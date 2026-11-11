Макароны по-флотски с фаршем выручают, когда времени мало, а нужен сытное блюдо. Весь процесс занимает около получаса. К флоту блюдо относится условно, а классическая версия советских столовых делалась из отварной говядины: мясо прокручивали через мясорубку и смешивали с макаронами и жареным луком. Рассказали, как приготовить это блюдо домашней кухни из сырого фарша, какая посуда понадобится, а также про вариации рецептов.

Ингредиенты

На четыре порции:

макароны из твердых сортов пшеницы — 250 г;

говяжий или говяже-свиной фарш — 500 г;

репчатый лук — 2 средние головки;

растительное масло — 2 ст.л.;

соль — 1 ст.л. в воду для макарон;

соль и перец в фарш — по вкусу;

сливочное масло — кусочек примерно 20 г, по желанию.

Какой фарш выбрать

Фарш Фото: Источник: https://www.magnific.com

Лучше всего подходит домашний фарш из говядины и свинины пополам. Свинина дает сочность, говядина добавляет вкус. Чистая говядина получается суше: если другого мясного фарша нет, стоит добавить в сковороду лишнюю столовую ложку масла.

Мясной фарш можно купить и в магазине, в таком случае важно смотреть на жирность: 15–20% — то, что нужно. Постный фарш из грудки или "диетической" говядины превратится в крошку, а блюдо выйдет сухим даже с добавлением соуса.

Чем заменить фарш и другие продукты

Что в рецепте Чем заменить Что учесть Говяжий или свиной фарш Куриный или индюшиный фарш Мясо суше, нужно больше масла или сливок Фарш Банка тушенки (~350 г) Соли нужно меньше, жир в банке также уже есть Фарш Колбаса или сосиски Готовится быстрее, вкус мягче Растительное масло Топленое или сливочное Вкус получается нежнее Лук репчатый Шалот или красный лук Красный лук слаще, его нужно чуть больше по объему

Какая сковорода и посуда понадобятся

Макароны по-флотски в сковороде Фото: Источник: https://www.magnific.com

Нужна глубокая сковорода диаметром 28–30 см с толстым дном. Подойдет чугунная или антипригарная. В тонкой сковороде подгорает раньше, чем фарш успевает зарумяниться, а макароны могут порваться.

Помимо сковороды, пригодятся кастрюля на 3–4 литра для макарон, дуршлаг и плоская лопатка: ею удобно разминать фарш и переворачивать пасту.

Как приготовить макароны по-флотски с фаршем на сковороде

Шаг 1. Подготовить продукты

Сначала нужно нарезать лук мелким кубиком. Фарш достать из холодильника за 15–20 минут — холодный он хуже обжаривается. Налить в кастрюлю два литра воды, поставить на сильный огонь и посолить: на 250 г макарон нужна столовая ложка соли.

Шаг 2. Отварить макароны до состояния аль денте

Опустить макароны в кипящую воду и варить на 1–2 минуты меньше, чем написано на упаковке. Они будут упругими и допарятся в сковороде. Перед тем как слить воду, нужно зачерпнуть стакан отвара. Макароны откинуть на дуршлаг, промывать их не надо.

Макароны и фарш Фото: Источник: https://www.magnific.com

Шаг 3. Обжарить лук

Разогреть в сковороде 2 столовые ложки масла и выложить лук. На среднем огне он жарится 8–10 минут, пока не станет мягким и золотистым. Коричневый — уже перебор, появится горечь.

Шаг 4. Обжарить фарш

Добавить фарш к луку, прибавить огонь и разровнять лопаткой. Первые две минуты не стоит трогать массу, чтобы снизу появилась корочка, затем нужно разбить комки и перемешать. Еще через 8–10 минут жидкость выпарится, а кусочки слегка потемнеют. Только теперь можно посолить и поперчить: соль в начале вытягивает сок, и фарш не жарится, а тушится.

Шаг 5. Добавить макароны в сковороду

Убавить огонь до минимума, выложить макароны к фаршу и влить 3–4 ложки отвара от макарон.

Шаг 6. Перемешать макароны с фаршем и подать к столу

Хорошо перемешать и прогреть 2–3 минуты. Положить кусочек сливочного масла, накрыть крышкой, выключить огонь и дать блюду постоять 5 минут. Если оно кажется сухим, добавить еще ложку отвара.

Варианты рецепта

С тушенкой

Этот вариант выручает, когда мяса нет. Обжарить лук, добавить банку тушенки вместе с жиром, размять вилкой и прогреть 3–4 минуты. Солить в самом конце, но немного — консервы и так соленые.

С курицей

Взять 400 г куриного фарша и мелко нарезанного филе. Готовить 7–8 минут. Курица сухая, поэтому в финале нужно добавить сливочное масло или 2–3 ложки сливок.

С колбасой или сосисками

Макароны с сосисками Фото: Источник: https://www.magnific.com

Нарезать 300 г колбасы и сосисок кубиками, обжарить вместе с луком 5 минут. Такая вариация блюда готовится быстрее и отличается более мягким вкусом.

С отварной говядиной

Взять 500 г говядины с небольшими прожилками жира, например лопатку или шею. Залить мясо холодной водой, добавить луковицу и лавровый лист. Варить на слабом огне 1,5–2 часа до мягкости. Остывшее мясо нарезать и пропустить через мясорубку вместе с жареным луком, затем разогреть с макаронами на сковороде 3–4 минуты. Бульон выливать не стоит: его можно добавить вместо отвара от макарон, блюдо получится ароматнее.

Без предварительной варки макарон

Сырые короткие макароны (рожки, перья, спирали) всыпать в сковороду с готовым фаршем и залить 500–600 мл горячей воды на 250 г пасты. Варить под крышкой на слабом огне 12–15 минут, периодически помешивая. В таком варианте кастрюля не потребуется, вкус получится насыщеннее, но макароны получатся мягче, чем аль денте.

Запеченные в духовке

Готовые макароны с фаршем переложить в форму, посыпать 100 г тертого сыра и запекать 10 минут при 180 °C, пока не появится золотистая корочка. Так удобно разогревать вчерашнюю порцию.

Советы: как сделать блюдо сочным и избежать ошибок

Нужно выбрать правильную жирность мясного фарша: 15–20% подойдет лучше всего.

Нельзя солить фарш, пока он не обжарился.

Не жалеть лука: на 500 г фарша нужно не менее двух головок.

Не промывать макароны. Крахмал связывает пасту с мясом.

Соединить макароны и фарш горячими, холодные забирают влагу и слипаются.

Не накрывать сковороду крышкой на этап обжаривания, иначе мясо будет тушиться, а не жариться.

Стоит взять сковороду побольше. В тесной посуде макароны ломаются и мнутся.

Добавить вкуса можно, добавив за минуту до обжарки 1 ст.л. томатной пасты. После перемешивания она слегка карамелизуется и кислота уходит.

Макароны по-флотски с томатным соусом Фото: Источник: https://www.magnific.com

С чем подавать

Блюдо жирное и плотное, поэтому к нему подойдет кислинка. Хорошо идут маринованные огурцы, квашеная капуста, свежие помидоры или салат из капусты с уксусом. Сверху можно посыпать тертым сыром и рубленой зеленью, а на стол поставить кетчуп или томатную пасту или томаты.

Как хранить и разогревать

Остывшие макароны по-флотски нужно переложить в закрытый контейнер и убрать в холодильник: до 2–3 суток они хранятся спокойно. Также важно не оставлять их на столе дольше двух часов.

Разогревать лучше на сковороде: добавить 1–2 ложки воды, накрыть крышкой и прогреть 3–4 минуты. В микроволновке накрыть тарелку и греть две минуты, перемешав на середине. Замораживать можно примерно на месяц, но после разморозки макароны становятся мягче.

Калорийность и пищевая ценность

Показатель На порцию (около 275 г) На 100 г Калорийность ~620 ккал ~225 ккал Белки ~29 г ~10,5 г Жиры ~33 г ~12 г Углеводы ~50 г ~18 г

Если нужен более диетический вариант, можно взять фарш 10–12% жирности и уменьшить количество масла до одной ложки: калорийность упадет примерно на 100 ккал на порцию.

Частые вопросы