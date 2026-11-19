Молодежный тренд слайдинг: кто такие слайдеры и почему они катаются на коленях

По городской улице идут люди. Вдруг человек в черном балахоне и белом гриме разбегается, опускается на колени и со скрежетом скользит по плитке. Прохожий отшатывается, кто-то рядом смеется, а приятель исполнителя снимает сцену на телефон. На таких неожиданных встречах строятся ролики со слайдингом — увлечением, в котором соединились трюки, уличное представление и интернет-юмор.

Кто такие слайдеры и в чем суть тренда

Осенью 2026 года в российских соцсетях начали распространяться видео со слайдерами. В ноябре на них обратили внимание СМИ. Во многих роликах действие происходит на московских улицах: человек в пугающем образе внезапно скользит перед прохожими, а камера фиксирует их реакцию. Среди участников есть не только подростки, но и молодые люди 20–30 лет.

Слайдерами называются исполнители трюков со скольжением на коленях и участники связанного с ними интернет-тренда. Название происходит от английского slide — “скользить”. В российских вирусных видео к самому движению добавляются черная одежда, контрастный грим и попытка застать окружающих врасплох.

Для короткого ролика здесь есть все необходимое: заметный персонаж, резкий выход и неожиданная реакция. Сцена занимает несколько секунд, а ее исход заранее неизвестен. Прохожий может испугаться, рассмеяться или вовсе не обратить внимания.

О единой идеологии российского слайдинга говорить пока трудно. В вызывающих подписях и образе “страшного неформала” можно увидеть постиронию: исполнитель сохраняет серьезный вид, хотя само действие выглядит нарочито нелепым.

Кто такие слайдеры и в чем суть тренда Фото: Источник: magnific.com

Визуальный код и экипировка слайдеров

Слайдера легко заметить еще до начала трюка. Черная одежда и выбеленное лицо создают мрачный образ, а скольжение у самой земли делает появление еще неожиданнее. Такой персонаж может напоминать Пьеро, героя фильма ужасов или гота.

Образ складывается из нескольких деталей:

грим: светлая основа, темные губы, густая черная подводка, иногда нарисованные подтеки;

черная одежда: свободные худи и балахоны соседствуют с корсетами, кожаными деталями и массивной обувью;

наколенники, которые принимают контакт с поверхностью;

перчатки и накладки дополняют образ и участвуют в трюке, а отдельные металлические элементы создают скрежет и искры.

Экипировка уличных слайдеров и профессиональных артистов может заметно различаться. Участники американской команды Decayed Brigade в интервью LAist рассказывали о наколенниках для катания в рампе, перчатках и обуви с металлическими элементами. За эффектным движением стоит специально подобранное снаряжение.

История и корни тренда

Скольжение на коленях появилось задолго до коротких видео в соцсетях. История приема связана с Knott’s Scary Farm — хэллоуинским мероприятием в калифорнийском парке Knott’s Berry Farm.

По воспоминаниям участника американской команды слайдеров Decayed Brigade Чейза Маккаллоу, артисты в костюмах чудовищ начали экспериментировать со скольжением в конце 1980-х годов. Прием позволял неожиданно появляться рядом с посетителями и быстро исчезать из поля зрения. Постепенно исполнители стали подбирать для него экипировку и усложнять движения.

Со временем скольжение вошло в постановочные номера с прыжками и взаимодействием нескольких артистов. Участники команды подчеркивали: внешняя простота обманчива. Среди зрителей исполнитель должен уметь остановиться и сменить направление, а в совместных трюках — доверять партнерам.

В российских обсуждениях слайдеры уже сравниваются с квадроберами. Это скорее попытка объяснить новое увлечение через знакомое явление. Повторяется и общественная реакция: необычное поведение быстро становится поводом для шуток, тревожных комментариев и споров.

Обратная сторона слайдинга: травмы, конфликты и реакция сети Фото: Источник: magnific.com

Обратная сторона тренда: травмы, конфликты и реакция сети

Зритель видит несколько секунд удачного скольжения. Разминка, тренировки и неудачные попытки обычно остаются за кадром. Из-за этого трюк может показаться простым: достаточно разбежаться и опуститься на колени.

Травматологи уже предупреждают трюкачей о риске повреждения сустава, менисков и связок при таком приземлении. Защитная экипировка не исключает травм, а загрязнение ссадин при контакте с асфальтом создает риск инфекции.

Опасность связана и с потерей контроля над движением. При неудачном скольжении исполнитель может столкнуться с препятствием или упасть, пытаясь остановиться руками.

Есть и другая сторона представления — прохожие, которые не соглашались в нем участвовать. От неожиданности человек может отступить, споткнуться или попытаться защититься. Особенно рискованной такая встреча становится в узком проходе, возле лестницы или среди плотного потока людей.

В сети ролики вызывают разные реакции. Одни зрители воспринимают их как забавный уличный номер, другие переживают за здоровье исполнителей. В комментариях встречаются реплики: “Скользит он, а колени болят у меня” и “Вот поэтому асфальт так часто меняют, чтобы слайдерам было удобнее”.

Исполнитель рассчитывает на сильную реакцию, но она не обязательно оказывается испугом. Иногда мрачный персонаж вызывает только смех. Для ролика это тоже удачный исход — тогда как для случайного прохожего встреча может остаться неприятным вторжением в личное пространство.