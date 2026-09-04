Студенчество — это насыщенное время: лекции, экзамены, много новых знаний, встречи с друзьями, свидания и огромное количество других мероприятий… до которых сначала нужно как-то добраться (а потом еще вернуться домой). А возможности активно зарабатывать (особенно на первых курсах) часто нет.

Чтобы помочь студентам, государство ввело специальные льготы на транспорт. О них мы сегодня и расскажем.

Льготы и скидки студентам на ЖД билеты

Многие студенты, особенно те, кто учится в крупных городах, живут в пригороде, чтобы сэкономить на жилье. Тогда удобное и быстрое сообщение между домом и учебным заведением обеспечивают электрички.

А иногда приходится ездить и на дальние расстояния — например, чтобы поучаствовать в мероприятиях по учебе, навестить друзей и родных или просто попутешествовать. На помощь приходят поезда: добираться в них комфортнее, а время в пути можно использовать для отдыха или подготовки к занятиям.

В обоих случаях специальные льготы.

Электрички

Студенты с 1 сентября по 15 июня могут приобрести билеты на электрички за полцены. Чтобы получить скидку, достаточно показать кассиру студенческий билет или воспользоваться социальной картой — она дает право приобрести билеты за 10 дней до даты поездки.

А еще можно оформить абонемент на пригородные поезда 6000-й нумерации (правда, не во всех регионах есть эта опция, — и скидка будет на поезда только в одном направлении). Он действует в течение всего учебного года.

Поезда

По программе "РЖД Бонус" студенты, аспиранты и курсанты очного отделения вузов и колледжей в 2026 году могут купить билеты в купе со скидкой 25%.

Для этого нужно:

  1. Получить справку об обучении (ее выдают в деканате).
  2. Зарегистрироваться на сайте РЖД и войти в личный кабинет программы "РЖД Бонус".
  3. Отправить справку через форму обратной связи или на электронную почту bonusstudent@fpc.ru.
  4. Получить номер участника программы (приходит в течение 5 рабочих дней).
  5. Указать номер в поле для акций и скидок при покупке билета онлайн либо назвать его кассиру и показать студенческий билет.

Важно: обновлять статус участника нужно ежегодно.

Почему могут отказать

Есть ряд причин:

  • Неточности в данных, отсутствие студенческого билета или других необходимых документов.
  • Тип обучения. Обычно скидки распространяются только на студентов очного отделения.
  • Окончание обучения либо отчисление (потеря статуса студента).
  • Технические ошибки.

Скидки студентам на скоростные поезда

Источник: unsplash.com

Выше мы писали о программе "РЖД Бонус". С ее помощью можно получить скидку 25% и на скоростные поезда: "Стриж", "Ласточку" и "Невский экспресс".

А вот на "Сапсан" таких скидок не предусмотрено. Но сэкономить все равно можно:

  • Купить билет за баллы, накопленные по программе "РЖД Бонус".
  • Воспользоваться тарифом "Юниор" (для пассажиров в возрасте от 10 до 21 года). Он дает скидку в 30%.

Льготы и скидки на автобусы для студентов

В большинстве субъектов федерации учащимся положен льготный проезд на автобусах, трамваях и метро (если есть).

Например, в столице такое право дает карта москвича. Она оформляется через МФЦ после зачисления в учебное заведение. Купить проездной можно на 30 или 90 дней — и в этот период ездить неограниченное количество раз. В Санкт-Петербурге такую же функцию выполняет бесконтактная студенческая проездная карта (БСК), а в Екатеринбурге — "ЕКАРТА для студентов".

Если говорить про скидки на междугородние рейсы, то в Москве и Подмосковье такая опция есть: на внутриобластных маршрутах можно ездить за полцены по транспортной карте "Стрелка". А в других регионах условия нужно уточнять в администрации учебного заведения и на сайте транспортной компании.

Льготные авиабилеты для студентов

Источник: unsplash.com

Билеты на внутренние рейсы можно приобрести со скидкой 10–30%.

Что важно учитывать:

  1. Льгота распространяется только на студентов очного отделения.
  2. Летать можно только "экономом".
  3. Их предоставляют: "Аэрофлот", ВИМ-Авиа, "Россия", S7, "Ямал", "Таймыр", "Нордавиа", "Уральские авиалинии", "Ямал", Utair и Red Wings.
  4. Опция доступна только в учебный период.

Чтобы воспользоваться льготой, нужно предъявить паспорт и студенческий билет.

Дополнительные акции для студентов

Источник: unsplash.com

Льготы касаются не только проезда, — возможностей на самом деле значительно больше.

Магазины, кафе и бары

Скидки по студенческому билету предоставляют некоторые магазины, лавки и даже аптеки. Уточнить можно на сайте заведения или у консультанта.

Можно такой опцией воспользоваться и в заведениях общественного питания — но об этом лучше спросить у кассира или официанта перед оплатой. Например, в кафе "Му-Му" для студентов есть скидка 20%.

Иногда скидки действуют не постоянно, а только в праздничные дни. Например, в сети баров "Винный Базар" в Татьянин день 25 января отличников угостят бокалом игристого.

Развлечения

Со студенческим билетом можно по сниженной цене (или вообще бесплатно) попасть и в спортивные центры, аквапарки, антикафе, кино, театры и музеи. Но такая опция есть не везде, поэтому условия лучше уточнить в конкретном заведении. Например, может быть так, что воспользоваться льготой на билеты можно только в утренние часы по будням. Или что она распространяется только на студентов очного отделения.

Еще можно спрашивать о культурных мероприятиях в деканате: там могут не только порекомендовать мероприятия, куда можно сходить, но и иногда предоставить билеты со скидкой.

Онлайн-сервисы

Студентам доступна скидка на видеосервис Start. Есть три тарифа на выбор: 1 месяц, 3 месяца и год. Они предлагают скидки от 25% до 80% на молодежные сериалы, оригинальные проекты платформы и зарубежные фильмы.