Он похож на пушистый шар с выражением вечного недовольства, но это один из самых скрытных и осторожных хищников планеты. Манул — дикий кот, который не терпит фамильярности и никогда, ни при каких обстоятельствах не станет домашним любимцем. Почему же тогда интернет без ума от этого “злого” представителя семейства кошачьих, а его фотографии собирают миллионы лайков? Рассказываем в этом материале.

Кто такой манул, или палласов кот

Какие виды существуют и где обитают

В горах, полупустынях и степях Центральной Азии, Сибири и Китая обитает хищный кот, занесенный в Красную книгу. Он считается одним из древнейших представителей кошачьих, и живет на Земле, по оценкам ученых, уже около 5 млн лет. Это небольшой, медлительный и пушистый суровый охотник, который похож на домашнего кота. Но он не поддается дрессировке и одомашниванию.

Речь идет о мануле — представителе семейства кошачьих, который стал известным талисманом Московского зоопарка. Также у кота есть и другое название — палласов — в честь первооткрывателя, журналиста Петра Симона Палласа, который встретил это животное на Каспийском побережье в 1776 году.

Ученые выделяют три вида манулов:

Обыкновенный. Встречается в Забайкалье, Бурятии, Тыве, Монголии и Китае, а также на Алтае. Отличается от других подвидов окрасом: обычно он светло-серый с коричневыми пятнами и черными полосами на хвосте, задней части туловища и с боков морды. При этом кончики шерсти обыкновенного манула белые. Тибетский. Места обитания — Кашмир, Непал и, как понятно из названия, Тибет. Такие манулы имеют серый окрас шерсти с темными полосками. Среднеазиатский. Распространен в Афганистане, Пакистане, Казахстане, Киргизии, Туркменистане, Узбекистане и Иране. Внешний вид — рыжеватый окрас с полосками красного оттенка.

Сегодня в мире насчитывается около 58 тыс. манулов, из которых в России обитают по разным оценкам от 5 тыс. до 10 тыс. Точную численность определить сложно из-за скрытого образа жизни котов

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Манул Тимофей — звезда России

“Манул Тимофей завершил ежегодную зажировку”, “Манул Тимофей вышел погреться на солнышке”, “Манул Тимофей не смог забраться на дерево после зажировки”: инфоповоды о живом символе Московского зоопарка разлетаются как горячие пирожки, и наверняка новости с такими заголовками видели многие.

Кот родился в 11 июня 2020 года в Новосибирском зоопарке, его родителей зовут Зеленогорск и Ласточка. В 2021 году он переехал в столицу. Тимофей стал не только любимцем посетителей зоосада, но и звездой социальных сетей. За жизнью манула с интересом наблюдают десятки тысяч человек, в том числе в онлайн-трансляции на сайте зоопарка — в его вольере установлены сразу две камеры. Манул в свою очередь пристально следит за посетителями с верхней полки своего вольера.

В августе 2025 года стало известно, что манулу Тимофею ищут невесту. Но поиски еще не привели к успеху — зоопарки нескольких стран отказались предоставить самку для размножения. Московский зоосад продолжает сотрудничать с природоохранными организациями, чтобы найти подругу манулу. Помогают в этом и пользователи разных соцсетей, публикуя на зарубежную аудиторию посты о том, что манул Тимофей из России ищет невесту. Известно, что по крайней мере есть еще 26 стран, в зоопарках которых живут самки манулов, — может именно одной из этих хищниц и суждено стать дамой сердца Тимофея…

Столичный зоопарк: зажировка манула Тимофея идет по плану Фото: фото: Московский зоопарк

Как выглядит кот манул

Размер, вес и особенности тела

По размерам манул сопоставим с домашней кошкой: длина тела составляет всего 50–65 см, вес — 2–6 кг. Однако есть явные различия: у манулов длинный густой мех, короткое тело и лапы, а еще — большой пушистый хвост. Они выглядят массивно, а также запоминаются благодаря длинным волосам на щеках и приплюснутой голове с округлыми ушами.

У манулов редкие среди представителей кошачьих глаза — желтые и с круглыми зрачками. Голос низкий и грубоватый, больше похожий на лай, чем на мяуканье. Эти хищники умеют умеет рычать, шипеть и фыркать. А еще у них всегда “недовольное” выражение морды.

В природе манулы живут около пяти лет. Однако средняя продолжительность жизни небольшая — всего чуть более двух. Это обусловлено низкой выживаемостью зимой в первые годы, а также тем, что котята часто гибнут в первые месяцы жизни.

Окрас и шерсть

Окрас меха палласова кота неравномерный, серый с черными полосками, но некоторые части тела могут приобретать рыжий или охристый оттенок. Белый цвет на кончиках шерсти создает впечатление, будто бы хищник покрыт инеем. При этом манул — обладатель самого густого и пушистого меха среди кошачьих. Именно этот мех позволяет лежать на холодных поверхностях и выживать в суровых природных условиях.

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Можно ли держать манула дома

Такой хищник, как манул, не поддается обучению и никогда не будет домашним. Да, он пушистый и милый — так и хочется приютить у себя этого небольшого зверька! Но даже выращенный человеком с маленького возраста он останется диким животным. Как волк всегда смотрит в лес, так и манул — в горы и степи.

Дело не только в том, что манулам требуется особый рацион и собственная территория, в отличие от домашних питомцев, которые умеют сосуществовать с человеком. Рожденные в неволе котята подвержены инфекционным заболеваниям и остаются чувствительны к окружающей среде даже во взрослом возрасте. Этот вид крайне проблемный для содержания и разведения, а выращивать котят и поддерживать потомство сложно даже профессионалам, которые работают в зоопарках. Кроме того, манулы — это хищники, которые не поддаются дрессировке и не слишком-то любят людей (в целом, как и все живое), и их укусы могут причинить серьезные увечья.

В России держать дома манулов запрещено законом

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Образ жизни манула

Характер и повадки

Характер манулов весьма сложен: они интроверты и независимые одиночки, которые ведут скрытый и преимущественно ночной образ жизни, а днем прячутся в укрытиях. Хищники обустраивают себе убежище, где спят, охотятся и проводят большую часть времени. Домом могут послужить пещеры под камнями или старые норы других животных. Вторжения на свою территорию манулы не терпят.

Охота и питание

Терпение — надежный союзник манула. Чтобы поймать добычу, он осторожно подкрадывается или караулит ее. При этом охотиться получается у него очень даже хорошо, даже несмотря на то, что это один из самых медлительных видов хищных котов, который не приспособлен к быстрому бегу. Если манулу хватает пищи, то он не станет лишний раз выходить из своего укрытия и перемещаться.

Питаться манулы предпочитают небольшими грызунами: полевками, крысами, песчанками, белками. Чуть реже в рацион включаются зайцы и суслики, а в некоторых случаях и птицы. К зиме и суровым морозам они готовятся особенно ответственно — начинают зажировку: больше едят и поправляются на несколько килограммов, так как сохранить тепло помогает не только густая шерсть, но и накопленный жир.

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Враги в дикой природе

Манул — настоящий хищник. Но даже на хищников могут охотиться другие опасные звери, в том числе пытаясь отвоевать территорию или отобрать добычу. Чтобы спастись от них, манул прячется в камнях или норах либо забирается на скалы, поскольку на открытой местности он уязвим.

Среди естественных врагов манулов:

крупные хищные птицы, например, степные орлы;

волки;

лисицы;

снежные леопарды;

домашние и пастушьи собаки.

Но главная опасность для дикой кошки — это человек. Люди разрушают среду ее обитания из-за освоения земель, занимаются браконьерством, расставляют капканы, в которые по случайности могут попадаться и манулы.

Размножение и потомство

В дикой природе манулы размножаются один раз в год. Гон начинается в феврале, и уже в апреле–июне рождаются котята — беременность длится 60–75 дней. На свет появляются от двух до шести особей, а их воспитанием занимаются самки, так как хищники-одиночки расходятся после рождения потомства.

Котята рождаются маленькими: их длина составляет примерно 12 сантиметров, а вес — 300 граммов. К трем–четырем месяцам они начинают охотиться, а семью покидают спустя полгода после рождения

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Почему манул занесен в Красную книгу

Манул занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) и имеет статус “вызывающий наименьшие опасения”, а также в списки России, Монголии, Китая и Кыргызстана. На это есть ряд причин, и одна из главных — антропогенные угрозы: браконьерство, уничтожение местообитаний, кампании по борьбе с грызунами, которые входят в рацион котов, и нападения собак.

Манулы живут в одиночестве и селятся на большом расстоянии друг от друга, что делает популяцию уязвимой. Порой они тяжело переносят суровые условия зимой, даже не смотря на густую шерсть. Кроме того, у них слабый иммунитет и они часто болеют, особенно в неволе. И заболевания бывают серьезными: токсоплазмоз, вирус иммунодефицита кошек и подобные.

При этом кот находится под охраной множества международных и национальных законов. Среди важных мер есть запрет на охоту и пресечение незаконной торговли манулами. Также реализуются отдельные проекты, направленные на поддержание популяции манулов. Например, один из таких — совместный проект благотворительного фонда “Красивые дети в красивом мире” и Даурского заповедника “Манулы — знать и сопереживать, чтобы сохранить”.