Пасха — один из главных праздников страны и важнейшее событие для христиан. В этот день читаются особые молитвы, пронизанные радостью Воскресения Христова. Подробнее о них — в материале ИС “Вести”.
Какие молитвы читаются на Пасху
“Христос Воскресе из мертвых”
Самая главная и торжественная молитва, которая звучит в храмах на Пасху, — тропарь “Христос Воскресе из мертвых”. Хоть он и короткий, но полностью раскрывает суть праздника: Иисус действительно воскрес, тем самым он победил саму смерть и даровал вечную жизнь умершим. Тропарь дает понять, что Пасха — не просто память о чуде, а основание всей христианской надежды.
“Христос Воскресе из мертвых” по-своему парадоксален: в нем много раз упоминается смерть, но при этом это самая радостная праздничная молитва. Ведь смерть, которая считалась главным врагом человека и казалась непобедимой, сама оказывается побежденной. И ее одолел Спаситель своей собственной смертью. В тропаре говорится и о тех, кто уже находится во гробах, — Христос даровал им жизнь. Но речь идет не о конкретных людях, а о человечестве в целом. Смерть перестала быть окончательной точкой, и человеку открылся путь к вечной жизни.
Тропарь всегда читается трижды. Главное песнопение Светлого Воскресения Христова поется во время праздничного богослужения, дома и повторяется в течение всего пасхального периода, до праздника Вознесения, который наступает на 40-й день.
Часы святой Пасхи
Праздничное богослужение состоит из нескольких частей, одна из которых — пасхальные часы. Они поются, как правило, после утрени и перед литургией. В отличие от обычных служб, часы святой Пасхи не содержат ни псалмов, ни покаянных молитв, не считая “Господи, помилуй”, ни длинных чтений. Они преисполнены светом и сосредоточены на Воскресении Христа. Их суть в том, чтобы полностью отдаться праздничной радости.
Текст часов святой Пасхи сравнительно короткий, но насыщенный. В начале идет обычный возглас, затем тропарь Пасхи трижды. Далее три раза поется “Воскресение Христово видевше”, и следуют ипакои и кондак. Затем — еще несколько коротких песнопений, после чего звучит “Господи, помилуй” сорок раз и заключительная молитва.
Суть часов — полностью отдаться радости Воскресения. Они помогают сохранить в сердце свет Пасхи.
Задостойник Пасхи
Во время праздничной литургии Иоанна Златоуста исполняется торжественное песнопение “Ангел вопияше” — это и есть задостойник Пасхи. Он был написан в VIII веке преподобным Иоанном Дамаскином. Песнопение описывает, как ангел возвещает Деве Марии о том, что ее сын воскрес и смерть побеждена. Церковь зовет всех — и людей, и Новый Иерусалим, и саму Богородицу — ликовать и светиться.
Задостойник показывает, насколько высоко Церковь возносит подвиг Девы Марии: он выражает не только радость Воскресения Христа, но и величие Богородицы, которая родила Спасителя и первой узнала о великом событии — его победе над смертью.
Какие молитвы читаются на Пасху утром и вечером
Утренняя молитва на Пасху
В православной церкви на Пасху и всю первую неделю после нее, то есть до утра субботы Светлой седмицы включительно, обычные утренние молитвы полностью заменяются пасхальными часами. Они помогают верующим испытать чистую радость, не “утопая” в длинных текстах. При этом часы Пасхи рекомендуется петь. Структура у них такая:
- Тропарь Пасхи — три раза.
- “Воскресение Христово видевше”.
- Ипакои.
- Кондак.
- Тропари.
- “Господи, помилуй” — 40 раз.
- Помянник.
- Отпуст.
Вечерняя молитва на Пасху
Молитвы на вечер — те же часы святой Пасхи, которые читаются утром: тропарь (триджы), “Воскресение Христово видевше”, ипакои, кондак, тропари, “Господи, помилуй” (40 раз), отпуст. Чтение обычных молитв возобновляется на шестой день после Христова Воскресения.
Как молиться на Пасху дома
Можно ли читать молитвы без посещения храма
Чтение молитв дома никак не противоречит церковному уставу и одобряется, особенно в случаях, если возможности посетить богослужение нет, например, из-за болезни или маленьких детей. Необязательно присутствовать в храме физически, чтобы обращаться к Богу. Главное, чтобы молитва была искренней и радостной.
Молиться дома рекомендуется утром после пробуждения и вечером перед сном.
Какие тексты подойдут для домашней молитвы
Дома принято читать часы святой Пасхи, которые полностью заменяют утреннее и вечернее правило, повечерие и полунощницу. Причем их предпочтительно петь — так появляется ощущение, что дома проходит настоящее маленькое богослужение.
Кроме того, в праздничный период молитвословия предваряются троекратным чтением тропаря. Если душа просит, можно добавить канон, стихиры или тропарь “Христос Воскресе” в любое время — это приветствуется.
Какие молитвы читаются перед Пасхой
Молитвы Великого поста
Перед Пасхой следует самый строгий многодневный пост в православной традиции — Великий. В этот период в храмах звучат особенные молитвы, которые обычно не поются в другое время года. Службы отличаются своей продолжительностью, насыщенными чтениями Священного Писания, песнопениями из Триоди Постной и особыми обрядами.
На воскресной утрене, начиная с Недели о мытаре и фарисее и до пятого воскресенья Великого поста, читаются три покаянных тропаря: “Покаяния отверзи ми двери”, “На спасения стези настави мя”, “Множества содеянных мною лютых помышляя окаянный”. В основе первой стихиры лежит притча о мытаре и фарисее, в основе второй — о блудном сыне, а в третьей — предсказание Христа о Страшном суде.
Почти на всех будничных богослужениях — утрене, вечерне, часах, литургии — читается молитва Ефрема Сирина “Господи и Владыко живота моего” с поясными поклонами, которая отражает суть покаяния и духовного преображения человека. Она показывает, насколько важно заменить все скверное в своем сердце на добродетели. В ней просится об избавлении от уныния, празднословия, властолюбия и праздности, а также о даровании целомудрия, смирения, терпения и любви.
По средам и пятницам на протяжении поста и в некоторые другие дни на литургии Преждеосвященных даров поется “Да исправится молитва моя”. Это стих из 140 псалма, а слово “исправится” здесь означает “вознесется” или “направится”. По смыслу он очень глубокий: человек не просто говорит: “Услышь меня”, а просит, чтобы его молитва была принята Богом и стала достойной — без злобы и лукавства.
Молитвы страстной недели
Когда наступает Страстная седмица, службы становятся еще длиннее и сосредотачиваются на последних днях земной жизни Иисуса Христа. Каждый день хранит свое особое воспоминание. Ключевые страстные песнопения, которые звучат в эти дни:
- “Егда славнии ученицы”;
- “Вечери Твоея Тайныя днесь”;
- “Днесь висит на древе”;
- “Благообразный Иосиф”;
- “Приидите, ублажим Иосифа” и многие другие.
Великий понедельник, вторник и среда. В эти дни читается Псалтирь и Евангелие, а также совершается литургия Преждеосвященных даров. Кроме того, у этих дней общий тропарь — “Се Жених грядет в полунощи”, который учит бодрости и готовности к встрече со Спасителем.
В понедельник церковь вспоминает о патриархе Иосифе, и верующие готовятся к духовным испытаниям и молятся об очищении души. Главная тема вторника — поучения Христа, а среда —это день покаяния, воспоминания о жене, помазавшей Господа миром, и о предательстве Иуды.
Великий четверг. Это день Тайной вечери, в который служится вечерня с литургией святителя Василия Великого. Чтение 12 Страстных Евангелий относится к утрене пятницы, которая обычно совершается вечером в четверг.
Страстная пятница. Самый скорбный день страстной недели, в течение которого верующие вспоминают распятие Христа. Включает в себя Царские часы и вечерню с выносом Плащаницы.
Великая суббота. Это канун Воскресения, день тишины и ожидания. Православная церковь вспоминает пребывание Христа во гробе и сошествие его души в ад, чтобы победить смерть и освободить праведников. В субботу звучат песнопения “Да молчит всякая плоть человеча” и совершается литургия святителя Василия Великого.
Какие молитвы читаются после Пасхи
После Воскресения Христова начинается неделя, в течение которой принято читать пасхальные часы вместо обычных молитв. Чтение обычных возобновляется вечером в субботы, и до Вознесения Господня вместо “Царю Небесный” читается “Христос Воскресе”.