно добраться до травмпункта. При сильной кровопотере, открытом переломе, тяжелой травме головы или позвоночника, нарушении сознания нужна бригада экстренной помощи.

При подозрении на перелом конечности без риска для жизни, если человек не может безопасно добраться до медицинской организации, следует позвонить в медицинскую службу и описать ситуацию диспетчеру.

Повышенное давление. Если помимо высокого давления возникли боль в груди, одышка, нарушение речи, слабость конечности или спутанность сознания, нужно немедленно звонить в спецслужбу.

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Часто задаваемые вопросы

01 При какой температуре звонить в скорую? — Универсального показателя температуры, при котором всем обязательно нужна бригада экстренной помощи, нет. Важнее общее состояние пациента. Если температура сопровождается судорогами, нарушением сознания, тяжелой одышкой или признаками опасной инфекции, нужно звонить 103 независимо от показаний термометра. Для младенцев до трех месяцев действуют более строгие правила: температура от 38 °C требует срочной медицинской помощи. 02 Нужно ли звонить в скорую при аллергической реакции? — При небольшом зуде, насморке или ограниченной сыпи без других симптомов можно нанести визит врачу в поликлинике. При признаках анафилаксии — затруднении дыхания, отеке языка или горла, резкой слабости, обмороке — бригада нужна немедленно. Если пациенту ранее был назначен автоинъектор адреналина, необходимо использовать его по индивидуальной инструкции и не отменять вызов скорой после улучшения. 03 Что будет, если вызвать скорую без показаний? — Если человек добросовестно обратился за помощью, но медики не обнаружили риски для жизни, это не считается правонарушением. Ответственность предусмотрена за заведомо ложный вызов — когда человек сознательно сообщает выдуманные сведения. Штраф составляет от 1000 до 1500 рублей [8]. 04 Можно ли вызвать “неотложку” при беременности? — При внезапном ухудшении самочувствия беременной женщине необходимо запрашивать бригаду экстренной помощи. Например, при кровопотере, судорогах, обмороке или сильной боли в животе. При начале родовой деятельности также можно прибегнуть к помощи “неотложки”, если необходима медицинская транспортировка.

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