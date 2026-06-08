Можно ли ездить с трещиной на лобовом стекле: ГОСТ, штрафы и техосмотр

Можно ли передвигаться на машине, если на лобовом появилась трещина? Разберем актуальные требования ГОСТа, выясним, в каких случаях за поврежденное стекло положено денежное взыскание, и можно ли официально пройти техосмотр с таким изъяном.

Можно ли по закону ездить с трещиной на лобовом стекле

Прямого запрета на управление автомобилем с щелью в лобовом стекле в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) нет. Поэтому небольшой скол вне зоны водительского обзора обычно не становится поводом для назначения штрафного взыскания.

Однако федеральный закон “О безопасности дорожного движения” № 196–ФЗ возлагает на владельца обязанность поддерживать транспортное средство (ТС) в технически исправном состоянии, а эксплуатация машины запрещается при неисправностях, создающих угрозу безопасности.

В ПДД действует перечень неисправностей, при которых эксплуатация запрещена. Например, отсутствие предусмотренных стекол, покрытия и наличие предметов, ограничивающих обзор с места водителя, неисправные стеклоочистители и стеклоомыватели. Сама “трещина” там не выделена отдельным пунктом, поэтому спорные случаи зависят от того, мешает ли повреждение нормальному обзору водителя во время движения.

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Когда повреждение не считается критичным

Повреждение Риск получение денежного взыскания маленький скол у края ветрового низкий потертости вне зоны обзора водителя низкий раскол со стороны пассажира, не мешающая обзору средний щель в зоне дворников со стороны водителя высокий “паутина”, крупный скол перед водителем высокий

Важно: даже если инспектор не выписал постановление, это не значит, что ездить безопасно. Маленький скол может за несколько дней превратиться в длинную трещину.

Когда трещина может стать нарушением

Повреждение становится проблемой, если оно:

находится напротив водителя;

попадает в зону очистки дворников;

искажает дорожную обстановку;

бликует от солнца или фар;

мешает работе стеклоочистителей;

быстро увеличивается.

ГОСТ 33997–2016 запрещает управлять транспортным средством (ТС), если трещины находятся в зоне очистки стекла со стороны водителя.

ДПС/GLP Фото: Globallookpress

Какой штраф за трещину на лобовом стекле

Если инспектор квалифицирует повреждение как неисправность, при которой эксплуатация опасна или запрещена, он может сослаться на часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Наказание предусматривает предупреждение или взыскание в размере 500 рублей. Другие ограничения, например, в виде лишения прав, эвакуации или задержания машины только за скол не предусмотрены.

Чтобы снизить риск остановки на посту ДПС за наличие повреждения в зоне обзора:

не стоит заклеивать ее непрозрачными материалами;

можно временно изолировать скол прозрачной пленкой или скотчем, чтобы туда не попадала грязь;

не стоит затягивать с ремонтом, если она увеличивается;

можно сохранить доказательство о записи на ремонт или заказ-наряд, если машина уже перевозится в сервис.

Не стоит вступать в спор с дорожным инспектором. Если есть повод подозревать превышение должностных полномочий, лучше спокойно получить документы и обжаловать постановление в установленном порядке.

Чем опасна трещина на автостекле

Лобовое стекло — часть пассивной безопасности транспортного средства (ТС). Оно помогает сохранять жесткость проема кузова и удерживает осколки за счет многослойной структуры.

Главная опасность — ухудшение водительского обзора. Днем щель может не мешать управлять ТС, а ночью начать преломлять свет фар и слепить глаза.

Кроме ухудшения обзора для водителя есть и другие риски:

щель растет — автостекло испытывает при движении ТС вибрации, перепады температуры и давление кузова;

снижается прочность — при ударе камнем или ДТП стекло хуже держит нагрузку;

появляются блики — ночью или при ярком солнце водитель быстрее устает;

сложнее пройти техосмотр — дефект в зоне дворников со стороны водителя не допускается по ГОСТ.

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Можно ли пройти техосмотр с трещиной

С трещиной можно пройти техосмотр только в том случае, если повреждение не нарушает требования безопасности по ГОСТ 33997–2016: скол в зоне очистки стеклоочистителем половины ветрового автостекла со стороны водителя не допускается.

По статье 15 закона № 170-ФЗ личные легковые транспортные средства (ТС) и мотоциклы, используемые не для такси, перевозок, служебных задач и другой подобной деятельности, не подлежат регулярному техосмотру, кроме отдельных случаев. Например, при смене владельца машины старше четырех лет, при внесении изменений в конструкцию ТС или при поездке за границу. Это закреплено в изменениях к закону о регистрации транспортных средств.

Если машина должна проходить техосмотр, трещину в зоне обзора водителя лучше устранить заранее. Иначе положительную диагностическую карту можно не получить.

Когда нужно ремонтировать или менять стекло

Небольшой свежий скол часто можно залить полимером, остановив его рост. Но если повреждение старое, загрязненное или дошло до края стекла, качественный ремонт сложнее.

Менять автостекло обычно нужно, если:

скол проходит перед водителем;

повреждение попадает в зону работы дворников;

длина трещины большая и она продолжает расти;

есть несколько расходящихся лучей;

стекло уже потеряло прочность;

после ремонта дефект все равно мешает обзору.

Ремонт имеет смысл, когда скол маленький, свежий и не мешает обзору. Замена разумнее, если щель длинная, находится у стойки или стекло нужно привести в порядок перед техосмотром, регистрацией или продажей машины.

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Трещина появилась в дороге: что делать

Если камень прилетел в стекло во время движения, следует действовать последовательно:

Плавно снизить скорость. Включить аварийную сигнализацию, если обзор резко ухудшился. Остановиться в безопасном месте. Оценить, мешает ли трещина видеть дорогу. Заклеить место повреждения прозрачной пленкой или скотчем. Не включать обогрев стекла на максимум. Не лить на автостекло горячую или ледяную воду. Доехать до сервиса коротким и безопасным маршрутом.

Если ветровое треснуло прямо перед водителем, пошла “паутина” или куски стекла начали отходить, лучше вызвать эвакуатор.

При наличии КАСКО нужно сфотографировать повреждение и обратиться в страховую компанию. Условия замены автостекла зависят от договора: где-то оно меняется без справок, где-то требуется осмотр или заявление.

Можно ли отремонтировать трещину своими руками

Временный ремонт своими руками допустим только как способ доехать до сервиса. Наборы с полимером, прозрачная пленка или скотч помогают защитить место удара от грязи и влаги, но не возвращают стеклу заводскую прочность. При попытке самостоятельно заделать скол можно сделать только хуже: она пойдет дальше, а ремонт в мастерской станет невозможным.