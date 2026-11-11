Макароны по-флотски с фаршем выручают, когда времени мало, а нужен сытное блюдо. Весь процесс занимает около получаса. К флоту блюдо относится условно, а классическая версия советских столовых делалась из отварной говядины: мясо прокручивали через мясорубку и смешивали с макаронами и жареным луком. Рассказали, как приготовить это блюдо домашней кухни из сырого фарша, какая посуда понадобится, а также про вариации рецептов.
Ингредиенты
На четыре порции:
- макароны из твердых сортов пшеницы — 250 г;
- говяжий или говяже-свиной фарш — 500 г;
- репчатый лук — 2 средние головки;
- растительное масло — 2 ст.л.;
- соль — 1 ст.л. в воду для макарон;
- соль и перец в фарш — по вкусу;
- сливочное масло — кусочек примерно 20 г, по желанию.
Какой фарш выбрать
Лучше всего подходит домашний фарш из говядины и свинины пополам. Свинина дает сочность, говядина добавляет вкус. Чистая говядина получается суше: если другого мясного фарша нет, стоит добавить в сковороду лишнюю столовую ложку масла.
Мясной фарш можно купить и в магазине, в таком случае важно смотреть на жирность: 15–20% — то, что нужно. Постный фарш из грудки или "диетической" говядины превратится в крошку, а блюдо выйдет сухим даже с добавлением соуса.
Чем заменить фарш и другие продукты
|Что в рецепте
|Чем заменить
|Что учесть
|Говяжий или свиной фарш
|Куриный или индюшиный фарш
|Мясо суше, нужно больше масла или сливок
|Фарш
|Банка тушенки (~350 г)
|Соли нужно меньше, жир в банке также уже есть
|Фарш
|Колбаса или сосиски
|Готовится быстрее, вкус мягче
|Растительное масло
|Топленое или сливочное
|Вкус получается нежнее
|Лук репчатый
|Шалот или красный лук
|Красный лук слаще, его нужно чуть больше по объему
Какая сковорода и посуда понадобятся
Нужна глубокая сковорода диаметром 28–30 см с толстым дном. Подойдет чугунная или антипригарная. В тонкой сковороде подгорает раньше, чем фарш успевает зарумяниться, а макароны могут порваться.
Помимо сковороды, пригодятся кастрюля на 3–4 литра для макарон, дуршлаг и плоская лопатка: ею удобно разминать фарш и переворачивать пасту.
Как приготовить макароны по-флотски с фаршем на сковороде
Шаг 1. Подготовить продукты
Сначала нужно нарезать лук мелким кубиком. Фарш достать из холодильника за 15–20 минут — холодный он хуже обжаривается. Налить в кастрюлю два литра воды, поставить на сильный огонь и посолить: на 250 г макарон нужна столовая ложка соли.
Шаг 2. Отварить макароны до состояния аль денте
Опустить макароны в кипящую воду и варить на 1–2 минуты меньше, чем написано на упаковке. Они будут упругими и допарятся в сковороде. Перед тем как слить воду, нужно зачерпнуть стакан отвара. Макароны откинуть на дуршлаг, промывать их не надо.
Шаг 3. Обжарить лук
Разогреть в сковороде 2 столовые ложки масла и выложить лук. На среднем огне он жарится 8–10 минут, пока не станет мягким и золотистым. Коричневый — уже перебор, появится горечь.
Шаг 4. Обжарить фарш
Добавить фарш к луку, прибавить огонь и разровнять лопаткой. Первые две минуты не стоит трогать массу, чтобы снизу появилась корочка, затем нужно разбить комки и перемешать. Еще через 8–10 минут жидкость выпарится, а кусочки слегка потемнеют. Только теперь можно посолить и поперчить: соль в начале вытягивает сок, и фарш не жарится, а тушится.
Шаг 5. Добавить макароны в сковороду
Убавить огонь до минимума, выложить макароны к фаршу и влить 3–4 ложки отвара от макарон.
Шаг 6. Перемешать макароны с фаршем и подать к столу
Хорошо перемешать и прогреть 2–3 минуты. Положить кусочек сливочного масла, накрыть крышкой, выключить огонь и дать блюду постоять 5 минут. Если оно кажется сухим, добавить еще ложку отвара.
Варианты рецепта
С тушенкой
Этот вариант выручает, когда мяса нет. Обжарить лук, добавить банку тушенки вместе с жиром, размять вилкой и прогреть 3–4 минуты. Солить в самом конце, но немного — консервы и так соленые.
С курицей
Взять 400 г куриного фарша и мелко нарезанного филе. Готовить 7–8 минут. Курица сухая, поэтому в финале нужно добавить сливочное масло или 2–3 ложки сливок.
С колбасой или сосисками
Нарезать 300 г колбасы и сосисок кубиками, обжарить вместе с луком 5 минут. Такая вариация блюда готовится быстрее и отличается более мягким вкусом.
С отварной говядиной
Взять 500 г говядины с небольшими прожилками жира, например лопатку или шею. Залить мясо холодной водой, добавить луковицу и лавровый лист. Варить на слабом огне 1,5–2 часа до мягкости. Остывшее мясо нарезать и пропустить через мясорубку вместе с жареным луком, затем разогреть с макаронами на сковороде 3–4 минуты. Бульон выливать не стоит: его можно добавить вместо отвара от макарон, блюдо получится ароматнее.
Без предварительной варки макарон
Сырые короткие макароны (рожки, перья, спирали) всыпать в сковороду с готовым фаршем и залить 500–600 мл горячей воды на 250 г пасты. Варить под крышкой на слабом огне 12–15 минут, периодически помешивая. В таком варианте кастрюля не потребуется, вкус получится насыщеннее, но макароны получатся мягче, чем аль денте.
Запеченные в духовке
Готовые макароны с фаршем переложить в форму, посыпать 100 г тертого сыра и запекать 10 минут при 180 °C, пока не появится золотистая корочка. Так удобно разогревать вчерашнюю порцию.
Советы: как сделать блюдо сочным и избежать ошибок
- Нужно выбрать правильную жирность мясного фарша: 15–20% подойдет лучше всего.
- Нельзя солить фарш, пока он не обжарился.
- Не жалеть лука: на 500 г фарша нужно не менее двух головок.
- Не промывать макароны. Крахмал связывает пасту с мясом.
- Соединить макароны и фарш горячими, холодные забирают влагу и слипаются.
- Не накрывать сковороду крышкой на этап обжаривания, иначе мясо будет тушиться, а не жариться.
- Стоит взять сковороду побольше. В тесной посуде макароны ломаются и мнутся.
- Добавить вкуса можно, добавив за минуту до обжарки 1 ст.л. томатной пасты. После перемешивания она слегка карамелизуется и кислота уходит.
С чем подавать
Блюдо жирное и плотное, поэтому к нему подойдет кислинка. Хорошо идут маринованные огурцы, квашеная капуста, свежие помидоры или салат из капусты с уксусом. Сверху можно посыпать тертым сыром и рубленой зеленью, а на стол поставить кетчуп или томатную пасту или томаты.
Как хранить и разогревать
Остывшие макароны по-флотски нужно переложить в закрытый контейнер и убрать в холодильник: до 2–3 суток они хранятся спокойно. Также важно не оставлять их на столе дольше двух часов.
Разогревать лучше на сковороде: добавить 1–2 ложки воды, накрыть крышкой и прогреть 3–4 минуты. В микроволновке накрыть тарелку и греть две минуты, перемешав на середине. Замораживать можно примерно на месяц, но после разморозки макароны становятся мягче.
Калорийность и пищевая ценность
|Показатель
|На порцию (около 275 г)
|На 100 г
|Калорийность
|~620 ккал
|~225 ккал
|Белки
|~29 г
|~10,5 г
|Жиры
|~33 г
|~12 г
|Углеводы
|~50 г
|~18 г
Если нужен более диетический вариант, можно взять фарш 10–12% жирности и уменьшить количество масла до одной ложки: калорийность упадет примерно на 100 ккал на порцию.
Частые вопросы
- 01Какие пропорции фарша и макарон взять?
— Обычно берут от 1:1 до 2:1 по весу сырых продуктов. На 250 г макарон хватит 250–500 г фарша. Мяса больше — блюдо насыщеннее, меньше — вкус макарон более выражен и блюдо получится дешевле.
- 02Почему фарш обжаривают отдельно от макарон?
— Мясу нужна высокая температура, чтобы появилась румяная корочка. Если смешать все сразу, фарш начнет отдавать влагу и тушиться, а макароны разбухнут и потеряют форму. Поэтому сначала мясо, потом макароны.
- 03Какие макароны лучше подходят?
— Лучше брать макароны из твердых сортов пшеницы: рожки, перья, спирали или толстые трубочки. Все они дольше сохраняют упругость. Тонкая вермишель и мягкие сорта в сковороде могут превратиться в кашу.
- 04Можно ли использовать замороженный фарш?
— Да, но размораживать его нужно в холодильнике, так мясо теряет меньше сока. Перед жаркой надо слить выделившуюся жидкость и промокнуть фарш бумажным полотенцем, иначе он будет тушиться, а не обжариваться.