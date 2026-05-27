По всему миру в память о преданности пророка Ибрахима Аллаху мусульмане отмечают праздник жертвоприношения Курбан-байрам. На какое число он выпадает, кого приносят в жертву и как его отмечают верующие — в материале “Вести.ру”.
Какого числа Курбан-байрам в 2026 году
В 2026 году один главных мусульманских праздников — Курбан-байрам (Ид аль-Адха) — будет отмечаться в ночь со вторника 26 мая по 27 мая. Каждый год дата меняется, так как исламский календарь основан на лунных циклах. Торжество всегда проходит на 70-й день после Ураза-байрама, или на 10-й день месяца Зуль-хиджа.
Курбан-байрам в России в 2026 году
Где и как празднуют
В России основное торжество на Ид аль-Адху состоится 27 мая. В больших городах, как правило, проходят массовые молитвы и праздничные мероприятия. Например, в столице главным местом сбора становится Московская соборная мечеть на Проспекте Мира, вмещающая около 10 тыс. человек. Безопасность и порядок во время праздника обеспечивают городские власти. После намаза в специально подготовленных местах совершаются жертвоприношения.
Официальные выходные и праздничные дни
В некоторых мусульманских странах Курбан-байрам считается официальным выходным, а празднование может растягиваться вплоть до двух недель. В России Курбан-байрам в 2026 году — рабочий день, но есть регионы и города, где его объявляют выходным: Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Ингушетия, Чечня, Крым и другие.
Что за праздник Курбан-байрам и какая у него история
Курбан-байрам — один из главных мусульманских праздников, посвященный памяти пророка Ибрахима (Авраама) и его готовности пожертвовать своим сыном в повиновении Аллаху. С арабского языка название переводится как “праздник жертвы”.
История праздника Ид аль-Адха связана с пророком Ибрахимом. Как гласит Коран, однажды во сне к нему явился ангел Джабраил и повелел принести в жертву сына Исмаила по воле Аллаха. Это было испытание, проверка глубины покорности пророка. Ибрахим не колебался и отправился вместе с ребенком в долину Мина, где расположена Мекка. Во время жертвоприношения ангел Джабраил заменил Исмаила на барана, а Аллах подарил мальчику жизнь за преданность, добродетельность и душевную чистоту его отца. Так пророк Ибрахим доказал свою безусловную веру.
Праздник был установлен пророком Мухаммедом в Медине. Он призвал мусульман отмечать Ид аль-Адха как окончание хаджа и в память об испытании Ибрахима и сказал: “Аллах заменил вам два праздника: Ид аль-Адха и Ид аль-Фитр”. С тех пор Курбан-байрам вошел в число двух главных исламских праздников, наряду с Ураза-байрамом, завершением Рамадана. Сегодня его празднуют все приверженцы ислама в мире, в том числе в России, а особенно широко — в странах с мусульманским большинством: Саудовской Аравии, Пакистане, Турции и других.
До Курбан-байрама мусульмане совершают хадж — паломничество к святым местам в Мекке. Праздник знаменует завершение паломничества, и в этот день некоторые мусульмане приносят жертвоприношение на том же месте, где, по преданию, это делал Ибрахим. Жертва — не кровавый ритуал, а символ внутренней готовности мусульманина отрывать от себя материальное ради духовного. Животное, чаще всего баран, символизирует мирские блага и эго, а сам обряд — это очищение, напоминание о милосердии и покорности Богу. Мясо убитого животного зажаривается, разделяется и отдается бедным и голодным в знак проявления социальной справедливости.
Традиции и обычаи праздника Ид аль-Адха
Намаз, проповедь и помощь нуждающимся
Молитва. Курбан-байрам начинается с коллективной праздничной молитвы, которая называется “ид-намаз”, в мечети или на открытом воздухе. Она совершается через полчаса после восхода солнца и продолжается до полудня. Ид-намаз отличается от обычной молитвы и состоит из двух ракаатов, то есть циклов. При этом в исламе не принято совершать другие намазы перед праздничным. Женщины, старики и путники могут быть освобождены от посещения молитвы, но могут участвовать по желанию.
- Первый ракаат: произносятся такбир аль-ихрам (“Аллаху Акбар”), читается дуа ас-Сана, далее три такбира с поднятием и опусканием рук. Затем имам читает суру аль-Фатиха и аль-Аля, после чего мусульмане совершают поясной и земной поклоны.
- Второй ракаат: читается сура аль-Фатиха и еще одна любая другая, произносятся три такбира с поднятием рук, затем совершаются поясной и земной поклоны.
- После намаза имам произносит праздничную проповедь и рассказывает о значении Курбан-байрама, важности принесения животного в жертву, милосердия, единства и благодарности Аллаху.
Перед молитвой рекомендуется совершить полное омовение, не завтракать и надеть чистую или новую одежду.
Проповедь. После праздничной молитвы наступает второй этап — хутба, то есть проповедь, которую произносит имам на Курбан-байрам. Это важная часть праздника, хотя необязательная, в отличие от ид-намаза. В процессе мусульманам запрещено разговаривать и отвлекаться — проповедь нужно слушать молча и внимательно. Основные темы, которые обычно поднимаются в хутбе:
- история пророка Ибрахима: вспоминается его проявление абсолютной покорности Аллаху, а также готовность принести в жертву своего сына Исмаила;
- смысл и правила жертвоприношения: подчеркивается, что Аллаху важны не мясо и кровь, а искренность и богобоязненность;
- милосердие, помощь бедным и сиротам: верующим говорится, что мясом нужно делиться с нуждающимися, а также проявлять доброту и заботу к окружающим;
- единство исламского сообщества: отмечается важность братства, примирения, укрепление связей между родственниками, а также то, что в эти дни важно прощать обиды;
- благодарность Аллаху: призывы к зикру, то есть поминанию Аллаха, постоянной благодарности, терпению и стремлению к праведной жизни.
Помощь нуждающимся. Курбан-байрам — это о проявлении милосердия и заботы о бедных. По исламским правилам, мясо животного, принесенного в жертву, делят на три части: одну оставляют себе, второй угощают семью и друзей, а треть — обязательно отдают нуждающимся. Делиться нужно хорошими и качественными кусками, отдавать худшие нельзя. Неимущим можно помочь и материально — пожертвовать деньги или продукты. Также ценится и посещение сирот, больных и одиноких в праздник Курбан.
Обряд жертвоприношения
Самым важным действием в праздник Курбан-байрам считается жертвоприношение — удхия. Совершая его, человек демонстрирует абсолютную покорность Аллаху. Процесс начинается сразу после праздничной молитвы в 10-й день месяца Зуль-хиджа. Животное должно быть здоровым, без увечий и видимых дефектов. В праздник в жертву можно приносить:
- барана, козу или овцу — старше 12 месяцев;
- корову или быка — от двух лет;
- верблюда — от пяти лет.
Во время процедуры мысленно или вслух нужно произнести: “Бисмиллях, Аллаху Акбар. Аллахумма минка ва ляк”, что значит “Во имя Аллаха, Аллах велик. О, Аллах, от тебя и тебе”. Нож должен быть острым, и до забоя животное не должно видеть орудие и то, как его затачивают. Мусульмане перерезают три основных шейных сосуда: пищевод, дыхательное горло и артерии. После того, как жертва была принесена, ее кладут на левый бок головой в сторону Киблы.
- Запрещается мучительное умерщвление.
- Не рекомендуется приносить в жертву беременных животных.
- Мусульманин должен приобрести животное для байрама на честно заработанные деньги.
- Если семья верующего обеспечена, то можно отдать бедным все мясо.
- Нельзя продавать шкуру, мясо, кости животного.
- Не принято выбрасывать пригодное в пищу мясо или оставлять все себе.
Что нужно делать в этот день
Мусульмане обязательно должны совершить полное омовение перед молитвой, ид-намаз и жертвоприношение после него. Также нужно надеть чистую, праздничную или новую одежду в знак проявления благодарности и уважения к Курбан-байраму. С вечера накануне и в течение четырех дней после торжества, до 13 дня месяца Зуль-хиджа включительно, после обязательных молитв принято произносить такбиры: “Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ля иляха илля Ллах, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ва лилляхи ль-хамд”.
На Курбан-байрам особенно важно совершать благие дела. Мусульмане помогают нуждающимся, раздавая им мясо и по возможности деньги, одежду или еду. Рекомендуется навестить родственников и простить все обиды, чтобы восстановить отношения. Конечно, в исламе принято поминать Аллаха и читать Коран, а также поздравлять других верующих, говоря: “Такаббаля-Ллаху минна ва минкум” (“Да примет Аллах от нас и от вас”) или “Ид мубарак” (“Благословенного праздника”).
Перед тем, как наступит Курбан-байрам, в ходе духовной подготовки нужно задуматься о жертве Ибрахима и смысле покорности Аллаху, прочитать хадисы и аяты, связанные с Курбаном, а также развивать в себе щедрость, скромность и терпение.
Что нельзя делать
Во время праздника Курбан-байрам запрещается:
- пить алкоголь и переедать;
- ходить в грязной одежде;
- поститься;
- отказывать в помощи нуждающимся;
- жестоко обращаться с животными;
- игнорировать молитву и духовную сторону торжества;
- ссориться и обжать.
Пост на Курбан-байрам в 2026 году
На праздник жертвоприношения, 10 Зуль-хиджа, и в три следующих дня пост строго запрещен — это период радости и благодарности Аллаху, а также время для употребления мяса животного, принесенного в жертву, и угощения других. Но в канун торжества поститься можно, и это очень желательно. Считается, что пост в 9-й день месяца Зуль-хиджа искупает грехи прошлого и следующего года. Он желателен для тех, кто не совершает хадж.
Курбан-байрам и хадж
Ид аль-Адха и хадж — два столпа ислама, которые тесно переплетены как исторически, так и ритуально. Главным днем хаджа считается 9 Зуль-хиджа, а на следующий день наступает Курбан-байрам. Так, день паломничества в Мекку и Медину буквально перерастает в мусульманский праздник. Паломники совершают жертвоприношение, таваф, то есть семикратный обход вокруг Каабы, и бросают камни в долине Мине — это такой ритуал против Шайтана.
Многие обряды хаджа связаны с жизнью Ибрахима, его жены Хаджар и сына Исмаила: забег между холмами Сафа и Марва — это воспоминание о Хаджар, жертвоприношение — память о готовности Ибрахима принести сына в жертву, а стояние на Арафате — великий день для прощения грехов. Сутью хаджа можно назвать физические испытания (жара, толпы, длительные ритуалы), а Курбан-байрама — духовные (готовность расстаться с ценным). Но оба учат покорности Аллаху, равенству перед ним и глобальному единству уммы.