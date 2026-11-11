Медаль “За храбрость” I и II степеней: за что награждают и какие выплаты положены

Медаль “За храбрость” — государственная награда России, учрежденная 23 марта 2023 года. Она имеет две степени и вручается за мужество, проявленное при выполнении боевых и других специальных задач. Разбираемся, кто может получить медаль, как она выглядит и какие выплаты и льготы положены награжденным в 2026 году.

Что такое медаль “За храбрость”

Медаль “За храбрость” Российской Федерации учреждена указом президента Владимира Путина от 23 марта 2023 года № 185. Документ вступил в силу в день подписания. Он определяет основания для награждения, степени медали, ее внешний вид и правила ношения [1]. В перечне российских госнаград медаль “За храбрость” расположена после медали “За отвагу” и перед медалью Суворова.

Статут медали “За храбрость”: за что и кто награждается

Вручение медали "За храбрость" Фото: Кадр телеканала "Россия"

Основания для вручения награды

Медаль вручается за храбрость и мужество, проявленные:

при выполнении боевых операций по защите России;

во время других операций, связанных с защитой государственных интересов страны;

в ходе операций по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности.

Положение не содержит закрытого перечня конкретных поступков, за которые обязательно присуждается награда [1]. Решение принимается с учетом обстоятельств и заслуг представляемого к награждению человека. Закон также не устанавливает обязательный срок военной службы или минимальную выслугу лет для получения медали.

Кто может получить медаль

Медаль может быть вручена военнослужащим, в том числе участникам специальной военной операции, другим гражданам России, иностранцам и лицам без гражданства.

Возможно и посмертное награждение. В таком случае медаль и удостоверение передаются на хранение членам семьи или другим близким родственникам [1][3].

Порядок и последовательность присвоения степеней

У российской медали две степени. I степень считается высшей, II — низшей.

Характеристика II степень I степень Старшинство Низшая Высшая Очередность Присваивается первой Присваивается после II степени Материал Серебро Серебро с позолотой Обозначение на планке Римская цифра II Римская цифра I Разовое поощрение для имеющих право В размере пяти окладов В размере пяти окладов

Обе степени имеют одинаковые размеры и основные элементы оформления [1].

Награждение проходит последовательно: сначала человек получает медаль II степени, затем за новые заслуги может быть представлен к I степени. Но важно учитывать, что получение низшей степени не означает, что высшая присваивается автоматически. Для следующего награждения требуется отдельное решение.

Как проходит награждение

Представление к государственной награде оформляется через уполномоченные органы. Для военнослужащих порядок подготовки документов определяется соответствующим ведомством. Окончательное решение о награждении принимает президент России.

Награжденному вручаются:

медаль соответствующей степени;

удостоверение к государственной награде.

Обычно церемония проходит в торжественной обстановке не позднее трех месяцев после вступления в силу указа о награждении. Награду может вручить президент или уполномоченное им лицо, в том числе командир воинской части [3].

Меры поддержки награжденных медалью "За храбрость"

Выплаты, льготы и меры поддержки для награжденных

Единовременные выплаты при награждении: условия и суммы

При награждении медалью “За храбрость” положено разовое денежное поощрение в размере пяти окладов месячного денежного содержания [4][5].

Для военных расчет ведется исходя из двух составляющих:

оклада по воинской должности;

оклада по воинскому званию.

Дополнительные надбавки и премии в эту расчетную базу не входят.

Например, если сумма двух окладов составляет 40 тысяч рублей, размер поощрения будет равен 200 тысячам рублей.

Срок выплаты — один месяц со дня издания акта о награждении. Если человек последовательно получил обе степени, поощрение предусмотрено в каждом случае. При посмертном награждении, деньги могут получить члены семьи погибшего. Для обращения предусмотрен шестимесячный срок со дня издания акта о присуждении награды [5].

Социальные льготы и дополнительные меры поддержки в РФ

Награждение государственной медалью может влиять на размер отдельных выплат и служить основанием для получения определенных социальных гарантий.

Увеличение пособия при увольнении. Военнослужащему по контракту, удостоенному государственной награды во время службы, единовременное пособие при увольнении увеличивается на один оклад денежного содержания [5].

Звание “Ветеран труда”. Медаль может стать одним из оснований для получения звания. Обычно требуется трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин [6]. Для действующих военнослужащих и силовиков гражданский стаж может быть полностью заменен необходимой выслугой лет для военной пенсии. Госнаграда “За храбрость” снимает требование отрабатывать определенный срок в конкретном министерстве, поэтому весь остальной стаж соискателя может быть сугубо гражданским.

Региональная поддержка. Возможность получения дополнительных выплат или льгот зависит от законодательства конкретного региона. Например, в Новгородской области действует специальный областной закон, согласно которому уполномоченное областное государственное учреждение Новгородской области выплачивает бойцам фиксированную сумму — 200 тысяч рублей за получение медали “За храбрость” [7].

Как выглядит медаль “За храбрость” I и II степени

Описание лицевой и оборотной стороны

Медаль представляет собой серебряный круг диаметром 32 мм с выпуклым бортиком. На лицевой стороне находятся:

равноконечный крест с расширяющимися концами;

два перекрещенных меча между концами креста;

государственный герб Российской Федерации в центре;

надпись “За храбрость” в верхней части;

лавровая и дубовая ветви внизу.

На оборотной стороне, в нижней части, расположен индивидуальный номер медали.

Как выглядит медаль “За храбрость” I и II степени Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

В чем внешнее отличие между медалями I и II степеней

Внешне современные российские медали “За храбрость” I и II степеней различаются цветом самого металлического диска и маркировкой на наградной планке.

Обе госнаграды изготавливаются из серебра, но высшая степень — позолоченная, а низшая остается серебряной. Если же вместо самих медалей на форме носятся только наградные планки, то на ленте медали I степени по центру закреплена золотистая римская цифра “I”, а на планке медали II степени — “II”.

Элементы награды: лента, колодка и планка

Госнаграда крепится к пятиугольной колодке с шелковой муаровой лентой шириной 24 мм, которая разделена на две части:

левая выполнена в черном и оранжевом цветах ордена Святого Георгия;

правая — в цветах ордена Мужества.

На планке в центре располагается золотистая римская цифра I или II высотой 7 мм.

Правила ношения медали “За храбрость”

Расположение медали на форме относительно других наград

Медаль принято носить на левой стороне груди. При наличии других российских наград она размещается после госнаграды “За отвагу”.

Если человек награжден обеими степенями, он вправе носить обе медали одновременно: сначала I, затем II. Это исключение из общего правила, по которому из одноименных наград разных степеней следует носить только высшую [3].

Как правильно носить планку и миниатюрную копию

Вместо самой медали на форменной одежде можно носить ее ленту на специальной планке. Размер планки — 24 × 8 мм. Для особых случаев предусмотрена миниатюрная копия диаметром 16 мм. Она также располагается после миниатюры медали “За отвагу”.

Расположение медали "За храбрость" на форме относительно других наград Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

В чем разница между медалями “За храбрость” и “За отвагу”

Обе награды государственные, но у них разные положения и основания для вручения.

Медаль “За отвагу” учреждена в современной России в 1994 году и имеет одну степень. Она вручается за личное мужество и отвагу при обстоятельствах, перечисленных в ее положении, в том числе при исполнении воинского, служебного или гражданского долга в условиях риска для жизни.

Медаль “За храбрость” появилась в 2023 году и имеет две степени. Ее положение связано с проявлением мужества при выполнении боевых и иных операций, направленных на защиту государственных интересов, а также при поддержании международного мира и безопасности.

Когда учредили медаль “За храбрость”

Название “За храбрость” использовалось для нескольких наград еще во времена Российской империи.

В 1807 году император Александр I учредил медаль за военные отличия и мужество. Среди награжденных были воины нерегулярных формирований, в том числе выходцы с Кавказа, которые сражались на стороне России, но официально не входили в состав армии и не имели воинских чинов.

В 1878 году появилась четырехстепенная медаль для награждения за боевые отличия при исполнении обязанностей пограничной службы. Позднее круг награждаемых расширился до подразделений армии, флота и таможенной службы, которые официально содействовали пограничникам и помогали им выполнять обязанности по охране границ. В 1906 году право на получение награды распространилось и на чинов Отдельного корпуса жандармов. А в 1910 медаль официально вручалась сотрудникам полиции.

В ходе масштабной реформы Николая II в 1913 году медали “За храбрость” четырех степеней получили название Георгиевских. Они вручались нижним чинам армии и флота, а также гражданским лицам, проявивших мужество во время боевых действий.

После Октябрьской революции в декабре 1917 года декретом Совета народных комиссаров “Об уравнении всех военнослужащих в правах” все царские ордена и награды были упразднены. В советской наградной системе медали с названием “За храбрость” не существовало. Вместо нее в 1938 году появилась награда “За отвагу”.

Современная российская медаль “За храбрость”, учрежденная в 2023 году, — самостоятельная награда. В отличие от четырехстепенной в период Российской империи, она имеет две степени и собственный порядок награждения [2].

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