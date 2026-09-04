Пенсия по потере кормильца в 2026 году: как ее рассчитать и оформить

Пенсия по потере кормильца в 2026 году: что важно знать Пенсия по потере кормильца в 2026 году: как ее рассчитать и оформить

Пенсию могут получать не только пожилые люди, но и молодые граждане, в том числе дети. Одним из таких случаев считается назначение пенсии по потере кормильца — человека, который был основным источником материального обеспечения. Что это за выплата, какие есть виды и как ее оформить — подробно разберем в этом материале.

Что такое пенсия по случаю потери кормильца

Пенсия по потери кормильца — ежемесячная пенсионная выплата, которая назначается нетрудоспособным членам семьи умершего либо признанного в установленном порядке безвестно отсутствующим человека, который их содержал. В зависимости от обстоятельств пенсия может быть страховой, социальной или государственной.

Кому положена пенсия по потере кормильца и кто считается кормильцем

С точки зрения законодательства, кормилец — это любой человек, который обеспечивал своих иждивенцев. Таковыми считаются нетрудоспособные члены семьи, которые находились на полном содержании либо получали помощь, являющуюся для них постоянным и основным источником средств к существованию.

При этом иждивение несовершеннолетних детей умершего, как правило, отдельно доказывать не требуется

Если кормилец ушел из жизни или пропал без вести, претендовать на пенсию имеют право:

Его несовершеннолетние дети. Наследники, ставшие инвалидами до 18 лет, при соблюдении условий могут получать пенсию и дальше. Учащиеся очной формы обучения до достижения 23 лет. Вдовы/вдовцы пенсионного возраста — женщины с 59 лет, мужчины с 64 лет — или имеющие инвалидность. Родители кормильца, если они считаются нетрудоспособными. Например, имеют инвалидность либо достигли пенсионного возраста. Братья, сестры и внуки могут получать пенсию на тех же возрастных условиях: до 18 лет, а при очном обучении — до окончания учебы до 23 лет. При этом у них не должно быть трудоспособных родителей.

При этом, если член семьи совершил уголовно наказуемое деяние, которое повлекло смерть кормильца и этот факт установлен судом, именно этот человек не имеет права на страховую пенсию по случаю потери кормильца.

Также есть ситуации, когда право получать пенсию прекращается:

Для детей:

Достижение совершеннолетия. Исключение — если они обучаются по очной форме. Прекращение учебы на очном отделении до достижения 23 лет.

Для других категорий:

Утрата статуса нетрудоспособности, например, прекращение действия инвалидности. Для лиц, получающих пенсию в связи с уходом за ребенком, братом, сестрой или внуком умершего, отдельным основанием прекращения права может стать достижение подопечным 14 лет либо начало работы ухаживающим.

Виды пенсий по потере кормильца

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Страховая пенсия по потере кормильца. Для ее назначения не обязательно, чтобы умерший имел длительный трудовой стаж. Достаточно хотя бы одного дня официальной работы с уплатой страховых взносов в СФР. Зависит размер страховой пенсии и от заработка почившего, его страхового стажа и количества пенсионных коэффициентов (баллов).

Если у умершего не было страхового стажа, его детям при соблюдении установленных законом условий назначается социальная пенсия по случаю потери кормильца. Она также предусмотрена для отдельных категорий детей, прямо перечисленных в законодательстве.

Государственная пенсия по случаю потери кормильца назначается в предусмотренных законом случаях членам семей погибших или умерших военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников добровольческих формирований, отдельных граждан, пострадавших вследствие радиационных или техногенных катастроф, а также космонавтов. Условия назначения и размер зависят от категории кормильца и причины его смерти.

Военная пенсия по случаю потери кормильца для семей кадровых военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСБ и ряда других силовых ведомств назначается по отдельным правилам Закона РФ № 4468-1. Право может возникнуть, если кормилец погиб во время службы, не позднее трех месяцев после увольнения либо позднее, если причиной смерти стали ранение, контузия, увечье или заболевание, полученные во время службы.

Страховые, социальные и государственные пенсии по случаю потери кормильца, предусмотренные федеральными законами № 400-ФЗ и № 166-ФЗ, назначает СФР. Пенсии семьям кадровых военнослужащих и сотрудников силовых ведомств по Закону № 4468-1 оформляются соответствующие ведомства:

военные пенсии — Минобороны или другими силовыми ведомствами;

пенсии гражданским служащим — Минфин или соответствующими министерствами.

Размер пенсии по потере кормильца в 2026 году

ГТРК "Южный Урал"

Единого размера выплаты не существует, потому как пенсия по потере кормильца зависит от многих факторов. Разберем подробнее в этом разделе.

Как рассчитывается пенсия по потере кормильца

Сумма зависит от вида пенсии — страховая, социальная или государственная.

Так, страховая пенсия назначается, если умерший имел хотя бы один день официального трудового стажа. Сумма определяется по формуле:

СП = ИПК × СК + ФВ, где: СП — размер пенсии; ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (количество накопленных пенсионных баллов) умершего; СК — стоимость одного пенсионного коэффициента — с 1 января 2026 года составляет 156,76 рубля; ФВ — фиксированная выплата — с 1 января 2026 года составляет 4 792,35 рубля.

Круглые сироты получают фиксированную выплату в полном размере — 9 584,69 рубля

Пример расчета:

Если умерший накопил 55 пенсионных баллов, расчет пенсии для одного нетрудоспособного члена семьи будет следующим:

СП = (55 × 156,76) + 4 792,35 = 8 621,80 + 4 792,35 = 13 414,15 рублей.

Для получателей страховой пенсии, проживающих на Крайнем Севере и в приравненных местностях, районный коэффициент применяется к фиксированной выплате. Социальные и государственные пенсии в установленных законом районах также увеличиваются с учетом соответствующего коэффициента.

При потере обоих родителей их пенсионные коэффициенты суммируются, а для ребенка умершей одинокой матери ИПК матери увеличивается вдвое

Социальная пенсия положена в том случае, если у умершего не было трудового стажа. С 1 апреля 2026 года размер социальной пенсии составляет 9 424,12 рубля. Для детей, потерявших обоих родителей или единственного родителя, например, мать-одиночку, — 18 848,32 рублей

Государственная пенсия предназначена для семей военнослужащих, космонавтов и лиц, пострадавших от радиационных или техногенных катастроф. При расчете выплаты учитывается причина смерти:

В случае гибели военнослужащего по призыву вследствие военной травмы — около 200% социальной пенсии, то есть 18 848,24 рубля. В случае смерти от заболевания, полученного в период военной службы, — около 150% социальной пенсии, то есть 14 136,18 рубля. Для семей работников космической отрасли пенсия составляет 40% от денежного довольствия (заработка) почившего.

Доплаты к пенсии и региональные надбавки

Размер пенсии может увеличиться за счет районных коэффициентов, установленных в некоторых регионах. Они необходимы, например, для компенсации повышенных расходов на проживание в сложных климатических условиях.

В зависимости от региона коэффициент может составлять от 1,15 до 2 — на эту цифру при расчете умножается страховая или социальная пенсия.

Кроме того, если сумма ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания, назначается федеральная или региональная доплата. В первом случае — если региональный прожиточный минимум ниже общероссийского. Разницу компенсирует СФР.

Например, если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера составляет 9 тыс. рублей, а прожиточный минимум в регионе — 11 тыс. рублей, то дополнительная сумма составит 2 тыс.

В 2026 году федеральный ПМ пенсионера составляет 16 288 рублей. Если региональный ПМ не превышает федеральный, применяется федеральная социальная доплата; если выше — региональная.

Например, в Москве в 2026 году уровень прожиточного минимума составляет 18 971 рублей. Если пенсия ниже этой суммы, назначается региональная доплата до этого уровня. Для отдельных неработающих пенсионеров, которые зарегистрированы по месту жительства в Москве не менее 10 лет в общей сложности, применяется городской социальный стандарт — 27 401 рубль.

Также в некоторых субъектах РФ дополнительно устанавливаются выплаты и надбавки для семей, которые пережили потерю кормильца:

Доплаты детям-сиротам и круглым сиротам. Компенсации и льготы на оплату ЖКХ. В ряде регионов предусмотрена скидка до 50% на оплату коммунальных услуг для семей, где ребенок получает пенсию. Доплаты студентам. Некоторые субъекты РФ выплачивают повышенные пенсии по потере кормильца студентам-очникам до 23 лет.

Как оформить пенсию по потере кормильца

Детям умершего кормильца младше 18 лет страховая и социальная пенсии по случаю потери кормильца с 2024 года назначаются СФР без заявления на основании сведений государственных информационных систем, кроме случаев, когда ребенок признан полностью дееспособным.

Через портал "Госуслуги":

Убедиться в наличии подтвержденной учетная запись. В личном кабинете выбрать раздел "Услуги". Перейти в категорию "Пенсии, пособия и льготы". Выбрать услугу "Назначение пенсии" и следовать инструкциям для подачи заявления.

Лично через СФР:

Найти ближайшее отделение СФР. Адреса клиентских служб доступны на официальном сайте. Посетить отделение с необходимыми документами и подать заявление.

Через Многофункциональный центр (МФЦ):

Уточнить, заключено ли соглашение о взаимодействии между МФЦ и территориальным органом СФР в вашем регионе. Адреса МФЦ можно найти на официальном сайте. Посетить МФЦ с необходимыми документами и подать заявление.

Какие документы нужны

Какие документы нужны

Конкретный перечень документов зависит от вида пенсии и обстоятельств ее назначения. Часть сведений СФР получает самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Заявителю потребуется представить только документы и сведения, которых нет в государственных информационных системах:

удостоверение личности заявителя или его представителя, если получателю пенсии не исполнилось 18 лет;

СНИЛС заявителя;

свидетельство о смерти или решение суда о признании пропавшим без вести;

документы, которые подтверждают родственные отношения с умершим кормильцем, например, свидетельство о рождении или браке;

документ о постоянной регистрации заявителя;

справка из образовательного учреждения, если заявитель учится по очной форме и ему от 18 до 23 лет.

Сроки рассмотрения

Заявление и все необходимые документы рассматриваются в течение 10 рабочих дней после его приема при наличии всех необходимых документов и сведений.

Если был получен отказ из-за недостатка документов или ошибок в заявлении, можно повторно подать исправленное заявление.

Обратить внимание: с 2024 года социальные пенсии назначаются автоматически на основе данных, полученных в рамках межведомственного взаимодействия. Социальный фонд России направляет уведомление о назначенной пенсии почтой, через портал “Госуслуги” или по электронной почте, если ранее было дано согласие на такой вид взаимодействия

Для получения более подробной информации рекомендуется обратиться непосредственно в СФР или МФЦ нужного региона.

Когда придет выплата

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Деньги перечисляют ежемесячно. При этом конкретные даты зависят от региона проживания и выбранного способа доставки.

Через отделения почтовой связи:

начисление средств производится с 3 по 25 день каждого месяца;

если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, пенсию выплачивается заранее;

график доставки зависит от режима работы конкретного почтового отделения.

Через кредитные организации (банки): перечисление пенсии осуществляется в соответствии с графиком, установленным в конкретном регионе.

Чтобы узнать, какого числа выплачивается пенсия в конкретном регионе, можно перейти на сайт СФР и проверить данные в разделе "Информация для жителей" либо "График выплат пенсий"

Другой вариант — воспользоваться сайтом "Госуслуг". Информация указана в разделе "Помощь и поддержка").

Если пенсия не была перечислена в установленную дату, нужно обратиться в местное отделение почтовой связи, банк или региональное отделение СФР для выяснения причин задержки.

Можно ли получать две пенсии одновременно

Обычно граждане могут выбрать, какую пенсию они хотят получать. Но в некоторых случаях можно рассчитывать на обе. Например, такое право при соблюдении установленных условий есть у родителей военнослужащих по призыву и участников добровольческих формирований, погибших во время службы либо умерших вследствие полученной военной травмы или связанного со службой увечья или заболевания. Право предусмотрено и для отдельных не вступивших в новый брак вдов и вдовцов таких граждан, а также для некоторых детей-инвалидов и инвалидов с детства.

Кроме того, получать пенсию по потере кормильца и пенсию по старости или инвалидности могут нетрудоспособные члены семей граждан, пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.

А члены семей умерших космонавтов могут получать пенсию по потере кормильца и любую другую пенсию, установленную законодательством РФ, за исключением второй аналогичной выплаты либо социальной пенсии.

Пенсия по потере кормильца: до какого возраста выплачиваются

Выплата полагается нетрудоспособным членам семьи умершего при соблюдении определенных условий:

1. Дети умершего — до 18 лет, а при очном обучении — до окончания учебы, но не дольше чем до 23 лет.

2. Братья, сестры и внуки могут получать пенсию на тех же условиях, если у них нет трудоспособных родителей. Право может сохраняться независимо от возраста у лиц, ставших инвалидами до достижения 18 лет.

3. Родители, супруги, бабушки и дедушки умершего кормильца:

женщины — после достижения 59 лет;

мужчины — после достижения 64 лет.

Кроме того, нетрудоспособным членам семьи, таким как родители, супруги, бабушки и дедушки, положена пенсия по потере кормильца, если они достигли пенсионного возраста или имеют статус инвалида.

Также пенсия может быть назначена другим нетрудоспособным членам семьи, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет, и не работают

Дополнительные льготы

Источник: unsplash.com

Семьи могут рассчитывать на различные меры социальной поддержки, предоставляемые как на федеральном, так и на региональном уровнях. Конкретный перечень льгот зависит региона проживания, поэтому рекомендуется обратиться в местные органы социальной защиты для получения подробной информации.

В сфере образования:

Дошкольное: в некоторых регионах предусмотрено бесплатное посещение детских садов для детей до 7 лет. Школьное: бесплатное двухразовое питание в школьных столовых; обеспечение бесплатными учебниками; компенсация расходов на приобретение школьной формы. Среднее профессиональное: бесплатное питание для учащихся колледжей и техникумов.

В области здравоохранения:

Обеспечение бесплатными молочными смесями детей в возрасте до 2 лет. Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецепту.

Транспортные льготы:

Льготный или бесплатный проезд на общественном транспорте. Скидки на проезд в пригородных поездах и междугородних автобусах.

Налоговые льготы:

Освобождение от уплаты налога на имущество физлиц. Предоставление стандартного налогового вычета на детей. Если один из родителей умер и второй является единственным родителем, стандартный налоговый вычет на ребенка может предоставляться ему в двойном размере до вступления в брак.

Жилищные льготы:

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Преимущественное право на получение жилья из государственного или муниципального фонда.

Социальная поддержка:

Ежегодная материальная помощь при подготовке к учебному году. Бесплатное посещение культурных и спортивных мероприятий.

Частые вопросы