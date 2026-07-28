Максим Стоянов известен по фильмам “Комбинат “Надежда”, “Гив Ми Либерти”, “Вызов”, сериалам “Шифр”, “Черное солнце” и другим проектам. Его часто зовут на роли людей с жестким характером: оперативников, следователей, бывших спортсменов, мужчин с непростой судьбой. При этом сам Стоянов интересен не только фильмами, но и историей человека, который прошел путь от бокса и стройки до школы-студии МХАТ.

Биография Максима Стоянова

Детство, семья и родители

Максим Владимирович Стоянов родился 29 июня 1987 года в городе Бендеры, в Молдавской ССР. Юность Максима прошла в непростых условиях. Его отец работал машинистом локомотива и много времени проводил в разъездах, а мать занималась торговлей. В 1990-е семье, как и многим людям того времени, пришлось пережить серьезный кризис: зарплаты задерживались, денег не хватало. Стояновых поддерживали родственники деревенскими продуктами.

В одном из интервью Максим Стоянов рассказывал, что именно его мама привила ему любовь к кинокартинам. Женщина отдавала предпочтение качественному советскому кинематографу, а юноша мечтал оказаться по ту сторону экрана

После распада СССР в Приднестровье начался вооруженный конфликт, и родители решили увезти сына в более спокойное место — на север Молдавии, к бабушке. Позже семья вернулась, но ощущение нестабильности и ранней взрослости у Максима осталось надолго.

В подростковом возрасте друг Максима позвал его в секцию бокса. Сначала Стоянову было трудно, но постепенно он втянулся, начал побеждать на турнирах и получил разряд кандидата в мастера спорта. В боксе он провел около 40 боев, но профессиональной карьере помешала травма плеча.

Максим Стоянов в молодости Фото: Источник: 24smi.org

Образование и путь к актерству

После девятого класса Максим поступил в Бендерский политехнический техникум, где получил специальность техника-строителя. В 20 лет он переехал в Москву. Сначала работал где придется: продавал диски, пробовал устроиться в бар и боулинг, затем оказался на стройке.

Именно в Москве Стоянов впервые серьезно задумался об актерстве. Он ходил в кинотеатры, читал биографии артистов и постепенно понял, что хочет попробовать поступить в театральный вуз. Сначала планировал идти в Щукинское училище, но затем выбрал школу-студию МХАТ. Конкурс был большим, уверенности почти не было, но Стоянов поступил на курс Константина Райкина. В 2013 году он получил диплом школы-студии МХАТ.

Как Максим Стоянов стал актером

Путь Стоянова в профессию не был прямым. Зато молодой человек обладал дисциплиной от профессионального спорта, умением держать удар и опытом реальной жизни. Эти качества, как отмечали его коллеги, позже стали его сильной стороной в кадре.

Первые шаги в карьере

Еще во время учебы Максим начал играть на сцене. Одной из заметных ранних работ стал Стэнли Ковальски в спектакле “Трамвай “Желание”. За эту роль он получил премию “Золотой лист” как лучший молодой актер.

В кинематографе первым опытом стала короткометражка “Великий”, где Максим Стоянов сыграл боксера. Затем появились роли в “Инквизиторе”, “Менте в законе-9” и других проектах.

В 2014 году он получил первую по-настоящему заметную роль — дембеля Шкарупу в драме Натальи Мещаниновой “Комбинат “Надежда”

Начало работы в спектаклях и кино

После выпуска Максим Стоянов был принят в МХТ имени А. П. Чехова. На этой сцене он играл в спектаклях “Пьяные”, “С любимыми не расставайтесь”, “Деревня дураков”, “Зойкина квартира”. Позже в интервью актер рассказывал, что с театром у него сложилась непростая история: после смены руководства контракт с ним не продлили.

Кинематограф в итоге стал его основным направлением. Во второй половине 2010-х он много снимался: “Следователь Тихонов”, “Адаптация”, “Демон революции”, “Хождение по мукам”, “Нелюбовь”, “Ищейка-2”. Не все роли были большими, но каждая добавляла актеру опыта.

Театральная карьера Максима Стоянова

Максим Стоянов — выпускник ГОУ "ПГУ им. Т.Г. Шевченко" Фото: Источник: bpsu.ru

Работа на сцене

В школе-студии МХАТ он учился у Константина Райкина, а после выпуска попал в одну из главных театральных трупп страны — МХТ имени А. П. Чехова.

В МХТ актеру доставались в основном характерные и второстепенные роли, но он быстро запомнился фактурой: крепкий, собранный, с внутренним напряжением. Такой типаж особенно хорошо работал в драме, криминальном жанре и психологических историях

Главные роли и сценические проекты

Одной из важных театральных работ Стоянова остается Стэнли Ковальски в “Трамвае “Желание”. Это роль, где нужна не только физическая сила, но и темперамент и умение играть внутреннюю грубость без карикатуры.

Позже актер стал больше сниматься, и экранные проекты вышли на первый план

Фильмы и сериалы Максима Стоянова

Прорывные роли

Первым серьезным прорывом стала драма “Комбинат “Надежда”. Картина попала в программу Роттердамского кинофестиваля.

В 2019 году вышел фильм Кирилла Михановского “Гив Ми Либерти”. Для Максима это был важный международный опыт: съемки проходили в США, роль требовала английского языка, а фильм был представлен на Sundance и в программе Каннского кинофестиваля “Двухнедельник режиссеров”.

После этого Стоянова стали чаще приглашать в заметные проекты. В сериале “Шифр” он сыграл сотрудника МУРа Вячеслава Агарина. Герой понравился зрителям и остался в нескольких сезонах.

В “Черном солнце” актер получил одну из главных ролей — оперативника Евгения Чагина. За эту работу он был отмечен как лучший актер сериала на фестивале “Пилот”

Максим Стоянов в фильме "Черное солнце" Фото: Источник: kino-teatr.ru

Самые известные фильмы и сериалы

Год

Проект

Роль

2014

“Комбинат “Надежда”

Первая крупная роль в полнометражном фильме — Алексей. Сыграл жесткого и приземленного парня из Норильска, который пытается удержать любимую девушку в депрессивном промышленном городе.

2017

“Нелюбовь”

Роль — покупатель квартиры в фильме Андрея Звягинцева. Небольшое, но яркое появление в начале фильма, номинированного на “Оскар” и получившего приз жюри в Каннах.

2019

“Гив Ми Либерти”

Роль — эксцентричного и харизматичного русского по имени Дима, боксера-эмигранта в американском комедийно-драматическом фильме Кирилла Михановского.

2019–2024

“Шифр”

Роль — младший лейтенант/капитан МУРа Вячеслав Агарин. Сквозная роль в популярном ретро-детективе “Первого канала”.

2021

“Пропавшая”

Главная роль следователя Егора Малевича. Суровый и проницательный следователь в психологическом триллере Вадима Перельмана.

2023–2024

“Черное солнце”

Главная роль — Евгений Чагин. Капитан полиции с сомнительными методами работы, но обостренным чувством справедливости.

2023

“Вызов”

Роль — Роман Байкер. Оператор Центра управления полетами, один из ключевых сотрудников наземной команды, готовящий срочную космическую миссию.

2024

“Пришелец”

Главная роль — Леша — и продюсерская работа. Картина Ивана Соснина, где Стоянов не только сыграл слабослышащего и одинокого деревенского “дурачка”, общающегося с космосом, но и впервые выступил как сопродюсер.

2024

“Филателия”

Главная роль — Петр. Трогательная драма о любви двух “неформатных” людей в северном портовом городе.

2025

“Самозванец”

Исторический приключенческий детектив. Персонаж Бурлак — колоритный, жесткий и волевой герой, вынужденный выживать и вести опасную игру в условиях масштабного обмана и смены власти.

2025

“Душегубы.1989”

Главная роль — Максим Ковальский. Продолжение культового детективного сериала в декорациях позднего СССР. Стоянов примерил на себя образ принципиального следователя.

2026

“Черное солнце-2”

Главная роль — Евгений Чагин. Продолжение хитового триллера. Полюбившийся зрителям оперативник Чагин возвращается к расследованиям.

2026

“Пират”

Главная роль — майор Константин Воронов. Остросюжетный криминальный экшен, где Стоянов играет бескомпромиссного майора полиции по прозвищу “Пират”.

Полная фильмография Максима Стоянова

Максим Стоянов в фильме "Сказки Гофмана" Фото: Источник: trud.ru

Фильмография актера постоянно пополняется. Максим Стоянов сейчас активно снимается и участвует в новых проектах.

Ранние роли в кинематографе (2013–2019):

  • “Великий” — фильм 2013 года;
  • “Восьмерка” — фильм 2013 года;
  • “Мент в законе 9” — сериал 2014 года;
  • “Инквизитор” — сериал 2014 года;
  • “Комбинат “Надежда” — фильм 2014 года;
  • “Успех” — фильм 2015 года;
  • “Пиковая дама: Черный обряд” — фильм 2015 года;
  • “Ищейка” — сериал от 2015 года;
  • “В зоне доступа любви” — фильм 2016 года;
  • “Семейные обстоятельства” — сериал 2016 года;
  • “Преступление” — сериал 2016–2019 гг.;
  • “Следователь Тихонов” — сериал 2016 года;
  • “Любимцы” — фильм 2017 года;
  • “Оперетта капитана Крутова” — сериал от 2017 года;
  • “Демон революции” — сериал 2017 года;
  • “Парфюмерша 2” — мини-сериал 2017 года;
  • “Хождение по мукам” — сериал 2017 года;
  • “Конверт” — фильм 2017 года;
  • “Адаптация” — сериал 2017-2019 гг.;
  • “Нелюбовь” — фильм 2017 года;
  • “Близкие” — фильм 2017 года;
  • “Остаться в живых” — сериал 2018 года;
  • “Гадалка” — сериал от 2018 года;
  • “Свадьба и разводы” — сериал 2018 года;
  • “Обычная женщина” — сериал 2018-2020 гг.;
  • “Лучше, чем люди” — сериал 2018-2019 гг.;
  • “Шифр” — сериал от 2019 года;
  • “Ленин. Неизбежность” — фильм 2019 года;
  • “Гив Ми Либерти” — фильм 2019 года;
  • “Дипломат” — сериал 2019-2022 гг.

Период активной востребованности (2020–2024):

  • “Немцы” — сериал 2020 года;
  • “Шифр 2” — сериал 2020-2021 гг.;
  • “Цой” — фильм 2020 года;
  • “Калашников” — фильм 2020 года;
  • “Душегубы” — сериал от 2021 года;
  • “Рядом” — фильм 2021 года;
  • MINSK — фильм 2021 года;
  • “Пропавшая” — мини-сериал 2021 года;
  • “Бесит” — сериал 2021 года;
  • “Капитан Волконогов бежал” — фильм 2021 года;
  • “Везет” — сериал 2021 года;
  • “Герда” — фильм 2021 года;
  • “Пробуждение” — сериал 2021 года;
  • “Орел и решка. Кино” — фильм 2022 года;
  • “Шифр 3” — сериал от 2022 года;
  • “Русалочка” — фильм 2022 года;
  • “Черное солнце” — сериал от 2022 года;
  • “Блондинка” — фильм 2023 года;
  • “The Телки” — сериал 2022 года;
  • “Алиса не может ждать” — сериал 2022 года;
  • “Заключение” — сериал 2022 года;
  • “Лавстори” — фильм 2022 года;
  • “Сказки Гофмана” — фильм 2023 года;
  • Pretty Mouth and Green My Eyes — фильм 2023 года;
  • “Разъезд” — фильм 2023 года;
  • “Ласт квест” — сериал 2023 года;
  • “Ира” — сериал от 2023 года;
  • “Фрау” — фильм 2023 года;
  • “Вызов” — фильм 2023 года;
  • “Мерзлая земля” — сериал 2023 года;
  • “Я иду искать” — сериал 2023 года;
  • “6.21” — фильм 2024 года;
  • “Пришелец” — фильм 2024 года;
  • “На автомате” — сериал от 2024 года;
  • “Юг” — сериал 2024 года;
  • “Первый класс” — сериал от 2024 года;
  • “Джекпот” — фильм 2024 года;
  • “Убойный отпуск” — фильм 2024 года.

Проекты в производстве и новинки (2025–2026):

  • “Эвтаназия” — фильм 2025 года;
  • “Бесит. Фильм” — фильм 2025 года;
  • “Псы и волки” — сериал 2025 года;
  • “Гуччи” — фильм 2025 года;
  • “У самого моря” — мини-сериал 2025 года;
  • “Как приручить лису” — сериал 2025 года;
  • “Самозванец” — сериал 2025 года;
  • “Филателия” — фильм 2025 года;
  • “ЗАТО” — сериал от 2025 года;
  • “Длинный протокол” — сериал 2025 года;
  • “Слепой” — сериал в производстве;
  • “Пульс” — фильм в производстве;
  • “Каменская. Перезагрузка” — сериал в производстве;
  • “Пропавший” — фильм в производстве;
  • “Пират” — сериал в производстве;
  • “Полураспад” — сериал в производстве;
  • “Отделение” — сериал в производстве.

Семейная жизнь Максима Стоянова

Максим Стоянов с супругой Викторией Корляковой Фото: Источник: starhit.ru

Жена Максима Стоянова

Свою семейную жизнь актер связал с актрисой Викторией Корляковой. Они познакомились во время учебы: Максим был первокурсником, а девушка — старше по курсу. Сначала она не воспринимала его ухаживания всерьез и даже немного боялась из-за суровой внешности и боксерского прошлого.

Позже Максим Стоянов начал ухаживать настойчивее: дарил цветы, сладости, пытался быть рядом. Викторию подкупили его прямота, честность и отсутствие самолюбования. В итоге их отношения переросли в семью.

Дети Максима Стоянова

У Максима Стоянова и Виктории Корляковой есть дочь Ульяна, которая родилась в 2015 году. Пара не делает свою супружескую жизнь центром новостей в СМИ, но и не скрывают, что семья для них важна.

Награды и признание

Максим Стоянов долго шел к большим ролям, зато к 2020-м годам стал одним из заметных характерных актеров российского кинематографа.

Главные награды:

  • 2013 год — премия “Золотой лист” в категории “Лучшая мужская роль” за роль Стэнли Ковальски в спектакле “Трамвай “Желание”;
  • 2023 год — приз фестиваля “Пилот” в номинации “Лучший актер сериала” за роль Евгения Чагина в “Черном солнце”;
  • 2024 год — особое упоминание жюри 32-го фестиваля “Окно в Европу” за актерский дуэт с Алиной Ходжевановой в фильме “Филателия”;
  • 2024 год — приз “Лучший актер” на 45-м Каирском международном кинофестивале за фильм “Филателия”;
  • 2024 год — премия “Лучшая мужская роль” за фильм “Джекпот” на кинофестивале “Маяк–2024”.