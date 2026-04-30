Σ — сигма — это 18-ая буква греческого алфавита. Но речь, конечно, пойдет не о ней. Сегодня в молодежном сленге это слово играет другую роль: оно используется по отношению к одиноким и независимым мужчинам и уже стало полноценным культурным феноменом. Мы разобрались, кто такие сигмы на самом деле и откуда появился этот мем.

Что значит слово сигма

Одинокий волк, который живет по своим правилам, не ищет одобрения и не обращает внимание на мнение общества… Так одним предложением можно описать человека, кому это самое общество (либо он сам так решил) присвоило статус сигма-самца. Это архетип независимого одиночки, который выбрал находиться вне традиционной социальной иерархии. Он отличается уверенностью, обладает харизмой и лидерскими качествами. Но при этом такой человек — спокойный и самодостаточный интроверт, который склонен к уединению и окружен флером таинственности.

В 2024 году слово “сигма” вошло в тройку самых упоминаемых в социальных медиа

Термин “сигма-самец” появился в 2010 году благодаря американскому писателю и активисту Vox Day (настоящее имя — Теодор Роберт Бил). Он расширил популярную тогда в мужских онлайн-сообществах теорию “альфа- и бета-самцов”, добавив в нее новый тип — сигму. Спустя десятилетие этот образ вышел далеко за эти рамки и стал полноценным трендом: от шуток до вполне серьезного самоопределения подростков.

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Чем сигма отличается от альфы, беты и омеги

Альфы, беты, омеги — все это ранги особей в иерархии волчьей стаи:

альфа — вожак, который ведет за собой других и принимает основные решения;

бета — воины, защищающие стаю и добывающие пищу;

омега — слабые или старые особи, о которых заботится стая.

Концепция иерархии в мире животных вскоре перенеслась и на людей. В итоге укоренилось мнение, что быть альфа-самцом — значит постоянно подтверждать свой статус и конкурировать, бета — это скучно, а омега — вовсе унизительно. Позже в типологии появился еще один волк, который позволил выбраться из пирамиды иерархии. Тот, кто игнорирует стаю и отказывается от игры по общепринятым правилам, а по силе может сравниться с альфой. И речь идет, конечно, о сигме. Со временем пользователи соцсетей стали романтизировать его как “темную лошадку”, представляя такого человека не простым агрессивным альфа-самцом, а крутым аутсайдером.

Почему образ сигмы стал таким популярным

Термин “сигма” стал полноценным интернет-мемом в 2020–2022 годах в TikTok. Тогда же он приобрел главный визуальный символ, которым стал сигма-фейс — характерное выражение лица Патрика Бейтмана из фильма “Американский психопат”: вытянутые губы, приподнятые брови и легкая ухмылка. В тот период пользователи платформы TikTok публиковали множество коротких смонтированных видеороликов с “крутыми сигма-самцами” под фонк-музыку. Например, с Томасом Шелби из “Острых козырьков” или Тайлером Дерденом из “Бойцовского клуба”. Вирусный тренд распространился и на другие соцсети, а ролики набрали миллионы просмотров.

Образ сигма-самца стал идеалом самодостаточности: не нужно быть душой компании или угождать другим людям — достаточно просто делать свое дело, чтобы стать “легендой”. Он обрел популярность среди молодежи, причем не только как серьезная модель поведения, но и как мем или просто способ посмеяться над собой. Для многих подростков и молодых людей образ сигмы стал психологическим убежищем: “Если я не вписываюсь в коллектив, значит, я не омега, а сигма-самец, который сознательно стоит выше всей этой суеты”.

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Сигма в мемах и поп-культуре

Известные сигма-персонажи в кино и интернете

Тайлер Дерден, “Бойцовский клуб”. Персонаж воплощает все, что позже люди назовут сигма-идеалом. “Ты — не твоя работа, не твои деньги, не твоя машина” — эта фраза героя стала манифестом человека, который отказался от внешних маркеров статуса. Харизматичный герой живет вне социальных правил и показывает полную независимость от системы, притягивая окружающих своей свободой и цинизмом.

Томас Шелби, “Острые козырьки”. Холодный взгляд, сила, самоконтроль, стратегическое мышление: криминальный авторитет Томас полюбился зрителям за свой сложный и многогранный образ, который вскоре стал одним из главных сигма-эталонов. Он не ищет признания, презирает светские условности и приходит во власть не потому, что хочет там быть, а потому, что это инструмент для защиты семьи и бизнеса. Цитаты героя о “близких людях как слабости” и “уже в аду, поэтому не боюсь дьявола” идеально легли на философию сигма-самцов.

Лу Блум, “Стрингер”. У него нет семьи и друзей, он не пытается вписаться в коллектив и играет только по своим правилам. Архетип сигмы подразумевает высокий интеллект, наблюдательность и способность использовать системы в своих целях, не будучи их частью, и Лу Блум — квинтэссенция всего этого. Он всегда один, в тени, наблюдает, но не участвует в общей суете. Он не страдает от одиночества, а культивирует его, потому что это эффективно. Описывая себя, Блум говорит: “Что, если моя проблема не в том, что я не понимаю людей, а в том, что я их ненавижу?”

Патрик Бейтман, “Американский психопат”. Это идеальный пример ироничного сигма-самца: дорогой костюм, идеальное тело, ухоженное лицо, утренние ритуалы, харизма хищника, нигилизм и превосходство. Один из первых, кто приходит на ум, когда речь идет о сигмах.

Но есть нюанс: Бейтман — не сигма. По сути, он противоположность этого архетипа, поскольку одержим мнением других, гонится за статусом и отчаянно хочет быть замеченным. Этот персонаж не независим — он раб социума и конформист, который признает иерархию и работает винтиком той самой системы, против которой идут сигмы. Тем не менее, если не знать психологических характеристик психопата, внешне он действительно создает впечатление “настоящего сигма-самца”, потому и стал идеальной картинкой архетипа.

Кадр из фильма "Острые козырьки"

Сигма-фейс — это что

Интернет-мем “сигма-фейс” означает особое выражение лица, которое считается визуальным маркером архетипа. Главные отличия — вытянутые, почти “утиные” губы, прищуренные глаза, нахмуренные брови. Лицо полностью напряжено, скулы четкие. Улыбки нет, но если она и появляется, то только как легкий намек, часто ироничный или циничный. По сути, сигма-фейс — не что иное, как пародирование выражения лица Патрика Бейтмана в одном из фрагментов “Американского психопата”.

В большинстве своих роликов пользователи соцсетей разыгрывают сценарии, где поступают как “настоящие сигмы” или говорят что-то в духе этого архетипа, и все это сопровождается соответствующим выражением лица. В то же время сигма-фейс высмеивает наигранность мужчин, которые стремятся подражать поведению любимых персонажей и выглядеть “не такими как все”.

Кадр из фильма "Американский психопат"

Что такое “сигма-бой”

“Сигма-бой” — культовый термин, завирусившийся в октябре 2024 года благодаря блогерам-подросткам Марии Янковской и Betsy (настоящее имя — Светлана Чертищева). Это название песни, которая посвящена идеализированной фигуре крутого парня, соответствующего всем критериям архетипа: привлекательный и таинственный одиночка, который “смотрит в никуда, и этот взгляд — огонь”. У песни энергичное звучание, простой мотив и припев, и за короткое время она обрела популярность на многих платформах, выйдя даже за пределы России.

Трек быстро разошелся на мемы: его накладывали на видео с сигма-фейсами, на кадры из фильмов, а также на ролики, где парни демонстрируют одинокий образ жизни: занимаются в тренажерном зале, гуляют в наушниках и отказываются от вечеринок.

Мария Янковская и Betsy

Насколько реальна типология альфа-, бета- и сигма-самцов

Несмотря на волну популярности, типология “альфа, бета, омега” не имеет научного обоснования ни в биологии, ни в психологии. Она возникла на основе устаревших и опровергнутых представлений об иерархии у животных, а затем была перенесена на человеческое поведение в узких интернет-сообществах. Конечно, классификацию использовать никто не запрещает (если бы не она, не было бы столько смешных мемов!). Но важно делать это без фанатизма. Опираться на типологию в реальной жизни, карьере или отношениях — значит сильно упрощать реальность и ошибаться.

Человек многогранен, и реальность сложнее любых звериных иерархий: он может быть лидером на работе, но не пользоваться авторитетом в компании друзей. Еще пример: доминирование не означает эффективное лидерство, ведь многие успешные руководители часто используют не агрессию и давление, как типичные альфы, а эмпатию и умение слушать. Ну и так далее. Делить людей на простые типы может быть забавно, но точно ли от этого будет польза?

Мифы и заблуждения о сигма-самцах

Первой миф: сигма-самец — антисоциальный человек, который всех презирает. Здоровая версия архетипа — это просто интроверт. Он не презирает общество, а просто в нем не нуждается и может “выйти” в любой момент. Если человек указывает на то, что не умеет общаться или ненавидит всех вокруг, это может указывать на низкий эмоциональный интеллект, а не на определенный тип личности.

Второй миф: сигмой нужно родиться. Некоторые сторонники теории утверждают, что это врожденный архетип, однако любое поведение пластично. Зацикливаясь на типажах, человек верит, что он “по природе” сигма-самец, и отказывает себе в возможности развить навыки эмпатии или стать лидером, потому что считает, что их не дано изначально.

Третий миф: сигма-самцы невероятно успешны среди женщин, потому что они загадочны. В реальных межличностных отношениях пассивность и отсутствие эмпатии, которые часто подаются как “загадочность”, редко приводят к здоровым отношениям. Долгосрочный успех строится на уязвимости, способности к диалогу и взаимному вкладу, а не на стратегии “я сам по себе, добейся меня”.