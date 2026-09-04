Студенчество — это насыщенное время: лекции, экзамены, много новых знаний, встречи с друзьями, свидания и огромное количество других мероприятий… до которых сначала нужно как-то добраться (а потом еще вернуться домой). А возможности активно зарабатывать (особенно на первых курсах) часто нет.

Чтобы помочь студентам, государство ввело специальные льготы на транспорт. О них мы сегодня и расскажем.

Льготы и скидки студентам на ЖД билеты

Многие студенты, особенно те, кто учится в крупных городах, живут в пригороде, чтобы сэкономить на жилье. Тогда удобное и быстрое сообщение между домом и учебным заведением обеспечивают электрички.

А иногда приходится ездить и на дальние расстояния — например, чтобы поучаствовать в мероприятиях по учебе, навестить друзей и родных или просто попутешествовать. На помощь приходят поезда: добираться в них комфортнее, а время в пути можно использовать для отдыха или подготовки к занятиям.

В обоих случаях специальные льготы.

Электрички

Студенты с 1 сентября по 15 июня могут приобрести билеты на электрички за полцены. Чтобы получить скидку, достаточно показать кассиру студенческий билет или воспользоваться социальной картой — она дает право приобрести билеты за 10 дней до даты поездки.

А еще можно оформить абонемент на пригородные поезда 6000-й нумерации (правда, не во всех регионах есть эта опция, — и скидка будет на поезда только в одном направлении). Он действует в течение всего учебного года.

Поезда

По программе "РЖД Бонус" студенты, аспиранты и курсанты очного отделения вузов и колледжей в 2026 году могут купить билеты в купе со скидкой 25%.

Для этого нужно:

Получить справку об обучении (ее выдают в деканате). Зарегистрироваться на сайте РЖД и войти в личный кабинет программы "РЖД Бонус". Отправить справку через форму обратной связи или на электронную почту bonusstudent@fpc.ru. Получить номер участника программы (приходит в течение 5 рабочих дней). Указать номер в поле для акций и скидок при покупке билета онлайн либо назвать его кассиру и показать студенческий билет.

Важно: обновлять статус участника нужно ежегодно.

Почему могут отказать

Есть ряд причин:

Неточности в данных, отсутствие студенческого билета или других необходимых документов.

Тип обучения. Обычно скидки распространяются только на студентов очного отделения.

Окончание обучения либо отчисление (потеря статуса студента).

Технические ошибки.

Скидки студентам на скоростные поезда

Источник: unsplash.com

Выше мы писали о программе "РЖД Бонус". С ее помощью можно получить скидку 25% и на скоростные поезда: "Стриж", "Ласточку" и "Невский экспресс".

А вот на "Сапсан" таких скидок не предусмотрено. Но сэкономить все равно можно:

Купить билет за баллы, накопленные по программе "РЖД Бонус".

Воспользоваться тарифом "Юниор" (для пассажиров в возрасте от 10 до 21 года). Он дает скидку в 30%.

Льготы и скидки на автобусы для студентов

В большинстве субъектов федерации учащимся положен льготный проезд на автобусах, трамваях и метро (если есть).

Например, в столице такое право дает карта москвича. Она оформляется через МФЦ после зачисления в учебное заведение. Купить проездной можно на 30 или 90 дней — и в этот период ездить неограниченное количество раз. В Санкт-Петербурге такую же функцию выполняет бесконтактная студенческая проездная карта (БСК), а в Екатеринбурге — "ЕКАРТА для студентов".

Если говорить про скидки на междугородние рейсы, то в Москве и Подмосковье такая опция есть: на внутриобластных маршрутах можно ездить за полцены по транспортной карте "Стрелка". А в других регионах условия нужно уточнять в администрации учебного заведения и на сайте транспортной компании.

Льготные авиабилеты для студентов

Источник: unsplash.com

Билеты на внутренние рейсы можно приобрести со скидкой 10–30%.

Что важно учитывать:

Льгота распространяется только на студентов очного отделения. Летать можно только "экономом". Их предоставляют: "Аэрофлот", ВИМ-Авиа, "Россия", S7, "Ямал", "Таймыр", "Нордавиа", "Уральские авиалинии", "Ямал", Utair и Red Wings. Опция доступна только в учебный период.

Чтобы воспользоваться льготой, нужно предъявить паспорт и студенческий билет.

Дополнительные акции для студентов

Источник: unsplash.com

Льготы касаются не только проезда, — возможностей на самом деле значительно больше.

Магазины, кафе и бары

Скидки по студенческому билету предоставляют некоторые магазины, лавки и даже аптеки. Уточнить можно на сайте заведения или у консультанта.

Можно такой опцией воспользоваться и в заведениях общественного питания — но об этом лучше спросить у кассира или официанта перед оплатой. Например, в кафе "Му-Му" для студентов есть скидка 20%.

Иногда скидки действуют не постоянно, а только в праздничные дни. Например, в сети баров "Винный Базар" в Татьянин день 25 января отличников угостят бокалом игристого.

Развлечения

Со студенческим билетом можно по сниженной цене (или вообще бесплатно) попасть и в спортивные центры, аквапарки, антикафе, кино, театры и музеи. Но такая опция есть не везде, поэтому условия лучше уточнить в конкретном заведении. Например, может быть так, что воспользоваться льготой на билеты можно только в утренние часы по будням. Или что она распространяется только на студентов очного отделения.

Еще можно спрашивать о культурных мероприятиях в деканате: там могут не только порекомендовать мероприятия, куда можно сходить, но и иногда предоставить билеты со скидкой.

Онлайн-сервисы

Студентам доступна скидка на видеосервис Start. Есть три тарифа на выбор: 1 месяц, 3 месяца и год. Они предлагают скидки от 25% до 80% на молодежные сериалы, оригинальные проекты платформы и зарубежные фильмы.