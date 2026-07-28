Максим Стоянов известен по фильмам “Комбинат “Надежда”, “Гив Ми Либерти”, “Вызов”, сериалам “Шифр”, “Черное солнце” и другим проектам. Его часто зовут на роли людей с жестким характером: оперативников, следователей, бывших спортсменов, мужчин с непростой судьбой. При этом сам Стоянов интересен не только фильмами, но и историей человека, который прошел путь от бокса и стройки до школы-студии МХАТ.

Биография Максима Стоянова

Детство, семья и родители

Максим Владимирович Стоянов родился 29 июня 1987 года в городе Бендеры, в Молдавской ССР. Юность Максима прошла в непростых условиях. Его отец работал машинистом локомотива и много времени проводил в разъездах, а мать занималась торговлей. В 1990-е семье, как и многим людям того времени, пришлось пережить серьезный кризис: зарплаты задерживались, денег не хватало. Стояновых поддерживали родственники деревенскими продуктами.

В одном из интервью Максим Стоянов рассказывал, что именно его мама привила ему любовь к кинокартинам. Женщина отдавала предпочтение качественному советскому кинематографу, а юноша мечтал оказаться по ту сторону экрана

После распада СССР в Приднестровье начался вооруженный конфликт, и родители решили увезти сына в более спокойное место — на север Молдавии, к бабушке. Позже семья вернулась, но ощущение нестабильности и ранней взрослости у Максима осталось надолго.

В подростковом возрасте друг Максима позвал его в секцию бокса. Сначала Стоянову было трудно, но постепенно он втянулся, начал побеждать на турнирах и получил разряд кандидата в мастера спорта. В боксе он провел около 40 боев, но профессиональной карьере помешала травма плеча.

Максим Стоянов в молодости Фото: Источник: 24smi.org

Образование и путь к актерству

После девятого класса Максим поступил в Бендерский политехнический техникум, где получил специальность техника-строителя. В 20 лет он переехал в Москву. Сначала работал где придется: продавал диски, пробовал устроиться в бар и боулинг, затем оказался на стройке.

Именно в Москве Стоянов впервые серьезно задумался об актерстве. Он ходил в кинотеатры, читал биографии артистов и постепенно понял, что хочет попробовать поступить в театральный вуз. Сначала планировал идти в Щукинское училище, но затем выбрал школу-студию МХАТ. Конкурс был большим, уверенности почти не было, но Стоянов поступил на курс Константина Райкина. В 2013 году он получил диплом школы-студии МХАТ.

Как Максим Стоянов стал актером

Путь Стоянова в профессию не был прямым. Зато молодой человек обладал дисциплиной от профессионального спорта, умением держать удар и опытом реальной жизни. Эти качества, как отмечали его коллеги, позже стали его сильной стороной в кадре.

Первые шаги в карьере

Еще во время учебы Максим начал играть на сцене. Одной из заметных ранних работ стал Стэнли Ковальски в спектакле “Трамвай “Желание”. За эту роль он получил премию “Золотой лист” как лучший молодой актер.

В кинематографе первым опытом стала короткометражка “Великий”, где Максим Стоянов сыграл боксера. Затем появились роли в “Инквизиторе”, “Менте в законе-9” и других проектах.

В 2014 году он получил первую по-настоящему заметную роль — дембеля Шкарупу в драме Натальи Мещаниновой “Комбинат “Надежда”

Начало работы в спектаклях и кино

После выпуска Максим Стоянов был принят в МХТ имени А. П. Чехова. На этой сцене он играл в спектаклях “Пьяные”, “С любимыми не расставайтесь”, “Деревня дураков”, “Зойкина квартира”. Позже в интервью актер рассказывал, что с театром у него сложилась непростая история: после смены руководства контракт с ним не продлили.

Кинематограф в итоге стал его основным направлением. Во второй половине 2010-х он много снимался: “Следователь Тихонов”, “Адаптация”, “Демон революции”, “Хождение по мукам”, “Нелюбовь”, “Ищейка-2”. Не все роли были большими, но каждая добавляла актеру опыта.

Театральная карьера Максима Стоянова

Максим Стоянов — выпускник ГОУ "ПГУ им. Т.Г. Шевченко" Фото: Источник: bpsu.ru

Работа на сцене

В школе-студии МХАТ он учился у Константина Райкина, а после выпуска попал в одну из главных театральных трупп страны — МХТ имени А. П. Чехова.

В МХТ актеру доставались в основном характерные и второстепенные роли, но он быстро запомнился фактурой: крепкий, собранный, с внутренним напряжением. Такой типаж особенно хорошо работал в драме, криминальном жанре и психологических историях

Главные роли и сценические проекты

Одной из важных театральных работ Стоянова остается Стэнли Ковальски в “Трамвае “Желание”. Это роль, где нужна не только физическая сила, но и темперамент и умение играть внутреннюю грубость без карикатуры.

Позже актер стал больше сниматься, и экранные проекты вышли на первый план

Фильмы и сериалы Максима Стоянова

Прорывные роли

Первым серьезным прорывом стала драма “Комбинат “Надежда”. Картина попала в программу Роттердамского кинофестиваля.

В 2019 году вышел фильм Кирилла Михановского “Гив Ми Либерти”. Для Максима это был важный международный опыт: съемки проходили в США, роль требовала английского языка, а фильм был представлен на Sundance и в программе Каннского кинофестиваля “Двухнедельник режиссеров”.

После этого Стоянова стали чаще приглашать в заметные проекты. В сериале “Шифр” он сыграл сотрудника МУРа Вячеслава Агарина. Герой понравился зрителям и остался в нескольких сезонах.

В “Черном солнце” актер получил одну из главных ролей — оперативника Евгения Чагина. За эту работу он был отмечен как лучший актер сериала на фестивале “Пилот”

Максим Стоянов в фильме "Черное солнце" Фото: Источник: kino-teatr.ru

Самые известные фильмы и сериалы

Год Проект Роль 2014 “Комбинат “Надежда” Первая крупная роль в полнометражном фильме — Алексей. Сыграл жесткого и приземленного парня из Норильска, который пытается удержать любимую девушку в депрессивном промышленном городе. 2017 “Нелюбовь” Роль — покупатель квартиры в фильме Андрея Звягинцева. Небольшое, но яркое появление в начале фильма, номинированного на “Оскар” и получившего приз жюри в Каннах. 2019 “Гив Ми Либерти” Роль — эксцентричного и харизматичного русского по имени Дима, боксера-эмигранта в американском комедийно-драматическом фильме Кирилла Михановского. 2019–2024 “Шифр” Роль — младший лейтенант/капитан МУРа Вячеслав Агарин. Сквозная роль в популярном ретро-детективе “Первого канала”. 2021 “Пропавшая” Главная роль следователя Егора Малевича. Суровый и проницательный следователь в психологическом триллере Вадима Перельмана. 2023–2024 “Черное солнце” Главная роль — Евгений Чагин. Капитан полиции с сомнительными методами работы, но обостренным чувством справедливости. 2023 “Вызов” Роль — Роман Байкер. Оператор Центра управления полетами, один из ключевых сотрудников наземной команды, готовящий срочную космическую миссию. 2024 “Пришелец” Главная роль — Леша — и продюсерская работа. Картина Ивана Соснина, где Стоянов не только сыграл слабослышащего и одинокого деревенского “дурачка”, общающегося с космосом, но и впервые выступил как сопродюсер. 2024 “Филателия” Главная роль — Петр. Трогательная драма о любви двух “неформатных” людей в северном портовом городе. 2025 “Самозванец” Исторический приключенческий детектив. Персонаж Бурлак — колоритный, жесткий и волевой герой, вынужденный выживать и вести опасную игру в условиях масштабного обмана и смены власти. 2025 “Душегубы.1989” Главная роль — Максим Ковальский. Продолжение культового детективного сериала в декорациях позднего СССР. Стоянов примерил на себя образ принципиального следователя. 2026 “Черное солнце-2” Главная роль — Евгений Чагин. Продолжение хитового триллера. Полюбившийся зрителям оперативник Чагин возвращается к расследованиям. 2026 “Пират” Главная роль — майор Константин Воронов. Остросюжетный криминальный экшен, где Стоянов играет бескомпромиссного майора полиции по прозвищу “Пират”.

Полная фильмография Максима Стоянова

Максим Стоянов в фильме "Сказки Гофмана" Фото: Источник: trud.ru

Фильмография актера постоянно пополняется. Максим Стоянов сейчас активно снимается и участвует в новых проектах.

Ранние роли в кинематографе (2013–2019):

“Великий” — фильм 2013 года;

“Восьмерка” — фильм 2013 года;

“Мент в законе 9” — сериал 2014 года;

“Инквизитор” — сериал 2014 года;

“Комбинат “Надежда” — фильм 2014 года;

“Успех” — фильм 2015 года;

“Пиковая дама: Черный обряд” — фильм 2015 года;

“Ищейка” — сериал от 2015 года;

“В зоне доступа любви” — фильм 2016 года;

“Семейные обстоятельства” — сериал 2016 года;

“Преступление” — сериал 2016–2019 гг.;

“Следователь Тихонов” — сериал 2016 года;

“Любимцы” — фильм 2017 года;

“Оперетта капитана Крутова” — сериал от 2017 года;

“Демон революции” — сериал 2017 года;

“Парфюмерша 2” — мини-сериал 2017 года;

“Хождение по мукам” — сериал 2017 года;

“Конверт” — фильм 2017 года;

“Адаптация” — сериал 2017-2019 гг.;

“Нелюбовь” — фильм 2017 года;

“Близкие” — фильм 2017 года;

“Остаться в живых” — сериал 2018 года;

“Гадалка” — сериал от 2018 года;

“Свадьба и разводы” — сериал 2018 года;

“Обычная женщина” — сериал 2018-2020 гг.;

“Лучше, чем люди” — сериал 2018-2019 гг.;

“Шифр” — сериал от 2019 года;

“Ленин. Неизбежность” — фильм 2019 года;

“Гив Ми Либерти” — фильм 2019 года;

“Дипломат” — сериал 2019-2022 гг.

Период активной востребованности (2020–2024):

“Немцы” — сериал 2020 года;

“Шифр 2” — сериал 2020-2021 гг.;

“Цой” — фильм 2020 года;

“Калашников” — фильм 2020 года;

“Душегубы” — сериал от 2021 года;

“Рядом” — фильм 2021 года;

MINSK — фильм 2021 года;

“Пропавшая” — мини-сериал 2021 года;

“Бесит” — сериал 2021 года;

“Капитан Волконогов бежал” — фильм 2021 года;

“Везет” — сериал 2021 года;

“Герда” — фильм 2021 года;

“Пробуждение” — сериал 2021 года;

“Орел и решка. Кино” — фильм 2022 года;

“Шифр 3” — сериал от 2022 года;

“Русалочка” — фильм 2022 года;

“Черное солнце” — сериал от 2022 года;

“Блондинка” — фильм 2023 года;

“The Телки” — сериал 2022 года;

“Алиса не может ждать” — сериал 2022 года;

“Заключение” — сериал 2022 года;

“Лавстори” — фильм 2022 года;

“Сказки Гофмана” — фильм 2023 года;

Pretty Mouth and Green My Eyes — фильм 2023 года;

“Разъезд” — фильм 2023 года;

“Ласт квест” — сериал 2023 года;

“Ира” — сериал от 2023 года;

“Фрау” — фильм 2023 года;

“Вызов” — фильм 2023 года;

“Мерзлая земля” — сериал 2023 года;

“Я иду искать” — сериал 2023 года;

“6.21” — фильм 2024 года;

“Пришелец” — фильм 2024 года;

“На автомате” — сериал от 2024 года;

“Юг” — сериал 2024 года;

“Первый класс” — сериал от 2024 года;

“Джекпот” — фильм 2024 года;

“Убойный отпуск” — фильм 2024 года.

Проекты в производстве и новинки (2025–2026):

“Эвтаназия” — фильм 2025 года;

“Бесит. Фильм” — фильм 2025 года;

“Псы и волки” — сериал 2025 года;

“Гуччи” — фильм 2025 года;

“У самого моря” — мини-сериал 2025 года;

“Как приручить лису” — сериал 2025 года;

“Самозванец” — сериал 2025 года;

“Филателия” — фильм 2025 года;

“ЗАТО” — сериал от 2025 года;

“Длинный протокол” — сериал 2025 года;

“Слепой” — сериал в производстве;

“Пульс” — фильм в производстве;

“Каменская. Перезагрузка” — сериал в производстве;

“Пропавший” — фильм в производстве;

“Пират” — сериал в производстве;

“Полураспад” — сериал в производстве;

“Отделение” — сериал в производстве.

Семейная жизнь Максима Стоянова

Максим Стоянов с супругой Викторией Корляковой Фото: Источник: starhit.ru

Жена Максима Стоянова

Свою семейную жизнь актер связал с актрисой Викторией Корляковой. Они познакомились во время учебы: Максим был первокурсником, а девушка — старше по курсу. Сначала она не воспринимала его ухаживания всерьез и даже немного боялась из-за суровой внешности и боксерского прошлого.

Позже Максим Стоянов начал ухаживать настойчивее: дарил цветы, сладости, пытался быть рядом. Викторию подкупили его прямота, честность и отсутствие самолюбования. В итоге их отношения переросли в семью.

Дети Максима Стоянова

У Максима Стоянова и Виктории Корляковой есть дочь Ульяна, которая родилась в 2015 году. Пара не делает свою супружескую жизнь центром новостей в СМИ, но и не скрывают, что семья для них важна.

Награды и признание

Максим Стоянов долго шел к большим ролям, зато к 2020-м годам стал одним из заметных характерных актеров российского кинематографа.

Главные награды: