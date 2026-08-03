Каждый год православные верующие отмечают Медовый Спас, который объединяет народные и церковные традиции. Рассказываем, какие события привели к возникновению праздника, как его отмечают, что принято делать в этот день и какие медовые блюда можно приготовить.

Когда Медовый Спас в 2026 году

В 2026 году самый первый из трех Спасов — Медовый — отмечается в пятницу 14 августа по новому стилю. Это фиксированная дата, которая остается неизменной каждый год. В этот же день у православных начинается Успенский пост, который предшествует Успению Пресвятой Богородицы и длится две недели.

История и суть праздника

Праздник Медовый Спас возник примерно в IX веке в Византии, где 1 августа — по новому стилю 14 августа — из императорской сокровищницы выносили частицу Креста Господня для освящения города и защиты от болезней, так как в Константинополе август был временем эпидемий из-за жары. После шествия крест выставлялся в церкви Святой Софии, где люди могли помолиться. Эту традицию переняла Русская православная церковь.

14 августа верующие отмечают второй праздник — Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Он посвящен победе Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в 1164 году. Считается, что в этом ему помогли чудотворная икона Владимирской Божией Матери и Святой Крест, которые князь взял с собой на сражение. После победы Боголюбский велел ежегодно устраивать крестные ходы к реке, отчего праздник стали называть еще и “Спасом на воде”.

Суть Медового Спаса — в духовном очищении, начале Успенского поста и в благодарности Богу за дары природы, а главное — за первый урожай меда. Кроме того, есть и церковное значение: праздник установлен в честь изнесения Креста

Спас, который празднуется 14 августа, называется “Медовым”, так как именно в это время начинался последний сбор меда из ульев, который потом было принято освящать. Также есть несколько версий, почему праздник назвали именно “Спас”: от слова “запасаться”, так как в дни этих праздников было принято делать заготовки на зиму, либо от слова “Спаситель”, которое отсылает к Иисусу Христу.

Праздник можно называть по-разному: Маковым Спасом, Мокрым Спасом (Спасом на воде), Первым Спасом или Происхождением честных древ Животворящего Креста Господня.

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Традиции и обычаи Медового Спаса

Что принято делать на Медовый Спас

Раньше в народе с церковным праздником были связаны свои традиции. К середине августа пасечники начинали собирать новый урожай меда, после чего приносили его в церковь, чтобы освятить. Считалось, что такой мед обретал особую силу и становился лекарством. Также 14 августа было принято готовить медовые блюда и напитки: выпечку, блины, квас и подобное. Продукт хранили в доме как символ благополучия и раздавали кусочки медового лакомства нищим или детям.

Медовый Спас взаимосвязано с Крещением Руси князем Владимиром, которое состоялось 1 августа 988 года по старому стилю, однако в современной России государственная памятная дата День Крещения Руси отмечается 28 июля.

Раньше в этот день люди купались, совершали крестные ходы к водоемам, освящали и чистили колодцы. Также в эту дату в церквях проводится освящение воды, которую потом можно использоваться при недугах и болезнях

На праздник Медовый Спас принято:

ходить в церковь, чтобы посетить утреннюю службу, освятить мед и воду;

помочь ближнему, подать милостыню;

начать Успенский пост;

приготовить угощения с медом и маком;

присоединиться к Крестному ходу к водоемам.

Что нельзя делать 14 августа

Ругаться, ссориться, так как день считается духовно чистым. Игнорировать молитву, храм и пост, ведь первый Спас не только про мед, а про благодарность Богу. Первый мед нового сбора не стоит пробовать до освящения в церкви. Не стоит заниматься тяжелыми и необязательными делами в ущерб богослужению, молитве и помощи ближним. Во время Спаса принято ходить друг к другу в гости, праздновать и есть угощения, а не трудиться. Однако устраивать шумные застолья не рекомендуется, так как церковь не одобряет разгулье в значимые для верующих праздники. Употреблять в пищу мясо, спиртное и жирную еду, потому что Медовый Спас — первый день поста.

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Как отмечается Медовый Спас

Утром 14 августа верующие православные идут в церковь на богослужение. Так как это первый день Успенского поста, как правило, служба проходит особенно торжественно. С собой люди приносят мед, часто — в сотах, и освящают после службы. Вместе с медом можно освятить воду, а иногда и букеты из маков, полевых трав и колосьев, то есть “маковейчики”, которые потом хранятся дома как оберег.

В день Медового Спаса принято помогать нуждающимся и делиться с ними медом — это проявление доброты и щедрости. Также верующие посещают кладбища, поминают умерших и читают молитвы. После храма и добрых дел православные семьи собираются за столом — уже постным, но все еще праздничным. Они готовят блины с медом, кашу, медовики и другие блюда. Пить принято квас, компот или чай с медом.

Приметы на Медовый Спас

Если 14 августа идет дождь, то осень будет дождливой. И, наоборот, солнце в Медовый Спас — к теплой и сухой осени. Сильный ветер предвещает снежную зиму. Если розы полностью отцвели или первые перелетные птицы собрались в стаи и улетели на юг — ночи будут холодные. Считалось, что душа очистится быстрее, если в Медовый Спас вести себя тихо и не устраивать шумные застолья. Кто на первый Спас проявил доброту и щедрость, тот проживет в достатке весь год. Те, кто желает людям зла, сам привлекает к своему дому несчастье. Птица, залетевшая в дом на Медовый Спас, приносит семье удачу. Если она прилетела в храм, то это предвещает благоприятные перемены для всех присутствующих. В народе считали, что сны в ночь с 13 на 14 августа — вещие. И рассказывать о них никому нельзя. Болезни обойдут стороной, если умыться святой водой.

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Как выбрать качественный мед к празднику

Издавна к меду особое отношение, ведь он не только вкусный, но и полезный. Также в народе считается, что продукт после освящения начинает обладать целительными свойствами. Но выбор меда может оказаться не такой уж и простой задачей.

ГОСТ 19792–2017 устанавливает, в частности, требования к консистенции, аромату, вкусу, влажности, сахарам и отсутствию признаков брожения, а ГОСТ Р 72580–2026 касается лабораторного выявления фальсификации сахарами С-4 растений

Перечисляем основные признаки натурального и качественного лакомства.

Консистенция. Мед должен быть жидким, кристаллизованным или с частичной кристаллизацией, однородным. Не допускаются расслоения, комки или осадки.

Цвет. От светло-желтого до темно-коричневого, в зависимости от происхождения. Главное, чтобы он был однородным.

Запах и вкус. Должны быть характерными для конкретного сорта меда, без посторонних запахов и привкусов. Исключены кислый, карамельный и гнилостный запахи.

Содержание воды. Не более 20% влажности, а если больше, то мед может быстро испортиться.

Сахар. Основу должны составлять фруктоза и глюкоза. Могут присутствовать примеси сахарозы: не более 5% для цветочного меда, 10% — для меда с белой акации, 15% — для падевого и смешанного меда. Суммарная массовая доля фруктозы и глюкозы — не менее 60% для цветочного меда и не менее 45% для падевого и смешанного.

ГОСТ применяется только к меду, на который оформлена документация. На рынках продукция чаще всего не проходит сертификацию, поэтому применяются домашние методы проверки. Например, в стакан холодной воды можно капнуть немного меда — если продукт настоящий, то он опустится на дно комком, а подделка быстро растворится.

Можно провести тест при помощи йода. Нужно разбавить мед в воде и добавить каплю йода. Если жидкость посинела, значит, в меде есть крахмал, и это подделка. Еще один способ — капнуть немного меда на чистую бумагу. Если мед не настоящий, то он впитается в листок.

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Что приготовить на 14 августа

“Маковейчик”. Каша варится из пшена, перловки или риса с добавлением мака, меда, орехов и изюма — считается обрядовой пищей, ею принято угощать родных и соседей.

Постные блины. Готовятся на воде и подаются с медом или маком.

Постный рулет. Угощение из тонкого теста на воде с начинкой из мака и меда, иногда добавляются орехи.

Компоты с медом. Готовятся из яблок, груш или сухофруктов с добавлением меда, а не сахара, что особенно важно в пост.

Медовые пряники. Пекутся без яиц и молока, иногда в форме крестов или солнца как обереги.

Травяной чай, домашний квас или вода с лимоном — все с добавлением меда.

В 2026 году 14 августа приходится на пятницу, поэтому тем, кто придерживается строгого устава, стоит учитывать правило сухоядения. Для домашней, менее строгой практики подойдут постные блюда без мяса, молока и яиц; часть выпечки можно оставить как народные рецепты к празднику.