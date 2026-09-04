Студенчество — это насыщенное время: лекции, экзамены, много новых знаний, встречи с друзьями, свидания и огромное количество других мероприятий… до которых сначала нужно как-то добраться (а потом еще вернуться домой). А возможности активно зарабатывать (особенно на первых курсах) часто нет.
Чтобы помочь студентам, государство ввело специальные льготы на транспорт. О них мы сегодня и расскажем.
Льготы и скидки студентам на ЖД билеты
Многие студенты, особенно те, кто учится в крупных городах, живут в пригороде, чтобы сэкономить на жилье. Тогда удобное и быстрое сообщение между домом и учебным заведением обеспечивают электрички.
А иногда приходится ездить и на дальние расстояния — например, чтобы поучаствовать в мероприятиях по учебе, навестить друзей и родных или просто попутешествовать. На помощь приходят поезда: добираться в них комфортнее, а время в пути можно использовать для отдыха или подготовки к занятиям.
В обоих случаях специальные льготы.
Электрички
Студенты с 1 сентября по 15 июня могут приобрести билеты на электрички за полцены. Чтобы получить скидку, достаточно показать кассиру студенческий билет или воспользоваться социальной картой — она дает право приобрести билеты за 10 дней до даты поездки.
А еще можно оформить абонемент на пригородные поезда 6000-й нумерации (правда, не во всех регионах есть эта опция, — и скидка будет на поезда только в одном направлении). Он действует в течение всего учебного года.
Поезда
По программе "РЖД Бонус" студенты, аспиранты и курсанты очного отделения вузов и колледжей в 2026 году могут купить билеты в купе со скидкой 25%.
Для этого нужно:
- Получить справку об обучении (ее выдают в деканате).
- Зарегистрироваться на сайте РЖД и войти в личный кабинет программы "РЖД Бонус".
- Отправить справку через форму обратной связи или на электронную почту bonusstudent@fpc.ru.
- Получить номер участника программы (приходит в течение 5 рабочих дней).
- Указать номер в поле для акций и скидок при покупке билета онлайн либо назвать его кассиру и показать студенческий билет.
Важно: обновлять статус участника нужно ежегодно.
Почему могут отказать
Есть ряд причин:
- Неточности в данных, отсутствие студенческого билета или других необходимых документов.
- Тип обучения. Обычно скидки распространяются только на студентов очного отделения.
- Окончание обучения либо отчисление (потеря статуса студента).
- Технические ошибки.
Скидки студентам на скоростные поезда
Выше мы писали о программе "РЖД Бонус". С ее помощью можно получить скидку 25% и на скоростные поезда: "Стриж", "Ласточку" и "Невский экспресс".
А вот на "Сапсан" таких скидок не предусмотрено. Но сэкономить все равно можно:
- Купить билет за баллы, накопленные по программе "РЖД Бонус".
- Воспользоваться тарифом "Юниор" (для пассажиров в возрасте от 10 до 21 года). Он дает скидку в 30%.
Льготы и скидки на автобусы для студентов
В большинстве субъектов федерации учащимся положен льготный проезд на автобусах, трамваях и метро (если есть).
Например, в столице такое право дает карта москвича. Она оформляется через МФЦ после зачисления в учебное заведение. Купить проездной можно на 30 или 90 дней — и в этот период ездить неограниченное количество раз. В Санкт-Петербурге такую же функцию выполняет бесконтактная студенческая проездная карта (БСК), а в Екатеринбурге — "ЕКАРТА для студентов".
Если говорить про скидки на междугородние рейсы, то в Москве и Подмосковье такая опция есть: на внутриобластных маршрутах можно ездить за полцены по транспортной карте "Стрелка". А в других регионах условия нужно уточнять в администрации учебного заведения и на сайте транспортной компании.
Льготные авиабилеты для студентов
Билеты на внутренние рейсы можно приобрести со скидкой 10–30%.
Что важно учитывать:
- Льгота распространяется только на студентов очного отделения.
- Летать можно только "экономом".
- Их предоставляют: "Аэрофлот", ВИМ-Авиа, "Россия", S7, "Ямал", "Таймыр", "Нордавиа", "Уральские авиалинии", "Ямал", Utair и Red Wings.
- Опция доступна только в учебный период.
Чтобы воспользоваться льготой, нужно предъявить паспорт и студенческий билет.
Дополнительные акции для студентов
Льготы касаются не только проезда, — возможностей на самом деле значительно больше.
Магазины, кафе и бары
Скидки по студенческому билету предоставляют некоторые магазины, лавки и даже аптеки. Уточнить можно на сайте заведения или у консультанта.
Можно такой опцией воспользоваться и в заведениях общественного питания — но об этом лучше спросить у кассира или официанта перед оплатой. Например, в кафе "Му-Му" для студентов есть скидка 20%.
Иногда скидки действуют не постоянно, а только в праздничные дни. Например, в сети баров "Винный Базар" в Татьянин день 25 января отличников угостят бокалом игристого.
Развлечения
Со студенческим билетом можно по сниженной цене (или вообще бесплатно) попасть и в спортивные центры, аквапарки, антикафе, кино, театры и музеи. Но такая опция есть не везде, поэтому условия лучше уточнить в конкретном заведении. Например, может быть так, что воспользоваться льготой на билеты можно только в утренние часы по будням. Или что она распространяется только на студентов очного отделения.
Еще можно спрашивать о культурных мероприятиях в деканате: там могут не только порекомендовать мероприятия, куда можно сходить, но и иногда предоставить билеты со скидкой.
Онлайн-сервисы
Студентам доступна скидка на видеосервис Start. Есть три тарифа на выбор: 1 месяц, 3 месяца и год. Они предлагают скидки от 25% до 80% на молодежные сериалы, оригинальные проекты платформы и зарубежные фильмы.