Максим Стоянов известен по фильмам “Комбинат “Надежда”, “Гив Ми Либерти”, “Вызов”, сериалам “Шифр”, “Черное солнце” и другим проектам. Его часто зовут на роли людей с жестким характером: оперативников, следователей, бывших спортсменов, мужчин с непростой судьбой. При этом сам Стоянов интересен не только фильмами, но и историей человека, который прошел путь от бокса и стройки до школы-студии МХАТ.
Биография Максима Стоянова
Детство, семья и родители
Максим Владимирович Стоянов родился 29 июня 1987 года в городе Бендеры, в Молдавской ССР. Юность Максима прошла в непростых условиях. Его отец работал машинистом локомотива и много времени проводил в разъездах, а мать занималась торговлей. В 1990-е семье, как и многим людям того времени, пришлось пережить серьезный кризис: зарплаты задерживались, денег не хватало. Стояновых поддерживали родственники деревенскими продуктами.
В одном из интервью Максим Стоянов рассказывал, что именно его мама привила ему любовь к кинокартинам. Женщина отдавала предпочтение качественному советскому кинематографу, а юноша мечтал оказаться по ту сторону экрана
После распада СССР в Приднестровье начался вооруженный конфликт, и родители решили увезти сына в более спокойное место — на север Молдавии, к бабушке. Позже семья вернулась, но ощущение нестабильности и ранней взрослости у Максима осталось надолго.
В подростковом возрасте друг Максима позвал его в секцию бокса. Сначала Стоянову было трудно, но постепенно он втянулся, начал побеждать на турнирах и получил разряд кандидата в мастера спорта. В боксе он провел около 40 боев, но профессиональной карьере помешала травма плеча.
Образование и путь к актерству
После девятого класса Максим поступил в Бендерский политехнический техникум, где получил специальность техника-строителя. В 20 лет он переехал в Москву. Сначала работал где придется: продавал диски, пробовал устроиться в бар и боулинг, затем оказался на стройке.
Именно в Москве Стоянов впервые серьезно задумался об актерстве. Он ходил в кинотеатры, читал биографии артистов и постепенно понял, что хочет попробовать поступить в театральный вуз. Сначала планировал идти в Щукинское училище, но затем выбрал школу-студию МХАТ. Конкурс был большим, уверенности почти не было, но Стоянов поступил на курс Константина Райкина. В 2013 году он получил диплом школы-студии МХАТ.
Как Максим Стоянов стал актером
Путь Стоянова в профессию не был прямым. Зато молодой человек обладал дисциплиной от профессионального спорта, умением держать удар и опытом реальной жизни. Эти качества, как отмечали его коллеги, позже стали его сильной стороной в кадре.
Первые шаги в карьере
Еще во время учебы Максим начал играть на сцене. Одной из заметных ранних работ стал Стэнли Ковальски в спектакле “Трамвай “Желание”. За эту роль он получил премию “Золотой лист” как лучший молодой актер.
В кинематографе первым опытом стала короткометражка “Великий”, где Максим Стоянов сыграл боксера. Затем появились роли в “Инквизиторе”, “Менте в законе-9” и других проектах.
В 2014 году он получил первую по-настоящему заметную роль — дембеля Шкарупу в драме Натальи Мещаниновой “Комбинат “Надежда”
Начало работы в спектаклях и кино
После выпуска Максим Стоянов был принят в МХТ имени А. П. Чехова. На этой сцене он играл в спектаклях “Пьяные”, “С любимыми не расставайтесь”, “Деревня дураков”, “Зойкина квартира”. Позже в интервью актер рассказывал, что с театром у него сложилась непростая история: после смены руководства контракт с ним не продлили.
Кинематограф в итоге стал его основным направлением. Во второй половине 2010-х он много снимался: “Следователь Тихонов”, “Адаптация”, “Демон революции”, “Хождение по мукам”, “Нелюбовь”, “Ищейка-2”. Не все роли были большими, но каждая добавляла актеру опыта.
Театральная карьера Максима Стоянова
Работа на сцене
В школе-студии МХАТ он учился у Константина Райкина, а после выпуска попал в одну из главных театральных трупп страны — МХТ имени А. П. Чехова.
В МХТ актеру доставались в основном характерные и второстепенные роли, но он быстро запомнился фактурой: крепкий, собранный, с внутренним напряжением. Такой типаж особенно хорошо работал в драме, криминальном жанре и психологических историях
Главные роли и сценические проекты
Одной из важных театральных работ Стоянова остается Стэнли Ковальски в “Трамвае “Желание”. Это роль, где нужна не только физическая сила, но и темперамент и умение играть внутреннюю грубость без карикатуры.
Позже актер стал больше сниматься, и экранные проекты вышли на первый план
Фильмы и сериалы Максима Стоянова
Прорывные роли
Первым серьезным прорывом стала драма “Комбинат “Надежда”. Картина попала в программу Роттердамского кинофестиваля.
В 2019 году вышел фильм Кирилла Михановского “Гив Ми Либерти”. Для Максима это был важный международный опыт: съемки проходили в США, роль требовала английского языка, а фильм был представлен на Sundance и в программе Каннского кинофестиваля “Двухнедельник режиссеров”.
После этого Стоянова стали чаще приглашать в заметные проекты. В сериале “Шифр” он сыграл сотрудника МУРа Вячеслава Агарина. Герой понравился зрителям и остался в нескольких сезонах.
В “Черном солнце” актер получил одну из главных ролей — оперативника Евгения Чагина. За эту работу он был отмечен как лучший актер сериала на фестивале “Пилот”
Самые известные фильмы и сериалы
|
Год
|
Проект
|
Роль
|
2014
|
“Комбинат “Надежда”
|
Первая крупная роль в полнометражном фильме — Алексей. Сыграл жесткого и приземленного парня из Норильска, который пытается удержать любимую девушку в депрессивном промышленном городе.
|
2017
|
“Нелюбовь”
|
Роль — покупатель квартиры в фильме Андрея Звягинцева. Небольшое, но яркое появление в начале фильма, номинированного на “Оскар” и получившего приз жюри в Каннах.
|
2019
|
“Гив Ми Либерти”
|
Роль — эксцентричного и харизматичного русского по имени Дима, боксера-эмигранта в американском комедийно-драматическом фильме Кирилла Михановского.
|
2019–2024
|
“Шифр”
|
Роль — младший лейтенант/капитан МУРа Вячеслав Агарин. Сквозная роль в популярном ретро-детективе “Первого канала”.
|
2021
|
“Пропавшая”
|
Главная роль следователя Егора Малевича. Суровый и проницательный следователь в психологическом триллере Вадима Перельмана.
|
2023–2024
|
“Черное солнце”
|
Главная роль — Евгений Чагин. Капитан полиции с сомнительными методами работы, но обостренным чувством справедливости.
|
2023
|
“Вызов”
|
Роль — Роман Байкер. Оператор Центра управления полетами, один из ключевых сотрудников наземной команды, готовящий срочную космическую миссию.
|
2024
|
“Пришелец”
|
Главная роль — Леша — и продюсерская работа. Картина Ивана Соснина, где Стоянов не только сыграл слабослышащего и одинокого деревенского “дурачка”, общающегося с космосом, но и впервые выступил как сопродюсер.
|
2024
|
“Филателия”
|
Главная роль — Петр. Трогательная драма о любви двух “неформатных” людей в северном портовом городе.
|
2025
|
“Самозванец”
|
Исторический приключенческий детектив. Персонаж Бурлак — колоритный, жесткий и волевой герой, вынужденный выживать и вести опасную игру в условиях масштабного обмана и смены власти.
|
2025
|
“Душегубы.1989”
|
Главная роль — Максим Ковальский. Продолжение культового детективного сериала в декорациях позднего СССР. Стоянов примерил на себя образ принципиального следователя.
|
2026
|
“Черное солнце-2”
|
Главная роль — Евгений Чагин. Продолжение хитового триллера. Полюбившийся зрителям оперативник Чагин возвращается к расследованиям.
|
2026
|
“Пират”
|
Главная роль — майор Константин Воронов. Остросюжетный криминальный экшен, где Стоянов играет бескомпромиссного майора полиции по прозвищу “Пират”.
Полная фильмография Максима Стоянова
Фильмография актера постоянно пополняется. Максим Стоянов сейчас активно снимается и участвует в новых проектах.
Ранние роли в кинематографе (2013–2019):
- “Великий” — фильм 2013 года;
- “Восьмерка” — фильм 2013 года;
- “Мент в законе 9” — сериал 2014 года;
- “Инквизитор” — сериал 2014 года;
- “Комбинат “Надежда” — фильм 2014 года;
- “Успех” — фильм 2015 года;
- “Пиковая дама: Черный обряд” — фильм 2015 года;
- “Ищейка” — сериал от 2015 года;
- “В зоне доступа любви” — фильм 2016 года;
- “Семейные обстоятельства” — сериал 2016 года;
- “Преступление” — сериал 2016–2019 гг.;
- “Следователь Тихонов” — сериал 2016 года;
- “Любимцы” — фильм 2017 года;
- “Оперетта капитана Крутова” — сериал от 2017 года;
- “Демон революции” — сериал 2017 года;
- “Парфюмерша 2” — мини-сериал 2017 года;
- “Хождение по мукам” — сериал 2017 года;
- “Конверт” — фильм 2017 года;
- “Адаптация” — сериал 2017-2019 гг.;
- “Нелюбовь” — фильм 2017 года;
- “Близкие” — фильм 2017 года;
- “Остаться в живых” — сериал 2018 года;
- “Гадалка” — сериал от 2018 года;
- “Свадьба и разводы” — сериал 2018 года;
- “Обычная женщина” — сериал 2018-2020 гг.;
- “Лучше, чем люди” — сериал 2018-2019 гг.;
- “Шифр” — сериал от 2019 года;
- “Ленин. Неизбежность” — фильм 2019 года;
- “Гив Ми Либерти” — фильм 2019 года;
- “Дипломат” — сериал 2019-2022 гг.
Период активной востребованности (2020–2024):
- “Немцы” — сериал 2020 года;
- “Шифр 2” — сериал 2020-2021 гг.;
- “Цой” — фильм 2020 года;
- “Калашников” — фильм 2020 года;
- “Душегубы” — сериал от 2021 года;
- “Рядом” — фильм 2021 года;
- MINSK — фильм 2021 года;
- “Пропавшая” — мини-сериал 2021 года;
- “Бесит” — сериал 2021 года;
- “Капитан Волконогов бежал” — фильм 2021 года;
- “Везет” — сериал 2021 года;
- “Герда” — фильм 2021 года;
- “Пробуждение” — сериал 2021 года;
- “Орел и решка. Кино” — фильм 2022 года;
- “Шифр 3” — сериал от 2022 года;
- “Русалочка” — фильм 2022 года;
- “Черное солнце” — сериал от 2022 года;
- “Блондинка” — фильм 2023 года;
- “The Телки” — сериал 2022 года;
- “Алиса не может ждать” — сериал 2022 года;
- “Заключение” — сериал 2022 года;
- “Лавстори” — фильм 2022 года;
- “Сказки Гофмана” — фильм 2023 года;
- Pretty Mouth and Green My Eyes — фильм 2023 года;
- “Разъезд” — фильм 2023 года;
- “Ласт квест” — сериал 2023 года;
- “Ира” — сериал от 2023 года;
- “Фрау” — фильм 2023 года;
- “Вызов” — фильм 2023 года;
- “Мерзлая земля” — сериал 2023 года;
- “Я иду искать” — сериал 2023 года;
- “6.21” — фильм 2024 года;
- “Пришелец” — фильм 2024 года;
- “На автомате” — сериал от 2024 года;
- “Юг” — сериал 2024 года;
- “Первый класс” — сериал от 2024 года;
- “Джекпот” — фильм 2024 года;
- “Убойный отпуск” — фильм 2024 года.
Проекты в производстве и новинки (2025–2026):
- “Эвтаназия” — фильм 2025 года;
- “Бесит. Фильм” — фильм 2025 года;
- “Псы и волки” — сериал 2025 года;
- “Гуччи” — фильм 2025 года;
- “У самого моря” — мини-сериал 2025 года;
- “Как приручить лису” — сериал 2025 года;
- “Самозванец” — сериал 2025 года;
- “Филателия” — фильм 2025 года;
- “ЗАТО” — сериал от 2025 года;
- “Длинный протокол” — сериал 2025 года;
- “Слепой” — сериал в производстве;
- “Пульс” — фильм в производстве;
- “Каменская. Перезагрузка” — сериал в производстве;
- “Пропавший” — фильм в производстве;
- “Пират” — сериал в производстве;
- “Полураспад” — сериал в производстве;
- “Отделение” — сериал в производстве.
Семейная жизнь Максима Стоянова
Жена Максима Стоянова
Свою семейную жизнь актер связал с актрисой Викторией Корляковой. Они познакомились во время учебы: Максим был первокурсником, а девушка — старше по курсу. Сначала она не воспринимала его ухаживания всерьез и даже немного боялась из-за суровой внешности и боксерского прошлого.
Позже Максим Стоянов начал ухаживать настойчивее: дарил цветы, сладости, пытался быть рядом. Викторию подкупили его прямота, честность и отсутствие самолюбования. В итоге их отношения переросли в семью.
Дети Максима Стоянова
У Максима Стоянова и Виктории Корляковой есть дочь Ульяна, которая родилась в 2015 году. Пара не делает свою супружескую жизнь центром новостей в СМИ, но и не скрывают, что семья для них важна.
Награды и признание
Максим Стоянов долго шел к большим ролям, зато к 2020-м годам стал одним из заметных характерных актеров российского кинематографа.
Главные награды:
- 2013 год — премия “Золотой лист” в категории “Лучшая мужская роль” за роль Стэнли Ковальски в спектакле “Трамвай “Желание”;
- 2023 год — приз фестиваля “Пилот” в номинации “Лучший актер сериала” за роль Евгения Чагина в “Черном солнце”;
- 2024 год — особое упоминание жюри 32-го фестиваля “Окно в Европу” за актерский дуэт с Алиной Ходжевановой в фильме “Филателия”;
- 2024 год — приз “Лучший актер” на 45-м Каирском международном кинофестивале за фильм “Филателия”;
- 2024 год — премия “Лучшая мужская роль” за фильм “Джекпот” на кинофестивале “Маяк–2024”.